Apple brengt nieuwe set Powerbeats uit voor 150 euro

Apple-dochterbedrijf Beats heeft een nieuwe set sportoordopjes uitgebracht. De nieuwe Powerbeats zijn bluetoothoortjes en een opvolger van de Powerbeats3 Wireless. Ze zijn vooral bedoeld voor sporters.

De nieuwe Powerbeats-set heeft net als zijn voorganger een nekband. Nieuw is dat die achter het oor begint in plaats van ervoor. Volgens de makers zit dat comfortabeler. De Powerbeats hebben een accuduur van vijftien uur en een ipx4-rating voor waterafstotendheid. De oortjes hebben dezelfde H1-chip als de Airpods van Apple. Daarmee ondersteunen ze Siri.

De oortjes heten officieel Powerbeats en niet Powerbeats 4. Het was al langer duidelijk dat die oortjes eraan zaten te komen. De komst was meer dan eens uitgelekt, onder andere door code in iOS 13. In de VS waren de oortjes bovendien al een tijdje te koop voordat ze officieel waren aangekondigd. De nieuwe Powerbeats zijn vanaf 18 maart in Nederland te koop in het wit, zwart en rood. Ze kosten 150 euro.