EU wijst drie pornowebsites aan als zeer grote onlineplatforms onder DSA

De Europese Commissie heeft de tweede set bedrijven aangekondigd die als zeer groot onlineplatform onder de Digital Services Act vallen. Dat zijn pornowebsites PornHub, Stripchat en XVideos. Deze platforms moeten binnen vier maanden voldoen aan de strengste DSA-regels.

De Europese Commissie heeft de drie pornowebsites op woensdag aangewezen als zeer groot onlineplatform, oftewel VLOP, onder de DSA. De Commissie deed dat nadat zij concludeerde dat de websites ieder meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers hebben binnen de Europese Unie. Daarmee krijgen de drie platforms te maken met de strengste regels die onderdeel van de DSA zijn.

Naast de standaardregels, die vanaf half februari voor bijna alle onlineplatforms gelden, moeten 'zeer grote onlineplatforms' ook strenger toezien op moderatie van illegale content, het beschermen van minderjarigen en het opstellen van extra risicoanalyses en overzichten met hun adverteerders. Deze grote bedrijven moeten daarnaast jaarlijks een externe audit ondergaan, waarmee de naleving van de DSA wordt getoetst. Dat is boven op de algemene regels, die bijvoorbeeld eisen stellen aan transparantie rondom contentmoderatie en advertenties.

De EU wees in april al de eerste negentien zeer grote onlineplatforms aan, waaronder bijvoorbeeld Google Search, Facebook, Instagram, de Apple App Store, Amazon Marketplace, AliExpress, TikTok, X en Wikipedia vielen. Inmiddels is de DSA ook van kracht voor die bedrijven. PornHub, Stripchat en XVideos zijn de eerste drie pornoplatforms die als VLOP worden gereguleerd onder de Digital Services Act. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de DSA en de gevolgen daarvan.