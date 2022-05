Pixel Watch en Pixel 7-smartphones van Google komen deze herfst uit

Google heeft zijn Pixel Watch officieel aangekondigd tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie. Deze smartwatch krijgt onder meer een Fitbit-integratie en komt deze herfst. Tegelijkertijd verschijnt de Pixel 7-serie met een nieuwe generatie Tensor-soc.

Zoals al werd verwacht, krijgt deze Pixel Watch een rond ontwerp met een draaiende kroon en een zijknop voor de bediening. Volgens Google is de Pixel Watch gemaakt van gerecycled roestvast staal en krijgt de smartwatch verwisselbare bandjes.

De nieuwe smartwatch draait verder op een verbeterde versie van Wear OS 3, dat het bedrijf vorig jaar introduceerde in samenwerking met Samsung. Daarmee krijgt de smartwatch onder meer ondersteuning voor Google-diensten als Maps, Wallet en Home. Dit smartwatch-OS krijgt daarnaast een SOS-functie, waarmee gebruikers nooddiensten of bepaalde familieleden of vrienden kunnen contacteren bij een noodgeval.

De fabrikant belooft daarnaast een integratie met Fitbit, dat vorig jaar door Google werd overgenomen. De Pixel Watch biedt daarmee 'de gezondheids- en fitness-tools' van Fitbit-producten. De smartwatch kan onder andere hartslag meten en krijgt een functie voor slaaptracking. Gebruikers kunnen ook hun gezondheidsgegevens synchroniseren met hun Fitbit-account. Volgens Google blijft die data onder beheer van Fitbit.

Verder deelt Google nog weinig concrete details over zijn smartwatch, los van dat de smartwatch in de herfst uitkomt. Het is nog niet bekend wat deze gaat kosten.

De Google Pixel Watch. Klik voor een gif.

Google Pixel 7 met nieuwe Tensor-soc

Google toont ook een glimps van zijn komende Pixel 7-telefoons. De Pixel 7-serie lijkt wat uiterlijk betreft op de voorgaande Pixel 6-serie, met een glazen achterkant en een 'camerastrook'. Nieuw is dat de achterkant ditmaal een enkele kleur krijgt, hoewel de camerastrook ditmaal een accentkleur krijgt.

Net als voorheen krijgt de Pixel 7 twee camera's aan de achterkant, terwijl de Pro-variant een derde sensor krijgt. Google meldt niet wat voor lenzen de toestellen krijgen. De huidige Pixel 6 heeft een primaire camera en een camera met ultragroothoeklens. De Pixel 6 Pro voegt daar een camera met telelens aan toe.

Beide Pixel 7-toestellen krijgen verder een tweede generatie Tensor-soc van Google. Volgens de techgigant moet deze chip bepaalde features verbeteren, zoals spraakherkenning, foto's en video's. De Pixel 7-serie komt dit najaar beschikbaar, tegelijkertijd met de Pixel Watch. De toestellen worden bij release geleverd met Android 13.