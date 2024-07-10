EU: ook pornowebsite XNXX is 'zeer groot onlineplatform' onder DSA

De Europese Commissie heeft pornowebsite XNXX aangemerkt als 'zeer groot onlineplatform' onder de Digital Services Act. Daarmee moet dat platform binnen vier maanden voldoen aan de strengste DSA-regels. Eerder kregen drie andere pornowebsites al diezelfde benoeming.

De Europese Commissie heeft XNXX op woensdag aangemerkt als zeer groot onlineplatform, oftewel VLOP, onder de DSA. Volgens de Commissie heeft het pornoplatform gemiddeld meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers binnen de EU, waarmee de website voldoet aan de eisen om als VLOP aangemerkt te worden.

Zeer grote onlineplatforms dienen extra maatregelen te nemen onder de Digital Services Act. Ze moeten bijvoorbeeld strenger toezien op de moderatie van illegale content en het beschermen van minderjarigen. Dergelijke platforms moeten ook extra risicoanalyses en overzichten met hun adverteerders samenstellen en delen met de EU. Deze grote bedrijven moeten ook een keer per jaar een externe audit ondergaan, waarmee wordt nagegaan of de DSA wordt gevolgd. Dat is bovenop de algemene regels die voor bijna alle online platforms gelden. Die regels stellen bijvoorbeeld eisen aan transparantie rondom contentmoderatie en advertenties.

De EU wees in april 2023 de eerste negentien zeer grote onlineplatforms aan. Daaronder vielen bijvoorbeeld Google Search, Facebook, Instagram, de Apple App Store, Amazon Marketplace, AliExpress, TikTok, X en Wikipedia. Later werden ook pornowebsites PornHub, Stripchat en XVideos aangemerkt als VLOP.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 14:20 76

10-07-2024 • 14:20

76

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Reacties (76)

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SinergyX 10 juli 2024 14:53
Zou best wel eens zo'n zitting bij willen wonen waar ze dan zulke websites bespreken.

Hoog of laag, dit is gewoon 'internet', gewoon 'business', enkel de inhoud heeft hoog giechel gehalte. Ik vraag me af hoe bv de omvang wordt bepaald, ik dacht dat XNXX altijd gewoon een 'verzamelsite' was van de grote jongens (hub, you, x), maar blijkbaar zitten daar ook gewoon eigen makers tussen?
XNXX is owned by WGCZ Holding, the same company that runs XVideos
Maar als je dan gelijktijdig de 'duistere kant' leest achter de verschillende productiebedrijven, leuk dat ze onder DSA vallen, maar of het hele bedrijf zelf wel 100% legitiem bezig is? Apart..
cariolive23 @SinergyX10 juli 2024 16:10
maar of het hele bedrijf zelf wel 100% legitiem bezig is? Apart..
Deze uitspraak geldt voor alles en iedereen. Zo is Ahold nog eens veroordeeld voor fraude met de boekhouding, hebben ABN en ING samen een miljard euro mogen aftikken voor het negeren van problemen met witwassen, Enron is een verhaal apart, Deloitte die fraude niet wil zien, etc. etc. En dan pak ik even een paar grote namen omdat je die waarschijnlijk wel kent.

En dan schiet mij er nog eentje te binnen, de Belastingdienst. Discriminatie en rasisme zijn daar tot kunst verheven.
Verwijderd @cariolive2310 juli 2024 16:35
En van al die instanties/bedrijven had de directie de cel in gemoeten.

Fraude, racisme en dergelijke zijn geen zaken die net een boete afgedaan mofen worden.

Je kan van China zeggen wat je wil, maar ze pakken zeken wel grondig aan als de wet word overtreden.
Tomatoman @Verwijderd10 juli 2024 20:32
En van al die instanties/bedrijven had de directie de cel in gemoeten.
Of je het nu leuk vindt of niet, onze wetgeving is dat lang niet altijd met je eens. Het begint al met de naam van de bedrijfsvorm BV: dat staat voor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De wetgever heeft er welbewust voor gekozen de aansprakelijkheid van de eigenaren en de bestuurders van een BV (en NV) te beperken. Over de achtergronden van die keuze zijn hele boeken geschreven; het voert hier te ver om die te behandelen. Maar de bottom line is dat wetgevers in de hele wereld er behoorlijk goed over hebben nagedacht om bestuurders en eigenaren niet voor alles wat in een bedrif misgaat persoonlijk aansprakelijk te maken. Is dat zaligmakend? Nee, absoluut niet. Is dat beter dan de situatie dat zij voor alles aansprakelijk zijn? Ja, absoluut.
P_Tingen @Tomatoman10 juli 2024 20:44
Er zijn wel degelijk mogelijkheden om een bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk te stellen voor zijn of haar acties als bestuurder. De verzamelterm is 'onbehoorlijk bestuur', maar ook akkefietjes met de Belastingdienst kunnen daaronder vallen.

Ik ben het overigens wel met @Verwijderd eens dat bestuurders soms wel iets steviger aangepakt mogen worden. Nu is het vaak een kwestie van afkopen. Als er een situatie zou zijn dat de topman potentieel persoonlijk de gevangenis in zou kunnen, dan durf ik er wat onder te verwedden dat dat zijn handelen zou beïnvloeden.

Voorbeeld is de asielopvang in Ter Apel. Gecharcheerd gezegd boeit het de hoogste baas daar niet of er mensen wel of niet buiten slapen. Het kost wat geld, maar dat is maar een cijfertje ergens in Excel. Ik denk dat als hij zelf elke keer een nacht de bak in zou moeten voor elke keer dat er mensen buiten moeten slapen, dat dat aantal rap naar beneden zou gaan.
Tomatoman @P_Tingen11 juli 2024 08:42
Vanzelfsprekend zijn er situaties dat bestuurders van een BV wél aansprakelijk zijn, daarom ook beperkte aansprakelijkheid (in tegenstelling tot volledige aansprakelijkheid). De belangrijkste gevallen waarbij een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld zijn:
  • Strafbare feiten begaan door de bestuurder in kwestie. En dus niet strafbare feiten begaan door andere medewerkers van het bedrijf. Dit valt onder het strafrecht;
  • Onbehoorlijk bestuur. Dat omvat onder meer moedwillige kwade acties (zoals bewust grote klantengroepen duperen), maar niet het maken van stomme fouten (want de meeste slechte ondernemers voeren geen onbehoorlijk bestuur). Dit valt onder het ondernemingsrecht.
CivLord
@P_Tingen11 juli 2024 10:09
Voorbeeld is de asielopvang in Ter Apel. Gecharcheerd gezegd boeit het de hoogste baas daar niet of er mensen wel of niet buiten slapen. Het kost wat geld, maar dat is maar een cijfertje ergens in Excel. Ik denk dat als hij zelf elke keer een nacht de bak in zou moeten voor elke keer dat er mensen buiten moeten slapen, dat dat aantal rap naar beneden zou gaan.
Dit is weer zo'n leuk voorbeeld van zomaar iets zeggen zonder enig benul te hebben waar he over gaat.

Het aantal mensen dat in Ter Apel overnacht (al dan niet in de reguliere opvang, op stoeltjes in de wachtruimte of in tenten buiten) is afhankelijk van drie zaken:
- het aantal asielzoekers dat al aanwezig is;
- het aantal asielzoekers dat die dag is aangekomen om de asielprocedure te beginnen;
- het aantal asielzoekers dat in afwachting van de behandeling van hun asielprocedure op een andere locatie wordt ondergebracht.

Het aantal asielzoekers dat aanwezig is, is het resultaat van de andere twee factoren in de voorgaande periode.
Het aantal asielzoekers dat op een dag aankomt is een gegeven dat totaal buiten de invloedssfeer van de opvang in Ter Apel of de COA ligt. Indirect kan de politiek hier misschien wat invloed op uitoefenen (opvang elders in de EU of invloed uitoefenen op de landen van herkomst, zodat ze daar hun burgers niet om politieke redenen vervolgen, maar beide zijn erg lastig).
Het aantal asielzoekers dat op andere locaties kan worden ondergebracht valt ook totaal buiten de invloedssfeer van de opvang in Ter Apel of de COA. Dat is afhankelijk van het aantal opvanglocaties dat beschikbaar is, waar gemeentes over gaan.
Dus welke hoogste baas zou een keer zelf en nacht de bak in moeten? De uiteindelijke verantwoordelijken zijn de politici die de verdere opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders traineren.

Wanneer de politiek de huidige plannen doorzet zullen de problemen alleen maar groter worden.
De instroom van asielzoekers kan niet gestopt worden, die mensen zijn er nu eenmaal en ze komen onze kant op. Hun verwachtingen van wat ze aantreffen en hoe ze behandeld zullen worden zijn gebaseerd op rooskleurige verhalen van anderen en pure sprookjes op facebook, etc. die weinig met de werkelijheid te maken hebben. Streng/ sober opvangen/ behandelen/ beoordelen wordt daarbij uitgefilterd en is irrelevant voor de vraag of ze wel of niet naar Nederland toe komen. (Eén succesverhaal van een zakenman die 25 jaar geleden als asielzoeker naar Nederland kwam en nu een eigen bedrijf runt maken tientallen verhalen van buiten slapen en zelfs fictie als massagraven aan de Nederlandse grens totaal onzichtbaar.) Er komen ook genoeg asielzoekers naar landen waar ze pas opgevangen orden wanneer hun aanvraag is behandeld en goedgekeurd en waar ze dus vaak jarenlang op straat moeten leven en daar een gigantisch criminaliteitsprobleem opleveren.
Een behandelstop van nieuwe asielaanvragen zal dus alleen maar voor een steeds groter groeiende groep asielzoekers zorgen die, wachtend op de start van hun behandeling, ergens opgevangen moeten worden. Niets doen en ze de illegaliteit in laten verdwijnen zal het maatschappelijke probleem alleen maar groter maken.
Intrekken van de spreidingswet heeft hetzelfde gevolg, op een iets kleinere schaal. Het zorgt dat er niet genoeg opvangplekken beschikbaar komen en dat er dus te veel mensen in Ter Apel bljven wachten op opvang.
TheMak @P_Tingen11 juli 2024 08:41
Ik denk dat het niet klopt, maar ook denk ik dat het probleem ligt bij vele anderen die het niet zo boeit.
Remzi1993 @Tomatoman11 juli 2024 08:21
De wetgever heeft er welbewust voor gekozen de aansprakelijkheid van de eigenaren en de bestuurders van een BV (en NV) te beperken.
Niet als je strafbare feiten pleegt omdat een BV of wat dan ook rechtspersoon op papier bestaat en die strafbare feiten altijd door mensen worden gepleegd. Je kan je dan niet achter een fictief persoon schuilen die enkel op papier bestaat: rechtspersoon.
cariolive23 @Verwijderd10 juli 2024 16:39
Is bij Enron ook gebeurd en dat is echt niet de enige.

Of China een goed voorbeeld is, waag ik te betwijfelen. De wet overtreden en de wet overtreden zijn daar twee verschillende dingen. Sta je wel op goede voet met de politiek of niet? Dat is de grootste vraag en dat bepaalt of je wel of niet wordt aangeklaagd en/of veroordeeld. Corruptie doet wonderen...
tunnelforce1 @cariolive2310 juli 2024 23:03
Er is veel minder corruptie tegenwoordig in China nadat ze 200.000 corruptie verdachten hebben opgepakt afgelopen jaren en daar zaten ook grote jongens bij zoals de minister v buitenlandse zaken..
cariolive23 @tunnelforce110 juli 2024 23:28
China is dat niet met je eens, in 2023 zijn ze 3 punten gedaald t.o.v. 2022. Het wel waar dat ze het in het verleden nog slechter hebben gedaan.

Dat een minister wordt opgepakt in China voor corruptie, wil niet zeggen dat hij corrupt is. Het zegt dat er machtige mensen zijn die van hem af willen. Overigens wel een redelijke kans dat hij corrupt is, anders zou hij nooit in de Chinese regering zijn gekomen.
cariolive23 @de_mettes10 juli 2024 18:47
Op de corruption perceptions index staat België op de 16e plaats en China op de 76e plek. En die twee landen wil jij met elkaar vergelijken?

Jouw mening sluit niet aan bij de de mening van de rest van België. Mocht je meer informatie hebben en kunnen aantonen dat België en China net zo verrot zijn, deel deze informatie dan ook.
Verwijderd @cariolive2311 juli 2024 15:43
Het woord "Perception" zegt dus heel veel.
cariolive23 @Verwijderd11 juli 2024 15:51
Correct, dat is precies waar het om gaat. Dat ontneemt een overheid de mogelijkheid om de cijfers te manipuleren.

Hoe de cijfers worden samengesteld en hoe de input wordt verzameld, staat ook haarfijn uitgelegd.
Verwijderd @cariolive2311 juli 2024 15:55
Je weet wat perception betekent? Perception is niet meetbaar, het is een aanname, een gevoel
cariolive23 @Verwijderd11 juli 2024 17:35
En juist dáárom is het een betere maatstaf dan het aantal mensen dat is gearresteerd en/of veroordeeld. Misschien is het een idee om eens te gaan lezen hoe ze deze cijfers samenstellen?
de_mettes @cariolive2317 juli 2024 08:21
Uit het leven gegrepen in België, en dit is jammer genoeg geen alleenstaand feit: https://www.tscheldt.be/g...is-het-nieuwe-vlaanderen/
Alxndr 10 juli 2024 14:41
Of ze nu 45 miljoen of 45 duizend bezoekers hebben, dit soort sites vallen toch allang onder extra toezicht in verband met wraakprn/minderjarigen/mensenhandel etc etc?

En wat is het nut van een overzicht van adverteerders? Waar ze voor adverteren kan iedereen wel raden en dat al die mannen/vrouwen/transen die in jouw omgeving af willen spreken niet echt bestaan is toch algemeen bekend?
NoobishPro @Alxndr10 juli 2024 14:59
Dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel man/macht je hebt om dat soort zaken ook daadwerkelijk te controleren en na te lopen.

Ieder 'bedrijf' wil zo groot mogelijk worden, dus worden ze dit vroeger of later, mits ze aandacht krijgen.

Krijgen ze deze aandacht niet, is de aangerichte schade ook zeer gelimiteerd.

Het is natuurlijk veel makkelijker om de grotere aan te pakken. Je hebt gewoon honderden als niet duizenden, als niet tientallen duizenden mensen nodig om werkelijk al die sites te controleren. We moeten het natuurlijk wel realistisch houden.

Daartegenover moet het ook realistisch blijven voor (kleine) bedrijven om op te starten en te groeien.

Als mijn bedrijf aan alle regels moest voldoen waar wij nu aan moeten voldoen (en nee, zit niet in de porno) toen we begonnen, zouden wij het simpelweg nooit hebben gedaan. De opstartkosten zouden véél te groot zijn geweest om überhaupt te kunnen voldoen aan alle wetten en regels. Als je het dan ook nog eens goed wil doen kijk je al snel naar investeringen van in totaal tonnen. Dat doe je niet eventjes...
Alxndr @NoobishPro10 juli 2024 16:51
Ik mag toch hopen dat preventie een aanpak van wraakprn/minderjarigen/mensenhandel en dat soort zaken voor alles en iedereen geldt, vanaf dag 1. Of eigenlijk vanaf dag 0 voordat ze live gaan. Dat er niet genoeg handhaving is is natuurlijk geen vrijbrief om je er dan maar niet aan te houden.

Ik weet niet wat voor business je in zit, maar een bakker moet toch ook aan alle hygiëne eisen voldoen voordat ie z'n eerste broodje kan/mag verkopen?
NoobishPro @Alxndr11 juli 2024 09:59
Dat bedoelde ik dus met dat het realistisch moet blijven.

De regels gelden in principe voor alles en iedereen. De reden dat ze wat flexibeler zijn met kleinere bedrijven, is omdat zaken voor kleinere bedrijven vaak wat complexer liggen wegens de nodige investering.

Als je dit soort kritiek geeft moet je ook met oplossingen komen. Dus, wat is de oplossing?

Situatie: Jij bent één persoon. Jij start een pornosite op met een goede intentie (bijvoorbeeld "fair and square porn"). Jij maakt deze website helemaal alleen. De website verdient jou intussen zo'n 1500 euro per maand.

Het ergste gebeurt; Iemand upload een revenge porn.

Vervelend natuurlijk. Maar goed,

1) hoe kom jij erachter dat dit gebeurd is? Hoe bevestig je het?
2 ) Zitten hier juridische gevolgen in voor de uploader?
3 ) En wie gaat zorgen voor deze gevolgen? (Ofwel de rekening flippen en/of de energie erinsteken voor het er achteraan gaan)
4 ) Hoe voorkom jij dat dit nog eens gebeurd?


In andere woorden; Voor kleine bedrijven kan er nog wel eens een tekort aan mankracht en/of financiën zijn om werkelijk alles af te kunnen vangen, dus heeft de wet daar een wat meer "Dingen gebeuren, je kunt niet alles controleren" houding voor. Naarmate je groeit, wordt er dus van je verwacht te investeren in maatregelen waardoor dit soort zaken niet meer gebeuren.
Alxndr @NoobishPro11 juli 2024 10:08
Ik snap precies wat je bedoelt, maar als je te klein bent om aan alle regels te (kunnen( voldoen, moet je gewoon (nog) niet beginnen....

Klein zijn is geen excuus! En hoezo zou ik met de oplossing moeten komen voor een probleem wat anderen voor zichzelf creëren!?

Je hoeft/mag/moet geen bedrijf starten als je niet aan alle regels kan voldoen. Het is niet je recht om bepaalde regels maar ff naast je neer te mogen leggen omdat je een starter bent...

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:36]

NoobishPro @Alxndr11 juli 2024 11:47
Nouja, sorry, maar daar ben ik het niet mee eens.

Als je kijkt naar b.v. een normaal streaming platform (niet porn, maar bv een youtube) zitten er allerlei regels aan waar jij niet aan kunt voldoen. Zoals bijvoorbeeld copyright bescherming e.d.

Wat jij zegt is dus basically "er mag een alternatief komen". Want niemand heeft het geld om een compleet algoritme te schrijven zoals Alfabet dat heeft, en vrijwel iedereen is dan ook afhankelijk van hun (betaalde) tooling om dat soort dingen voor elkaar te krijgen.

No thank you.
Alxndr @NoobishPro11 juli 2024 12:25
Ik snap oprecht niet waarom een klein bedrijf niet ook aan de basiseisen zou moeten voldoen. Waarom zou je een uitzondering op copyright hebben als kleine(re) aanbieder? Alsof Sony ervoor zou schromen om je aan te klagen omdat je een kleine speler bent.

Ik zeg ook niet dat er een resultaat verplichting is, maar wel een inspanningsverplichting.

Natuurlijk gelden er extra eisen aan grote bedrijven, maar de basisregels zijn voor iedereen gelijk. Als jij als bedrijf niet verplicht je gegevens door een accountant hoeft te laten checken, betekent dat niet dat je helemaal geen boekhouding hoeft te hebben - die aan bepaalde eisen voldoet.
CAPSLOCK2000
10 juli 2024 14:39
4 van de 23 grootste sites zijn porno, 8 zijn social media.

De 12 van de 23 van deze sites gaan over menselijke relaties, ergens wel mooi, maar ook een beetje zorgelijk hoeveel hiervan nu in de handen ligt van een handvol commerciële bedrijven.

The internet was made for....

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 13:36]

adje123 @CAPSLOCK200010 juli 2024 14:43
Dus Instagram is eigenlijk een pronsite met een social media jasje?
Rickkamminga @adje12310 juli 2024 15:28
Instagram speelt in op de dingen die je interesseren. Als dat jouw ervaring is met Instagram heb je dat zelf gecultiveerd. Dat hoeft niet perse door je gedrag op Instagram zelf te zijn natuurlijk.
adje123 @Rickkamminga10 juli 2024 15:33
Neemt nog steeds niet weg dat er (lichte) pron aanwezig is op instagram, of iemand het te zien krijgt of niet.
loki504 @adje12310 juli 2024 16:06
Tuurlijk is er lichte porn op instagram. Net zoals het ook op x tezien is. Of op tig andere sites/diensten. Kijk naar YT daar staan op vrouwen op die hun lichaam te koop zetten maar dat maakt niet ineens een porno site/dienst. Anders is Netflix met bridgerton en andere series/films ook een porno site.
cobis taba @adje12310 juli 2024 15:09
Waar haal je die conclusie vandaan?
Sebastian1313 @adje12310 juli 2024 20:06
Ik zie altijd een hele hoop tech-shizzle op Instagram 👀...
adje123 @Sebastian131310 juli 2024 21:05
Dat is er ook, maar er is ook veen 18+
Je hoeft maar 1 reeel te zien met een meid die voor haar OF adverteert en je krijgt het om de haverklap.
iew @CAPSLOCK200010 juli 2024 17:07
The internet was made for...
In ieder geval niet voor de burger, ARPA en later DARPA ?
Een soort van afluister en spinazie tool, communicatie ?
In ieder geval niet in eerste plaats als www. voor de piepeltjes...
CAPSLOCK2000
@iew10 juli 2024 18:50
In ieder geval niet voor de burger, ARPA en later DARPA ?
Een soort van afluister en spinazie tool, communicatie ?
In ieder geval niet in eerste plaats als www. voor de piepeltjes...
Als je het zo stelt... het is maar hoe ver je terug wil gaan. Eigenlijk.. eigenlijk.. is internet gebouwd omdat een stel studenten te lui waren om naar de universiteit te fietsen. Toen die het voor elkaar hadden dat ze op afstand konden werken werd het voor universiteiten interessant om samen een grote computer te kopen en die te delen.

Internet is gebouwd door ARPA/DARPA maar de meeste ideeén bestonden al voor ze door ARPANET werden overgenomen. Ik wil de rol van arpa/darpa/het leger niet bagatelliseren, die is heel groot geweest, maar internet is niet gebouwd voor geniepige politieke of militaire doelen, maar omdat het goedkoper en makkelijker was dan andere oplossingen. Het leger is belangrijk omdat ze de ontwikkeling van internet hebben gefaciliteerd (oa financieel), niet omdat het veel invloed heeft gehad op de doelen van internet.

En wat dat betreft, om even terug te keren bij mijn grapje, heeft porno een vergelijkbare rol gespeeld. Het internet is niet gemaakt voor porno, maar het geld van die industrie heeft veel mogelijk gemaakt.
Skinnyice 10 juli 2024 14:43
Zeer grote onlineplatforms dienen extra maatregelen te nemen onder de Digital Services Act. Ze moeten bijvoorbeeld strenger toezien op de moderatie van illegale content en het beschermen van minderjarigen.
Volkomen logisch, maar op dit moment nog een wassen neus. Facebook en Instagram falen nog steeds wanhopig. Had heel eerlijk gezegd wel meer pornosite verwacht. Gaat immers een hoop verkeer naartoe.
adje123 10 juli 2024 14:32
Heeft lang geduurd, ik heb wel eens van vrienden begrepen dat XNXX gebruikt maakt van de database van Xvideos, maar ik weet er niet het fijne van......, het komt wel eens ter sprake tijdens famillie diners etc.....
The Zep Man
@adje12310 juli 2024 14:40
het komt wel eens ter sprake tijdens famillie diners etc.....
Stieffamilie?
PinusRigida @The Zep Man10 juli 2024 14:46
...bestaat een categorie voor, alfabetische filter... :D
Hansie9999 @The Zep Man10 juli 2024 14:47
Lol, I see what you dit there :)
DeerDitch @The Zep Man11 juli 2024 08:40
_/-\o_
david-v
@adje12310 juli 2024 14:48
ik heb wel eens van vrienden begrepen dat XNXX gebruikt maakt van de database van Xvideos, maar ik weet er niet het fijne van
Ik ben daar ook benieuwd naar, niet voor mij, maar voor een kennis O-)

:+
loki504 @david-v10 juli 2024 15:22
Ik verwacht van wel ergens omdat ze beide van WGCZ Holding zijn.
HugoBoss1985 @david-v10 juli 2024 14:52
Het is een komen en gaan van kennissen op zulk soort websites.
Alex3 @HugoBoss198510 juli 2024 22:38
Vooral "komen" denk ik.
410Gone @adje12310 juli 2024 14:46
Leuke vrienden.. :+
keigezellig123 @adje12310 juli 2024 14:52
Hmm maar eens kijken.. puur uit nieuwsgierigheid en voor educatieve doeleinden natuurlijk.. :o :o
Sluuz 10 juli 2024 14:26
Nooit van gehoord O-)
mijsk1974 10 juli 2024 14:26
Aan het kortste eind getrokken.
phYzar 10 juli 2024 14:27
Is het platform zeer groot of heeft de EU kleine handen :+
mijsk1974 @phYzar10 juli 2024 14:43
_/-\o_
HollovVpo1nt 10 juli 2024 14:41
Dat is vreemd, ik kende deze website helemaal niet

*zip*
0vestel0 10 juli 2024 14:41
Zit wel een kern van waarhied in. Het bekende SlashDot effect.

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