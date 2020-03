Nederlanders kunnen na uitspraak rechter servicekosten Airbnb terugvorderen

Airbnb mag geen servicekosten of andere bemiddelingskosten in rekening brengen aan Nederlandse huurders. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. Door de uitspraak kunnen klanten betaalde servicekosten terugvorderen.

Volgens de Nederlandse wet mogen bemiddelaars die zowel voor de verhuurder als voor de huurder optreden, geen kosten in rekening brengen aan de huurder. Dat geldt bijvoorbeeld voor makelaars, maar volgens de Amsterdamse rechtbank dus ook voor Airbnb. De desbetreffende wet staat bekend als 'het verbod op het dienen van twee heren' en is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen.

De rechtszaak werd aangespannen door een Nederlandse huurder die ruim vijfhonderd euro aan servicekosten had betaald aan Airbnb. De uitspraak is online gezet door de Rechtbank Amsterdam. Daaruit blijkt dat Airbnb geen servicekosten in rekening mag brengen aan Nederlandse klanten. Airbnb verweerde zich onder andere door te stellen dat zijn diensten onder het Ierse recht vallen, omdat het bedrijf daar gevestigd is. Ook stelt de dienst dat het 'verbod op het dienen van twee heren' alleen geldt voor permanente woonruimte. De rechtbank ging daar niet in mee.

Volgens de advocaat van de huurder leidt het verdienmodel van Airbnb tot belangenverstrengeling. "Hoe lager de prijs is die verhuurders instellen op het platform, hoe hoger de servicekosten worden en hoe meer winst Airbnb maakt", stelt de advocaat. In 2016 werd de maximale service fee verhoogd van twaalf naar twintig procent en vorig jaar is de beperking op de hoogte geschrapt. Volgens de uitspraak zijn de servicekosten gemiddeld vijftien procent.

De kantonrechter stelde de huurder in het gelijk en Airbnb moet de servicekosten terugbetalen. Airbnb kan in principe niet in hoger beroep gaan. Het bedrag dat met de zaak is gemoeid, is daarvoor te laag, zegt bedrijfsjurist Nicolaas Huppes tegenover Tweakers. Airbnb meldt volgens Nu.nl dat de uitspraak ingaat tegen Europese regels en dat het bedrijf in beroep gaat. Het is nog niet duidelijk of dat beroep wordt toegewezen.

Het gevolg van de uitspraak is dat ook andere Nederlanders die sinds juli 2016 een vakantiewoning in binnen- of buitenland hebben gehuurd via Airbnb, de servicekosten kunnen terugvorderen. Een initiatief met de naam Dienen van Twee Heren heeft daarvoor een voorbeeldbrief online gezet. Volgens hen gaat het om ongeveer een miljoen Nederlandse huurders, die gemiddeld tweehonderd euro per persoon kunnen terugvorderen.

Om hun geld terug te vorderen, moeten klanten een brief sturen naar Airbnb in Ierland. Als het bedrijf niet betaalt en dat ook niet doet na een herinnering, moet een procedure begonnen worden bij de kantonrechter. Klanten kunnen zich voor dat proces ook melden bij het initiatief dat de huidige zaak gewonnen heeft. Dienen van Twee Heren werkt daarvoor op no cure no pay-basis en houdt dertig procent van de teruggekregen vergoeding in.