Europese privacytoezichthouder: AVG hindert bestrijding van coronapandemie niet

Volgens de Europese toezichthouder hindert de AVG de bestrijding van de huidige coronapandemie niet, maar moeten werkgevers wel opletten dat ze data beschermen. De AVG geldt ook tijdens de crisis, maar de European Data Protection Board ziet wel mogelijkheden.

Voor het bestrijden van het nieuwe coronavirus is het in sommige gevallen nodig om verschillende soorten persoonlijke data te verzamelen, schrijft de EDPB. Dat is het orgaan waarin alle Europese toezichthouders zijn verenigd. Volgens voorzitter Andrea Jelinek vormen de regels van de AVG 'geen hinder in het gevecht tegen de coronapandemie'. Desondanks moeten bedrijven en overheden volgens haar opletten dat ze data goed beschermen als ze die verzamelen. Ook moeten ze goed in de gaten houden wanneer ze data bewaren.

Onder de AVG zijn verschillende zogeheten grondslagen om data te verzamelen en op te slaan. Daarbij is niet altijd toestemming nodig van de persoon van wie de data is. Dat kan bijvoorbeeld als er een 'taak van algemeen belang of openbaar gezag' moet worden uitgevoerd. Het beschermen van de volksgezondheid kan daaronder vallen. Ook kan data worden verzameld als dat wettelijk verplicht wordt gesteld, zegt de EDPB, al is dat tot dusver bij de coronapandemie voor zover bekend nog niet het geval. Wanneer een bedrijf of overheid elektronische communicatie wil verzamelen, zoals mobiele locatiedata, dan gelden andere regels, schrijft de EDPB. Dan moet worden gekeken naar de e-privacyrichtlijn. Die schrijft voor dat er wel toestemming nodig is, of dat de data anoniem worden gemaakt. Als dat allemaal niet mogelijk is, wijst de EDPB erop dat lidstaten zelf extra wetgeving kunnen introduceren om het mogelijk te maken.

In de afgelopen weken probeerden werknemers in sommige gevallen de temperatuur van werknemers preventief op te nemen om hen te scannen op het coronavirus. De Autoriteit Persoonsgegevens zich genoodzaakt daar iets over te zeggen. Volgens de AP is het niet zomaar toegestaan gezondheidsgegevens op te nemen. Dat mag alleen een bedrijfsarts doen.