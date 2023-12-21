Microsoft trekt stekker uit Windows Mixed Reality

Ja en nee. SMB v1 is altijd al een optioneel onderdeel geweest dat je op die manier moest installeren. Maar vanaf een bepaalde Windows 10-versie werd het er bij een grotere upgrade wel telkens terug uitgegooid, waarna je het iedere keer opnieuw moest gaan installeren. Dit was dus eerder een voorbeeld waarbij Microsoft wel degelijk features weghaalt zonder dat het daarom een upgrade naar een "nieuwe" Windows-versie moet zijn.
Dat Paint 3D nog steeds beschikbaar is via de Store is eerder een troostprijs. Het is NU NOG beschikbaar, maar dat kan morgen zomaar anders zijn. OneNote for Windows 10 was ook beschikbaar in de Store, maar na hun zoveelste U-turn terug naar de desktop-app is dat al even verleden tijd.
Sowieso gaat de vergelijking niet helemaal op: SMB v1 verandert niet meer als protocol en Paint 3D is niet afhankelijk van externe factoren om te werken. Als Valve een grote update van SteamVR uitbrengt (zoals bv. wel vaker het geval is als ze een nieuwe VR-bril lanceren) kan het zomaar zijn dat de bestaande WMR->SteamVR-omzetting plots niet meer werkt, ook niet op bestaande systemen. Dan mag je de WMR-drivers nog steeds beschikbaar hebben, je bent er hoegenaamd niet veel meer mee.
Daarbij: Microsoft zegt letterlijk dat de WMR-app zal stoppen met werken (en dus wellicht ook niet meer te installeren zal zijn), en die app is de hele toegangspoort om de drivers voor een WMR-bril te installeren en de bril zelf aan te sturen. WMR-brillen hebben namelijk zelf geen OS. Zelfs als je Windows 10/11 PC een herinstallatie nodig heeft kan je de drivers dan dus niet opnieuw installeren. Het probleem is wel degelijk een pak groter dan "oh, blijf gewoon weg van Windows 12".