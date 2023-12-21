Microsoft trekt stekker uit Windows Mixed Reality

Microsoft gaat stoppen met het ondersteunen van Windows Mixed Reality. Dit betekent dat de vr-functie niet meer in de nieuwe Windows-releases zal zitten. Ook stopt de ondersteuning voor de Mixed Reality Portal-app en Windows Mixed Reality voor Steam VR.

Windows Mixed Reality staat in een lijst van verouderde apps en functionaliteiten die niet meer door Microsoft worden ondersteund in de nieuwe versies van Windows vanaf december 2023. Er wordt geen verdere reden gegeven voor het stopzetten van de ondersteuning.

Microsoft maakte Windows Mixed Reality in 2017 beschikbaar. Daarmee probeerde het bedrijf te concurreren op de vr-markt met HTC en Oculus. Naast Microsofts eigen Hololens-headset hadden andere fabrikanten ook vr-brillen gemaakt die werkten met WMR, waaronder Samsung, Acer, Dell en Lenovo.

Windows mixed reality

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 16:52 90

21-12-2023 • 16:52

90

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Reacties (90)

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Kecin 21 december 2023 16:55
Jammer. Wist nog het eerste filmpje van hun mixed reality en Minecraft op de Hololens. Zag er fantastisch uit maar ook toen dacht ik; gaat hem niet worden. Jammer. Ik vraag me af of deze binnenkort voor een prikkie te koop staan, iemand enig idee of je er nog iets leuks mee kan?
uitvoering: Microsoft HoloLens 2

[Reactie gewijzigd door Kecin op 22 juli 2024 13:22]

Get!em @Kecin21 december 2023 17:06
Professioneel / Zakelijk gaat Microsoft gewoon door met HoloLens 2 voor toepassingen zoals simulaties/trainingen, 3d ontwerp omgevingen beleven etc voor zakelijke klanten. De toepassingen zie ik af en toe wel voorbij komen.

Grootste nadeel van dergelijke brillen blijft echter dat je bent afgesloten van je mensen om je heen. Ook zakelijk is dat een probleem, want bij meerdere toepassingen gaat het juist om mensen te overtuigen van een bepaald (landschap/gebouw) ontwerp of het laten zien van een bepaald probleem. Veelal non-technische mensen worden dan al snel overdonderd door zo’n bril of zijn veel tijd kwijt met het acclimatiseren aan controls en ogen voordat je naar de echte toepassing kunt doorgaan.
SpaceDok @Get!em21 december 2023 17:39
Met de Hololens wordt je juist niet afgesloten van anderen en de buitenwereld omdat die zichtbaar blijft. Er wordt alleen een “laag” over de werkelijkheid heen gelegd. Maar inderdaad moeten anderen ook wel met een Hololens kijken om te zien wat jij ziet.
Ik heb bijvoorbeeld een detective game op de Hololens die je in b.v. je eigen huiskamer speelt welke dan aangepast wordt. Zo is er dan ineens een raam waardoor je naar buiten kan kijken in een muur waar normaal helemaal geen raam in zit, of ligt er een plas bloed op je vloer.

Met een VR bril wordt je wel van de buitenwereld afgesloten.

[Reactie gewijzigd door SpaceDok op 22 juli 2024 13:22]

Bierbal @SpaceDok21 december 2023 20:45
Nooit van passthrough gehoord? |:(
KlaasjeNL @Bierbal22 december 2023 01:01
Het gaat niet enkel om of jij de ander kan zien. De ander moet jou ook zien, als in: in de ogen kunnen kijken. Anders wordt de communicatie alsnog beperkt. Dat is - weliswaar minder dan bij een VR-bril - ook een probleem bij de Hololens. Je kijkt er wel doorheen, maar van buiten zie je de ogen alsnog minder goed dan zonder Hololens. Alsof je met iemand praat met een zonnebril. Dat laatste voelt ook altijd wat ongemakkelijk in de zomer wanneer je zonder zonnebril met iemand praat die wel een zonnebril draagt.
Get!em @SpaceDok21 december 2023 17:53
Ik weet t, maar toch is met AR bril alsnog een soort van afsluiting.

Als je het gebruikt met centrale bediening door een expert en meerdere kijkers is het inderdaad beter te doen. Wat ook helpt is de anderen als avatar in je virtuele ruimte te zien, ook in virtual of Augmented space als markering dat die persoon ook er is.
_Dune_ Moderator OeB @Get!em21 december 2023 18:01
Ikzelf heb de hololens meerdere malen op mogen hebben, de mensen om je heen kun je prima mee communiseren en die merk je ook gewoon, omdat je ze gewoon ziet. Zoals gezegd er wordt een stukje virtuele informatie geprojecteerd, voor de rest zie en merk je alles om je heen.

Zelf ook demo's gedaan waarbij meerdere personen en hololens op hadden, zodat je gezamenlijke dingen doet, je wordt verder nergens vanaf gesloten... de ruimte is niet virtueel, alleen voorwerpen of bedienigspanelen worden virtueel geprojecteerd in een fysieke ruimte. De Hololens is dan ook geen VR bril, maar een AR bril.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 22 juli 2024 13:22]

derooke @Get!em22 december 2023 11:29
Op m'n werk al verschillende keren gedragen. Werkt echt goed
Bierbal @Get!em21 december 2023 20:46
Als Microsoft, 1 van de grote spelers, vr niet meer ziet zitten dan weet je dat vr ook nooit mainstream zal gaan worden.
Rmaxx @Bierbal21 december 2023 22:55
Ze zijn ook gestopt met telefoons en nog wel 10 andere produkten, waar allemaal nog markt voor is, alleen niet voor hun. Denk dat ze gewoon zelf geen kans of noodzaak zien daar leidend te kunnen worden. Daarom ook geen vr bij xbox e.d., laat sony het eerst maar proberen, denk dat ze dat wel goed hebben ingeschat. Mocht het een vlucht nemen laten ze gewoon externe sets toe op het platform..
Josk79 @Rmaxx22 december 2023 01:17
Ik denk ook niet dat smartphones mainstream zullen worden 😝
Rmaxx @Josk7922 december 2023 11:10
_/-\o_
bilgy_no1
@Rmaxx23 december 2023 07:58
Ik denk dat qua telefoons vooral gesteld kan worden dat het idee van een 3e mobiel OS + ecosysteem wel ongeveer dood is en er (helaas) alleen nog wat niche projecten zijn. Dat is waar MS aan werkte; niet 'de smartphone' als concept. En dan klopt ie weer wel.
Coolstart @Get!em21 december 2023 21:01
Niet dat HoloLens al echt doorgebroken is maar veel toepassingen zijn toch gericht op 1 operator? Assemblage, training. Typische klanten zijn Bosh, airbus, Boeing etc.

Hololens 3 lijkt op de lange baan geschoven te zijn. Nu stoppen ze met hun Mixed Reality programma. Alles lijkt er op dat die markt zich nog moet ontwikkelen en investeerders zich wat terugtrekken.

Ik zie nu meer mogelijkheden en geld in brillen die een extern scherm kunnen projecteren. Daarvoor was hololens niet echt geschikt. Dus meer allround zakelijk en minder op heel specifieke industriële toepassingen die enkel bestaan op maat van de klant.

Ik ben een benieuwd of Apple de AR markt kan losweken. Ik verwacht geen gamechargers maar wel een verschuiving.
nullbyte @Get!em23 december 2023 09:55
Grootste nadeel van dergelijke brillen blijft echter dat je bent afgesloten van je mensen om je heen.
Onder een steen gezeten? De Quest 3 heeft mixed reality waarbij de passthrough een redelijk grote feature is. De Holo Lens zelf is zelfs een AR bril.

VR heeft maar 1 "grootste" nadeel. De hardware is te groot en te zwaar voor het grote publiek. Pas als deze even groot zijn zal het smartphones, laptops en desktops gaan vervangen.
ElmarNieser @Kecin21 december 2023 17:00
Dit heeft in principe niet te maken met de holo lens toch?
Kecin @ElmarNieser21 december 2023 17:01
Laatste regel in het artikel lijkt het van wel:
Naast Microsofts eigen Hololens-headset hadden andere fabrikanten ook vr-brillen gemaakt die werkten met WMR, waaronder Samsung, Acer, Dell en Lenovo.
3raser @Kecin21 december 2023 17:06
Volgens mij is Windows Mixed Reality een stukje software om via Augmented Reality met Windows te kunnen werken. Als dat stopt dan blijven alle andere Augmented Reality opties nog gewoon werken lijkt me.
Grrrrrene @3raser22 december 2023 08:54
Nee, mixed reality was een app die bijvoorbeeld de Samsung Odyssey+ VR bril (die mijn vriendin en ik gebruiken) nodig heeft om VR games me te spelen, bijvoorbeeld via Steam.

Ik heb geen idee hoe zo'n bril straks moet werken en ben bang dat we weer een nieuwe mogen kopen om zo'n stomme reden als dat MS er geen brood meer in ziet. Meer e-waste die vermeden had kunnen worden. Jammer.
TheVMaster Moderator WOS @Kecin21 december 2023 18:29
Er zijn inderdaad ook VR-brillen geweest, de HoloLens is geen VR bril maar AR bril die eigenlijk alleen voor de zakelijke markt is gemaakt en daar ook best veel wordt gebruikt. Ken diverse grote klanten die hem veelvuldig gebruiken.
Loller1
@ElmarNieser21 december 2023 20:46
Nee, HoloLens staat hier los van. Mixed Reality is voor de MR brillen en een app binnen Windows. HoloLens maakt gebruik van Windows Holographic, wat overigens nog steeds actief ondersteund wordt en nieuwe features krijgt, heeft 2 maanden geleden nog de 23H2 update gekregen.
Menesis @Kecin21 december 2023 20:35
Ik heb er al een paar jaar een thuis voor m’n werk. Afgezien voor m’n werk doe ik er niks mee. Er zijn nauwelijks apps voor.
Ok 1x zelf een app gemaakt waarmee ik via HoloLens m’n Hue verlichting kon aansturen.
Yordi- 21 december 2023 20:01
De VR-markt is zo dood als een pier. Er zijn wat serieuze probeersels aan games uitgekomen, maar het is eigenlijk slechts een niche gebleven voor enkel de simulatormarkt. Voor al het andere is het een gimmick. Gedoe met controls, mensen die last hebben van misselijkheid, GPU's die het niet aankunnen, enfin.

Ongelofelijk jammer, maar ook wel begrijpelijk. Misschien dat het over een jaar of 10-20 nog eens terugkomt?

[Reactie gewijzigd door Yordi- op 22 juli 2024 13:22]

PEC @Yordi-21 december 2023 20:34
AC, ACC, MS-FS 2020, DCS World? Perfect voor in VR.
Zo niche is dat toch niet?
Ik heb overigens de HP Reverb G2 - naar volle tevredenheid.
dhrto @PEC21 december 2023 21:54
Dat zijn nou toevallig allemaal 'simulators'. Ook moet je behoorlijk investeren in de hardware (vooral GPU) voor een soepele VR ervaring.

Ik zou ook echt niet meer terug willen naar een monitor voor AC, ACC, ETS2, ATS, ED enz., maar ik realiseer me wel dat het nog altijd redelijk niche games zijn. Daarnaast denk ik dat mensen nog altijd de verkeerde verwachtingen hebben bij VR. Het is geen 1-op-1 overzetten van bestaande spellen en gaan (behalve misschien bij simulators waar je stilzit), zo werkt dat niet. Maar als je ooit een shooter in VR hebt gespeeld waar je met je linkerhand op een andere target kan richten en schieten dan met je rechterhand, en je blind om een hoek kan schieten, dan pas merk je hoe beperkt een 'ouderwetse' shooter op een monitor is, waar je altijd op het midden van het scherm richt.

<off topic>
Zelf ben in in 2016 ingestapt in VR en via de Oculus CV1, HP Reverb G2 nu aangeland bij de Varjo Aero. In de 2 jaar tijd dat ik de G2 had, was het altijd een haat-liefde verhouding geweest. Misschien lag het aan mijn speelruimte, maar tracking vanuit de headset zonder externe camera's/base stations was het gewoon net niet. De G2 was heel er gevoelig voor verandering van licht in de ruimte. Misschien was ik wel teveel verwend geweest met de CV1 waar tracking gewoon feilloos was. Ben ik elk geval blij weer terug te zijn naar externe tracking met base stations.
</off topic>
Patoer @PEC22 december 2023 13:09
Zeker een prima vr-bril.
Iedere avond speel ik wel minimaal 1 uur simulatie spellen.
Ik ben nu wel benieuwd hoe straks Steam daarop reageert !
Jeffrey @Yordi-21 december 2023 21:35
Ik zie het nog steeds als een gimmick. Net als de 3D televisies destijds. Het is leuk om een keer te proberen, maar niet meer dan dat.
Tassadar32 @Jeffrey22 december 2023 14:50
Gaming in VR games is toch echt een heel stuk anders dan plat. Ik speel al jarenlang geen games meer op de desktop maar exclusief in VR juist omdat de immersie en sociale interactie zoveel dieper is.
Llopigat
@Yordi-22 december 2023 01:35
Er wordt juist veel aan ontwikkeld hoor, maar niet zozeer desktop/windows VR.

Microsoft Mesh, de 3D VR omgeving voor MS Teams: https://www.microsoft.com/en-us/mesh is hard in ontwikkeling

En dit afgelopen week nog: nieuws: Microsoft Word, Excel en PowerPoint zijn nu beschikbaar op Meta Quest...
Al is dat laatste niets meer dan een simpele webview hoor, daar niet van. Maar er wordt nog steeds ontwikkelingstijd in gestoken.

Apple heeft er dit jaar ook nog eens een impuls aan gegeven met hun Vision Pro (die ook immersieve omgevingen ondersteunt, wat gewoon VR is). Lijkt me zelfs interessanter want met de vision pro heb je in de 'normale' modus alleen maar wat in de ruimte zwevende iPads voor je.


Ik denk dat het WMR een beetje onderuit gaat omdat de processing in de headsets nu goed genoeg is om het lokaal in de headset te draaien waardoor je geen PC of koppeling daarmee nodig hebt. Eventueel geholpen door cloud GPU's wat Mesh ook moet gaan kunnen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:22]

bilgy_no1
@Llopigat23 december 2023 08:06
Er wordt juist veel aan ontwikkeld hoor, maar niet zozeer desktop/windows VR.

Microsoft Mesh, de 3D VR omgeving voor MS Teams: https://www.microsoft.com/en-us/mesh is hard in ontwikkeling
Dat bij MS (of iedere tech reus) iets "hard in ontwikkeling" is wil niet zeggen dat zoiets op enig moment de nek wordt omgedraaid... Dat is precies waar dit artikel ook over gaat en Microsoft heeft een heel spoor van dode projecten waar ooit hard aan werd gewerkt.
Pimmeh 21 december 2023 17:29
Maar, ik heb een HP Reverb G2, daar moet ik eerst WMR opstarten voordat ik met Steam kan gamen. Hoe gaat dit straks dan als deze middleware er tussenuit gaat?
mg794613 @Pimmeh21 december 2023 17:47
Ik heb hetzelfde, hoop dat er een andere implementatie komt, anders heb ik een hele dure nuteloze hmd opeens. :(
OruBLMsFrl @mg79461321 december 2023 18:50
Hier ook een HP Reverb G2, echt zonde dat die in het artikel ontbreekt ook, best een populair ding natuurlijk. Voorlopig moet je dan zonder support gewoon door doen, op Windows 11 blijven, maar niet kunnen upgraden naar Windows 12 straks. Of de functionaliteit ergens ook echt verdwijnt als je die vandaag al in gebruik heb, dat wordt niet direct duidelijk...
dat het een enorme klap is en nieuwe games dit waarschijnlijk niet meer zullen supporten mag duidelijk zijn. Tegelijk al die andere VR brillen lijken privacy onvriendelijke registraties nodig te hebben. Daarom juist die HP en WMR gekozen... zeker niet Meta/Facebook brillen. Wat moet ik straks hebben voor SteamVR dat niet van Meta/Facebook is?
dhrto @OruBLMsFrl21 december 2023 18:58
Opvolger van de Index, brillen van Varjo, Bigscreen Beyond, de HTC brillen... Op zich voldoende keuze.
Grrrrrene @dhrto22 december 2023 08:59
Maar dit is toch bizar? Onze Samsung MR-bril doet het prima, maar ik moet een nieuwe kopen, omdat Microsoft de ontwikkeling van een app stopt?

In je reactie klinkt een soort vanzelfsprekendheid door, waarmee je de alternatieven noemt, alsof het volkomen normaal is om iets wat nog prima functioneert en niet versleten is weg te gooien als e-waste. "Dan koop je toch gewoon een nieuwe" hoort niet normaal te zijn als de oude niet versleten is. Maar misschien ben ik ouderwets hoor...
dhrto @Grrrrrene22 december 2023 09:34
Helemaal mee eens hoor. Ik vind het ook bizar dat dit zomaar eventjes gebeurt en ben er zelf ook zeker niet blij mee (ondanks dat ik net een paar weken de G2 heb vervangen). Sowieso vind ik dat spullen tegenwoordig niet meer gemaakt zijn om lang mee te gaan. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van telefoons, waar je niet eens zelf de batterij meer kan vervangen of het geheugen kan uitbreiden, en een software updates ook niet vanzelfsprekend zijn.

Ik wilde alleen aangeven dat er zeker alternatieven zijn, al zijn die op andere punten misschien minder optimaal, zoals prijs.

Overigens heb ik begrepen dat je headset niet meteen helemaal niet meer werkt. Hij zal waarschijnlijk niet meer ondersteund worden in de volgende Windows en er wordt niet meer actief aan ontwikkeld (dat gebeurde volgens mij sowieso al niet echt met WMR, heb weinig nieuwe features of grote updates gezien in de 2 jaar dat ik de G2 heb).
SuperDre
@dhrto22 december 2023 01:16
Maar de HP reverb 2 is nog steeds een perfecte headset, zelfs 1 van de beste voor sims (prijstechnisch gezien ook). En wanneer de opvolger van de Index uit komt is nog niets van bekend, ga maar niet uit van 2024. Bigscreen is ook niet echt denderend, naast ook nog eens verrekte prijzig, als je nog geen lighthouse setup/controllers hebt. Varjo brillen zijn niet echt voor consumenten en zijn reteduur, naast ook daar weer dat je nog los controllers moet bijkopen.
Nee, er is helemaal niet zoveel extra keuze.
AnimeDev @mg79461323 december 2023 11:28
Ik heb zelf een eerste gen HMD. Mijn gok is dat die optioneel installeerbaar blijft zoals de meeste "depricated" functies en je die wel nog een aantal jaar gaat kunnen gebruiken, tenzij steamVR ineens iets aanpast dat alles breekt natuurlijk. Maar hoe dan ook geen nieuwe meer kopen nu. Die gaat waarschijnlijk niet versleten zijn tegen dat het systeem niet meer bruikbaar is.

Maar dat er geen updates meer komen stoort mij niet echt, ik heb er al geen jaren meer gezien. Wel rot natuurlijk dat het is stopgezet, maar ik ga eerlijk zijn, mijn volgende had ook geen WMR meer geweest met hoe weinig innovatie er nog gedaan werd door MS.
Blokker_1999
@Pimmeh21 december 2023 18:59
Op Windows 11 blijven zitten de komende jaren, totdat je die Reverb vervangt door iets anders.
darkjeric @Blokker_199922 december 2023 00:32
Microsoft verwijdert best vaak deprecated dingen in een gewone feature update. Kans is dus zeker bestaande dat WMR op een bepaald moment (24H2?) uit Windows 11 en zelfs Windows 10 (support tot eind 2025) verdwijnt... :/

[Reactie gewijzigd door darkjeric op 22 juli 2024 13:22]

OruBLMsFrl @darkjeric22 december 2023 11:34
Heb je hier voorbeelden van, want ik herken dit beeld niet zo, dat er echt subsystemen compleet verdwijnen? Wel bij een upgrade van major version van Windows 8 naar 10 naar 11, maar niet zozeer dat op 22h2 iets weg is anders dan weg of veranderd in de user interface ten opzichte van 21h2. Niet dat opeens apps niet meer werken omdat iets uit Windows is weggerukt bedoel ik dan?
darkjeric @OruBLMsFrl22 december 2023 12:34
Paint 3D werd alleszins weggehaald bij een upgrade van Windows 10 enkele jaren geleden, de map met 3D-files als die leeg was ook. Ondersteuning voor Samba v1 werd er ook plots uitgehaald tussen twee Windows 10-versies door (was natuurlijk een security issue). Vaak kon je die dingen achteraf wel weer toevoegen.

Samba v1 moest ik de laatste jaren bv. steeds opnieuw activeren via de Optionele Onderdelen na een feature update (op Windows 10), omdat mijn antieke back-up NAS enkel dat protocol begrijpt. Voorlopig ben ik er dus best tevreden mee dat Windows 10 al even geen feature updates meer krijgt. :Y)

Heel misschien zorgen ze er wel voor dat je het WMR-framework nog steeds kunt installeren achteraf. Of je er zonder support blij van wordt is iets anders dan. De beste oplossing zou natuurlijk zijn als ze nog een OpenXR-implementatie voorzien voor de WMR-brillen, maar ik zou er niet op rekenen.

Gokje: Misschien is dat wel de achterliggende gedachte, dat ze vanaf nu VR via andere frameworks zoals Meta Link, SteamVR of OpenXR willen doen. Dan hoeven ze er zelf geen support meer op te geven, maar kunnen ze er wel gebruik van maken. En dan moet het WMR-gedeelte natuurlijk eerst uitgefaseerd worden.
OruBLMsFrl @darkjeric22 december 2023 13:24
Dat laatste zou zeker mooi zijn ja. Eens zien waar HP mee gaat komen, zal wel volgend jaar worden voordat die echt wat aangeven hier rond. Voorlopig verkoopt HP de reverb G2 nog gewoon nieuw via de HP shop, als de support ervoor dan al te snel vervalt kunnen die nog wel serieuze druk hierop tegemoet zien. Dan breek je toch de belofte richting consument van 2 jaar garantie op een goede werking. Ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen komend jaar.
AnimeDev @darkjeric23 december 2023 11:24
Ik wil niet zeuren maar je spreekt jezelf een beetje tegen. SMB1 is niet weg zoals je zegt maar gewoon te activeren als optioneel, dat is nog perfect bruikbaar dus, en paint3d is helemaal niet weg, die staat gewoon in de store nu. Perfect te downloaden en gebruiken. Je kan zelfs nog het videosysteem van windows XP installeren als je wil als optioneel onderdeel. Dus echt verwijderen en het werkt niet meer doen ze nu niet snel...
darkjeric @AnimeDev23 december 2023 16:38
Ja en nee. SMB v1 is altijd al een optioneel onderdeel geweest dat je op die manier moest installeren. Maar vanaf een bepaalde Windows 10-versie werd het er bij een grotere upgrade wel telkens terug uitgegooid, waarna je het iedere keer opnieuw moest gaan installeren. Dit was dus eerder een voorbeeld waarbij Microsoft wel degelijk features weghaalt zonder dat het daarom een upgrade naar een "nieuwe" Windows-versie moet zijn.

Dat Paint 3D nog steeds beschikbaar is via de Store is eerder een troostprijs. Het is NU NOG beschikbaar, maar dat kan morgen zomaar anders zijn. OneNote for Windows 10 was ook beschikbaar in de Store, maar na hun zoveelste U-turn terug naar de desktop-app is dat al even verleden tijd. ;)

Sowieso gaat de vergelijking niet helemaal op: SMB v1 verandert niet meer als protocol en Paint 3D is niet afhankelijk van externe factoren om te werken. Als Valve een grote update van SteamVR uitbrengt (zoals bv. wel vaker het geval is als ze een nieuwe VR-bril lanceren) kan het zomaar zijn dat de bestaande WMR->SteamVR-omzetting plots niet meer werkt, ook niet op bestaande systemen. Dan mag je de WMR-drivers nog steeds beschikbaar hebben, je bent er hoegenaamd niet veel meer mee.

Daarbij: Microsoft zegt letterlijk dat de WMR-app zal stoppen met werken (en dus wellicht ook niet meer te installeren zal zijn), en die app is de hele toegangspoort om de drivers voor een WMR-bril te installeren en de bril zelf aan te sturen. WMR-brillen hebben namelijk zelf geen OS. Zelfs als je Windows 10/11 PC een herinstallatie nodig heeft kan je de drivers dan dus niet opnieuw installeren. Het probleem is wel degelijk een pak groter dan "oh, blijf gewoon weg van Windows 12". :|
Looneytoon_1975 @Pimmeh21 december 2023 22:29
Er bestaat een wmr app voor Steam, misschien blijft deze binnen het Steam Ecosysteem bestaan?
Snubl @Looneytoon_197522 december 2023 08:47
Volgens de lijst niet
Musical-Memoirs @Pimmeh21 december 2023 23:07
Jammer dit... maar geen zorgen!
Vrij zeker dat steam er dan wel rechtstreekse ondersteuning voor maakt, net als dat Steam controller ondersteuning op windows flink heeft uitgebreid door bijvoorbeeld switch en playstation controllers mogelijk te maken. En Valve ziet wel daadwerkelijke toekomst in VR, ze hebben recent nog officiële draadloze ondersteuning aan de Quest VR sets gegeven. En genoeg modders die headsets die oorspronkelijk niet bedoeld waren voor windows geschikt hebben kunnen maken.

Helaas hebben we genoeg tegenslagen gehad en dit is er weer 1 bij...
Maar de fans van VR houden het zeker goed in leven! En er zijn meer dan genoeg fans van VR dat ik een geweldige toekomst blijf zien!
Liger Zero @Pimmeh23 december 2023 08:32
Hier ben ik ook benieuwd naar. Ik hoop dat de HP Reverb G2 nog werkt en nog kan flight simmen.
Rickah 21 december 2023 17:24
Hoe ga je nu VR games spelen met een WMR headset zoals de HP Reverb G2?
The Zep Man
@Rickah21 december 2023 20:03
Nu met Windows 11.
darkjeric @The Zep Man22 december 2023 09:44
Nu wel nog, maar deprecated features werden in het verleden best vaak ook al verwijderd bij feature-updates. Het zou mij niet verbazen dat het ook bij Windows 11 24H2 er uitgesloopt wordt. En misschien zelfs uit Windows 10, aangezien die ook nog "support" krijgt tot eind 2025.

Ik lees de "bij een volgende versie van Windows" dus iets pessimistischer dan sommigen...
SuperDre
@Rickah22 december 2023 01:11
Mogelijk dat die nieuwe drivers krijgt obv OpenXR, wat eerder ook de reden is waarom men stopt met WMR, ook MS zit in de OpenXR groep.
LunarEagle 21 december 2023 17:04
Op het gebied van VR waren er natuurlijk al meer populaire alternatieven, WMR hoorde ik eigenlijk nooit iets over. En de HoloLens zelf heeft een veel te kleine install base.

[Reactie gewijzigd door LunarEagle op 22 juli 2024 13:22]

Wolfos @LunarEagle21 december 2023 17:09
Was ook meer op de zakelijke markt gericht maar ook vanuit daar denk ik weinig interesse. Toepassingen van AR zijn gewoon ontzettend beperkt.
_Dune_ Moderator OeB @Wolfos21 december 2023 18:05
IS op de zakelijke markt gericht en daar stopt Microsoft ook niet mee. :)
TheVMaster Moderator WOS @Wolfos21 december 2023 18:30
Daarom gaat Apple daar natuurlijk ook vol op inzetten met z'n Apple Vision Pro bril :-)

Nee, ik denk dat we nog maar aan de vooravond staan van wat er allemaal aan AR spul op ons af gaat komen de komende jaren. Het is alleen een kwestie van een heel lange adem. Want niemand wil/gaat met een enorm apparaat op z'n hoofd staan. Denk dat het pas interessant gaat worden als het in het formaat van een bril te koop gaat zijn.
Musical-Memoirs @TheVMaster21 december 2023 23:25
'Niemand'...
Hoi, ik ben 1 van de paar honderdduizenden 'niemanden' die zo een set op mijn kop niet stoort. Ik zit met heel veel plezier dagelijks in VR met zo een enorm apparaat op mijn hoofd samen.
Graag stoppen met denken dat jouw mening de mening is van iedereen in de wereld. Volgende keer gewoon zeggen dat jij denkt dat er veel meer interesse zou zijn als het formaat een simpel brilletje is, in plaats van dingen te beweren die niet klopt.

AR is helaas nog erg weinig in mogelijk, maar nu passthrough niet meer zo slecht is op de Quest 3 en de Apple vision er aan komt kunnen we hier misschien iets meer consumenten toepassingen in krijgen. Al trekt VR me zelf ook veel meer dan AR.
TheVMaster Moderator WOS @Musical-Memoirs22 december 2023 00:55
Ow laat ik even duidelijk zijn: ik ben ook zo’n niemand hoor. 😂 Maar wij zijn natuurlijk de 0,1% van de mensheid die het wel doet. 😎

Het gros van de mensen gaat er dus niet mee oplopen, alleen de early adopters. Waar ik dus in de meeste gevallen zelf ook bij hoor. 🤷‍♂️ dus voordat het een succes zoals de iPhone of iPad gaat worden, zijn we best wat jaren verder verwacht ik.

[Reactie gewijzigd door TheVMaster op 22 juli 2024 13:22]

Jaspe® 21 december 2023 17:02
Ze hebben een tijdje leuk meegedaan.. Maar lijkt erop dat Meta, HTC en Valve toch veel verder zijn inmiddels. Wel jammer. Meer concurrentie is voor ons alleen maar beter.
_Dune_ Moderator OeB @Jaspe®21 december 2023 18:04
Microsoft doet nogsteedsa mee, alleen op een geheel ander vlak. De partijen die jij noemt doen aan VR, de hololens is AR en op dit moment voor heel andere zaken ingezet, dan waar de VR brillen van Meta, HTC en Valve voor ingezet worden. :)
LOTG @_Dune_21 december 2023 18:32
Onder Windows MR vallen helaas ook VR brillen zoals mijn Samsung Odyssey+ en HP hun brillen (Reverb?). Zou wel belachelijk zijn als die nu een paperweight zijn.

Wel niet geheel onverwacht aangezien ze het MR framework voor als gedropped hadden (was echt super voor augmented reality).
_Dune_ Moderator OeB @LOTG21 december 2023 18:34
Dit was één van de mogelijkheden met deze brillen, dat één applicatie/toepassing wegvalt betekend niet dat deze brillen geheel nutteloos worden. De HP Reverb G2 blijft bijvoorbeeld een fantastische VR+ bril.
LOTG @_Dune_21 december 2023 18:42
Ook stopt de ondersteuning voor de Mixed Reality Portal-app en Windows Mixed Reality voor Steam VR.
Dit is voor mij toch een indicatie dat ik mijn huidige gebruik dan wel op een andere manier moet kunnen indelen dan wel niet meer kan doen wat ik wil.
darkjeric @_Dune_22 december 2023 09:38
WMR is niet zomaar een app die wegvalt, het is de hele manier waarop Windows met deze brillen communiceert. Ook de vertaling naar SteamVR, op PC vooralsnog de meest gebruikte VR-SDK, gebeurt via WMR.

Ik kan het verkeerd hebben, maar volgens mij hebben WMR-brillen geen eigen computing hardware met een eigen OS, zoals bv. de Quest 2/3 van Meta wel hebben. Als Windows dan geen WMR-implementatie meer heeft, zullen deze brillen dus niet meer werken. Dan moet je er op rekenen dat of de fabrikant die software zelf nog gaat bouwen (not likely door de beperkte verkoopsucces en het feit dat sommige van deze brillen ondertussen al 4-5 jaar oud zijn) of Valve zelf nog een rechtstreekse SteamVR-implementatie ervoor bouwt.

De angst dat WMR-brillen binnen afzienbare tijd gewoon e-waste worden is dus echt niet zo ongegrond...
dhrto 21 december 2023 18:53
Dit is weer zo'n typische Microsoft move. Met veel tam tam iets nieuws lanceren met veel potentie. Vervolgens een paar jaar halfslachtig ondersteunen / promoten, waardoor alle momentum verloren gaat en het nooit echt van de grond komt. Om na een paar jaar na lancering de stekker eruit te trekken. Welkom in het rijtje van Windows Phone, Windows voor ARM, Cortana, Xbox games play anywhere, Hyper-V server enz. Microsoft lijkt steeds meer op Google... Zucht.

En ik ben heel erg benieuwd naar wat er gaat gebeuren met de huidige WMR headsets qua ondersteuning op termijn.
Triblade_8472 @dhrto21 december 2023 20:21
Want het blijven houden van onderdelen die meer kosten dan opleveren is slim?

Hoe kan je innoveren zonder te proberen? En als dan blijkt dat het niet winstgevend gemaakt kan worden, dan is het toch logisch dat het weggedaan wordt?
dhrto @Triblade_847221 december 2023 20:42
Uiteraard logisch als iets op termijn niets oplevert of niet genoeg oplevert. Wat mij vooral stoort is dat zo'n gigant als MS met behoorlijk diepe zakken naar mijn idee veel te snel opgeeft. Het lijkt op een kind dat elk jaar een nieuwe sport begint en verwacht binnen een jaar bij de top te horen, met ook nog eens slechts 50% van het trainingsschema te volgen. Als dan vervolgens blijkt dat talent/potentie je maar zover brengt en het toch allemaal ook (meer) inzet vereist, dan geeft het op en gaat aan andere sport doen, met vervolgens weer hetzelfde verloop. Op den duur verlies je hiermee ook geloofwaardigheid als je weer met een 'next best thing' komt, waardoor het weer moeilijker wordt om de markt mee te krijgen om iets succesvol te maken.
Llopigat
@dhrto22 december 2023 01:37
Dat is een beetje MS eigen (en google nog meer natuurlijk met hun killed by google fenomeen)

Bijvoorbeeld Windows Mobile hebben ze ook veel te snel opgegeven. Edge ook (de eigen edge, voor ze gewoon een likje verf over Chrome gooiden).
Dreamvoid 21 december 2023 17:23
Het gaat dit jaar erg slecht met de VR verkopen, Microsoft is blijbaar de eerste die de handdoek in de ring gooit.
SuperDre
@Dreamvoid22 december 2023 01:09
BS, meta had ook weer goede verkoopcijfers mbt Quest 2 en de holidays. Vanwege de op hande zijnde release van de Quest 3 zakte de verkopen voor blackfriday wat in. Naast dus dat er verder niet echt nieuwe headsets uit kwamen.
Dreamvoid @SuperDre22 december 2023 09:39
Dat is 1 model, als je kijkt naar de VR sector gaat het niet goed, zie ook dit bericht gisteren: https://displaydaily.com/...24-drop-in-headset-sales/

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 22 juli 2024 13:22]

Slashdotter 21 december 2023 17:15
Gaan ze dan ook stoppen met SharePoint Spaces (een Teamsite voor gebruikers met een VR bril)?
ourplayground 21 december 2023 17:22
Nu heb ik WMR enkel gebruikt met een ReverbG2 en dat was (wellicht door de bril) echt een drama om mee te werken.
Ik hoop dat de verschillende VR fabrikanten hun producten compatibel kunnen maken met native open VR/XR bijvoorbeeld

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