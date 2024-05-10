TikTok gaat door AI gegenereerde externe content van waarschuwingslabel voorzien

TikTok gaat video's en afbeeldingen markeren die door kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Het sociale netwerk voegt daar een watermerk aan toe. Dat gold al voor AI-content die in TikTok werd gemaakt, maar gaat nu ook gelden voor content van buiten de app.

TikTok zegt dat het aanvankelijk watermerken wil gaan toevoegen aan afbeeldingen en video's die naar TikTok worden geüpload. In de toekomst komt dat watermerk er ook voor audiocontent. Dat watermerk blijft ook in afbeeldingen en video's staan als gebruikers die downloaden uit de app, zodat ook nieuwe gebruikers op andere sociale netwerken kunnen zien dat het gaat om kunstmatig gegenereerde content als een gebruiker dat deelt.

Dat proces gebeurt via Content Credentials, een standaard die is opgezet door de Coalition for Content Provenance and Authenticity. Deze C2PA is een samenwerkingsverband van tientallen techbedrijven, waaronder Adobe, Google, Microsoft en OpenAI. De coalitie onderhoudt de Content Credentials-standaard. Bedrijven die generatieve-AI-diensten aanbieden, zoals Adobe in Photoshop of OpenAI in ChatGPT, hebben dit standaard geïmplementeerd. Als een gebruiker vervolgens een afbeelding of video genereert, wordt er automatisch metadata aan toegevoegd, naast een watermerk.

Als TikTok vervolgens content ziet waaraan zulke metadata is toegevoegd, toont het dat label. Gebruikers kunnen daarop klikken om de metadata te zien en meer te weten te komen over waar de afbeelding vandaan komt.

TikTok AI labels

TikTok is het eerste grote sociale netwerk dat de standaard op deze manier gaat implementeren. Het bedrijf waarschuwt daarom dat aanvankelijk nog niet veel content zal verschijnen waarop het watermerk te zien is, omdat ook veel generatieve-AI-diensten de standaard nog niet volledig hebben geïmplementeerd.

TikTok geeft geen expliciete reden waarom het nu begint met dergelijke content. Wel is duidelijk dat sociale media onder druk staan van beleidsmakers om harder op te treden tegen AI-content op hun platformen. Veel beleidsmakers en experts vrezen dat er nepnieuws en desinformatie worden verspreid in aanloop naar de Europese verkiezingen volgende maand en de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Dat kan worden versterkt door AI.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-05-2024 10:34
18 • submitter: wildhagen

10-05-2024 • 10:34

18

Submitter: wildhagen

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Reacties (18)

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Jorah_Newstone 10 mei 2024 10:55
Echter zoals ik het lees, als mensen de metadata eraf strippen, dan weet TikTok alsnog niks, wat is dan het nut?

Ik vind het goed dat we elkaar hiervoor waarschuwen, het loopt echt de spuigaten uit en mensen lijken zelf ook te dom om echt van nep te kunnen onderscheiden, maar alleen op metadata kijken gaat denk ik niet werken, er moet echt gekeken worden naar het beter informeren van de gebruikers, en b) niet alleen op metadata filteren (want metadata is gewoon te strippen).

Het is wel een stap in de goede richting, maar ik denk dat er nog veel meer werk te doen is..

[Reactie gewijzigd door Jorah_Newstone op 22 juli 2024 18:55]

aaradorn @Jorah_Newstone10 mei 2024 11:13
Inderdaad, mensen die er misbruik van willen maken kunnen gewoon gerust verder gaan er mee, nu moeten ze alleen de metadata clearen.
het loopt echt de spuigaten uit en mensen lijken zelf ook te dom om echt van nep te kunnen onderscheiden
Ik snap het ook niet, overduidelijke fotos van dingen die gewoon fysiek niet kunnen, en dan zitten de comments vol met mensen die het geloven, vooral die rare obsessie met drink-flessen omtoveren tot fietsen, autos, standbeelden etc etc. Hier moet toch iets mis gaan? Kunnen die mensen oprecht het verschil niet zien??

[Reactie gewijzigd door aaradorn op 22 juli 2024 18:55]

sjettepetJR. @aaradorn10 mei 2024 12:04
Dat is een beetje dezelfde reactie die ik had op advertorials. Uit onderzoek blijkt dan dat een groot deel van de testpersonen gewoon niet in staat is om een advertentie van een echt nieuwsbericht te onderscheiden. Ik kan me dit gewoon echt niet voorstellen, vooral als je ziet op welke content mensen nog fout zitten.

Ik moet zeggen dat ik op sociale media ook steeds vaker mensen zie die gewoon niet in staat zijn om iets wat iemand zegt te begrijpen, nuance is gewoon te hoog gegrepen. Analytisch en kritisch denkvermogen lijkt gewoon volledig afwezig te zijn bij deze mensen.
SkyStreaker @sjettepetJR.10 mei 2024 15:50
Wat ik daar vooral gevaarlijk vindt is dat heel veel ook klakkeloos voor waar lijkt te worden aangenomen. Als inderdaad dat denkvermogen verdwijnt, is toch alles de spreekwoordelijke zoete koek?Werkt hier de weg van de minste weerstand? Is inmiddels "digitale" groepsdruk ook een realiteit geworden?

Ik hou mijn hart vast.
Cheefgreenleaf @SkyStreaker12 mei 2024 12:18
Moet denken aan een enquete van lang geleden, waarbij gevraagd werd hoe intelligent je denkt te zijn. Een merendeel vind zichzelf bovengemiddeld intelligent.

Die mensen kom je nu tegen op het internet. Dat en iedereen heeft dufkut momentjes dat je klikt en accepteert zonder na te denken.

Met ook de kanttekening dat het wel verder gaat dan AI gegenereerde inhoud.
Rusland verspreid al tijden nep nieuws, waarbij herhaling veel gebruikt wordt, "divide and conquer" vermoed ik zo.

AI gegenereerde content voor commerciele doeleinde is maar een lachtertje vergeleken met James Bond schurken die Europa hekelen maar wel alles over willen nemen.

Een groepie soldaten klikt je niet zo makkelijk weg.
kodak @Jorah_Newstone10 mei 2024 11:14
Bij de Content Credentials standaard is er ook rekening gehouden met het aanpassen of verwijderen van metadata. Daarom staat er in het artikel ook een verwijzing naar watermarks. En daarnaast is er toepassing van fingerprinting. Het doel van de standaard is niet dat gebruikers makkelijk de informatie dat het ai-content is kunnen aanpassen. Maar dat zal ook moeten betekenen dat het bedrijf in de praktijk niet slechts een deel van de standaard toepast alsof dat helpt.
jpsch @Jorah_Newstone10 mei 2024 12:58
TikTok staat in de belangstelling en wordt misschien wel verboden in b.v. Amerika. Dit soort positieve berichten kunnen mogelijk de wind wat uit de zeilen halen.
Sorcerer8472 10 mei 2024 10:43
TikTok heeft in de VS een vrij belangrijke reden: niet verbannen worden, aangezien er een wet is aangenomen die TikTok verbiedt als het bedrijf niet op korte termijn wordt overgenomen door een volledig Amerikaanse moedermaatschappij :X

Hoe meer ze blijk geven van dat ze dit soort dingen serieus nemen, hoe kleiner de kans (imo) dat het tot een daadwerkelijk verbod zal lijken.
Cergorach @Sorcerer847210 mei 2024 11:11
Tenzij dat ergens in de VS door een hoog gerechtshof wordt bepaald dat de wet zo niet mag worden geïmplementeerd, dan zal TikTok er aan moeten geloven. Teveel politici hebben hun hoed er aan gehangen om terug te krabbelen.
mare 10 mei 2024 14:46
Vanuit een attackers perspectief https://www.hackerfactor....ttackers-Perspective.html

[Reactie gewijzigd door mare op 22 juli 2024 18:55]

JDx
10 mei 2024 10:43
Ik ben net begonnen met video generatie, dacht er juist aan om een TikTok te beginnen }>
Tielenaar @JDx10 mei 2024 10:55
Doe maar niet.
PredCaliber2 10 mei 2024 11:25
Wat met die afbeeldingen van personen die bijvoorbeeld door stable diffusion worden gemaakt, en niet meer te onderscheiden zijn van echte mensen? Ik vraag me af in hoeverre “ai detectie” dit kan zien behalve wat metadata uit de foto.
geert1 @PredCaliber210 mei 2024 14:04
Herkenning op basis van het materiaal zelf gaat niet, voor afbeeldingen, video, audio noch tekst. Er zijn veel verschillende generatieve tools, er komen steeds meer bij, en de resultaten daaruit zijn niet altijd als zodanig herkenbaar. Het zou hooguit soms herkend kunnen worden, maar een detector is niks waard als die "soms" iets herkent. Bij video is het meestal nog met het blote oog te zien dat er iets niet deugt, maar ook dat is een kwestie van tijd.

De detectie gaat puur op basis van metadata en watermerken. Een watermerk kan onzichtbaar zijn voor het blote oog en toch herkenbaar voor een algoritme. Dat soort watermerken is erg lastig te verwijderen. Dus gegenereerd materiaal dat uit een tool komt dat meewerkt met deze standaarden, zal goed herkend kunnen worden. En ik verwacht dat de bekende tools én platformen dit allemaal wel gaan implementeren. Dat is toch een aardig deel van het gegenereerde materiaal; de meeste mensen gebruiken de meest bekende tools, zoals GPT voor tekst of Stable Diffusion voor afbeeldingen.

Clandestien gebruik blijft goed mogelijk door tools te gebruiken die geen watermerk invoegen. Daar zullen sociale media dan ook niks aan kunnen herkennen, wat ruimte geeft om mensen om de tuin te leiden. Er zal een markt zijn voor dergelijke tools die juist niet meedoen met deze standaarden. Een redelijk groot deel van het AI-materiaal kan uiteindelijk gelabeld worden, maar alleen dat wat gemaakt en gedeeld was in goed vertrouwen. Het blijft dus hoe dan ook uitkijken, en zoveel mogelijk logica en gezond verstand inzetten.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 18:55]

renecl 10 mei 2024 11:35
En als ik de metadata van mijn AI video dus op 1 of andere manier weet te verwijderen/omzeilen dan is mijn video dus echt !

Scary dit..........
Koakie D 10 mei 2024 13:19
Bedrijven die generatieve AI-diensten aanbieden, zoals Adobe in Photoshop of OpenAI in ChatGPT, hebben dit standaard geïmplementeerd
hebben de Chinese varianten ook deze watermerken dan? Tsinghua University heeft zojuist hun text to video AI genaamd VIDU gepresenteerd.

En anders zullen er ander tools op de markt komen net zoals https://www.watermarkremover.io/ dat watermarks weg haalt uit stock footage.
LongJoy1980 10 mei 2024 13:57
Zag toevallig laatst dat Instagram ook een knop heeft toegevoegd wanneer vontent met AI is gemaakt. Beter..!!!
ChrsL 10 mei 2024 14:46
Als ik dat zo zie, gaan we echt een splitsing krijgen tussen platforms die alleen willen werken met metadata, en de andere zonder (afgezien of het mogelijk is hoor)... en dan zal blijken dat het platform zonder alleen maar uit troep en repeated stuff zal bestaan.. en wat is daar de meerwaarde van? geen idee... dus iedereen weer terug naar de gemixde platform?

we moeten maar eens terug gaan naar wat het doel is van social media... en daar had volgens mij snapchat best een sterke ad voor... (ik vond de video wel steeds zwakker worden, maar ik doel juist op het begin van de video..)

YouTube: Snapchat | Less social media. More Snapchat.

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