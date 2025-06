'Politie heeft database met pasfoto's van miljoenen onschuldige buitenlanders'

Pasfoto's van zeker 6,5 miljoen buitenlanders die naar Nederland kwamen, belandden in de database van de politie, ondanks dat ze geen strafbaar feit hebben gepleegd, aldus RTL Nieuws. De deskundigen die het nieuwsmedium gesproken heeft, betwijfelen of dit wetmatig is.

Het gaat om mensen die in de vreemdelingenadministratie staan geregistreerd. Daar behoren expats, asielzoekers en buitenlandse studenten toe die niet uit de Europese Unie komen. De pasfoto's die zij bij aankomst verplicht moeten maken, verschijnen in deze database. Volgens RTL Nieuws gebeurt dit zonder dat ze het weten.

De politie heeft wettelijk toestemming om de vingerafdrukken van de vreemdelingenadministratie te bewaren in een database, en dus vindt het ministerie van Justitie en Veiligheid dat dat ook geldt voor gezichtsfoto's. Dat staat echter niet specifiek in de wet. "Gezichten zijn echt niet hetzelfde als vingerafdrukken. Het is problematisch dat het ministerie dat wel zo ziet", zegt Heleen Janssen, docent informatierecht op de Universiteit van Amsterdam, tegen RTL Nieuws. Ook 'andere juridische deskundigen' die de site sprak zetten vraagtekens bij de rechtmatigheid van deze database, evenals de Autoriteit Persoonsgegevens.

De database kan gebruikt worden om de identiteit van verdachten te achterhalen met de gezichtherkenningstool Catch, alhoewel dat alleen mag met toestemming van de rechter-commissaris. Dat is vorig jaar tweemaal gebeurd, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. De database wordt gebruikt naast een database met pasfoto's van 1,2 miljoen Nederlanders en buitenlanders die daadwerkelijk een strafbaar feit hebben gepleegd. Volgens bronnen die RTL Nieuws heeft gesproken, zou dat betekenen dat de 6,5 miljoen buitenlanders behandeld worden als criminelen, hetgeen discriminatie en dus verboden is.