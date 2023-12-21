Beeper doet laatste poging om iMessage-client voor Android in de lucht te houden

Beeper zegt dat het niet langer op zoek gaat naar oplossingen om zijn iMessage-client voor Android in de lucht te houden als Apple opnieuw actie onderneemt. De laatste oplossing van Beeper is het gebruiken van een gejailbreakte iPhone, of een Mac zoals eerder aangekondigd.

Beeper zegt in een blogpost dat het geen plannen heeft om actie te ondernemen als de laatste oplossing van de ontwikkelaar offline wordt gehaald door Apple. In plaats daarvan wil het focussen op 'het bouwen van de beste chatapp ter wereld'. "Elke keer dat Beeper Mini 'down' gaat of onbetrouwbaar wordt door inmenging van Apple, krijgt de geloofwaardigheid van Beeper een klap. Het is onhoudbaar." Beeper stelt daarnaast geen 'kat-en-muisspel' te kunnen winnen van Apple. De ontwikkelaar denkt echter met de nieuwste softwareversie iets gecreëerd te hebben dat de iPhone-fabrikant kan 'tolereren'.

De laatste actie die Beeper heeft ondernomen om de iMessage-client voor Android-apparaten in de lucht te houden, is het gebruiken van een oude gejailbreakte iPhone. Beeper-ceo Eric Migicovsky legt uit dat Beeper Mini-gebruikers een iPhone 6, 6S, SE 2020, 7, 8 of X kunnen jailbreaken om een Beeper-tool te installeren en zo aan een iMessage-registratiecode te komen. Door die code in te voeren in de Beeper Mini-app op een Android-toestel, moeten gebruikers op dat apparaat met iMessage aan de slag kunnen. Beeper zegt dat de iPhone aan de oplader moet liggen en verbonden zijn met wifi om te werken.

Daarnaast is Beeper van plan om vanaf volgend jaar een dienst aan te bieden waarbij gebruikers een oude iPhone kunnen kopen of huren waar de Beeper-software vooraf op is geïnstalleerd. Bij 'voldoende belangstelling' wordt de dienst in 2024 beschikbaar. Het kopen van een oude iPhone zou tussen de 30 en 60 dollar kosten. Voor het huren van een oude iPhone zouden gebruikers 'enkele dollars per maand' betalen. Naast een gejailbreakte iPhone is het mogelijk om iMessage te gebruiken op een Android-apparaat door Beeper Desktop te installeren op een Mac, zoals Beeper eerder deze week bekendmaakte. Daarnaast is de Beeper Mini-software voortaan opensource, waardoor andere ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om de software verder te ontwikkelen.

Beeper Mini werd enkele weken geleden geïntroduceerd. De dienst moet Android-gebruikers in staat stellen om gebruik te maken van Apples iMessage, inclusief 'blauwe bubbels' en andere functies. Sindsdien heeft Apple maatregelen genomen om de dienst tegen te houden, waardoor Beeper Mini enige tijd niet meer werkte. Door een Mac of gejailbreakte oude iPhone te gebruiken, moet de dienst alsnog te gebruiken zijn. Het is nog maar de vraag of Apple met nieuwe maatregelen komt tegen de dienst. Als dat wel het geval is, gooit Beeper - zover de ontwikkelaar nu laat weten - de handdoek in de ring.

Beeper Mini

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 18:29
86 • submitter: Donstil

21-12-2023 • 18:29

86

Submitter: Donstil

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Reacties (86)

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Luchtbakker 21 december 2023 19:19
Iemand trouwens een idee hoe Beeper zijn geld verdient? Want je kan mij niet wijsmaken dat een paar hobby studenten het leuk vinden geld te pompen in iets wat niets oplevert.
GertMenkel
@Luchtbakker21 december 2023 22:37
Beeper Mini moest een paar dollar per maand kosten, maar omdat Apple ze dwarszit is de service voor nu gratis.

Het bedrijf verdient wel geld met Beeper Cloud, een cloudoplossing waar je diverse messengers aan elkaar kan knopen zodat al je chats in één app staan. Dat heeft niet het voordeel van Beeper Mini dat de berichten daadwerkelijk E2EE-versleuteld zijn (de services zelf doen E2EE, en er is E2EE tot aan de Matrixservers van Beeper, maar halverwege wordt de boel ontsleuteld).

Beeper Cloud is op zich gratis, maar er zit een waitlist voor, en voor geld heb je de optie (gehad) om de waitlist over te slaan. Het originele doel was om $10 per maand te betalen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat Beeper allerlei protocollen (iMessage, WhatsApp, etc.) gaat ondersteunen zonder tussenkomst van eigen servers, en daarna kost de app een paar dollar per maand.

Het bedrijf heeft zo'n 16 miljoen dollar ingezameld van investeerders, dus de serverkosten zijn voor de komende tijd als het goed is wel gedekt.
BCC @GertMenkel22 december 2023 09:25
Trinity 2.0 :)
Tusk @BCC22 december 2023 12:18
Bedoel je niet Trillion?
BCC @Tusk22 december 2023 12:54
Ja 🙈 Nee trillian :)?

[Reactie gewijzigd door BCC op 24 juli 2024 04:41]

holysn0w @Luchtbakker21 december 2023 19:29
https://www.beeper.com/ :
We currently offer a 7 day free trial, afterwards there is a $1.99 per month subscription. Beeper Mini is available to download today with no waitlist.
cricque 21 december 2023 19:58
Maar ik lees hier ... ja maar in de US is dit de standaard. Niemand verplicht jou om dat te volgen. Ik heb zelf geen whatsaap of signal of dergelijke, totaal niet nodig. Mensen die ik moet zien zie ik zo wel. Een sms kan ook gewoon. En groepchat hoeft echt totaal niet voor mij. Dat je uitgesloten zou worden omdat je geen iMessage gebruikt ... sorry maar dan moet je echt eens beginnen met andere mensen om te gaan hoor.

Nu Beeper kan dit nooit winnen, het is een dienst van Apple en die doen daarmee wat ze willen. En die mogen dat blokkeren, zo simpel is dat. Maar wat een poeha zeg voor een app. Ja iemand heeft een poging gedaan, maar dat wist je op voorhand dat dit niet kon.

Het enige nut/punt hiervan is, kijk wat ik kan, oogt mooi op een cv, dat is het enige punt dat ik aan dit nuttig kan bedenken
EmbarrassedBit @cricque21 december 2023 23:01
Er zijn ook gewoon veel mensen die het zich economisch en sociaal niet kunnen veroorloven om niet op het ding te zitten waar bijna iedereen op zit. Wat jij schrijft kan je enkel schrijven als je denkt professioneel heel stabiel te zitten en geen nieuwe mensen in je netwerken te moeten ontmoeten.
Zoop @EmbarrassedBit22 december 2023 09:28
Maar op een gegeven moment kan je dan toch gewoon beter naar iphone overstappen? Als je sociaal economisch niet kan verantwoorden om zonder imessage te doen, dan kan je toch wel ergens een refurbished iphone 6e op de kop tikken ofzo?

Daarnaast blijft het gewoon debiel, als je geen mensen kan ontmoeten vanwege het ontbreken van imessage in je leven, ehh ... wil je die mensen dan wel ontmoeten? Vorige keer dat er iets was met beeper, werd er in de discussies ook genoemd dat je genegeerd wordt door vrouwen van chatapps zoals tinder, als blijkt dat je berichtje groen is. Mooi, bullet dodged, zou ik zeggen. Ik zou haast expres juist overstappen naar android (of je internet uitzetten op je iphone zodat het sms wordt) om dit soort super oppervlakkige mensen te mijden.

Ik snap wel dat dit een probleem is, ik heb vroeger ook het een en ander mogen aanhoren omdat ik geen merkkleding droeg, wat dat betreft is dat van alle tijden, dus als zoiets speelt op het schoolplein, helaas hoort dat er een beetje bij. Maar van volwassenen zou je toch beter verwachten
maevian @Zoop22 december 2023 14:04
In de US gebruikt 90% van de tieners een iPhone. Op die leeftijd is wil je die mensen wel ontmoeten naast de de kwestie.
EmbarrassedBit @Zoop22 december 2023 18:50
Ja ik snap de redenatie heus wel hoor. Maak ze zelf ook meestal. Maar iedereen maakt zelf de afweging hoe ver je je buiten het sociaal verkeer (wat voor veel mensen ook samenhangt met economische kansen) wil plaatsen voor je principes. Neem nu bv. mensen die de informele sector werken, zoals dit artikel in The Verge uitlegt.
The day before a job, Luiza Ferreira always messages her client on WhatsApp to confirm they need her services. Ferreira is a cleaner in Rio de Janeiro, Brazil, and she cleans different households every day. If the job is confirmed, she knows she won’t be wasting money on her commute and guarantees income for that day. If the job is not confirmed, she tries to fit another client in her schedule so she doesn’t lose money for the day.

But on October 4th, that system fell apart. A configuration change in Facebook’s internal network wiped the company’s services off the internet for six hours — including WhatsApp. Cut off from Brazil’s primary mode of communication, Ferreira’s business ground to a halt.

“By the time I started using SMS instead of WhatsApp, it was too late and I couldn’t book another client for the next day instead,” Ferreira told The Verge in an interview through WhatsApp audio notes. “My client didn’t see the text message I sent her. When WhatsApp was down, it really disrupted my life.”
In zo'n situatie zijn opmerkingen zoals die van @cricque wereldvreemd. En we leven niet in Brazilië, maar het punt blijft dat ook hier velen niet voor hun principes kunnen kiezen. Het getuigt van veel clueless privilege om dat te ontkennen.

Ja, ik weet het, ze zouden in Brazilië ook voor een mix van Signal, WhatsApp, Telegram, Threema kunnen gebruiken, en een Mastodon instance via TOR voor alle informele arbeid. Maar ga jij er je tijd in steken om dat waar te maken, als je zo al super hard moet plannen om een inkomen bijeen te schrapen?

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 24 juli 2024 04:41]

cricque @EmbarrassedBit22 december 2023 19:14
Wereldvreemd ? Sorry maar als bedrijf moet je zien dat je een backup hebt, en desnoods een backup van een backup. Ik heb mij eigen bedrijf nota bene en ik heb een backup van een backup van een backup.. het is gewoon ronduit dom om van 1 diesnt af te hangen. Dat is niet wereldvreemd. Als jij kiest van je bedrijf van 1 dienst laten af te hangen dan ben je gewoon dom. Het is niet dat er geen andere mogelijkheden zijn. Je kan ook nog bellen bijvoorbeeld, sorry maar als het dringend is dan stuur je ook geen email, sms, whatsapp etc, dan bel je !
Verwijderd 21 december 2023 18:33
Wat een onzin dit. Waarom niet gewoon signal of iets dergelijks gebruiken? Dit heeft toch totaal geen meerwaarde of mis ik iets? Het is nog een hoop gedoe ook.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 04:41]

Jay-v @Verwijderd21 december 2023 18:35
Je woont niet in de VS waar iMessage de standaard is.
Verwijderd @Jay-v21 december 2023 19:15
Je woont niet in de VS waar iMessage de standaard is.
Je kunt toch gewoon signal of iets dergelijks installeren op een iPhone en naast imessage gebruiken? WhatsApp is hier de standaard maar in mijn omgeving gebruiken vrienden en familie ook signal voor de mensen die liever geen WhatsApp gebruiken.
Jay-v @Verwijderd21 december 2023 19:32
Tuurlijk. Net zo dat je dat hier naast WhatsApp kan doen.

Desondanks heb ik nog steeds WhatsApp, want lang niet all mijn contacten zitten op Signal.

Voorbeeld, kinderopvang app groep voor ouders. Ik kan wel zeggen, "ik gebruik liever signal" maar dan krijg ik dus geen foto updates van mijn kleine.

Dat is nou het hele probleem. In the VS zit het meerendeel op iMessage, wil je dus niet uitgesloten worden moet je een iPhone hebben.
Triblade_8472 @Jay-v21 december 2023 20:27
Uh ja! Dat kan prima!

Ik weiger Meta op m'n telefoon en dat lukt prima. Je moet het aandurven. Jammer dan van die foto's stuur maar via de mail. Ze kunnen je niet dwingen.

En in de VS heeft Apple een marktaandeel van 57%, dus ga nou niet doen alsof heel Amerika aan de iMessage zit, dat is maar de helft max.
HyperBart @Triblade_847221 december 2023 20:45
Het punt is: jij kan ze ook niet dwingen om te mailen.
Je kan niet op een eiland gaan zitten en dan gaan roepen "hey ik zit hier, kom 'ns allemaal naar hier". Dan zegt ook iedereen "Eh ja, fijn dat jij daar zit, maar wij zitten hier, bekijk het maar even".
Ja dan moet je best dapper zijn en ja dan ga je dingen missen. De familiegroepjes van kinderen en schoonfamilie ga jij op je uppie niet kunnen dwingen om naar Signal te gaan.

De facto is de messaging standaard hier in de lage landen en/of Europa: WhatsApp.

In Amerika is dat voornamelijk iMessage en dezelfde FOMO die we hier hebben om iets te missen omdat we niet op Whatsapp zitten is daar actief op het iMessage stuk.

Ik stond daar ook even van te kijken maar dat is nu eenmaal zo. De VS had een heel ander model rond SMS/mobiele data/iPhones en iMessages en uitgavenpatroon/mentaliteit waardoor de adoptie van iMessage daar zo snel gegaan is als WhatsApp hier.
Triblade_8472 @HyperBart22 december 2023 07:13
Al mijn contacten zitten op telegram of Signal. En de laatste twee zijn net overgestapt op googel chat en ook signal.

WhatsApp lijkt steeds meer af te breken naar mijn idee.

Daarnaast zijn zij niet verplicht te mailen nee (tenzij ze zichzelf verplichten foto's te sturen). Maar ff serieus, wie zit er nou op foto's bij een oppas te wachten? Overijverige ouders? Waarom niet je kind, lekker kind laten zijn zonder die 100% surveillance staat van ouders? Je mist echt niet veel hoor. Vroeger was het niet anders (voor minimaal 1 ouder) en werden kids ook groot.
Zoop @Triblade_847222 december 2023 09:34
Dat is inderdaad wel een punt, als je al die social media zooi en de nood om maar alles in je leven te delen met de wereld (je kids, je maaltijd, alles moet op de foto) allemaal eens achterwege laat, dan is die noodzaak voor imessage ook gelijk een heel stuk minder, denk ik zomaar.
mjz2cool @Triblade_847222 december 2023 11:04
En zo is het bij iedereen anders. Ik ken vrijwel niemand die iets anders dan Whatsapp gebruikt, zowel privé als zakelijk. Hierdoor ben ik privé en zakelijk toch wel afhankelijk van Whatsapp. Privé minder natuurlijk, de meesten spreek ik toch wel in het echt, maar voor leuke foto's van familie en schoonfamilie is Whatsapp toch wel handig. Als ik dan Signal zou willen gebruiken zou ik iedereen moeten overtuigen om dat ook te doen.

Bovendien heeft het voor je privacy geen zin om geen Whatsapp meer te gebruiken, tenzij je iedereen laat overstappen en Whatsapp ook laat verwijderen (en hun gegevens bij Meta). Zolang je contacten het nog wel hebben heeft Meta ook jouw gegevens.

Over het punt van de foto's bij een oppas: op vakantie maak je toch ook foto's? Op een opvang hebben ze allerlei activiteiten, en daar worden natuurlijk foto's van gemaakt, die wil je van je kind(eren) toch ook graag zien? Het is toch leuk om ook die herinneringen te bewaren?
maevian @Triblade_847222 december 2023 14:06
Sorry, heb jij zelf kinderen?
Heeft niets met surveillance te maken, is gewoon leuk om foto’s van je kind in volle ontwikkeling te zien.
Triblade_8472 @maevian22 december 2023 14:44
En die zie je niet voor of na werk? Werk je nooit thuis?

Ja die heb ik, maar ik heb echt geen behoefte aan een fotorapportage elke dag.

Ik hoor wel als er iets te melden valt. Ik ga later als ze 30 zijn toch ook niet elke dag om foto's zeuren? Kom op zeg controle to the max.
maevian @Triblade_847222 december 2023 17:29
Heeft niets met controle te maken. Maar oké
cricque @HyperBart22 december 2023 19:17
Welke fomo ? Ik heb geen whatsapp en wat een ander doet of die foto missen ? Ga ik niet van wakker liggen, maar een creche die fotos stuurt via whatsapp … iedereen heeft ook mooi papiertje ondertekend dat dit mag, en dat ze dotos mogen nemen etc. Er bestaan dingen genoeg om fotos te delen, ls dat alleen via whatsapp kan, sorry maar dat is ook bekrompen hoor.
NielsFL @HyperBart22 december 2023 21:01
Als er voldoende mensen zijn die van iMessage afwillen dan kunnen die WhatsApp gebruiken en FOMO onder de iMessage gebruikers veroorzaken ipv onder henzelf. Zijn er onvoldoende mensen om dat te bewerkstelligen dan zal de markt voor Beeper ook niet erg groot zijn.

Eigenlijk zie ik dus niet echt een business model voor Beeper. Althans, niet meer dan een kleine niche dienst.
Dabbel @Triblade_847221 december 2023 22:01
Als je de oudere mensen, arme mensen en atechnische mensen eruit haalt, dan zit je bij de jongeren en jongvolwassenen makkelijk op 80-90%. Bij sommige leeftijdscategorieën is Apple een monopolie.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 24 juli 2024 04:41]

Llopigat
@Dabbel22 december 2023 01:30
Dat zie ik hier in Spanje totaal niet terug. De meeste jongeren om me heen hebben juist hele goedkope androids zoals Redmi's. Daarom zie je ook nog zo veel bedrade oordopjes op straat, omdat die toestellen dat nog gewoon hebben.

De enigen die hier iPhones hebben zijn de hele rijken en expats (zelf overigens uitgezonderd want ik heb gewoon een Android maar dan wel een Samsung S-serie)
Dabbel @Llopigat22 december 2023 08:50
We hebben het hier over de VS.
Triblade_8472 @Dabbel22 december 2023 07:28
Heb je de stats wel opgezocht of loop je in de ruimte te roepen?

Ik heb ze wél opgezocht en 18-34 jaar staat op 58%.

Helaas geen site geeft jonger aan (mogelijk mogen die niet zomaar getracked worden), maar 80%? Denk het niet als 18 jaar op 58 staat.
Dabbel @Triblade_847222 december 2023 08:55
Ik geloof best dat je stats hebt van 58%. En 58% over de hele linie is echt megaveel. Zet ze hier zou ik zeggen. Als over de hele leeftijdsgroep 58% is en je haalt de kansarme jeugd eruit. Dan zit je bij bepaalde groepen al ver boven de 80%. Dit heet logisch nadenken. Leuk dat ze in de ghetto geen iphones gebruiken, maar de jongens en meisjes op de hills of in de suburbs gebruiken dat wel.

https://www.androidpolice...20Android%20in%20the%20US.

https://www.phonearena.co...rs-own-an-iPhone_id143073

https://www.businessinsid...iphone-survey-2023-10?amp

https://www.howtogeek.com...-us-teens-have-an-iphone/


https://www.macrumors.com...-survey-iphone-ownership/

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 24 juli 2024 04:41]

micnocom @Triblade_847221 december 2023 22:10
87% van de jongeren in Amerika naar wat ik hier pas geleden gelezen heb.

Maar ik ben het helemaal met jou eens, geen meta of andere meuk is een keuze, en daar doe ik ook aan mee 😃
iAR @Verwijderd22 december 2023 07:31
Het is net als streaming… en dan heb je 10.
iMessage is mijn go-to app. Ik heb wel whatsapp, maar notificaties staan uit. Helaas werkt dat niet met bellen. Het blijft een kut app.
Sinester @Verwijderd22 december 2023 09:31
Je kunt toch gewoon signal of iets dergelijks installeren op een iPhone en naast imessage gebruiken?
Waarom denk je er wordt gezegd "je woont niet in de VS" en dan kom jij met je Nederlandse ervaring.. lekker relevant

Dit gaat er toch om dat je in de VS er niet bij hoort als je geen iMessage gebruikt.. vandaar deze service om het op Android mogelijk te maken

En dan zeg jij, dan installeer je toch signal op je iPhone 8)7 dit is juist voor mensen die geen iPhone hebben

[Reactie gewijzigd door Sinester op 24 juli 2024 04:41]

Verwijderd @Sinester22 december 2023 11:40
[...]


Waarom denk je er wordt gezegd "je woont niet in de VS" en dan kom jij met je Nederlandse ervaring.. lekker relevant

Dit gaat er toch om dat je in de VS er niet bij hoort als je geen iMessage gebruikt.. vandaar deze service om het op Android mogelijk te maken

En dan zeg jij, dan installeer je toch signal op je iPhone 8)7 dit is juist voor mensen die geen iPhone hebben
Rustig maar, geen stress, het was zomaar een idee...
Tweakwondo @Jay-v21 december 2023 18:42
wij weten allemaal dat apple hun imessage graag exclusief wilt houden en dit soort omzeilingen natuurlijk niet voor lang zullen werken

Het is zelfs nu zo dat je een oude iphone met jailbreak moet hebben, wie heeft dat tegenwoordig nou nog? zal een kleine niche zijn.. Of je moet in bezit zijn van een Mac waarbij de kans al groot is dat, als je echt geeft om imessege ook in bezit bent van een iphone

dit is gewoon kansloos
SirLenncelot @Tweakwondo21 december 2023 19:18
Maar ze zijn wel weer in het nieuws
ikt @Verwijderd21 december 2023 18:58
Blijkbaar is de iOS-brainrot in de VS zo erg dat mensen worden uitgesloten van sociale groepen, of dat ze niet serieus worden genomen als iemand erachter komt dat ze een Android gebruiken.
skip-5 @ikt21 december 2023 19:25
Komt bij mijn weten ook omdat zodra er 1 iemand met een Android in een iMessage groepsgesprek zit, de hele groep gedowngrade wordt naar een soort minimale sms/mms functionaliteit.

Praat niet goed dat je dan mensen buiten moet sluiten oid
Fidesnl @Verwijderd21 december 2023 19:28
Het nieuwsbericht is nogal apart. Beeper’s oplossing om iMessage op een Android te gebruiken is een iPhone kopen.
Snap niet wat de meerwaarde van deze Beeper app is. Dat je niet met 2 maar met 1 telefoon kunt rondlopen. Maar de kosten van 2 telefoons heb je wel.
klonic @Verwijderd21 december 2023 18:41
Er zijn Android gebruikers in de VS die speciaal voor iMessage ook een iPhone hebben. Zoals Jay-V ook zegt, het is daar de standaard.
Ethirty 21 december 2023 18:36
Een dienst die meermaals door Apple offline gehaald wordt alsnog in leven proberen te houden door een (illegale) gejailbreakte telefoon te moeten gebruiken.

Het laat zich raden wat de volgende stap is binnen een dag of 2.

Als ze de energie nu hadden gebruikt om een punt te maken over Apple’s beleid, maar ze zijn alleen maar bezig met iets te maken wat onhoudbaar is.

Edit: bijzonder hoe hard mensen struikelen over 1 woordje tussen haakjes omdat het niet duidelijk is of het zo is, maar voorbij gaan aan het feit dat een bedrijf poging na poging onderneemt om iets te maken wat Apple duidelijk niet wil.

[Reactie gewijzigd door Ethirty op 24 juli 2024 04:41]

LOTG @Ethirty21 december 2023 18:51
Illegaal? Volgens mij zijn ze in Europa ondertussen bijna verplicht het te supporten.

Daarnaast proberen ze zich onder de verplichtingen voor dit soort integraties toe te staan ook uit te pissen door te zeggen dat iMessage helemaal niet zo populair is.
WhatsappHack
@LOTG21 december 2023 19:05
Nah niet verplicht te supporten, maar het is niet toegestaan om enkel om die reden garantie op de hardware te weigeren. Daar hadden alle fabrikanten een ander idee bij in het begin. :+

iMessage is hier, waar sprake is van zo’n verplichting, overigens idd niet zo populair en is op dit moment dan ook niet aangewezen als zo’n type dienst. Al kan dat nog veranderen.
LOTG @WhatsappHack21 december 2023 19:11
Volgens mij zijn de wel verplicht om sideloaden te gaan supporten onder die regels.
WhatsappHack
@LOTG21 december 2023 23:23
Dat heeft alleen niets met jailbreaken te maken..
Llopigat
@WhatsappHack22 december 2023 01:25
Natuurlijk wel. Jailbreaken is momenteel een van de manieren om toch te kunnen sideloaden dus een van de redenen waarom mensen dat doen.

De jailbreakers waren zelfs het allereerst met een app store (Cydia) toen Apple zelf nog vond dat dat nergens voor nodig was en je maar flutte web appjes moest gebruiken. Inmiddels is het de grootste cash cow van Apple dus ze mogen de jailbreakers wel dankbaar zijn :)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 24 juli 2024 04:41]

klonic @Ethirty21 december 2023 18:39
Ik vind dat de illegaliteit van jailbreaken wel onderbouwd mag worden. Volgens mij is dat niet illegaal namelijk, als ik het opzoek lijkt het eerder dat het legaal is.

Apps waarvoor je moet betalen, gratis op een telefoon zetten is wel illegaal. Dat wordt door jailbreaken mogelijk gemaakt, maar dat maakt jailbreaken niet illegaal.

[Reactie gewijzigd door klonic op 24 juli 2024 04:41]

jaenster @klonic21 december 2023 19:36
Bedrijven doen graag of het breken van hun terms of service de wet overtreed. En ze klagen je in landen als america ook aan, niet omdat ze weten dat ze gaan winnen, maar omdat jij als particulier geen kans hebt. Ze "winnen" door het feit dat jij de advocaat kosten niet kan betalen. Als je het mij vraagt zijn dat gewoon maffia achtige praktijken.
JWL92 @Ethirty21 december 2023 18:40
door een (illegale) gejailbreakte telefoon
Sinds wanneer is jailbreaken illegaal?

Sws beetje dubbel op als je al n Iphone heb naar mijn idee... 8)7
Spatienazi @Ethirty22 december 2023 00:24
maar voorbij gaan aan het feit dat een bedrijf poging na poging onderneemt om iets te maken wat Apple duidelijk niet wil.
Gezien Apple met opzet iMessage exclusief houdt voor hun eigen gewin ten koste van een heleboel mensen, kan Apple helemaal het hompeschompus krijgen met wat ze willen.

Ik heb absoluut geen medelijden met Apple, en ondanks de huilie over dat het allemaal niet mag en het allemaal niet eerlijk zou zijn, ben ik absoluut bereid om te zeggen dat deze gasten aan de juiste kant staan.
laptopleon @Ethirty22 december 2023 11:33
Je verwoordde / verwoordt het misschien niet perfect maar dit is wel het commentaar wat ik verwachtte hier aan te treffen: Apple staat nooit dit soort constructies toe, omdat er zaken mogelijk worden gemaakt die ingaan tegen de gebruikersvoorwaarden. Kijk maar naar allerlei zaken uit het verleden. Zo lang gebruikers zelf klooien met hackintoshes en jailbreaks doen de advocaten niets. Zodra bedrijven iets gaan verkopen wat gehackt is… Bingo. Want dan kom je aan hun zakelijk belang.

Ik zou persoonlijk ook liever zien dat alle software gratis was, alle standaarden open en iedereen op aarde lief voor elkaar, maar de realiteit is dat de bedrijven die het hardste knokken de markt in handen krijgen.

En ja, natuurlijk gaat Apple dit niet zomaar ‘weggeven’ aangezien het klanten trekt én vasthoudt.
FrostyPeet 21 december 2023 18:53
Beeper begint mijn favoriete soap serie te worden hier op Tweakers.

Goed, even hardop lachen om de argumenten van Beeper over het "gemene" Apple, die hun pogingen om in te breken op Apple's eigen chatnetwerk dwarsboomt. Toen had Apple ook nog het lef om de apparaten met gedeelde tijdelijke accounts op Beepers server te blokkeren.

De laatste, absurde poging die waarschijnlijk ook faalt, is om een Apple apparaat "open te breken". Dit is zo mogelijk nog onveiliger als de eerste pogingen. Dus, de gebruiker geeft zijn AppleID + wachtwoord aan een "opengebroken" Apple apparaat, die dan als het eerdere gefaalde tijdelijk gedeelde account systeem wordt gebruikt. Dus Beeper heeft, opnieuw, inzicht in de login gegevens, want het moet via "hun" app naar iMessage worden omgezet. Zo'n "opengebroken" Apple apparaat is zeer kwetsbaar voor exploits, virussen en hacks van derden.

Ook dit gaat falen, dit is een duidelijke schending van Apple's TOS. Vermoedelijk is de eerdere poging ook nog strafbaar, het zat dicht tegen het hacken van het iMessage protocol aan.

Die kreet van "Beste chat app ter wereld" neem ik met een korrel zout. Als een bedrijf zich zo onetisch gedraagt als Beeper, blijf ik er weg. Ze hebben in mijn ogen bewezen lak te hebben aan Apple's IP en TOS.
kodak 21 december 2023 19:10
Elke keer dat Beeper Mini 'down' gaat of onbetrouwbaar wordt door inmenging van Apple, krijgt de geloofwaardigheid van Beeper een klap. Het is onhoudbaar.
Als je verdienmodel bestaat uit ongevraagd op andermans systemen teren zolang je er mee weg komt lijkt geloofwaardigheid dat het werkt en betrouwbaar gebruikt kan worden eerder al misplaatste verwachting.

Het afschuiven op tegenslagen door Apple klinkt ook niet alsof ze erg kritisch op zichzelf zijn. Het was immers te verwachten dat ze door steeds opzettelijk de grenzen op te zoeken en er overheen te gaan ook steeds problemen in de betrouwbaarheid zouden krijgen. Terwijl uit niets blijkt dat ze dat werkelijk konden of zelf wilde volhouden dan een paar tegenslagen.

Ondertussen waren ze wel eerst geld aan het proberen te verdienen aan de onzekerheden. Dat klinkt meer als een opportunistisch bedrijfsmodel wat niet duidelijk om geloofwaardigheid van de dienstverlening gaat.
holysn0w 21 december 2023 19:21
Beeper-ceo Eric Migicovsky legt uit dat Beeper Mini-gebruikers een iPhone 6, 6S, SE 2020, 7, 8 of X kunnen jailbreaken om een Beeper-tool te installeren en zo aan een iMessage-registratiecode te komen.
Correctie: iPhone SE 2016 ipv 2020. Migicovsky zegt SE1 in het gelinkte artikel.
Triblade_8472 21 december 2023 20:29
Bijzonder dat hier zoveel geroepen wordt vs dit en vs dat.

Het marktaandeel iPhone is 57%!
En dan is het mogelijk dat niet iedere bezitter iMessage gebruikt.

Ofwel, de helft gebruikt iMessage en de ander helft wat anders.

Ga nou niet doen alsof letterlijk alle Amerikanen aan de iMessage zit.
Donstil
@Triblade_847221 december 2023 21:08
Bijzonder dat hier zoveel geroepen wordt vs dit en vs dat.

Het marktaandeel iPhone is 57%!
En dan is het mogelijk dat niet iedere bezitter iMessage gebruikt.

Ofwel, de helft gebruikt iMessage en de ander helft wat anders.

Ga nou niet doen alsof letterlijk alle Amerikanen aan de iMessage zit.
Marktaandeel in de categorie waar blauw en groene bubbels een ding zijn (tieners/jongvolwassenen) is echter veel hoger. 89% had ik volgens mij in een van de andere berichten gelezen.

Edit: Excuus ik heb overdreven. Het is maar 87%, wel een verdubbeling sinds 2012.

Android isn't cool with teenagers, and that's a big problem

[Reactie gewijzigd door Donstil op 24 juli 2024 04:41]

Roel1966 @Triblade_847221 december 2023 22:42
Ga nou niet doen alsof letterlijk alle Amerikanen aan de iMessage zit.
Ik kijk wel eens vaker naar wat voor smartphones Amerikaanse youtubers gebruiken en ik dan toch ook meer dan genoeg Android smartphones zie. Heb dan soms ook het idee dat het meer iets is wat Apple verkondigd dan wat werkelijk waar is.
Robthebest 21 december 2023 18:34
Beeper is het zoveelste im programma. Zal het echt niet winnen van WA of telegram.

Apple zal zijn iMessage beschermen
Luchtbakker @Robthebest21 december 2023 19:14
Beeper is het zoveelste im programma. Zal het echt niet winnen van WA of telegram.

Apple zal zijn iMessage beschermen
Het is ook geen WA of telegram, maar een verzamelapp. WA of telegram zijn GEEN verzamelapps.
En daarin is deze app wel redelijk uniek. Zeker, en zijn alternatieven, maar niet zo populair als Beeper.

Dit is dus uitermate geschikt voor mensen zoals ik die geen 10 chatapps op hun telefoon willen, maar ook niets willen missen.
Damic @Luchtbakker21 december 2023 19:42
Ha zoals Pidgin in den tijd :D
teek2 @Damic21 december 2023 21:38
Pidgin is still going strong https://pidgin.im/.

Trillian was er ook zo eentje (https://www.trillian.im/), veel gebruikt om Google Chat, ICQ en MSN te combineren. Mooie tijd.

[Reactie gewijzigd door teek2 op 24 juli 2024 04:41]

Notlupus @teek221 december 2023 22:55
Voor mij was het Miranda!
Llopigat
@Robthebest22 december 2023 01:27
Beeper is geen alternatief voor WA of telegram. Het is een client die toegang biedt tot vele andere IM's tegelijk. Maar zelf geen eigen netwerk biedt, al hebben ze wel een eigen matrix server. Maar je kan gewoon elke matrix server gebruiken die je wil, zo werkt matrix namelijk.
Rob Voets 21 december 2023 18:40
Gewoon wachten op RCS, dan is het probleem van de interoperabiliteit opgelost.
Hobbit13 @Rob Voets21 december 2023 19:16
Dat gaat Apple buiten de EU vast niet ondersteunen, of de VS moet vergelijkbare regels introduceren.
Donstil
@Hobbit1321 december 2023 21:13
Dat gaat Apple buiten de EU vast niet ondersteunen, of de VS moet vergelijkbare regels introduceren.
Jawel dat hebben ze reeds bevestigd.

RCS lost echter interoperabiliteit niet op zoals Zapato aanhaalt. Het is simpelweg een protocol voor naast iMessage en SMS.
Llopigat
@Donstil22 december 2023 01:23
Ja RCS wordt gewoon een tweede fallback methode die wat minder ruk werkt dan SMS (zeer beperkte lengte van berichten) en MMS (zeer beperkte kwaliteit van foto's).

Maar RCS is ook niet echt open. Je kan niet je eigen RCS server draaien bijvoorbeeld om helemaal uit de klauwen van Google of de telecomproviders te blijven.
laptopleon @Llopigat22 december 2023 11:41
Misschien vind ik dat als consument / zakelijke klant ook niet zo erg, dat niet elke hackert zelf thuis een rcs-servertje kan draaien.

Overigens is het maar de vraag hoe populair rcs hier in de EU ooit wordt, nu sms al 25 jaar de standaard is als het om allerlei beveiligingen gaat, van internetbankieren tot beveiligingsinstallaties. Hele industrieën werken er mee. Die staan niet te trappelen om alle hun soft- en hardware aan te passen of te vervangen.
jahruhn @Rob Voets21 december 2023 20:49
Inderdaad :D
lenwar
@Rob Voets22 december 2023 08:43
Het ‘probleem’ van interoperabiliteit is volgens die redenatie al opgelost. Het is er sinds apps als Whatsapp niet meer.

RCS is een systeem van de telco’s. Niet van Apple of Google.
Het feit dat Apple en Google, respectievelijk iMessage en RCS in hun ‘Berichten-app’ hebben gestopt staat daar wat mij betreft los van.

Het feit dat RCS straks (mogelijk) op iOS wordt ondersteund (en dat het dan maar afwachten is of de telco’s het ook gaan ondersteunen), maakt niet iMessage op niet-Apple systemen beschikbaar komt.

Het enige dat dan bereikt wordt is, kort door de bocht, dat de Berichten-app op beide platforms foto’s kunnen uitwisselen (en dergelijke).
Geloof maar dat de Berichten-app op iOS straks netjes en kleurtje voor SMS, een kleurtje voor RCS en een kleurtje voor iMessage krijgt.

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