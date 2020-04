'Apple gaat laagst geprijsde iPhone SE 2020 ook verkopen in 256GB-model'

Apple staat volgens 9to5Mac op het punt om de nieuwste laagst geprijsde iPhone te presenteren. De naam zou iPhone SE worden, hij zou komen in wit, zwart en rood en in varianten van 64GB, 128GB en 256GB.

De verkopen voor de nieuwe iPhone zouden binnenkort al beginnen, mogelijk al deze week, meldt 9to5Mac. Hoewel het apparaat met 4,7"-lcd lang in de geructen de naam iPhone 9 meekreeg, zou Apple gekozen hebben voor de naam iPhone SE. Zo heet ook de iPhone met 4"-scherm uit 2016. Aanvullende aanwijzing dat die naam klopt, vond The Verge op de site van Apple. Daar staat een screenprotector voor de iPhone SE / 8 / 7. De grotere versie daarvan is alleen compatibel met de 8 Plus en 7 Plus.

De telefoon zou in varianten komen in zwart, wit en in een Product (RED)-optie, waarin wel meer iPhones zijn verschenen. Daarbij gaat een klein deel van de opbrengst naar een goed doel. Daarnaast komen er varianten met 64GB-, 128GB- en 256GB-opslag. De iPhone SE uit 2016 verscheen alleen in versies met 16GB en 64GB aan opslag.

Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. De informatie over de goedkopere iPhone die dit voorjaar moet uitkomen, doet al maanden de ronden. Die iPhone zou het ontwerp hebben van de iPhone 8 uit 2017, maar voorzien zijn van nieuwere componenten, zoals de A13-soc van de iPhone 11-serie. Ook nieuwe functies als Express Transit en CarKey zouden in de nieuwe iPhone zitten.