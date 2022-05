Google presenteert nieuwe versie van algoritme LaMDA en komt met test-app

Google toont tijdens zijn ontwikkellaarsconferentie I/O een nieuwe versie van zijn Language Model for Dialogue Applications. Dit algoritme moet in staat zijn om antwoord te geven op vragen en om gesprekken te voeren. LaMDA wordt gedemonstreerd in een nieuwe app.

LaMDA 2 is volgens Google een sterke verbetering ten opzichte van de eerste versie, waar Google vorig jaar al een eerste demonstratie van gaf. Inmiddels heeft Google door middel van testgebruikers het algoritme kunnen verbeteren en drie tests kunnen creëren voor LaMDA 2. De tests zijn verzameld in de app die Google AI Test Kitchen noemt.

De eerste test die Google laat zien is 'imagine it'. Hierbij geeft de gebruiker input aan LaMDA door een plek aan te geven om een voorstelling van te maken. Als voorbeeld noemt Google 'een planeet gemaakt van ijs'. Vervolgens is het de bedoeling dat LaMDA een beschrijving van de omgeving genereert, op basis van zijn trainingsdata.

De tweede test gaat over het voeren van een dialoog over een specifiek onderwerp. Volgens Google-topman Sundar Pichai is het "een grote uitdaging om kunstmatige intelligentie on topic te laten blijven". Bijvoorbeeld door een relevant antwoord te geven als de gebruiker begint over een hond en vervolgens het onderwerp verandert naar geur. In de demo die werd getoond is LaMDA 2 in staat om een relevant antwoord op de vraag te geven.

Tot slot toont Google de mogelijkheid om in AI Test Kitchen een groter doel in kleinere subtaken te verdelen. Als voorbeeld geeft Google het planten van een moestuin. LaMDA genereert dan een lijst met subtaken die nodig zijn om tot een moestuin te komen.

AI Test Kitchen komt beschikbaar als Android-app, maar alleen voor een select aantal gebruikers. In een interview met The Verge laat Google weten dat de app niet bedoeld is voor het grote publiek, maar voorlopig alleen op uitnodiging beschikbaar is.