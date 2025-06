Airbnb krijgt toggle voor sorteren en filteren op prijs inclusief alle kosten

Verhuursite Airbnb krijgt een toggle waarmee gebruikers direct prijzen van accommodaties kunnen vergelijken met alle kosten inbegrepen. Dat is nu niet zo. De toggle komt in december en staat standaard uit, zegt het bedrijf.

Airbnb, november 2022

Als gebruikers de toggle aanzetten, blijft die aan zolang ze ingelogd zijn, zegt het bedrijf tegen The Wall Street Journal. De prijzen inclusief alle kosten verschijnen dan op alle plekken op de site, waaronder op kaarten en in wensenlijsten. Op dit moment sorteert Airbnb op prijs per nacht, maar niet op de totaalprijs voor een verblijf.

De functie had er eigenlijk al vorig jaar moeten zijn, maar Airbnb heeft er langer de tijd voor genomen om feedback te verzamelen van hosts en gebruikers. Omdat de totaalprijs van accommodaties hoger is, zou dat zonder toggle gebruikers verwarren, redeneert het bedrijf.

In Nederland en België staat de totaalprijs inclusief kosten erbij, maar de site sorteert standaard op kosten per nacht en geeft ook de kosten per nacht weer op de kaart. In de EU moeten bedrijven toch al vroegtijdig de prijzen inclusief alle kosten weergeven.