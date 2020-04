Tor Project ontslaat een derde van personeel vanwege coronacrisis

Het Tor Project ontslaat meer dan een derde van zijn personeel; 13 van de 35 medewerkers worden de laan uitgestuurd. De nonprofitorganisatie heeft last van geldproblemen door de coronacrisis.

"We hebben moeilijke keuzes moeten maken", schrijft het bedrijf in een blogpost. "Net als veel andere stichtingen en kleine bedrijven zijn we hard geraakt door de covid-19-crisis." Het Tor Project had tot voor de crisis 35 medewerkers, maar schaalt dat nu terug naar 22. Het bedrijf schrijft niet wat dat concreet betekent voor de bedrijfsvoering of voor de ontwikkeling van de browser. "We blijven diensten aanbieden voor privacy, veiligheid en om censuur te omzeilen", is het enige dat in de blogpost staat.

Het Tor Project is de ontwikkelaar van de browser achter het Tor-netwerk. Het is een nonprofitorganisatie die voornamelijk bestaat van donaties van gebruikers. Dat is anders dan een paar jaar geleden, toen het Tor Project nog vooral afhankelijk was van overheidssubsidies. Het bedrijf wilde dat niet en roept gebruikers sindsdien actief op te doneren.