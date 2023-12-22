Fntastic haalt servers geannuleerde game The Day Before volgende maand offline

De geannuleerde survivalgame The Day Before is vanaf 22 januari niet meer te spelen. Ontwikkelaar Fntastic stopt dan definitief met de ondersteuning van de game en geeft naar eigen zeggen via Steam proactief het aankoopbedrag voor de game aan alle klanten terug.

Fntastic zegt op X dat de servers voor The Day Before op 22 januari uitgeschakeld worden. Investeerder Mytona werkt daarnaast met Steam samen om proactief het aankoopbedrag voor de game te retourneren aan klanten. Tot dusver moesten gamers zelf hun geld terug vragen via het gameplatform.

De ontwikkeling van The Day Before werd enkele dagen na de release van de early accessversie stopgezet, waarna de studio zijn deuren sloot. Na die aankondiging was het nog niet duidelijk wat er met de gameservers zou gebeuren, al werd de game kort daarna uit de verkoop van Steam gehaald. De survivalgame was ooit de op een na gewildste game op basis van het Steam Whishlist-systeem, maar werd na de alfarelease massaal bekritiseerd vanwege missende functies en vermeende oplichterij.