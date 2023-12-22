'Amerikaanse FTC en DOJ onderzoeken mogelijke dwarsboming van Beeper door Apple'

De Amerikaanse Federal Trade Commission en het ministerie van Justitie onderzoeken naar verluidt of Apple onterecht het platform Beeper heeft gedwarsboomd. Beepers service voor het gebruiken van iMessage op Android-toestellen werd mogelijk onterecht door Apple verhinderd.

Twee betrokkenen hebben tegen The New York Times gezegd dat vertegenwoordigers van Beeper Mini op 12 december gesproken hebben met antitrustadvocaten van het Amerikaanse ministerie van Justitie, het DOJ. Meerdere leden van een subcommissie over concurrentiebelemmering zouden naar aanleiding van de controverse rondom Beeper een brief naar het ministerie hebben gestuurd. Daarin werden zorgen geuit over mogelijke concurrentiebelemmering door Apple.

Verder verwijst de Amerikaanse krant naar een blogpost die op 21 december door de FTC gepubliceerd werd. In de publicatie noemt de marktwaakhond geen namen, maar zegt wel: "Bedrijven rechtvaardigen met claims over privacy en veiligheid het hinderen interoperabiliteit van producten en services met diensten van andere bedrijven." Dit statement heeft een volledige overeenkomst met de situatie rondom Apple en Beeper, maar vooralsnog heeft de FTC niet officieel erkend dat ze onderzoek doet naar de bedrijven.

Beeper stond vanaf begin december centraal in de controverse rondom interoperabiliteit tussen iMessage en Android-platformen. De dienst Beeper Mini, waarmee alle iPhone-exclusieve functies van de chatapp beschikbaar worden gemaakt op Android-toestellen, werkte enkele dagen na de release niet meer. De ceo Eric Migicovsky verweet Apple. Daaropvolgend bevestigde Apple dat er maatregelen genomen werden tegen de dienst vanwege 'aanzienlijke beveiligings- en privacyrisico's'. Beeper deed daarna nog enkele pogingen om de maatregelen van Apple te omzeilen, waarbij de bedrijven continu op elkaars maatregelen inspeelden.