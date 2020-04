Minister: politie maakt geen gebruik van Clearview-gezichtsherkenningssoftware

De minister van Justitie en Veiligheid weet niet of Nederlandse overheidsdiensten gebruikmaken van de gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. De politie is in ieder geval niet centraal benaderd door het bedrijf en heeft geen software afgenomen.

Het is minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 'op dit moment niet bekend' of er overheidsdiensten zijn die de gezichtsherkenningssoftware van Clearview gebruiken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In ieder geval maakt de politie daar geen gebruik van. De politie is 'niet centraal benaderd', en is volgens de minister niet op de hoogte van contacten bij het bedrijf. Verder verwijst hij naar minister Knops van Binnenlandse Zaken. Die 'beziet breder' bij de overheid of er gebruik wordt gemaakt van de software.

Grapperhaus reageert in zijn brief op Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Zij stelde de vragen enkele weken geleden aan de minister. Dat deed ze naar aanleiding van een publicatie van onder andere Buzzfeed waaruit zou blijken dat Clearview AI klanten heeft in Nederland en België. De database van het bedrijf zou volgens een klantenlijst die Buzzfeed inzag, gebruikt zijn door Nederlandse en Belgische politiekorpsen of overheidsorganisaties.

Clearview AI is een controversieel bedrijf dat realtime gezichtsherkenningssoftware maakt. Het bedrijf gebruikt daarvoor een database met beelden die van sociale media en videosites zijn verzameld. Het bedrijf kwam diverse keren in het nieuws omdat bleek dat verschillende Amerikaanse politiekorpsen de software gebruikten. Ook zouden winkelketens en universiteiten de software inzetten.