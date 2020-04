Google zet data online over waar mensen heen gaan tijdens lockdown

Google heeft geagreggeerde rapporten online gezet over hoeveel mensen naar buiten gaan tijdens een lockdown vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het gaat over geanonimiseerde data die Google heeft verzameld op basis van de locaties van telefoons.

Dankzij de rapporten kunnen autoriteiten zien hoe goed gemeenschappen zich houden aan de vereiste om zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens lockdown-maatregelen, zegt Google. De rapporten zijn niet alleen voor autoriteiten te zien; ook consumenten kunnen ze bekijken. Zo zijn er rapporten in pdf beschikbaar voor Nederland en België, met data tot 29 maart. Google zal die geregeld updaten.

De zoekgigant zegt dat het gaat om geanonimiseerde en relatieve data, waardoor niet te achterhalen is hoeveel mensen op een bepaalde plek zijn geweest. Ook is de locatiedata niet precies genoeg om te bepalen of mensen op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar zijn. Veel autoriteiten vragen mensen om anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren en willen weten of Google dat kan checken, maar dat is dus niet mogelijk, meldt The Verge op basis van info van de zoekgigant. Die data kan waardevol zijn bij contactonderzoek bij personen bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Veel van die data maakt gebruik van plaatsbepaling via wifi-netwerken of triangulatie op basis van zendmasten, wat niet precies genoeg is. Ook gps heeft vaak een afwijking die groter is dan anderhalve meter. Het bijhouden van de locatie gebeurt met Location History op Android-telefoons. Die staat standaard uit, maar veel mensen zetten die aan om gebruik te maken van diensten als het zoeken van recent bezochte locaties in Maps voor navigatie.