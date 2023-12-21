Microsoft trekt stekker uit Windows Mixed Reality

Microsoft gaat stoppen met het ondersteunen van Windows Mixed Reality. Dit betekent dat de vr-functie niet meer in de nieuwe Windows-releases zal zitten. Ook stopt de ondersteuning voor de Mixed Reality Portal-app en Windows Mixed Reality voor Steam VR.

Windows Mixed Reality staat in een lijst van verouderde apps en functionaliteiten die niet meer door Microsoft worden ondersteund in de nieuwe versies van Windows vanaf december 2023. Er wordt geen verdere reden gegeven voor het stopzetten van de ondersteuning.

Microsoft maakte Windows Mixed Reality in 2017 beschikbaar. Daarmee probeerde het bedrijf te concurreren op de vr-markt met HTC en Oculus. Naast Microsofts eigen Hololens-headset hadden andere fabrikanten ook vr-brillen gemaakt die werkten met WMR, waaronder Samsung, Acer, Dell en Lenovo.