Nederlandse politie bewaarde te lang persoonsgegevens in Schengeninfosysteem

De Nederlandse politie heeft de wet overtreden met het Schengeninformatiesysteem. Door slechte kwaliteitscontroles kon er onjuiste of niet complete informatie worden bewaard. Daarnaast werden persoonsgegevens te lang opgeslagen. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Schengeninformatiesysteem is een informatie-uitwisselingssysteem waarin signaleringen van personen en voorwerpen worden opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen van wie toegang of verblijf is geweigerd, vermiste personen of gezochte personen. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de Nederlandse Nationale Politie, die het systeem ook gebruikt, onvoldoende controleerde of signaleringen juist en compleet in het systeem werden aangeleverd. Zo ontbrak bij de signaleringen vaak de schriftelijke motivering van de officier van justitie, om die signalering op te nemen.

De toezichthouder zegt daarnaast iemand te hebben gevonden die voor het verkeerde doel in het SIS geregistreerd stond. Daarnaast was informatie over oudere signaleringen en de voorgeschiedenis hiervan niet terug te vinden in het SIS.

Signaleringen over personen mogen wettelijk gezien maximaal een jaar bewaard worden, pas na een grondige individuele beoordeling mogen de gegevens een jaar langer worden bewaard. Volgens de AP bewaarde de Nationale Politie signaleringen zonder beoordelingen langer dan een jaar, waarmee de politie de wet dus ook op dit punt heeft overtreden.

Katja Mur, bestuurder bij de Autoriteit Persoonsgegevens, merkt op dat mensen vaak niet weten dat ze in het SIS staan. "Zij zullen dan dus niet controleren of dat wel terecht is en of de informatie wel klopt. Dat legt een extra zware verantwoordelijkheid bij de gebruikers van het SIS. Want registratie kan grote impact hebben op mensen. Bijvoorbeeld een onterechte weigering aan de grens of een onnodige aanhouding."

De Nederlandse politie nam volgens de AP niet direct maatregelen om de overtredingen aan te pakken. Pas toen de Autoriteit dreigde met een last onder dwangsom, nam de politie maatregelen. Hier werd in 2022 een plan voor opgesteld, dat dit jaar werd uitgevoerd. Nu zijn de overtredingen daarom beëindigd, zegt de toezichthouder.

De overtredingen kwamen aan het licht na Europees onderzoek waaraan de Nederlandse toezichthouder deelnam. Het is niet voor het eerst dat de Autoriteit kritiek heeft op het SIS; in 2018 kreeg de politie een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtredingen. Toen zei de Autoriteit Persoonsgegevens dat de politie het SIS onvoldoende logde, waardoor de politie geen goed beeld had of het systeem onterecht gebruikt werd.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 20-12-2023 15:03
30 • submitter: wildhagen

20-12-2023 • 15:03

30

Submitter: wildhagen

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Vijf jaar AVG

27 mei 2023

Vijf jaar AVG

Goede wet, maar waar blijft toch de handhaving?

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Reacties (30)

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jaenster 20 december 2023 15:08
Dit zal wel heftig gedownmod worden maar ik het voelt soms alsof we wat doorslaan onder de privacy paraplu. Als je als vermist persoon, of beter gezegd gezocht persoon om ook verdachte personen er bij betrekken, kun je moeilijk garanderen dat het een jaar blijft bestaan als het ook verschijnt op nieuws berichten etc. Moet een tv programma als opsporing verzocht dan ook pro actief van KIJK worden gehaald na een jaar?

Ik denk dat we eerder af moeten van dat het rare idee dat als je gezocht word door de politie ook direct schuldig bent aan iets. Mensen worden te snel beoordeeld zonder enige inhoud door de maatschapij simpelweg omdat ze in het nieuws zijn geweest, of door "het stond op facebook".

Begrijp me niet verkeerd, privacy is awesome en ik ben groot voorstander, maar we wonen met zijn alle in dit land, als je gezocht, is dat niet verkeerd om te documenteren. Dat is niet per definitie iets negatiefs. Dat kan ook zijn als getuigen bij iets.
JurGor @jaenster20 december 2023 15:36
Privacy, het slaat allemaal ontzettend door en zit de opsporing van vuile criminelen in de weg, dus waar doen we zo moeilijk om?

Tot jij als onschuldig burger op zo'n lijst komt, en in plaats van dat je op het vliegveld met je gezinnetje het vliegtuig naar je vakantiebestemming in gaat door de politie uit de gate gehaald wordt. Want je staat op de lijst.

Nee, dat zouden ze toch nooit doen? Ze hebben toch meteen door dat ze fout zitten? HA! Vertel dat sprookje aan de slachtoffers van het Toeslagenschandaal: huis kwijt, schuldsanering in, psychisch gebroken, kinderen afgepakt en nog steeds niet gecompenseerd.

Echt, als we als onschuldige burgers nu nog niet door hebben hoe belangrijk onze privacy is richting dit soort bureaucratische systemen, dan zitten we enorm te slapen.

Dit is typisch de "boevenvangen blinde vlek", we gooien met zijn allen maar al te graag onze rechten te grabbel als we hiermee smerig boeventuig kunnen grijpen. Maar dan komen we erachter dat waar gehakt wordt ook spaanders vallen en zodra jij ineens zo'n spaander bent is het huilen om de burgerrechten die je ooit had en jou hadden moeten beschermen.
Galinsky @JurGor20 december 2023 16:21
Misschien is het een idee om het kenbaar aan de persoon te maken of ze op zo'n lijst staan en ze er vroegtijdig zich er tegen kunnen verdedigen. Zo niet dan kunnen ze er voor langere tijd op komen staan. Wat zouden de haken en ogen aan dit soort constructies zijn?
Pyronick @Galinsky20 december 2023 20:26
Helemaal geen verkeerd idee. Een verdachte heeft immers ook het recht te weten wat de verdachtmaking is.

Zo zou een informatieplicht de rechten van een eventueel verweer kunnen waarborgen. Tenzij het ongewenste vluchten van een aanhouding kan veroorzaken bij ernstige misdrijven - maar daar zou een rechter eventueel kunnen bepalen of de informatieplicht opgeschort kan worden.
DJ Henk @Galinsky21 december 2023 11:00
Misschien is het een idee om het kenbaar aan de persoon te maken of ze op zo'n lijst staan en ze er vroegtijdig zich er tegen kunnen verdedigen. Zo niet dan kunnen ze er voor langere tijd op komen staan. Wat zouden de haken en ogen aan dit soort constructies zijn?
Een probleem dan is dat je een klasse van tweederangs burgers creert die minder rechten hebben dan de "echte" burgers. Want ook al vecht je het aan dat je op de lijst staat, dat betekent niet dat je er binnen dag weer vanaf bent.

Sta je niet op de lijst? Prima meneer, hier is uw nieuwe bankrekening. Sta je er wel op, ook al is het onterecht? Sorry, deze bank doet geen zaken met criminelen. Heel misschien willen we er eens over gaan denken als u eerst even deze maandenlange bureacratische procedure doorloopt.

Staande gehouden bij een standaardcontrole? Ok meertje, stapt u maar even uit. We gaan uw auto eens even goed binnenstebuiten keren. Ja, ik weet dat de anderen alleen maar hun rijbewijs hoeven te laten zien, maar u staat op de lijst, dus is de kans groot dat er iets mis is.

Dus als we bij wijze van spreken de slachtoffers van het toeslagenschandaal op deze lijst zetten en ze ook de mogelijkheid geven om het aan te vechten, dan nog zou hun leven een hel worden. Denk maar niet dat ze meer financiele ruimte hadden gekregen . Eerder minder.

En dan hebben we het nog niet eens over de fouten en slordigheden die ermee gepaard gaan. Zoals dat verhaal van die Nederlander van Marokaanse afkomst die op vakantie ging in Spanje en daar prompt de cel in werd gegooid en er heel lang niet meer uitkwam. Een Nederlandse instelling had hem per ongeluk op de internationale lijst van terroristen gezet. Dat was een fout. Gaven ze ook toe. En in Nederland is hij er ook weer vanaf, maar er is geen manier om dat door te geven aan Spanje en dus kan hij daar lekker in de cel blijven zitten.

Dat soort dingen krijg je dan.
Galinsky @DJ Henk21 december 2023 11:21
De lijstjes zelf bestaan al, dus het creëren van 2de rangs burgers is al een feit. Alleen weten mensen niet dat ze erop staan en met welke reden totdat het vaak op ongunstige momenten naar boven komt. e.g. op het punt dat je op het vliegveld staat voor vakantie. Liever had je dan 3 maanden eerder gehoord dat je op zo'n lijstje staat en het met bewijs kan aanvechten dat het niet zo is in geval dat je onschuldig bent. Misschien is dat ook niet altijd even handig om dat kenbaar te maken zoals Pyronick ook al zei maar daarvoor kan je dan inderdaad ook zijn voorstel invoeren om het in sommige situaties niet kenbaar te maken:
Zo zou een informatieplicht de rechten van een eventueel verweer kunnen waarborgen. Tenzij het ongewenste vluchten van een aanhouding kan veroorzaken bij ernstige misdrijven - maar daar zou een rechter eventueel kunnen bepalen of de informatieplicht opgeschort kan worden.
jaenster @JurGor20 december 2023 15:58
Ik snap wat je zegt en ik ben het voor een groot deel met je eens. Echter, je kunt beter het symtoom aanpakken dat er dit soort lijsten bestaan, dan er voor zorgen dat een onschuldig persoon hier maximaal een jaar op staat. Want als dit gebeurd in maart en ze gaan in september op vakantie, zit je nog met hetzelfde scenario die je beschrijft.
GameNympho @JurGor20 december 2023 16:37
Klopt helemaal wat je typt.
Zelf ook ondervonden, elke keer als ik op vakantie ging met het vliegtuig, werd ik eruit gehaald door de douane en gecontroleerd en de vragen die ze stellen, laten je haren overeind staan. En als ik vraag waarom, lachen ze.
Het is heel makkelijk, Justitie heeft een voorbeeld functie voor een ieder in NL, maar als hun de wetten overtreden, komen er allerlei excuusjes, terwijl men dit bewust doet. Dan mag ik dit eigenlijk toch ook, want ook ik kom met allerlei smoesjes, men geeft toch een voorbeeld?
Ook het zogenaamde "onderbezet" is een farce, want wie zitten er nog op hun plek en wie zijn er ontslagen of andere functie elders en door wie en wie hun salarissen zijn omhoog? Etc. voorbeelden en vragen van wat er wel allemaal krom is ipv recht.
Toeslagen affaire=onderbezet
Energie affaire= onderbezet
Politie op straat= onderbezet
En ga zo maar door.
Vertrouwen in het demissionaire kabinet? Minister van justitie? Ik niet :N
-MD- @JurGor20 december 2023 16:34
Mja, tot jij als onschuldige burger onder de zoden ligt want X is niet gepakt omdat er niet voldoende verdenking was om Y te doen.

De vraag is niet OF je privacy wilt inleveren zodat criminelen geen vrij spel krijgen. De vraag is HOEVEEL privacy wil je inleveren om een bepaald percentage te kunnen pakken, want iedereen heeft zo zijn eigen grens. Het is de balans die je moet zien te vinden. In een democratie is het dus de meerderheid die gaat bepalen wat acceptabel is en wat niet. De (random getallen) 5% die geen enkele schending van zijn privacy wilt riskeren gaat het nooit winnen van de 40% die er geen probleem mee heeft en de 55% die het niks interesseert want het is voor hun (nog) geen probleem.

En je noemt het toeslagenschandaal. Daar zitten dus ook echt veel mensen tussen die nu tienduizenden euro's vergoeding krijgen omdat er ergens een paar uur discrepantie is en ze 'ruimhartig' zijn gecompenseerd terwijl het hun eigen fout is. Je hoort voornamelijk de tragische gevallen die aan de grond zitten, maar er is ook een grote groep die keihard profiteert (bijv: https://www.volkskrant.nl...-hebben-gepleegd~bc3e2689). Ook participanten in de zogeheten 'Bulgarenfraude' profiteren hiervan (https://nos.nl/artikel/24...pensatie-toeslagenaffaire). Of dit artikel. Dat zijn geen mensen die hier graag mee op het journaal komen zeg maar dus een grote groep waar je niks over hoort. Daarmee zeg ik expliciet niet dat dit allemaal geaccepteerd moet worden, maar het mes snijd aan twee kanten. Zolang er criminelen/profiteurs zijn, is het een kat&muis-spel. Het mag echter niet zo zijn dat mensen compleet de vernieling in geholpen worden op basis van een verdenking zonder enige kans op gedegen onderzoek en hulp om het correct te doen, dat staat buiten kijf. Echte slachtoffers horen terecht ruim gecompenseerd te worden.

Er gaat genoeg fout, maar denken dat 100% privacy een betere wereld zal opleveren geloof ik niet. Ik geloof er juist wel in dat er genoeg mensen zijn die zich juist gedragen omdat anonimiteit niet gegarandeerd is.

[Reactie gewijzigd door -MD- op 23 juli 2024 18:31]

marktweakt @-MD-20 december 2023 16:54
In een democratie is het dus de meerderheid die gaat bepalen wat acceptabel is en wat niet. De (random getallen) 5% die geen enkele schending van zijn privacy wilt riskeren gaat het nooit winnen van de 40% die er geen probleem mee heeft en de 55% die het niks interesseert want het is voor hun (nog) geen probleem.
Wat je hier beschrijft is geen democratie maar een dictatuur van de meerderheid. In een democratie zijn de rechten van minderheden gewaarborgd, ook (en vooral) als de meerderheid ze niet van belang vindt.
En je noemt het toeslagenschandaal. Daar zitten dus ook echt veel mensen tussen die nu tienduizenden euro's vergoeding krijgen omdat er ergens een paar uur discrepantie is en ze 'ruimhartig' zijn gecompenseerd terwijl het hun eigen fout is. Je hoort voornamelijk de tragische gevallen die aan de grond zitten, maar er is ook een grote groep die keihard profiteert (bijv: https://www.volkskrant.nl...-hebben-gepleegd~bc3e2689). Ook participanten in de zogeheten 'Bulgarenfraude' profiteren hiervan, niet mensen die hier graag mee op het journaal komen zeg maar dus een grote groep waar je niks over hoort. Daarmee zeg ik expliciet niet dat dit allemaal geaccepteerd moet worden, maar het mes snijd aan twee kanten.
Wat je hier doet is "victim blaming". En eigenlijk vind je het toch niet zo'n probleem als er wat onschuldige slachtoffers vallen want "het mes snijdt nu eenmaal aan beide kanten". Totdat je zelf een onschuldig slachtoffer wordt; dan is de wereld natuurlijk te klein. Ik kan niet anders dan constateren dat je over weinig empathisch vermogen beschikt. Jammer.
divvid @jaenster20 december 2023 15:15
probleem is ook niet bij de terecht geregistreerde personen, maar juist bij de onterecht geregistreerde personen. Die kunnen en mogen niet opvragen 1) of ze geregistreerd staan en 2) waarom ze geregistreerd staan en 3) een verwijderingsverzoek indienen.
Sowieso is het flagrant dat onze wetshandhavers zichzelf niet aan de wet houden.
macnerd @jaenster20 december 2023 15:21
't Lijkt mij dat je prima een aantal technische waarborgen in kan bouwen. Zoals een datum waarop het verwijderd moet worden, of zijn aangevuld (met bv. een motivatie van de OvJ). Wel zullen er maatregelen nodig zijn voor de internationale uitwisseling van gegevens, zodat een onterechte entry ook uit de buitenlandse systemen verwijderd wordt.
MijnAccount @jaenster20 december 2023 15:27
Een vergelijking maken tussen informatie uit nieuws items en data in het Schengeninformatiesysteem is verkeerd.
kodak
@jaenster20 december 2023 15:35
Op welke argumenten baseer je dat 'menen schuldig te zijn' hier relevant is dat de politie de wet aan het overtreden is? Want ik lees nergens in de argumenten van de toezichthouder dat daar het probleem in zit, ongeacht wel of niet registreren of dat in stand houden.

De eis is eerder dat de politie het opnemen en geregistreerd houden of wijzigen niet zomaar doet omdat het kan, maar met voldoende onderbouwing vooraf. Ongeacht of iemand mogelijk slachtoffer is, getuige, verdachte , veroordeelde of welke status dan ook volgens de politie heeft. Het doel van die eisen is niet het in twijfel trekken.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 18:31]

Tjidde @jaenster20 december 2023 15:43
Ik denk dat we eerder af moeten van dat het rare idee dat als je gezocht word door de politie ook direct schuldig bent aan iets.
Success, als jij morgen in de krant staat dat een verschrikkelijk iets gebeurd is en jij bent verdacht zal jij dat heel lang meedragen al bewijs je 100x dat je onschuldig bent en je bent allang geen verdachte meer. Je gaat veel vaak horen waar rook is, is vuur.

In sommige gevallen is het beter voor de acceptatie van de samenleving beter dat je iets wel doet ipv niet doet. Ken mensen die een persoon om het leven heb gebracht. Die zijn na zijn cel en TBS gewoon weer gaan leven. Hebben daar bijna geen last van.(Wat goed is!!!!) Ken ook iemand die ooit verdacht is geweest van een poging tot moord. Die er nul mee te maken had. Die persoon kijken ze constant vies aan, niet te vertrouwen.

Voor de mensen die denken hoezo ken jij dat soort mensen. Heb een tijdje vrijwillig gekookt voor een groepje mensen die ex-crimineel zijn omdat ik die kant van de samenleving wou leren kennen. Daar kwam ook de onschuldige een keer op af om te praten met mensen daar.

Plus wat Divvid aangeeft de Politie is een zwarte doos, jij kunt bijna niet aan alle informatie komen over jouw.
Groningerkoek @jaenster20 december 2023 19:14
Maar de politie in Italië kijkt niet naar opsporing verzocht, de politie in bijvoorbeeld Italië kijkt in het register voor gezochte personen. Ga je lekker met je familie op vakantie, krijgt een aanrijding, politie ter plaatse controleer de gegevens en jij wordt achterin het busje gegooid, gearresteerd en afgevoerd terwijl je vrouw vol verbazing met de kinderen achterblijft op staat omdat de politie in Nederland een onwettige signalering voor jou in het systeem heeft staan....

Los van de reden waarom iemand wordt gezocht, de politie moet te alle tijde opsporingsregisters up to date en correct houden.
Polderviking @jaenster20 december 2023 19:21
Ik vind je punt niet onredelijk. Maar ten eerste is het bizar dat wetshandhavers zich niet aan de wet houden. Wat je er inhoudelijk ook van vind. Zo moeilijk is het echt niet om je aan bewaartermijnen te houden. Gewoon automatiseren. Zowel zorgen dat het geëvalueerd wordt, als de verwijdering.

En ten tweede is het precies dit soort nalatigheid waardoor er mensen onterecht voor terreur geoormerkt worden zoals die Tilburger in Spanje.
Ondertussen weten we nu huub barbatruuc niet meer wie we dat nog meer allemaal hebben aangedaan, maar die mensen moeten het wel zelf oplossen, aldus Yesilgöz.
Kan gewoon niet.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 18:31]

EzMe @jaenster21 december 2023 15:10
Het probleem van "privacy gevoelige" informatie is dat afhankelijk wie er toegang tot heeft of wie gegeerd, aan de hand van die informatie jou kan veroordelen.
Om een voorbeeld te geven, waar het voor veel mensen niet vreemd is om hun religie te delen en dit ook in landelijke registers werd vergelegd, bleek dat "ineens" een groot probleem toen Hitler aan de macht kwam en aan de hand van die registraties Joden ging uitmoorden.

Wat nu een "onderschuldige burger" lijkt te zijn, wordt na een nieuwe regering opgeknoopt. Daardoor is het voor mij super belangrijk dat de overheid of ondersteunende instanties enkel noodzakelijk informatie van mij hebben.
TV_NERD 20 december 2023 17:54
SIS2 en straks SIS3 sluiten langzamerhand een virtueel hek om de EU Schengen-landen. En de ontwikkeling gaat gestaag door, verder en verder. Totaan het blind vertrouwen op uitspraken in landen waar de rechtspraak volgens andere landen niet deugt. Want als je in SIS2 staat, heb je het gedaan. Ik heb helaas van erg dichtbij mogen meemaken wat dat voor iemand betekent en het kost je een aantal jaar van je leven aan stress.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 23 juli 2024 18:31]

slijkie 20 december 2023 15:05
Wie had dit nou verwacht. Niemand neem ik aan? /s
MrMonkE @slijkie20 december 2023 15:09
Ik wacht nog steeds op die ene nieuwspost: <overheidsdienst> Houdt gegevens te kort vast. Voldoet compleet aan de regels. -die ze zelf als overheid maken voor hun overheidsdiensten-
Sissors @MrMonkE20 december 2023 15:11
En ik wacht nog steeds op het nieuwsbericht dat een gezin zich netjes aan de regels houdt, geen wietplantage heeft en ook niet met regelmaat explosieven bij hun buren achterlaat. Zulke gezinnen zijn er natuurlijk zat, maar het is niet nieuwswaardig. Niet anders dan alle overheidsinstellingen die wel netjes volgens de regels dingen doen, dat is simpelweg geen nieuws.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MrMonkE20 december 2023 16:21
Ik wacht nog steeds op die ene nieuwspost: <overheidsdienst> Houdt gegevens te kort vast. Voldoet compleet aan de regels.
Nee hoor want men is gebonden aan bewaartermijnen.
The Lord @MrMonkE20 december 2023 15:12
Bij 'te kort' impliceer je toch een foutieve verwerking. ;)
MrMonkE @The Lord20 december 2023 15:14
je hebt gelijk.
Ik ben af. :)
aikebah @The Lord20 december 2023 16:46
Zelfs een mogelijk meldplichtig datalek
https://www.autoriteitper...lekken/wat-is-een-datalek

type 3: inbreuk op de beschikbaarheid
JurGor 20 december 2023 15:37
Goh, hoe vinden ze zelf dat het gaat bij de overheid wat betreft "lering trekken uit het Toeslagenschandaal"?
et36s 21 december 2023 21:50
Goh dat verwacht je niet. 😆

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