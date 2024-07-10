EU: ook pornowebsite XNXX is 'zeer groot onlineplatform' onder DSA

Voorbeeld is de asielopvang in Ter Apel. Gecharcheerd gezegd boeit het de hoogste baas daar niet of er mensen wel of niet buiten slapen. Het kost wat geld, maar dat is maar een cijfertje ergens in Excel. Ik denk dat als hij zelf elke keer een nacht de bak in zou moeten voor elke keer dat er mensen buiten moeten slapen, dat dat aantal rap naar beneden zou gaan.
Dit is weer zo'n leuk voorbeeld van zomaar iets zeggen zonder enig benul te hebben waar he over gaat.
Het aantal mensen dat in Ter Apel overnacht (al dan niet in de reguliere opvang, op stoeltjes in de wachtruimte of in tenten buiten) is afhankelijk van drie zaken:
- het aantal asielzoekers dat al aanwezig is;
- het aantal asielzoekers dat die dag is aangekomen om de asielprocedure te beginnen;
- het aantal asielzoekers dat in afwachting van de behandeling van hun asielprocedure op een andere locatie wordt ondergebracht.
Het aantal asielzoekers dat aanwezig is, is het resultaat van de andere twee factoren in de voorgaande periode.
Het aantal asielzoekers dat op een dag aankomt is een gegeven dat totaal buiten de invloedssfeer van de opvang in Ter Apel of de COA ligt. Indirect kan de politiek hier misschien wat invloed op uitoefenen (opvang elders in de EU of invloed uitoefenen op de landen van herkomst, zodat ze daar hun burgers niet om politieke redenen vervolgen, maar beide zijn erg lastig).
Het aantal asielzoekers dat op andere locaties kan worden ondergebracht valt ook totaal buiten de invloedssfeer van de opvang in Ter Apel of de COA. Dat is afhankelijk van het aantal opvanglocaties dat beschikbaar is, waar gemeentes over gaan.
Dus welke hoogste baas zou een keer zelf en nacht de bak in moeten? De uiteindelijke verantwoordelijken zijn de politici die de verdere opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders traineren.
Wanneer de politiek de huidige plannen doorzet zullen de problemen alleen maar groter worden.
De instroom van asielzoekers kan niet gestopt worden, die mensen zijn er nu eenmaal en ze komen onze kant op. Hun verwachtingen van wat ze aantreffen en hoe ze behandeld zullen worden zijn gebaseerd op rooskleurige verhalen van anderen en pure sprookjes op facebook, etc. die weinig met de werkelijheid te maken hebben. Streng/ sober opvangen/ behandelen/ beoordelen wordt daarbij uitgefilterd en is irrelevant voor de vraag of ze wel of niet naar Nederland toe komen. (Eén succesverhaal van een zakenman die 25 jaar geleden als asielzoeker naar Nederland kwam en nu een eigen bedrijf runt maken tientallen verhalen van buiten slapen en zelfs fictie als massagraven aan de Nederlandse grens totaal onzichtbaar.) Er komen ook genoeg asielzoekers naar landen waar ze pas opgevangen orden wanneer hun aanvraag is behandeld en goedgekeurd en waar ze dus vaak jarenlang op straat moeten leven en daar een gigantisch criminaliteitsprobleem opleveren.
Een behandelstop van nieuwe asielaanvragen zal dus alleen maar voor een steeds groter groeiende groep asielzoekers zorgen die, wachtend op de start van hun behandeling, ergens opgevangen moeten worden. Niets doen en ze de illegaliteit in laten verdwijnen zal het maatschappelijke probleem alleen maar groter maken.
Intrekken van de spreidingswet heeft hetzelfde gevolg, op een iets kleinere schaal. Het zorgt dat er niet genoeg opvangplekken beschikbaar komen en dat er dus te veel mensen in Ter Apel bljven wachten op opvang.