Tor Browser voor Android op basis van nieuwe Firefox komt uit

De Tor Browser voor Android op basis van de eerder dit jaar verschenen nieuwe versie van Firefox is uitgekomen. De bètaperiode van de nieuwe versie duurde drie weken. De nieuwe versie heeft nu dezelfde functies als de oude, zo laat Tor Project weten.

Het gaat om versie 10.0.0.3, zegt Tor Project. Die is gebaseerd op Firefox 81 'Fenix' voor Android, in plaats van Firefox 68 ESR. De testversie voor de nieuwe browser kwam drie weken geleden uit en inmiddels is die stabiel genoeg om uit te brengen als stabiele versie.

De volgende stap is om functies aan de Android-versie toe te voegen die al in de desktop-versie zitten, zoals Circuit Display en New Identities. Circuit Display kan alle tussenliggende nodes weergeven, terwijl New Identities gebruikers naar een site kan laten surfen zonder dat vorige bezoeken logbaar of detecteerbaar zijn. Daarnaast moet de Android-versie korte tor.onion-adressen gaan herkennen en ondersteunen.

De Tor Browser voor Android is gebaseerd op Firefox, maar heeft aanpassingen om de beveiliging en privacy van de browser te verbeteren. Onder die wijzigingen bevinden zich het uitzetten van telemetrie, tls 1.0 en 1.1, Cleartext-traffic en een push-notificatiemogelijkheid.

Bij gebruik van de Tor Browser wordt het internetverkeer van de gebruiker omgeleid en versleuteld via een netwerk van duizenden servers, die bekendstaan als Tor relays. Dit moet het schier onmogelijk maken om bezoekers te identificeren op basis van de browser en de hardware waarmee zij websites bezoeken, het zogeheten fingerprinting. Daarnaast maakt de Tor Browser het mogelijk om pagina’s te bezoeken die op de een of andere manier zijn geblokkeerd.