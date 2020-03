'Apple Powerbeats4 krijgen H1-chip en accuduur van vijftien uur'

Er zijn afbeeldingen en details van Apples Powerbeats4 verschenen. De bluetoothoortjes zouden net als de Pro-versie een H1-chip krijgen voor gebruik met Siri. Het ontwerp is iets aangepast en de accuduur zou verbeterd zijn.

Uit de afbeeldingen die WinFuture online heeft gezet, is op te maken dat de kabel die de twee oortjes verbindt, iets is aangepast. De kabelhouder gaat nu achter het oor langs; bij de Powerbeats3 loopt de kabel via de voorkant. Het nieuwe model heeft opnieuw een behuizing die tegen water kan, en is gericht op sporters.

Apple zou de Powerbeats4 voorzien van de H1-chip, die ook in de Powerbeats Pro en de AirPods van de tweede generatie zit. In de Powerbeats3 zat nog de W1-chip. De H1-chip laat de oortjes sneller verbinding maken met apparaten en brengt ondersteuning voor het 'Hey Siri'-commando. Opladen gaat via een Lightning-aansluiting en vijf minuten laden zou goed zijn voor een uur muziek luisteren.

Volgens WinFuture belooft Apple bij de Powerbeats4 hetzelfde 'krachtige en gebalanceerde geluid' als bij de Powerbeats Pro. De accuduur zou vijftien uur bedragen, bij de Powerbeats3 is dat twaalf uur. Wanneer de nieuwe oortjes uitkomen, is nog niet duidelijk. Apple zou weer 200 euro vragen voor de sportoortjes. De huidige versie is te koop voor zo'n 140 euro, maar werd in 2016 ook geïntroduceerd voor 200 euro.