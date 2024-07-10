EU: ook pornowebsite XNXX is 'zeer groot onlineplatform' onder DSA

De Europese Commissie heeft pornowebsite XNXX aangemerkt als 'zeer groot onlineplatform' onder de Digital Services Act. Daarmee moet dat platform binnen vier maanden voldoen aan de strengste DSA-regels. Eerder kregen drie andere pornowebsites al diezelfde benoeming.

De Europese Commissie heeft XNXX op woensdag aangemerkt als zeer groot onlineplatform, oftewel VLOP, onder de DSA. Volgens de Commissie heeft het pornoplatform gemiddeld meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers binnen de EU, waarmee de website voldoet aan de eisen om als VLOP aangemerkt te worden.

Zeer grote onlineplatforms dienen extra maatregelen te nemen onder de Digital Services Act. Ze moeten bijvoorbeeld strenger toezien op de moderatie van illegale content en het beschermen van minderjarigen. Dergelijke platforms moeten ook extra risicoanalyses en overzichten met hun adverteerders samenstellen en delen met de EU. Deze grote bedrijven moeten ook een keer per jaar een externe audit ondergaan, waarmee wordt nagegaan of de DSA wordt gevolgd. Dat is bovenop de algemene regels die voor bijna alle online platforms gelden. Die regels stellen bijvoorbeeld eisen aan transparantie rondom contentmoderatie en advertenties.

De EU wees in april 2023 de eerste negentien zeer grote onlineplatforms aan. Daaronder vielen bijvoorbeeld Google Search, Facebook, Instagram, de Apple App Store, Amazon Marketplace, AliExpress, TikTok, X en Wikipedia. Later werden ook pornowebsites PornHub, Stripchat en XVideos aangemerkt als VLOP.