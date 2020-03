'Apple komt met grotere variant van iPhone 9 met A13-soc'

De website 9to5Mac stelt op basis van bevindingen, die het baseert op een vroege versie van iOS 14, dat Apple niet alleen met een reguliere iPhone 9 zouden komen, maar ook met een groter model, die wellicht de iPhone 9 Plus zal gaan heten.

Volgens 9to5Mac wijzen de bevindingen uit de iOS 14-code op de komst van een grotere versie van de nog niet aangekondigde iPhone 9. Deze iPhone 9 en de 9 Plus zouden de iPhone 8 en 8 Plus moeten gaan vervangen. Beide iPhone 9-toestellen zouden beschikken over de A13-soc.

Er zijn verder nog weinig details bekend, maar eerder werd al genoemd dat de iPhone 9 exact gaat lijken op de iPhone 8 uit 2017, met een 4,7"-lcd en een enkele camera aan de achterkant. De iPhone 8 Plus heeft een schermdiagonaal van 5,5". Het ligt dan ook voor de hand dat de grotere iPhone 9 ook een 5,5"-scherm krijgt.

De namen iPhone 9 en iPhone 9 zijn overigens nog speculatief; er zijn ook geruchten die uitgaan van de naam iPhone SE 2 in plaats van de iPhone 9. Als de toestellen uitkomen, zullen het hoogstwaarschijnlijk relatief goedkopere instapmodellen worden, waardoor ze bijvoorbeeld Touch ID en geen Face ID ondersteunen. Verder zou de Home-knop net als bij de iPhone 7 en 8 niet fysiek in te drukken zijn, maar werken via aanraakgevoeligheid en de Taptic Engine om het idee van indrukken te simuleren.

Apple heeft de toestellen nog niet officieel aangekondigd. Eerder was er een gerucht dat uitging van een presentatie op 31 maart, op een evenement waar Apple ook iOS-versie 13.4 zou willen vrijgeven voor bestaande apparaten.