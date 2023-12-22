Tor Project brengt noodfix uit voor Browser vanwege incompatibiliteit Windows 7

Het Tor Project heeft een noodfix onder versienummer 13.0.8 uitgebracht voor de Browser-desktopapplicatie vanwege een crash die veroorzaakt werd door incompatibiliteit met Windows 7.

De organisatie schrijft dat een eerdere update aan de Go-toolchain Windows 7-ondersteuning lijkt te hebben 'gebroken'. In de changelog roept de ontwikkelaar van Tor, dat voluit The Onion Router heet, gebruikers dringend op om over te stappen op een besturingssysteem dat voorlopig nog wel ondersteund wordt, waaronder een moderne Linux-distributie of Windows 10 of nieuwer. Volgend jaar stopt officieel de ondersteuning van de Tor Browser voor Windows 7 en 8.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 20:45 85

22-12-2023 • 20:45

85

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Reacties (85)

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eric.1 22 december 2023 21:21
Het enige wat me bij zulke dingen opvalt is dat er nog best wel veel (relatief gezien) gebruikers op Windows 7 zitten die allen doodleuk met het internet zijn verbonden én software doodleuk automatisch laten updaten...maar wel de illusie hebben dat alles gewoon blijft werken zoals het altijd heeft gedaan. Gewoon blijven gebruiken zonder iets aan te passen...werk-computers niet uitgesloten.
bantoo @eric.122 december 2023 22:23
Het is inderdaad gigantisch irritant. Geregeld zie ik boze reacties in allerlei hoeken dat iets "op eens" niet meer werkt op Windows 7. Persoonlijk stop ik met het supporten van Windows 10 zodra Microsoft er mee stopt. Het is wonderbaarlijk hoe veel geduld clubs als het Tor project hebben met mensen die maar op oude zooi blijven hangen. Go heeft naar mijn weet al jaren geen Windows 7 support meer.
bytemaster460 @bantoo22 december 2023 23:37
Voor veel mensen geldt nog steeds dat wanneer je een apparaat koopt, dat apparaat zo blijft werken totdat het stuk gaat. Dat op een gegeven moment de ondersteuning stopt wordt niet gelinkt aan het functioneren van applicaties. Zeker bij de oudere generatie is dat het geval. Die kocht vroeger een platenspeler en die verloor niet na tien jaar functies.
Uruk-Hai @bytemaster46023 december 2023 04:36
Niet alleen de oudere generatie hoor. Ik ken een dertiger die met precies die houding nog steeds een Windows 7 laptop gebruikt. Als die "stuk" gaat koopt hij gewoon een nieuwe laptop.

Van Linux wil hij niets weten, terwijl hij wel tot de ideale doelgroep behoort, want hij doet niks anders dan browsen op zijn laptop.
Verwijderd @Uruk-Hai23 december 2023 05:30
Niet alleen de oudere generatie hoor. Ik ken een dertiger die met precies die houding nog steeds een Windows 7 laptop gebruikt. Als die "stuk" gaat koopt hij gewoon een nieuwe laptop.

Van Linux wil hij niets weten, terwijl hij wel tot de ideale doelgroep behoort, want hij doet niks anders dan browsen op zijn laptop.
Geen support meer is ook een vorm van stuk, het is gewoon naïef om gebruik te blijven maken van een hopeloos verouderd besturing systeem. Als de laptop nog goed werkt dan update je die naar een systeem wat wel veilig is, dat hoort er nou eenmaal bij. Met een auto blijf je ook niet rijden zonder ook maar iets van onderhoud uit te voeren, uiteindelijk kan het tot grote problemen leiden. Net als deze lakse houding tegen over digitale veiligheid.
nst6ldr @Verwijderd23 december 2023 08:16
[...]


Geen support meer is ook een vorm van stuk (...)
Voor de gebruiker niet, dat ding start gewoon op en doet z'n werk.

Auto vergelijking zou ik achterwege laten, in de geschiedenis van Tweakers is een goede gelijkenis nog nooit gevonden. Ook deze klopt niet, architectuur gezien zou de auto omgesmolten worden naar nieuwe onderdelen voor een nieuwe auto: software geeft specifieke definitie aan generieke hardware.
Verwijderd @nst6ldr23 december 2023 11:05
Een auto start ook en rijdt. Net zo lang tot hij dat niet meer doet. Als we het dan toch over de "domme" gebruiker hebben dan vind ik dat deze vergelijking wel degelijk op gaat, geen onderhoud betekent uiteindelijk pech.
nst6ldr @Verwijderd23 december 2023 11:51
Een nieuw OS is geen onderhoud, het is voor de gebruiker een compleet nieuwe ervaring die niet alleen (vaak negatief) ingrijpend is op het gebruik, maar ook historische data. Wederom: software geeft definitie aan generieke hardware.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 22 juli 2024 16:17]

Remzi1993 @nst6ldr23 december 2023 17:35
Je kan het onder onderhoud scharen immers wordt de oude besturingssysteem niet meer ondersteund en langzamerhand werkt er niks meer op en vorm het beveiligingsrisico's. Dat een gebruiker dus niks doet is zijn of haar probleem en die kopen dan nieuws spul terwijl technisch vaardige mensen dus langer met dingen doen omdat ze het kunnen opknappen of software kunnen veranderen/updaten.
Honza63 @Verwijderd24 december 2023 12:43
Een nieuwe computer moeten kopen omdat de oude niet meer met de nieuwste Windhoos om kan gaan is iets anders dan na 5 jaar een nieuwe auto moeten kopen omdat de software geen updates meer aan kan...
Verwijderd @Honza6324 december 2023 15:06
Een nieuwe computer moeten kopen omdat de oude niet meer met de nieuwste Windhoos om kan gaan is iets anders dan na 5 jaar een nieuwe auto moeten kopen omdat de software geen updates meer aan kan...
Niemand heeft het over een nieuwe computer. Het gaat over upgraden naar een veilig besturingssysteem. Windows 10 draait waarschijnlijk prima op die laptop of installeer Ubuntu of iets dergelijks. Of je houdt jezelf van de domme en steekt je kop in het zand, dat kan ook. En dan janken bij de bank als je rekening leeg is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:17]

Alfa1970 @Verwijderd25 december 2023 13:46
Het vergelijk gaat nat op het feit dat die auto 30, 40, 50 jaar nadat hij gemaakt is nog steeds gerepareerd kan worden, terwijl de fabrikant de auto niet meer levert, en de meeste garages geen onderhoud meer doen ervoor.
Van software is dat niet te zeggen, zeker in het geval van Windows.
Carlos0_0 @Uruk-Hai23 december 2023 08:37
Op zijn laptop kan toch gewoon prima windows 10 nog, goed die loopt ook bijna af daar niet van ondertussen.
Maar hij heeft jaren de tijd gehad gratis te kunnen updaten, en heel misschien dat nog lukt ook al zegt microsoft dat het niet meer kan(Dat ze het gefixed hebben).
Uruk-Hai @Carlos0_023 december 2023 15:49
Dat interesseert hem helemaal niks.
familyman @bytemaster46023 december 2023 20:59
In feite omdat mensen eigenlijk stuk verkeerd definieren.

Dat het gaat om de combinatie hard en software, snappen ze niet.

Maar dit zijn ook de mensen die ws denken, ik word toch niet gehackt, zo interessant ben ik niet.
Robbierut4 @bantoo22 december 2023 22:36
Het is wonderbaarlijk hoe veel geduld clubs als het Tor project hebben met mensen die maar op oude zooi blijven hangen.
Niet heel gek natuurlijk. Veel landen waar Tor erg nodig is staan niet bekend om een vrij internet en een vrije markt. Of een economie waarin iedereen makkelijk een nieuwe computer koopt met de nieuwste software.

Voor de doelgroep van Tor is het dus extra belangrijk om die ondersteuning te hebben.
Frame164 @bantoo23 december 2023 09:36
Niet iedereen woont in een rijk land zoals Nederland waar PCs makkelijk zijn te vervangen door iets nieuwers. En zeker in de landen waar Tor echt nodig is is er niet zoveel overdaad als bij ons.
Yinchie @Frame16425 december 2023 23:05
Dan stappen ze over naar Linux. Kost niks.
X_pl0visi0n @Yinchie26 december 2023 11:00
Het kost kennis waarover ze niet beschikken.
latka @bantoo23 december 2023 00:54
Tsja. Het is maar Windows: een veredelde start-knop. Dat windows meer doet is niet relevant. De meeste mensen zien alleen de startknop. De relevantie van het OS neemt gestaag af met de jaren. Vooral ook omdat er geen eer aan te behalen valt: Windows 11: de start knop zit nu weer op een andere plek als slogan werkt niet echt.
_Thanatos_ @latka23 december 2023 10:38
"We eisen het bestaan van een feature die meer dan de helft van alle pc's niet heeft!"

Ook dat werkt niet, dus want dan nog wel?...
latka @_Thanatos_23 december 2023 14:21
"Dingen uit Windows slopen. Dat als verbeterde versie releasen en dan iedere week 1 feature terugzetten die we eigenlijk al lang hadden maar kwijtgeraakt waren" lijkt het playbook op dit moment te zijn :+ Enshitification onder de noemer van UX..
_Thanatos_ @latka27 december 2023 09:19
Ik doelde meer op de TPM-chip. Zeker de helft (educated guess) van de pc's die nu in gebruik zijn, heeft zo'n chip niet, en het was MS's oplossing om Windows naar verluid veiliger te maken. Linux heeft die chip niet nodig, en Windows eigenlijk ook niet als je die check omzeilt. Maar toch is het "nodig".

Dat is enshittification. Alleen als je een moderne pc hebt, dan merk je daar niets van. Sneaky hoor.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 16:17]

IrBaboon79 @eric.122 december 2023 22:25
Deze categorie houd je altijd wel - die willen of kunnen niet updaten en hoe je ook roept: gaat hem niet worden want het werkt toch / reden xyz. De enige manier hoe je dat kan forceren is de keihard de boel afschieten maar dat is onacceptabel op PCs omdat dat doorgaans geen walled gardens zijn - bij mobiele telefoons is het echter vrij gebruikelijk (en vreemd genoeg zelfs geaccepteerd) dat apps gewoon verdwijnen uit een store of stoppen met werken als je Android/iOS ‘oud’ is; dat is echter puur omdat een developer geen oudere versie meer wil testen want dat kost centjes dus mensen dwingen een nieuw apparaat te kopen verlegt de kostenpost bij de gebruiker.

De meesten van die Windows 7 klevers hebben al jaren de kans gekregen voor bijna niks te updaten. Dus ja, dan zijn ze het op een gegeven moment zelf schuld.
Windows 10 erop en klaar immers. 11 gaat hem niet worden maar dat kan je amd en intel aanrekenen die geen drivers voor oudere chipsets meer wilden maken dus MS moest ergens een harde grens trekken…
aikebah @IrBaboon7923 december 2023 11:54
. 11 gaat hem niet worden maar dat kan je amd en intel aanrekenen die geen drivers voor oudere chipsets meer wilden maken dus MS moest ergens een harde grens trekken…
Dat hing niet op chipset drivers.... want genoeg tweakers die 11 hebben draaien op 'niet compatible' hardware met een paar tweaks.
Arrigi @aikebah25 december 2023 17:29
Heel veel systemen die inderdaad met puur een CPU upgrade gewoon wel ondersteund worden. Er is een of andere CPU-instructie (gok ik) die waarschijnlijk nodig wordt geacht om een goede performance te hebben onder een specifiek scenario?

MBEC dus

[Reactie gewijzigd door Arrigi op 22 juli 2024 16:17]

aikebah @Arrigi26 december 2023 15:51
And why are AMD Zen+ processors like the Ryzen 2000-series CPUs and 3000-series APUs included on the support list, even though AMD only apparently added MBEC support starting with the Zen 2 architecture
Niet MBEC dus
Arrigi @aikebah26 december 2023 18:09
99% van de lijst is MBEC-gebaseerd. Ik krijg eerder de indruk dat MS dácht dat die serie het wel had, iets dat bij de 3xxx heel goed te geloven is. De hele 3xxx reeks is Zen2, buiten die met een G suffix.
Carlos0_0 @IrBaboon7924 december 2023 11:08
De meesten van die Windows 7 klevers hebben al jaren de kans gekregen voor bijna niks te updaten

Je bedoeld voor niks het upgraden was gratis.
IrBaboon79 @Carlos0_024 december 2023 12:27
Beetje tijd en moeite is ook ‘iets’… :)
Honza63 @IrBaboon7924 december 2023 12:46
Windows 10 erop en klaar immers
Eh, lees net dat die support ook binnenkort stopt dus nee, niet klaar...
IrBaboon79 @Honza6324 december 2023 13:37
Jawel hoor - dan kan je nog met extended support aankopen enige jaren vooruit.
Als win7/10 zo kritiek is dan is dat best een goede optie immers - duur misschien, maar dan kan je op een gegeven moment ook overwegen om je spullen te vervangen. We zijn ondertussen al 4 windows versies verder sinds windows 7 uitkwam (a ~4 jaar mainstream support; laten we zeggen 15 jaar...).
George.be @eric.122 december 2023 22:27
Tja, ik kom soms nog Win98SE tegen op bepaalde machines, die via het bedrijfsnetwerk ook wereldwijd benaderbaar zijn... En dan krijg je de instructie: afblijven, want die versie werkt.
GertMenkel
@eric.122 december 2023 22:51
Zomaar crashen na een update is natuurlijk nooit acceptabel, noch mag het een verrassing zijn dat de software niet meer werkt.

"Over drie maanden krijg je geen updates meer, over zes maanden kun je niet meer bij onze servers" met een laatste update die bij het opstarten een reminder geeft, is toch wel het minste wat je kan verwachten. Microsoft geeft heel expliciet aan hoe lang welke versies van welk OS ondersteund worden, als softwareontwikkelaar kun je je nu al voorbereiden op het EOL gaan van Windows 11.

Als je updater zonder waarschuwing de software zomaar saboteert, is dat een fout. Update dan niet.

Google heeft dit met Go wel goed aangepakt (en heeft een jaar van tevoren aangegeven dat Windows 7 zal worden laten vallen), dus het is heel goed dat Tor hier een fix voor uitbrengt; dit was een foutje van het Tor-team (zoals ze zelf ook zeggen: "They mentioned it in the release notes, but we don't read them, just update 😅").

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 22 juli 2024 16:17]

The_Doman @eric.122 december 2023 23:47
Als je de weg een beetje weet (Simplix/ESU) kan je Windows 7 nog steeds update houden. :)
meathome @eric.123 december 2023 08:44
toevallig is mijn moeder iemand die nog op win7 werkt omdat ze lastig tot niet bij leert op haar hoge leeftijd.
een paar jaar geleden een win10 machine vrijwel geheel ingericht zoals haar win7 machine, maar ondanks dat vond ze het te ingewikkeld en na 2 maanden stond die achterin de kast.

Het aan de gang houden van die win7 machine is tijdrovend en ik weet steeds slechter waar alles ook al weer zat.
Maar ik heb begrip voor mijn moeder die zonder computer geen contact meer kan hebben met de gemeente, zorgverleners bankzaken etc. en die ondertussen in paniek raakt als er iets verandert.

ik heb minder begrip voor de overheid die het onmogelijk maakt om contact te hebben zonder eerst een digitale afspraak te maken,
wat is er mis met een telefoonnummer of een balie waar je afspraken kunt maken?
Of het feit dat haar hart medicijnen een aantal keren niet op tijd geleverd werden omdat ze in dat portaal diende te kijken en ergens akkoord op moest geven. terwijl zij zat te wachten op echte fysieke 'post'

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 16:17]

Frame164 @meathome23 december 2023 09:38
Niks mis mee als er genoeg personeel beschikbaar is.
sus @meathome24 december 2023 11:57
Oprechte vraag: Wat doet jouw moeder dan allemaal diep in Windows waardoor ze niet met 10 kan werken en wel met 7?

Ik heb vanuit mijn winkel heel veel (lees: heel veel) ervaring met senioren die overstappen, en op een enkele vraag zie ik ze juist nooit met problemen. Ding start met een bureaublad, de icoontjes die ze nodig hebben staan er op en gaan.

Al ruim 20 jaar help ik ze met de overstap. Destijds van 98/Me naar XP, toen 7 of 8/8.1, nu via 10 naar 11. Ik tref echt niemand die ik na een week nog met vragen aan de balie heb. Ja, ze zien er allemaal tegenop. Na het gezien te hebben volgt vrijwel altijd een “is dat alles?”.

Tip: richt het vooral niet in “alsof het win7 is”, maar laat haar gewoon met 10 of 11 werken. Grote kans dat ze er dan juist prima mee kan werken. De tools die het laten lijken op 7 zorgen juist voor de verwarring; het lijkt op 7 maar het is het niet. En *dan* gaat het mis. Zien wij als mensen bv de aangepaste startmenu’s gebruiken.
meathome @sus25 december 2023 09:43
als het goed is totaal niets,
Zij gebruikt de uitspraak 'dan google je dat toch even' met een zeer luchtige en toch sarcastische ondertoon, vele zeggen dan ja of juist, maar zij wil aangeven dat dit voor haar zoiets is als celcius in fahrenheit omrekenen terwijl je huis in brand staat.

in de praktijk blijkt er een icoontje verplaatst of weg te zijn van haar desktop (heb ik de computer kapot gemaakt?), de muziekspeler is de playlist kwijt, de bank weigert inloggen via IE (en terecht, dus die heb ik weggehaald) of iets met de favorieten in haar browser of email.

het meeste komt, denk ik, omdat ze te lang de knop ingedrukt houdt bij muisklikken en ondertussen haar hand verplaatst.
er zal nooit een 'is dit alles' moment bij zijn op de pc als je een dvd speler bedienen (ondertussen) te ingewikkeld vind, maar nog wel alles zelf moet/wilt doen.

aan de andere kant, ik denk niet dat mijn moeder ooit alleen een computerzaak in zou durven stappen, dus natuurlijk heb je dit soort klanten nooit gezien.

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 16:17]

sus @meathome25 december 2023 11:25
Als ik het zo lees… is zij precies de klant die bij mij binnenstapt :D Ik herken precies wat je schrijft. De meesten die ik binnenkrijg hebben kinderen die inmiddels wat verder weg wonen vanwege werk, maar 1x per weinig langskomen “en me altijd op afstand helpen als er wat is”.
camperen @eric.123 december 2023 11:42
Of de overstap van Windows 11 zo vlekkeloos gaat. Niet dus, wat en t.ring programma is het geworden! Niets, maar dan ook niets werkt er meer van de programma's die ik gekocht heb. En je mag helemaal niks, lijkt wel een appel. Ik gebruik een OS alleen als basis en al die zooi die meegeleverd wordt, gebruik ik niet. Dus UIT met die niets zeggende zooi! Iets terug vinden, voor een instelling? Vergeet het maar.
En een nieuwe licentie werkt ook al niet. Ja, ik heb het heerlijk naar mijn zin achter de nieuwe computer.
Nu zoek ik meer en meer de programma's op welke ook kunnen werken onder linux. Zodat de overstap later een stuk makkelijker gaat.
eric.1 @camperen23 december 2023 13:21
Ik kan alleen zeggen dat ik me in niets van wat jij beschrijft herken, en ik heb toch al heel wat systemen en gebruikers over zien stappen naar 11. Windows 11 werkt hier praktisch hetzelfde als Windows 10, ik zou niet weten in welk opzicht het zo enorm beperkt is. Welke programma's werken er niet op 11 dan?
camperen @eric.126 december 2023 11:29
alle programma's die ik gebruikte. Specifieke cad programma's waar ik zelfs een nieuwe licentie voor gekocht had. Dat geld heb ik nog steeds niet terug na reclameren. Ik kwam overigens van een windows 7 machine af, omdat de machine stuk ging. Ik bedoel stuk in de zin dat het niet meer reparabel was. Tweede dingetje is dat ik me helemaal niet bezig wil houden met instellingen. Daar wird ik helemaal kriegel van. Ik wil mijn 'ding' doen. En dan is windows voor mij niet meer dan een programma wat de onderdelen aan elkaar 'plakt'. Eerste wat ik ook doe is al die bloatware eraf mikken of uitzetten
Waarom werkt er een programma uit de windows 95 tijd dan nog steeds? Omdat het goed geprogrammeerd is

[Reactie gewijzigd door camperen op 22 juli 2024 16:17]

theduke1989 @eric.124 december 2023 10:11
Il vindt het frappant dat een fabrikant de levenscyclus van een besturingssysteem zo inkort onder de nom van beveiliging.

Terwijl het gewoon altijd kon. Remember the time when Windows XP was alive? With the Service packs.

Dit was ook een oplossing. Nu pushen ze gewoon nieuwe OS elke 2 jaar volgens mij of 3.
Is belachelijk.
Carlos0_0 @theduke198924 december 2023 11:14
Windows 10 is al weer 10 jaar oud als het end of life gaat in de basis support(Release in 2015), zo kort is dat ook niet.
Windows xp ging al na 8 jaar end of life(2001 tot 2009), en kreeg nog 5 jaar extended betaalde support voor bedrijven.

Windows 10 heeft dus al langer de normale basis ondersteuning, en krijgt na 2025 ook nog betaalde support.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 16:17]

theduke1989 @Carlos0_024 december 2023 12:19
Windows 11(2021) en windows 12 moet ik 2024 uitkomen dan kan je zien waar ze naar toe gaan.

Er gaan al zelfs geruchten dat windows 12 een cloud based OS wordt. Dus einde era voor offline OS?
Carlos0_0 @theduke198924 december 2023 12:21
Ja de geruchten van windows 12 komen wel snel inderdaad dat klopt, zal mij heel erg benieuwen wat dit gaat worden.
eric.1 @theduke198924 december 2023 13:32
Dat valt toch wel mee?

Het verschil tussen de support voor XP en 7 is niet eens zo enorm. Ik geloof 12/13 tegenover 11 jaar respectievelijk. En tussen de releases van 10 en 11 zat 6 jaar, geen 2-3 (dat was wel het geval van 7 naar 8 en van 8 naar 10 geloof ik).
t_captain 23 december 2023 08:38
Windows 7 is EoL, al bijna 4 jaar. Moet je als applicatiebouwer wel willen afwijken van die tijdlijn? Het is extra werk (zoals nu weer blijkt).

Het is bovendien security risico: veel exploits werken door lekken te combineren en een EoL OS is een verzamelplaats van beveiligingslekken.

Zou het niet veel beter zijn om support in te trekken?
Alex3 @t_captain23 december 2023 10:30
En de Torbrowser is gebaseerd op Firefox, dat al niet meer ondersteund wordt voor Windows 7.
Carlos0_0 @Alex324 december 2023 11:32
Firefox ESR/LTS is nog steeds ondersteunend op windows 7, ze stoppen hier pas mee eind volgend jaar.

https://www.pcworld.com/a...windows-7-8-old-macs.html
Earry 23 december 2023 11:23
Wat ik erg bijzonder vindt aan dit bericht is dat er blijkbaar mensen zijn die waarde hechten aan hun privacy/open internet en daarom de TOR browser gebruiken maar dat dezelfde mensen wél op een OS werken dat al sinds begin 2020 geen beveiligingsupdates meer ontvangt en dus mogelijk ervoor zorgt dat ze juist erg kwetsbaar zijn voor repressailles vanuit overheden/andere mogendheden.
dj.verhulst 22 december 2023 23:02
Sinds de laatste update werk grandprixradio.be ook niet meer, knap onhandig als je in NL gewoon de race wil volgen zonder het VIA play geblaat ....
Krulsprietje @dj.verhulst23 december 2023 05:55
Maar werd streaming nou ook niet heel erg afgeraden door het TOR netwerk?
Het zou het te veel belasten.
dj.verhulst @Krulsprietje23 december 2023 21:41
het is audio , dus de bandbreedte behoefte valt mee
Krulsprietje @dj.verhulst23 december 2023 23:03
Zou het zelf nog steeds laten omdat Tor oorspronkelijk bedoeld is voor diegene die geen vrij en open internet hebben dat toch te kunnen bieden. (Zoals China)

Maar doe wat je fijn vindt!!
CH4OS @dj.verhulst23 december 2023 09:15
Gelukkig duurt het nog even wanneer F1 terug komt, daarnaast is Tor niet echt handig voor streaming. Gebruik dan een VPN.
dj.verhulst @CH4OS23 december 2023 21:41
heb ik niet, en een goede kost ook weer het nodige
CH4OS @dj.verhulst23 december 2023 23:15
Een beetje VPN provider is anno 2023 iets van 50 euro per jaar, misschien minder zelfs. Kost een paar duiten, maar dan heb je ook wat (en niet alleen voor F1, maar ook voor andere streaming diensten bijvoorbeeld).
dj.verhulst @CH4OS25 december 2023 10:15
snap ik ,, komt er weer erbij alles bij elkaar word het toch veel
Yinchie @dj.verhulst25 december 2023 23:07
Ga werken.
dj.verhulst @Yinchie26 december 2023 21:30
Doe ik al,, maar ben zuinig op mijn zuur verdiende centen en strooi het niet rond, maar als jij dat wel doet strooi dan ook eens mijn kant op ?
Frame164 @dj.verhulst23 december 2023 09:39
Ik denk dat er belangrijkere dingen in de wereld zijn waar het tor netwerk voor nodig is.
sspiff @dj.verhulst23 december 2023 09:55
Oh die kende ik niet, welke audio wordt daar op uitgezonden? Wij kunnen in Belgie namelijk gratis naar de F1 kijken via de Waalse publieke omroep, maar uiteraard is dat enkel met Franse commentaar.

[Reactie gewijzigd door sspiff op 22 juli 2024 16:17]

dj.verhulst @sspiff23 december 2023 21:42
nederlands met Olof Mol ,, die kan heel aanstekelijk commentaar geven op de race
sspiff @dj.verhulst23 december 2023 23:57
En is er een reden dat dit via Tor of een VPN moet?
sus @sspiff24 december 2023 12:04
Ja, Viaplay heeft de radiorechten van de F1 in Nederland, dus moest hij uitwijken naar Belgie. En dat is hier dan weer niet zomaar te luisteren, dat moet dan met omweg
dj.verhulst @sus25 december 2023 10:16
ik vind dat zo kinderachtig dat ie zo'n constructie moet gebruiken met land filtering, zou me kunnen voorstellen dat hier wel iets tegen te doen is, maar Olof geen geld & energie heeft voor zulke rechtzaken , hier zou de EU iets tegen moeten doen.
Bamsebjorn 23 december 2023 00:03
De update naar Windows 10 is heel erg lang gratis geweest. Ik ben toch benieuwd waarom mensen op Windows 7 zijn blijven hangen. Naar mijn idee draait Windows 10 op iedere computer die Windows 7 ondersteunde.

Volgens mij heeft Microsoft een deel van de gebruikers afgeschrikt met de mobiele focus van Windows 8.0 en het hele appstore/UWP gedoe.
latka @Bamsebjorn23 december 2023 00:55
Het is werk om te upgraden en het brengt risico's met zich mee. Daarnaast houden mensen inherent niet van verandering.
caipirinha @Bamsebjorn23 december 2023 01:25
Het draait sneller, neemt minder schijfruimte in beslag, update alleen wanneer jij dat wilt zodat je drivers niet worden verknoeid, het heeft een user interface die je precies zo kunt configureren dat het op windows-2000 lijkt, het heeft geen verplichte telemetrie en geen appstore. Voor mij zou windows 10 geen enkele toegevoegde waarde hebben gehad. ik heb nog een windows 7 VM door wat oude meuk en een windows 10 VM voor wat verplichte kantoor software maar verder al 8 jaar over op linux.
Ken ook veel mensen die op een mac zijn overgestapt na de introductie van windows 10.
Frame164 @caipirinha23 december 2023 09:42
Ik neem aan dat die win7 omgeving volledig standalone draait zonder internetverbinding. Er worden immers al bijna een jaar geen security patches geleverd.
caipirinha @Frame16424 december 2023 18:14
Er is wel een internetverbinding maar alleen voor één specifieke toepassing die af en toe data moet ophalen en zeker geen browsers. Het risico is bijna nul, de VM is in principe een sandbox en er bevindt zich geen kritische data in, die wordt direct naar linux gekopieerd.
De meeste patches zijn overigens voor heel obscure vulnerabilties die eigenlijk nooit voorkomen.
Cyb @Bamsebjorn23 december 2023 10:15
Ik ben toch benieuwd waarom mensen op Windows 7 zijn blijven hangen. Naar mijn idee draait Windows 10 op iedere computer die Windows 7 ondersteunde.
Upgraden naar Windows 10 kost geld en kennis, los van of er wel/niet nieuwere hardware nodig is. Het is daarom dan ook met name in niet-Westerse landen waar men langer op oudere systemen blijft doorwerken, denk bijv. aan de wat armere Afrikaanse landen.
eric.1 @Cyb23 december 2023 13:24
De upgrade was een jaar of 7 lang gratis en praktisch gezien uitvoerbaar met een enkele druk op de knop?
Cyb @eric.123 december 2023 14:26
Vanuit ons oogpunt is het inderdaad slechts een enkele druk op een knop, en wij als Tweakers weten wat het eindresultaat is. Dat laatste (en de stappen die nodig zijn om dat te bereiken) weten veel andere mensen echter niet van te voren. Ze zijn bang om dingen te breken, of bang voor verandering van datgene dat ze onder de knie hebben.
Carlos0_0 @eric.124 december 2023 11:29
Langer zelfs tot 2 maanden geleden ofzo was het nog gratis, alleen kwam die niet meer via windows update.
Je kon gewoon via de media creation tool upgraden, of een win7 key in windows 10 clean install gooien en activeren.
Het zelfde was dus ook voor windows 11 gratis, ergens dit jaar zouden ze de registratie van win7 key's volledig hebben geblokt(Die nog niet gebruikt zouden zijn voor win10/11).

https://www.theverge.com/...8-keys-upgrade-activation
sus @Carlos0_024 december 2023 12:10
Nog steeds, van de week nog gedaan op een ouder gebakje. Moet eigenlijk vervangen worden, maar kwam nu niet uit. Als die dus nog even meekon op W10 kunnen ze er even wat voor opzij gaan zetten
Carlos0_0 @sus24 december 2023 12:19
Maar had je die code al eens eerder gebruikt voor win10, en misschien ondertussen langere tijd niet gebruikt ?.
Want zover ik het las zou het alleen voor codes zijn die nog niet gebruikt zijn van win7 en 8, om te activeren in windows 10 of 11 ?.
sus @Carlos0_024 december 2023 12:25
Nope. Was er vergeten bij te zetten, was de PC van een klant van de winkel :)

Ding draaide nog met de originele installatie van jaren geleden - consumenten doen niet aan herinstall - en hebben we voor nu even een zetje gegeven door er w10 van te maken. Enige upgrade is dat we de hdd even vervangen hebben voor een ssd’tje.

Komt helaas nog vaak zat voor dat klanten wel willen vervangen, maar er domweg het geld niet voor hebben. Gaat komend jaar nog wat worden als we richting EOL van W10 gaan

[Reactie gewijzigd door sus op 22 juli 2024 16:17]

Carlos0_0 @sus24 december 2023 12:30
Scheelt dat win10 volgend jaar niet EOL zal gaan, maar dat dit in 2025 gebeurt.
En dan nog zal win10 niet EOL zijn voor consumenten, maar vandaag de dag kan je met firefox esr op windows 7 ook nog internetten en mail checken enzo.

Firefox stopt pas eind volgend jaar de ondersteuning voor windows7, dus kan je na gaan hoe lang windows 10 firefox zal blijven werken(En wellicht chromium browsers ook wel).
sus @Carlos0_024 december 2023 12:47
Ik zeg ook, als we richting EOL gaan; zijn er genoeg die niet willen wachten tot het allerlaatste moment.

En juist voor de gewone nietswetende consument is het handig om dan door te stappen naar een nieuw OS met (dagelijkse) updates, zonder dat er ineens met bv een andere browser gewerkt moet worden.

Jij en ik snappen dat. Mij 20+ jaar ervaring met consumenten is dat die dat niet snappen :)
Carlos0_0 @Cyb24 december 2023 11:27
Upgraden was jaren lang gratis een melding via windows update, drukte je hem weg kon je hem daar terug vinden.
Daarna toen microsoft dit weg haalde is het nog steeds gratis geweest, het zelfde richting windows 11 via de media creation tool(Of een clean install en je win7 key erin gooien en klaar).

Dit zouden ze past dit jaar ergens hebben weten te fixen voor hun doen, dus vanaf dit jaar kost upgraden sinds de dag 1 van windows 10/11 release geld.

edit:

Pas vanaf een maand of 2 kost het dus geld.

https://www.theverge.com/...8-keys-upgrade-activation

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 16:17]

onno oliver @Bamsebjorn24 december 2023 09:40
Er zijn landen waar je niet even een nieuw besturingsysteem download en dat zijn net de landen waar het nodig is om anoniem te kunnen internetten.

Opmerkingen van dan neem je een VPN raakt kant nog wal omdat er geen VPN providers zijn.
Carlos0_0 @Bamsebjorn24 december 2023 11:24
Op zich nog heel simpel de gewone mens weet dit niet, die zien popups als iets irritants nog steeds(Net als de rest alleen een ITer wil nog eens lezen).
Die klikken weg ja geen meldingen en klaar je krijgt geen update meer, die weten niet dat je naar een windows 10 erna kan upgraden die zijn daar niet mee bezig.

Ik ben zelf ook nog een windows 7 pc 32 bits tegen gekomen dit jaar in de straat, de oude man had problemen met ze email outlook kwam niet meer binnen.
Ik opende outlook en wist niet wat ik zag outlook 2000... , tja deed meneer er mee beetje mail soms kijken en een potje patience ofzo.

Zolang mensen geen ITer in hun kring hebben blijven ze gewoon hierop doorwerken, en dan bedoel ik niet dat zoon iemand kent die zijn pc doet(Dus die van zijn pa ook wel kan doen want dat gebeurt niet zo snel). Maar echt in de vrienden kring van opa en oma of papa en mama zelf.
Dus zolang opa en oma of pa en ma kan doorwerken is prima, werkt niet meer dan kopen ze wel een keer een nieuwe want dan is het al zo oud.

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