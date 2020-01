Amerikaanse politie gebruikt software die met één foto naam en adres kan vinden

Meerdere Amerikaanse overheidsorganen, waaronder de politie en de FBI, maken gebruik van software dat met één foto persoonlijke data als naam en adres kan achterhalen. De software van Clearview AI doet dat door gezichtsherkenning te combineren met data van sociale media.

Volgens The New York Times kan een gebruiker van de Clearview AI-app een foto van een persoon uploaden naar de servers van het bedrijf. De software van het bedrijf scant daarna de foto en verwerkt de informatie in vectoren. Die vectoren vergelijkt de software met de vectoren van andere foto's. Daarvoor zou het bedrijf een database hebben van ruim drie miljard afbeeldingen afkomstig van sites als Facebook, YouTube en Twitter. Dit scrapen van afbeeldingen is bij de meeste sociale media tegen de gebruiksvoorwaarden in.

Wanneer de geüploade foto van de appgebruiker wordt gelinkt aan een foto in de database, krijgt de gebruiker die foto's te zien inclusief bronvermelding. Op die manier is persoonlijke data als de naam en woonplaats van een persoon te achterhalen. Meerdere politiediensten in Amerika zeggen volgens de krant de Clearview AI-software te gebruiken, zonder volledig te weten hoe het werkt. De app zou zijn gebruikt om onder meer identiteitsfraude-, winkeldiefstal-, moord- en kindermisbruikzaken op te lossen. Ook een aantal commerciële bedrijven zou gebruikmaken van de software. Hoeveel is niet duidelijk, Clearview doet daar geen uitspraken over.

De krant zegt daarnaast verwijzingen naar ar-brillen te hebben ontdekt in de broncode van de app. Daarmee zou de software - in potentie - iedereen kunnen herkennen die de gebruiker tegenkwam. Oprichter Hoan Ton-That zegt tegen de krant inderdaad een prototype van zo'n bril te hebben ontwikkeld, maar momenteel geen plannen hebben om deze uit te brengen.

The New York Times beschrijft hoe de staatspolitie van Indiana in februari 2019 voor het eerst de app gebruikte en binnen 20 minuten een schietincident had opgelost. Twee mannen waren aan het vechten in een park, dat eindigde toen een van de mannen een schot loste in de buik van de ander. Een omstander had beelden gemaakt van het incident, waar het gezicht van de schutter op te zien was. Toen de politie een afbeelding van zijn gezicht uploadde in de software van Clearview AI, kwam er meteen een match. Iemand had op een eerder moment een video van de man op sociale media geplaatst, met de naam van de man in het onderschrift. Daardoor kon de man gepakt worden. De politie claimt dat de schutter niet in de database van de politie stond en waarschijnlijk zonder de app niet was gevonden.

Volgens een opsporingsambtenaar in de staat Florida, is de applicatie beter dan de gezichtsherkenningtool Faces, die hij van de staat geleverd kreeg. Met Faces zouden mensen recht in de camera moeten kijken, bij Clearview AI zou dat niet nodig zijn. Een zijaanzicht zou al voldoende zijn. De app zou ook een gedeelte van een gezicht kunnen herkennen of als deze bedekt is met een hoed of bril.

Tegelijkertijd is het niet bekend hoe accuraat de tool is. Het bedrijf zelf claimt dat het in driekwart van de gevallen een naam kan koppelen aan een foto. Het is niet duidelijk hoe vaak de app false positives geeft. Of de software ook buiten de Verenigde Staten en Canada wordt gebruikt, schrijft de krant niet. De Europese Unie overweegt gezichtsherkenning in de openbare ruimte voor drie tot vijf jaar te verbieden. De Nederlandse minister Ferd Grapperhaus zei in november dat Nederlandse opsporingsdiensten geen gebruik gaan maken van geautomatiseerde gezichtsherkenning.