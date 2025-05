EU begint zaak tegen TikTok wegens beloningsfunctie in TikTok Lite

De Europese Commissie opent een zaak tegen TikTok wegens een vermeende inbreuk op de Digital Services Act. Het gaat om een beloningsfunctie in TikTok Lite waarmee gebruikers punten kunnen verdienen als ze de app gebruiken. De EC kan boetes opleggen en de functie verbieden.

De Europese Commissie gaat onderzoeken of deze functie in strijd is met de DSA. De Commissie diende op 17 april al een formeel verzoek om informatie in bij TikTok, maar kreeg daar toen geen antwoord op. De Commissie is naar eigen zeggen 'bezorgd' dat de beloningsfunctie is uitgebracht zonder vooraf de risico's daarvan te beoordelen, specifiek rondom verslaving en de mentale gezondheid van gebruikers, vooral minderjarigen.

Bedrijven in de categorie ‘zeer grote online platforms’, zoals TikTok-eigenaar ByteDance, moeten onder de DSA een risicobeoordelingsverslag indienen voordat ze bepaalde nieuwe functies lanceren. Ook moet een bedrijf uitleggen welke maatregelen het neemt om risico’s voor gebruikers te beperken. Het onderzoek van de Commissie is onder andere gericht op die vlakken.

TikTok heeft tot vandaag, dinsdag 23 april, de tijd om alsnog een risicobeoordelingsverslag in te dienen. Het bedrijf krijgt tot 3 mei de tijd om alle andere gevraagde informatie te verstrekken. Indien TikTok niet op tijd antwoordt, riskeert het een boete die kan oplopen tot 1 procent van de wereldwijde omzet. Daarnaast kan de Commissie periodieke boetes opleggen die tot 5 procent van de gemiddelde dagelijkse inkomsten kunnen bedragen.

TikTok Lite is voorlopig nog niet van de markt gehaald, aangezien de Commissie nog geen inbreuken op de DSA heeft vastgesteld. Wel heeft de Commissie voornemens om het beloningsprogramma in TikTok Lite tijdelijk op te laten schorten. Het bedrijf kan tot 24 april bezwaar maken tegen de mogelijke maatregelen. De Europese Commissie begon eerder al een DSA-onderzoek naar TikTok, dat onder meer draaide om de veiligheid van kinderen.

TikTok Lite, een minder zware versie van TikTok, werd in april beschikbaar gemaakt in Spanje en Frankrijk. Gebruikers kunnen in TikTok Lite punten verdienen door bepaalde taken uit te voeren, zoals video’s bekijken of inhoud 'liken'. Deze punten kunnen ingeruild worden voor beloningen zoals cadeaubonnen.