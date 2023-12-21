Australische rechtbank beboet Airbnb wegens misleidende prijzen

De Australische federale rechtbank heeft verhuursite Airbnb een boete opgelegd van 15 miljoen Australische dollar (omgerekend 9,2 miljoen euro). Volgens de autoriteit heeft Airbnb 'klanten misleid door de onjuiste valuta toe te passen'.

De consumentenwaakhond ACCC, die de zaak in juni 2022 had aangespannen, schrijft dat Airbnb tussen januari 2018 en augustus 2021 de Amerikaanse dollar toepaste voor zijn prijzen in plaats van de Australische dollar. Hierdoor hebben 63.000 klanten te veel betaald voor hun accommodaties.

“Door in Amerikaanse dollars te betalen, betaalden deze consumenten meer dan ze hadden verwacht en werd hen de kans ontnomen om een weloverwogen beslissing te nemen over hun boeking”, zegt Gina Cass-Gottlieb, hoofd van de ACCC.

De verhuursite erkent onduidelijk te zijn geweest over de toegepaste munteenheid. Sinds 2021 worden de prijzen in Amerikaanse dollars op het platform als zodanig aangeduid. Naast de boete van 15 miljoen Australische dollar gaat Airbnb nog eens 15 miljoen betalen om de getroffen klanten te compenseren. Die compensatie bestaat uit het bedrag dat de klanten te veel hebben betaald bij de boekingen.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 16:02 31

21-12-2023 • 16:02

31

Lees meer

Vlaanderen scherpt regels Airbnb aan, slechts 60 procent voldoet nu aan regels
Vlaanderen scherpt regels Airbnb aan, slechts 60 procent voldoet nu aan regels Nieuws van 1 juni 2026
Airbnb krijgt sociale functies voor contact met andere gebruikers - update
Airbnb krijgt sociale functies voor contact met andere gebruikers - update Nieuws van 22 oktober 2025
Italiaanse toezichthouder onderzoekt of Booking.com marktpositie misbruikt
Italiaanse toezichthouder onderzoekt of Booking.com marktpositie misbruikt Nieuws van 26 maart 2024
Airbnb verbiedt beveiligingscamera’s binnenshuis
Airbnb verbiedt beveiligingscamera’s binnenshuis Nieuws van 12 maart 2024
Airbnb krijgt toggle voor sorteren en filteren op prijs inclusief alle kosten
Airbnb krijgt toggle voor sorteren en filteren op prijs inclusief alle kosten Nieuws van 7 november 2022
'EC wil verhuurplatforms als Airbnb verplichten om data met overheden te delen'
'EC wil verhuurplatforms als Airbnb verplichten om data met overheden te delen' Nieuws van 3 november 2022
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Airbnb Australië

Reacties (31)

-Moderatie-faq
31
31
16
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Polydeukes 21 december 2023 16:12
Het verbaast mij iedere keer weer dat bedrijven denken weg te komen met bewuste misleiding over de rug van consumenten. De mensen die daar werken zijn zelf toch ook consument en willen zelf toch ook op een eerlijke manier behandeld worden. Noem me naïef, maar ik begrijp oprecht niet hoe dit soort praktijken verder komen dan een afgekeurd voorstel tijdens een interne vergadering.
PinusRigida @Polydeukes21 december 2023 16:39
Je bent niet naïef, hoogstens optimistisch.

Misleiding is in veel van dit soort bedrijven ingericht als feature... They - don't - care - about - customers... they only say they do. All they really care about is more of your money.

En in jouw analogie met de interne vergadering: bekijk het zo, voorstellen gaan erom manieren te vinden die zo onopvallend mogelijk te zijn om 1 doel te bereiken (meer geld), te zien wat er blijft plakken en hopelijk voor lang genoeg.

Niet àlle bedrijven zijn natuurlijk zo, ik chargeer soms wat... maar bepaalde sectoren hebben niet bepaald een goeie reputatie als het aankomt op doorzichtigheid.
Als het doel is om een dienst te verkopen waarin een zekere timing zit waarbij de klant beperkte tijd heeft om te beslissen (want z'n korting vervalt, prijzen slaan op of de beschikbaarheid van verblijfplaatsen op locatie neemt af etc etc) in een sector die onder druk staat door bvb. veel concurrentie of -zoals onlangs gedurende de COVID-jaren- sterk dalende inkomsten, is de kans groot dat er allerhande onderhandse manieren gezocht werden om elke laatste cent uit de consument te schudden.

Wordt de misleiding ontdekt, 3 mogelijke scenario's:

- ze komen weg met een achterdeurtje in de wetgeving, succesvol uitgebuit door hun advocatenteam
- ze komen weg met een kleinere boete als wat de misleiding hun heeft opgebracht
- ze hebben pech en moeten miljoenenboete betalen + mogelijke schadeclaims

Het is een gokspel... en hier heeft AirBnb verloren.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 19:00]

Mr. Smith @Polydeukes21 december 2023 18:49
Elke keer dat het lukt = winst
Elke keer dat het opgemerkt wordt = "technische storing"
Als er van hogeraf geklaagd wordt = sorry, foutje, is hersteld (winst is toch binnen) of zoiets
De mensen die daar werken zijn zelf toch ook consument en willen zelf toch ook op een eerlijke manier behandeld worden
Draai het eens om: ik ben zelf op deze manier besode#####, dan kan ik het ook bij iemand anders gebruiken, maar ik doe het nog beter, en "mensen" is niet het juiste woord om deze [?] te omschrijven.
BarôZZa @Polydeukes21 december 2023 18:17
Omdat het een groot grijs gebied is waarbij je elke halve kans moet aangrijpen om vooruitgang te boeken. Een app als AirBnb staat aan het front van innovatie.

Als je elk creatief idee afschiet tijdens een interne vergadering, dan loop je achter de feiten aan ten opzichte van de concurrentie. Sterker nog, dan had je AirBnb nooit durven maken, want je hebt al ho(s)tels en het was helemaal niet duidelijk of het wenselijk was om bijvoorbeeld appartementen voor een paar dagen te verhuren.
litebyte @BarôZZa21 december 2023 18:32
Een app als AirBnb staat aan het front van innovatie.
Helemaal niet, en AirBnB als bedrijf al helemaal niet het is een keihard commercieel biedrijf. Het valse imago dat ze omhoog houden is wel inovatief.

Arjan Lubach kon dat overigens prima samenvatten in een van zijn uitzendingen:
https://www.youtube.com/watch?v=wyBPwDvZxBE
Marve79 @BarôZZa21 december 2023 20:35
Airbnb is echt vreselijk ik ben er al mee gestopt. Vroeger was het goed en innovatief maar tegenwoordig betaal je meer dan een hotel en de hosters hebben eisen tot aan de hemel. Je moet bijv alles spik en span achterlaten en dan rekenen ze ook nog schoonmaakkosten. Laatst moest ik zelfs beddegoed afhalen, in de garage zetten. Vuilnis wegbrengen en zo nog allerlei andere dingen. Doe je het allemaal niet krijg je direct een 'bad guest' review.

Ook een keer een appartement bezaaid met kakkerlakken. Geannuleerd en geld terug gekregen maar wederom een bad guest review.

Toen wilden ze ons in laten checken bij een appartement met een lekkende waterleiding op het terras. Mn zoontje van 2 gevallen door dat er overal water lag en dan zeg je wat krijg je nog commentaar ook dat je een zeikerd bent en weer een slechte review.

Echt waar voor een shithole vol met kakkerlakken vragen ze rustig 100 euro per nacht.

Nee voor mij echt nooit meer Airbnb. Als dit innovatie is dan maar niet, liever een hotel.
Kriekel @Polydeukes21 december 2023 16:22
Werken ja, maar de mensen die het beleid maken hoeven zich vast niet druk te maken over dit soort dingen.
Frame164 @Polydeukes21 december 2023 21:33
Het zou me eerlijk gezegd ook niet verbazen als het gewoon brakke software van airbnb is. Ik heb ook wel eens dat de valuta opeens op $ of £ staat ipv €. Voor ons valt het direct op maar voor landen die ook een dollar hebben minder.
pbruins84 21 december 2023 16:07
1 US dollar is ongeveer anderhalve Australische dollar. Dus als je denkt dat het Australische dollar is, en het blijkt US dollar te zijn, komt er ineens 50% bovenop.
watercoolertje @pbruins8421 december 2023 16:13
Doet me denken aan de luchthaven in Brazilië een paar jaar terug.

Alle luchtjes waren ongeveer 3x zo goedkoop dan in Nederland! Tot het moment dat ik zag dat het in US dollars stond ipv Braziliaanse real, meteen alles teruggelegd, was net zo duur als in Nederland :Y)
peewee. @watercoolertje21 december 2023 17:21
Of, een paar jaar geleden, de kaartautomaten van NS op Schipho;. Gaven standaard de prijzen voor eersteklaskaartjes aan (was ¨service", buitenlanders waren gewend in luxe te rieizen, volgens NS.
Ryen @peewee.21 december 2023 18:07
Het leek me een raar verhaal, maar het is echt waar. Wel 13 jaar geleden, inmiddels.

bron:
https://www.volkskrant.nl...eerste-klasse-in~beeb10c3

[Reactie gewijzigd door Ryen op 22 juli 2024 19:00]

peewee. @Ryen21 december 2023 18:11
Ik ga hier toch niet een potje zitten liegen! ;)

[Reactie gewijzigd door peewee. op 22 juli 2024 19:00]

Ryen @peewee.21 december 2023 18:15
Ik ken je natuurlijk niet, maar excuses voor de aanname :)

Anderzijds wordt er wel meer beweerd zonder bewijs, dus ik hoop dat je me kunt vergeven. O-)
peewee. @Ryen21 december 2023 18:18
Ach, de donkere dagen voor kerstmis, kerstgedachten en dat soort spul, het zij je vergeven ;)
MrMonkE @watercoolertje21 december 2023 16:19
Tolweg palen in Frankrijk komen in mij op.
Duurder als je niet in de Franse taal de paal gebruikte.
crazyx @MrMonkE21 december 2023 16:41
Kan je daar een taal op instellen? Nog nooit gezien.
avlt @MrMonkE21 december 2023 17:43
Bronnen/bewijzen???
RoelRoel @MrMonkE23 december 2023 08:22
Ik zou een tolweg ook niet palen als ik jou was.
MrMonkE @RoelRoel23 december 2023 08:24
Oh mijn God.. :o
dat is echt een hele slechte bewoording van mij als ik dat zo achteraf lees. :'( :'( :'(
cariolive23 @watercoolertje21 december 2023 17:19
In elk geval in Rio en São Paulo is dat altijd (15 jaar of zo) duidelijk aangegeven. Dat je dit niet verwacht, zet je mogelijk op het verkeerde been. $ vs R$ als valuta code helpt ook niet.
watercoolertje @cariolive2321 december 2023 17:36
Was ook wel meer mijn eigen fout denk ik, als je de hele tijd in een bepaalde valuta betaald en je verwacht niet zomaar dat de prijzen daar op iets anders gebaseerd zijn.

Was bij Fortaleza maar daar zal het ook wel ergens gestaan hebben denk ik...
patrickvb 21 december 2023 16:17
Dan mogen ze dat in Nederland ook wel gaan aanpakken. Mijn dochter lette laatst niet goed op en bleek voor een Airbnb in België in Engelse ponden te betalen i.p.v. Euros. Dan betaal je dus ook 15% meer dan je denkt. Valt wat meer op, maar als je het niet verwacht...
Bender @patrickvb21 december 2023 16:36
Maar er staat vrij duidelijk € of £.

Terwijl bij Amerika en Australië beide er $ op staat.
honey @patrickvb21 december 2023 16:29
Heb je dan geen eigen verantwoordelijkheid om te kijken wat de munteenheid is? De prijzen staan toch heel erg duidelijk bij elke advertentie.
berzerker @honey21 december 2023 16:33
Er is een reden waarom het bijvoorbeeld verboden is om consumentenprijzen ex BTW op te geven, ook al zet je er heel uitdrukkelijk bij dat het ex BTW is: een consument verwacht dit gewoon niet en hoeft daar normaliter ook helemaal niet op bedacht te zijn, daarom zie het het als consument makkelijk over het hoofd.

Het gebruiken van een ongebruikelijke valuta is m.i. van vergelijkbare orde.

[Reactie gewijzigd door berzerker op 22 juli 2024 19:00]

Blokker_1999
@berzerker21 december 2023 16:42
Maar of iets inclusief of exclusief BTW is kan je niet aan de prijs zelf zien. Dan moet je de tekst er rond gaan lezen. De prijs zelf bevat evenwel altijd de munteenheid waarin deze wordt weergegeven, meestal met een symbool al kan het ook met enkele letters net om in 1 oogopslag duidelijk te maken welke munteenheid het is.

Dat zovele landen hun munt de dollar hebben genoemd en allemaal hetzelfde symbool gebruiken ondanks dat ze verschillende waardes hebben, dat is wel een probleem, en dan wordt het belangrijker. Maar of er nu €, $ of £ staat zou wel moeten opvallen.
Game_overrr @Blokker_199921 december 2023 17:47
Inhet geval van australie is het aud of usd en dat heeft hetzelfde teken.
cariolive23 @Blokker_199921 december 2023 17:53
Maar of iets inclusief of exclusief BTW is kan je niet aan de prijs zelf zien. Dan moet je de tekst er rond gaan lezen. De prijs zelf bevat evenwel altijd de munteenheid waarin deze wordt weergegeven, meestal met een symbool al kan het ook met enkele letters net om in 1 oogopslag duidelijk te maken welke munteenheid het is.
Op airbnb.com krijg ik prijzen exclusief btw en toeslagen te zien, op het .nl domein is het inclusief btw, schoonmaakkosten en service fee. In beide gevallen ben ik ingelogd op de site.
ScuL 21 december 2023 23:05
Dit is een groot probleem hier in Nieuw-Zeeland en niet alleen met Airbnb.
Amerikaanse websites gaan er (wellicht een tikkeltje arrogant) vanuit dat de Amerikaanse dollar de enige dollar is. Vaak kom je dus ook aanbiedingen tegen met alleen het $ symbool.

Het is voor gebruikers in landen met andere dollars (o.a. Canada, Australië, NZ) vaak niet eenvoudig te achterhalen of een website in lokale valuta wordt aangegeven of in Amerikaanse dollars.
Dat leidt soms tot onprettige online shopping ervaringen
Roel1966 21 december 2023 23:10
Heb dat altijd wel al verwarrend gevonden met de dollar dat er vershil in zit tussen dan de Australische dollar, de Amerikaanse dollar maar ook weer b.v. tussen de Canadeese dollar. Kan mij dus best goed voorstellen dat mensen daar niet op gelet hebben en alleen dat dollartekentje zagen staan. Ergens is het dan wel hier in de EU toch wat duidelijker met de Euro die gewoon in elk land hetzelfde waard is.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.