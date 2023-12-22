Tor Project brengt noodfix uit voor Browser vanwege incompatibiliteit Windows 7

Het Tor Project heeft een noodfix onder versienummer 13.0.8 uitgebracht voor de Browser-desktopapplicatie vanwege een crash die veroorzaakt werd door incompatibiliteit met Windows 7.

De organisatie schrijft dat een eerdere update aan de Go-toolchain Windows 7-ondersteuning lijkt te hebben 'gebroken'. In de changelog roept de ontwikkelaar van Tor, dat voluit The Onion Router heet, gebruikers dringend op om over te stappen op een besturingssysteem dat voorlopig nog wel ondersteund wordt, waaronder een moderne Linux-distributie of Windows 10 of nieuwer. Volgend jaar stopt officieel de ondersteuning van de Tor Browser voor Windows 7 en 8.