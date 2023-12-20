Nederlandse politie bewaarde te lang persoonsgegevens in Schengeninfosysteem

De Nederlandse politie heeft de wet overtreden met het Schengeninformatiesysteem. Door slechte kwaliteitscontroles kon er onjuiste of niet complete informatie worden bewaard. Daarnaast werden persoonsgegevens te lang opgeslagen. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Schengeninformatiesysteem is een informatie-uitwisselingssysteem waarin signaleringen van personen en voorwerpen worden opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen van wie toegang of verblijf is geweigerd, vermiste personen of gezochte personen. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de Nederlandse Nationale Politie, die het systeem ook gebruikt, onvoldoende controleerde of signaleringen juist en compleet in het systeem werden aangeleverd. Zo ontbrak bij de signaleringen vaak de schriftelijke motivering van de officier van justitie, om die signalering op te nemen.

De toezichthouder zegt daarnaast iemand te hebben gevonden die voor het verkeerde doel in het SIS geregistreerd stond. Daarnaast was informatie over oudere signaleringen en de voorgeschiedenis hiervan niet terug te vinden in het SIS.

Signaleringen over personen mogen wettelijk gezien maximaal een jaar bewaard worden, pas na een grondige individuele beoordeling mogen de gegevens een jaar langer worden bewaard. Volgens de AP bewaarde de Nationale Politie signaleringen zonder beoordelingen langer dan een jaar, waarmee de politie de wet dus ook op dit punt heeft overtreden.

Katja Mur, bestuurder bij de Autoriteit Persoonsgegevens, merkt op dat mensen vaak niet weten dat ze in het SIS staan. "Zij zullen dan dus niet controleren of dat wel terecht is en of de informatie wel klopt. Dat legt een extra zware verantwoordelijkheid bij de gebruikers van het SIS. Want registratie kan grote impact hebben op mensen. Bijvoorbeeld een onterechte weigering aan de grens of een onnodige aanhouding."

De Nederlandse politie nam volgens de AP niet direct maatregelen om de overtredingen aan te pakken. Pas toen de Autoriteit dreigde met een last onder dwangsom, nam de politie maatregelen. Hier werd in 2022 een plan voor opgesteld, dat dit jaar werd uitgevoerd. Nu zijn de overtredingen daarom beëindigd, zegt de toezichthouder.

De overtredingen kwamen aan het licht na Europees onderzoek waaraan de Nederlandse toezichthouder deelnam. Het is niet voor het eerst dat de Autoriteit kritiek heeft op het SIS; in 2018 kreeg de politie een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtredingen. Toen zei de Autoriteit Persoonsgegevens dat de politie het SIS onvoldoende logde, waardoor de politie geen goed beeld had of het systeem onterecht gebruikt werd.