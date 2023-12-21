Australische rechtbank beboet Airbnb wegens misleidende prijzen

De Australische federale rechtbank heeft verhuursite Airbnb een boete opgelegd van 15 miljoen Australische dollar (omgerekend 9,2 miljoen euro). Volgens de autoriteit heeft Airbnb 'klanten misleid door de onjuiste valuta toe te passen'.

De consumentenwaakhond ACCC, die de zaak in juni 2022 had aangespannen, schrijft dat Airbnb tussen januari 2018 en augustus 2021 de Amerikaanse dollar toepaste voor zijn prijzen in plaats van de Australische dollar. Hierdoor hebben 63.000 klanten te veel betaald voor hun accommodaties.

“Door in Amerikaanse dollars te betalen, betaalden deze consumenten meer dan ze hadden verwacht en werd hen de kans ontnomen om een weloverwogen beslissing te nemen over hun boeking”, zegt Gina Cass-Gottlieb, hoofd van de ACCC.

De verhuursite erkent onduidelijk te zijn geweest over de toegepaste munteenheid. Sinds 2021 worden de prijzen in Amerikaanse dollars op het platform als zodanig aangeduid. Naast de boete van 15 miljoen Australische dollar gaat Airbnb nog eens 15 miljoen betalen om de getroffen klanten te compenseren. Die compensatie bestaat uit het bedrag dat de klanten te veel hebben betaald bij de boekingen.