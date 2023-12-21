Beeper doet laatste poging om iMessage-client voor Android in de lucht te houden

Beeper zegt dat het niet langer op zoek gaat naar oplossingen om zijn iMessage-client voor Android in de lucht te houden als Apple opnieuw actie onderneemt. De laatste oplossing van Beeper is het gebruiken van een gejailbreakte iPhone, of een Mac zoals eerder aangekondigd.

Beeper zegt in een blogpost dat het geen plannen heeft om actie te ondernemen als de laatste oplossing van de ontwikkelaar offline wordt gehaald door Apple. In plaats daarvan wil het focussen op 'het bouwen van de beste chatapp ter wereld'. "Elke keer dat Beeper Mini 'down' gaat of onbetrouwbaar wordt door inmenging van Apple, krijgt de geloofwaardigheid van Beeper een klap. Het is onhoudbaar." Beeper stelt daarnaast geen 'kat-en-muisspel' te kunnen winnen van Apple. De ontwikkelaar denkt echter met de nieuwste softwareversie iets gecreëerd te hebben dat de iPhone-fabrikant kan 'tolereren'.

De laatste actie die Beeper heeft ondernomen om de iMessage-client voor Android-apparaten in de lucht te houden, is het gebruiken van een oude gejailbreakte iPhone. Beeper-ceo Eric Migicovsky legt uit dat Beeper Mini-gebruikers een iPhone 6, 6S, SE 2020, 7, 8 of X kunnen jailbreaken om een Beeper-tool te installeren en zo aan een iMessage-registratiecode te komen. Door die code in te voeren in de Beeper Mini-app op een Android-toestel, moeten gebruikers op dat apparaat met iMessage aan de slag kunnen. Beeper zegt dat de iPhone aan de oplader moet liggen en verbonden zijn met wifi om te werken.

Daarnaast is Beeper van plan om vanaf volgend jaar een dienst aan te bieden waarbij gebruikers een oude iPhone kunnen kopen of huren waar de Beeper-software vooraf op is geïnstalleerd. Bij 'voldoende belangstelling' wordt de dienst in 2024 beschikbaar. Het kopen van een oude iPhone zou tussen de 30 en 60 dollar kosten. Voor het huren van een oude iPhone zouden gebruikers 'enkele dollars per maand' betalen. Naast een gejailbreakte iPhone is het mogelijk om iMessage te gebruiken op een Android-apparaat door Beeper Desktop te installeren op een Mac, zoals Beeper eerder deze week bekendmaakte. Daarnaast is de Beeper Mini-software voortaan opensource, waardoor andere ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om de software verder te ontwikkelen.

Beeper Mini werd enkele weken geleden geïntroduceerd. De dienst moet Android-gebruikers in staat stellen om gebruik te maken van Apples iMessage, inclusief 'blauwe bubbels' en andere functies. Sindsdien heeft Apple maatregelen genomen om de dienst tegen te houden, waardoor Beeper Mini enige tijd niet meer werkte. Door een Mac of gejailbreakte oude iPhone te gebruiken, moet de dienst alsnog te gebruiken zijn. Het is nog maar de vraag of Apple met nieuwe maatregelen komt tegen de dienst. Als dat wel het geval is, gooit Beeper - zover de ontwikkelaar nu laat weten - de handdoek in de ring.