Fntastic haalt servers geannuleerde game The Day Before volgende maand offline

De geannuleerde survivalgame The Day Before is vanaf 22 januari niet meer te spelen. Ontwikkelaar Fntastic stopt dan definitief met de ondersteuning van de game en geeft naar eigen zeggen via Steam proactief het aankoopbedrag voor de game aan alle klanten terug.

The Day Before statementFntastic zegt op X dat de servers voor The Day Before op 22 januari uitgeschakeld worden. Investeerder Mytona werkt daarnaast met Steam samen om proactief het aankoopbedrag voor de game te retourneren aan klanten. Tot dusver moesten gamers zelf hun geld terug vragen via het gameplatform.

De ontwikkeling van The Day Before werd enkele dagen na de release van de early accessversie stopgezet, waarna de studio zijn deuren sloot. Na die aankondiging was het nog niet duidelijk wat er met de gameservers zou gebeuren, al werd de game kort daarna uit de verkoop van Steam gehaald. De survivalgame was ooit de op een na gewildste game op basis van het Steam Whishlist-systeem, maar werd na de alfarelease massaal bekritiseerd vanwege missende functies en vermeende oplichterij.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 20:09 41

22-12-2023 • 20:09

41

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Reacties (41)

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BlueBird022 22 december 2023 20:12
Het zag er echt goed uit, concept was tof maar werkte niet zo goed. Echt een gigantische scam blijkbaar. Jammer.
Donstil
@BlueBird02222 december 2023 20:28
Het zag er echt goed uit, concept was tof maar werkte niet zo goed. Echt een gigantische scam blijkbaar. Jammer.
Nou de eerste trailers zagen er goed uit. Het uiteindelijke product zag er vooral heel matig uit.
JDx @Donstil22 december 2023 20:47
Ik kende het niet, dus ging even Googlen, eerste wat ik tegen kwam was een clickbait plaatje waarop stond The Day Before is real, but they lied about everything else!
Donstil
@JDx22 december 2023 20:50
Ik kende het niet, dus ging even Googlen, eerste wat ik tegen kwam was een clickbait plaatje waarop stond The Day Before is real, but they lied about everything else!
Ja het voor traject heeft een paar jaar gelopen ook. Er waren trailers die eruit zagen alsof ze te goed om waar te zijn waren. In die tijd al veel geruchten of het een scam was en of de game wel zou uitkomen.

Maar na een paar keer uitstel kreeg de game toch een release date en wat gedowngrade trailers en daardoor het voordeel van de twijfel van sommige.

Uiteindelijk bleken de eerste voortekenen te kloppen
dinoballz @Donstil23 december 2023 08:55
Aliens: Colonial Marines all over again.
lolgast @BlueBird02222 december 2023 20:18
Tip: Hou 'Once Human' eens in de gaten. Er is een open beta momenteel. Alles wat The Day Before beloofde lijkt deze game wel te hebben. Zij het wat ruw, maar het is een beta :)
SinergyX
@lolgast23 december 2023 01:14
Daar is wel wat commentaar inmiddels over, chinees bedrijf, enkel inlog met facebook/google/discord, en behoooooooorlijk wat 'inspiratie' gehaald uit recente grote games.
John Doos @lolgast22 december 2023 22:13
Closed beta blijkbaar, wacht nu 48u op mn activation key :(
k995 @BlueBird02223 december 2023 00:58
Was allemaal fake hoor, game is maar snel snel gemaakt en uitgebracht los van elke belofte als een excuus om te kunnen zeggen dat er toch iets was.
Mr.Monk 22 december 2023 20:38
Ze hebben iets geprobeerd, maar verre van wat beloofd. Hun ogen waren vele malen groter dan hun maag iig.

Maar scam lijkt me rare benoeming, gezien er geen geld mee is verdient. En preorderen kon geloof ik ook niet.

Ps. Ze hebben hun game studio verkocht aan hunzelf onder een andere noemer. Weet even niet welke..
SacreBleu @Mr.Monk22 december 2023 21:33
Hoezo is er geen geld mee verdiend? Er is nog altijd een uitgever geweest die mensen heeft betaald. Er is dus wel degelijk geld van mensen afgetroggeld, alleen niet van een consument.
AlbertG80 @SacreBleu23 december 2023 03:08
2022:
Fntastic made S$3.46 million ($2.6 million) in revenue last year;
Cost of sales amounted to S$1.86 ($1.4 million);
The company’s net profit was S$839k ($633k).
https://gameworldobserver...2-founders-salary-travels

Jouw claim kan ik niet vinden dus graag wat cijfers delen.

[Reactie gewijzigd door AlbertG80 op 23 juli 2024 17:17]

Luceos @AlbertG8023 december 2023 10:00
Ik weet het even ook niet maar op YT staat een video van een gast die het uitgepluisd heeft. Er zijn investeerders bij betrokken geweest en o.a. de directors salaries was 100k voor 1 jaar. Ze hadden ook bergen aan extra kosten zoals travel expenses. Echt wel de moeite om eens achtergrond informatie over bij elkaar te sprokkelen.
secretqwerty10 @Mr.Monk22 december 2023 23:25
Ps. Ze hebben hun game studio verkocht aan hunzelf onder een andere noemer. Weet even niet welke..
Veel mensen denken dit vanwege een andere game die de uitgever vroeger op Steam had staan met Fntastic als developer. Deze game is The Wild Eights. Echter had de uitgever de rechten op het spel volledig overgekocht in 2017, en met dit fiasco willen ze niks meer met de slechte naam Fntastic te maken hebben, en heeft de uitgever, Hype Train, de naam van de developer veranderd op de Steam pagina, aangezien er toch al verder werd gewerkt aan de game door 8 Point.

Hier is het volledige verhaal hierover
hawke84 @Mr.Monk23 december 2023 11:47
Er is enorm geld mee verdiend, buiten de Steam sales om.
Steam zelf heeft blijkbaar besloten de inkomsten niet uit te betalen aan Fntastic vanwege de annulering van de game, dus hiermee geeft Fntastic er een mooie "Good guys" spin aan. Jammer dat het werkt bij sommige mensen.
GF187um @Mr.Monk24 december 2023 22:46
Hoezo geen scam? Dit is de zoveelste game die ze stop gezet hebben. Dit is alweer de 4e game waarvan ze de stekker eruit trekken in early access. Ik weet niet of je weet wat early access is maar daar beloof je dus als ontwikkelaar iets aan de koper. Een ontwikkelingsplan van een bepaalde tijd met doelen. Die doelen hebben ze al in meerdere trailers laten zien en de meeste mensen dachten ook dat die trailers daadwerkelijk al speelbaar waren. Verre van dat was de waarheid. De ontwikkelaar had gezegd dat het geen asset flip was, maar dat bleek dus wel het geval te zijn. Ook is zelfs de omschrijving van de game: een survival-MMO niet wat de game is.

Daarnaast vraag ik me af waarom je een game released en 3 dagen daarna je studio sluit? Slechte reviews voor een early access game is iets waar je met hard werk overheen kan komen. Kijk naar No mans Sky, BF2042, Cyberpunk, etc. Maar voor de zoveelste keer besluiten ze te cashen en alles te laten vallen. Het kan niet zo zijn dat dit niet met voorbedachte rade is geweest. Na een release hoor je als ontwikkelaar of hard te werken om de problemen op te lossen of je community op Discord te ondersteunen en te zeggen we gaan aan de problemen werken. Beide hebben ze niet gedaan. Wat ze wel hebben gedaan is valse marketing, een hype gecreeerd om de game, een functionele game gemaakt op een gekocht framework met allerlei gekochte assets, geclaimed dat de game al 5 jaar in ontwikkeling is, etc... Overal op internet liggen de bewijzen.
De studio waarschijnlijk de naam veranderd om de slechte reputatie om Steam niet achter zich te hebben liggen.
Bender @Mr.Monk22 december 2023 21:27
Je krijgt niet waar je voor betaald hebt.
Hoe wil je dat dan noemen?
WoutervOorschot @Bender22 december 2023 21:34
Een bedrijf wat iets heeft willen verkopen, maar wat niet is gelukt?

Je hebt plannen voor development, en iedere studio maakt reclame tijdens development.

Als het uiteindelijk niet lukt om iets waar te maken vind ik het netjes van een ontwikkelaar om geld terug te geven. Met early access koop je immers geen game, je koopt je in op een beta van iets dat eventueel ooit af gaat zijn.
GromuhlDjun @BlaDeKke23 december 2023 06:52
Ha, true, vooral op consoles. Maar met die logica ook no man's sky, duke nukem forever, fallout 76, watchdogs, alles waar Peter Molineux aan heeft gewerkt etc. Maar wat verschilt tussen deze games en een halfbakken asset flip als the day before, is dat de developers er vaak oprecht iets van probeerden te maken (en in sommige gevallen na lange tijd een heel eind kwamen, zoals bij no mans sky en cyberpunk).
Denk dat als je the day before wilt vergelijken met een "AAA" game, dat je dan eerder bij bijv. Anthem uitkomt.
BlaDeKke @GromuhlDjun23 december 2023 13:22
Ik was aan het twijfelen om er een lijstje van te maken. Maar cyberpunk dekt de lading.
Bulls @GromuhlDjun24 december 2023 08:59
Grappig dat Cyberpunk wel draait op de steamdeck maar niet op de ps4
GromuhlDjun @Bulls24 december 2023 10:22
De steam deck heeft een snellere cpu, gpu, 2x meer geheugen en een ssd. Vergeet niet dat de ps4 en xbone 8 jaguar cpu cores hebben, wat in essentie veredelde netbook technologie is bedoelt voor tablets. Dat was in 2014 al erg langzaam en niet heel veel krachtiger dan de cpu van de ps3 (doch makkelijker te programmeren). De ps4 pro wint het mogelijk op gpu gebied door de hogere geheugen bandbreedte voor het gpu deel, maar heeft nog steeds die tergend trage cpu.
MrFax 22 december 2023 20:19
Fntastic zegt op X dat de servers voor The Day Before op 22 januari uitgeschakeld worden. Investeerder Mytona werkt daarnaast met Steam samen om proactief het aankoopbedrag voor de game te retourneren aan klanten
Dit zal wel gedaan worden om een rechtzaak te voorkomen. Oplichting eerste klasse was het.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 17:17]

2green @MrFax22 december 2023 20:36
Ik had gelezen dat valve had besloten de aankopen niet uit te betalen aan het bedrijf.

Klinkt alsof ze goede sier proberen te maken met iets dat door valve is afgedwongen.
AJediIAm @2green23 december 2023 16:48
Er zijn wat geruchten en feiten.

Feit: Mytona (de publisher) gaat alle gebruikers die het spel via Steam hebben aangeschaft een refund geven.
Dit is bevestigd door Mytona op Twitter.

Gerucht: Fntastic krijgt niet betaald.
Het zou mooi zijn als dit waar is om toekomstige oplichterij te ontmoedigen, maar het is onduidelijk wat er achter de schermen precies gebeurt.
Mytona schijnt eigenaarschap van het spel opgeëist te hebben en ze lijken het netjes te willen begraven. Of Steam geld mag inhouden en aan wie het geld wordt uitbetaald is onduidelijk.
Het is niet ondenkbeeldig dat Mytona een slechte investering heeft gedaan en rekening moet betalen terwijl Fntastic een leuke som met geld opgestreken heeft en vrolijk doorwerkt aan het volgende fiasco/scam.

Misschien dat de maatschappij hier van leert, maar misschien ook niet. Laten we Mytona dankbaar zijn voor hun integriteit. Ze hebben zich wat mij betreft echt bewezen als one of the good guys (of ze daar nu keus in hadden of niet).
Basxt 22 december 2023 20:21
Hoezo laat steam uberhaupt dit soort scams toe?
Xfade @Basxt22 december 2023 22:37
Steam laat ook gerust preorders, betaalde early access en assetflips toe. Dan zou dat ook niet mogen. Het zal voor Steam allemaal wat lastig te controleren zijn wat er vooraf gedeeld is en wat er uiteindelijk uitgebracht wordt.
k995 @Basxt23 december 2023 00:58
Hoe kan je weten dat iets een scam is?
MrMonkE @k99523 december 2023 08:08
Scam of wanprestatie (Door zelf overschatting).
Ja, ik vind dit ook altijd moeilijk en denk dan 'oh wat zielig, zijn project is mislukt.'.
Was misschien wel zijn droom.
Maar het resultaat is hetzelfde; mensen krijgen een slechte game
k995 @MrMonkE23 december 2023 23:05
Scam

Sorry dat zie je gewoon direct
Basxt @k99523 december 2023 18:49
Door het spel als steam zijnde te testen op wat er is beloofd. Een simpele game-check zou wel op zijn plaats zijn lijkt me voor het online gaat.

[Reactie gewijzigd door Basxt op 23 juli 2024 17:17]

cold_as_ijs 22 december 2023 21:13
Had gemist dat de studio al gesloten was, maar damn dit gaat allemaal wel heel rap. Niet dat het een hele grote verrassing is ofzo, ik had alleen gedacht dat ze de game nooit zouden uitbrengen :+
paralyz3 @cold_as_ijs22 december 2023 21:37
Dat laatste vooral, ik dacht dit gaan ze voor zich uit schuiven tot iedereen vergeten is dat de game bestaat :D
Bulls @paralyz324 december 2023 09:08
Of zoals Star Citizen, eeuwig in early access en allerlei limited zoethoudertjes. Laatst weer een grote trailer van de nieuwe engine en single player modus. Iedereen weer hyped. Iets met wortels 🥕 🐴
SpookyRyan 22 december 2023 22:24
Ik zag zo'n soort gelijk bericht voor het spel Propnight (van dezelfde makers). Dat vond ik wel even jammer van dat was wel echt een spel waar ik van kon genieten maar helaas hebben ze die servers ook gesloten :/
Ressiv1978 23 december 2023 07:18
Owja Anthem, had ook zo mooi kunnen zijn.
Had echt een toffe basis.
Call of Duty 23 december 2023 09:41
Ik volg deze scam vanaf het begin. Eerste idee was leuk, ik was ook wel hyped maar na de derde post kreeg ik al argwaan. Daarna zag ik ook twijfels bij andere mensen en toen enkele channels op YouTube het gingen analyseren was het wel helemaal duidelijk. Dit was wel echt een flinke tijd geleden al, snap niet dat er mensen waren die er daarna nog steeds in bleven geloven. Zoveel waarschuwingen overal.
Atsiz 23 december 2023 10:18
Hebben ze miljoenen verdiend dankzij alle streamers? Die al wisten dat het een scam was maar toch kopen voor de views & achteraf klaag video.
Bulls 24 december 2023 09:05
Is een early access ALPHA versie niet altijd buggy? Ik heb me er niet in verdiept maar om nu het een scam te noemen omdat de pre release niet op de trailer lijkt. Overigens een goede les om niet in hype video’s te trappen.
Maar het internet blaast ook alles altijd volledig op, elke bug groot in het nieuws zetten alsof lijkt of dat altijd en overal zo is. Nou zijn er wel aardig wat crappy games uitgebracht dit jaar. Kong, Gollum, Walking dead etc.

Maar als het om een early access alpha release gaat mag je niet verwachten dat je een Tripple A polished spel krijgt.
Orgel @Bulls25 december 2023 13:36
Als je een huis koopt met een grote tuin waar je vrij kan rond lopen en bij oplevering blijkt dat je er een balkon voor terug krijgt waar je alleen kan zitten vind ik aardig richting scam te noemen.

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