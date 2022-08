YouTube-kanaal vergelijkt Google Pixel 7-samples met Pixel 6-smartphones

YouTube-kanaal Unbox Therapy heeft preproductiesamples van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro vergeleken met hun respectievelijke voorgangers. Daaruit blijkt onder meer dat de Pixel 7 iets kleiner is dan zijn voorganger. De telefoons worden later dit jaar verwacht.

Unbox Therapy wist naar eigen zeggen 'vroege ontwikkelaarsversies' van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro te bemachtigen. De telefoons draaiden geen OS, maar toonden wel een bootloadermenu. Het gaat om telefoons met de productrevisie 'EVT1.1'. Dat staat voor engineering verification test, waaruit blijkt dat het inderdaad om vroege samples van de Pixel 7-telefoons gaat. In de bootloader is verder te zien dat de Pixel 7 beschikt over 8GB Lpddr5-geheugen en 128GB opslag. Het Pro-model beschikt over 12GB ram en 256GB opslag.

Verder blijkt uit de video's dat de Pixel 7 iets kleiner is dan zijn voorganger. Unbox Therapy laat zien dat de Pixel 7 ongeveer 73,2mm breed is en 195g weegt, terwijl de Pixel 6 74,9mm breed is en 205g weegt. Het YouTube-kanaal toont niet hoe lang de Pixel 7 is, maar wel is te zien dat deze smartphone minder lang is dan de huidige Pixel 6. Dat zou onder andere komen door de smallere schermranden van het nieuwe toestel. Het is niet bekend hoe groot het scherm van de Pixel 7 wordt, maar volgens eerdere informatie van bekende rendermaker OnLeaks wordt het scherm tussen de 6,2" en 6,4". De huidige Pixel 6 heeft een schermdiagonaal van 6,4". De Pixel 7 Pro lijkt wat afmetingen betreft meer overeen te komen met zijn tegenhanger uit de vorige generatie.

Google presenteerde de Pixel 7-serie eerder dit jaar al. Het bedrijf bevestigde toen dat de smartphones een nieuwe Google Tensor 2-soc krijgen, maar deelde verder weinig details. De telefoons worden later dit jaar verwacht. De officiële aankondiging van de smartphones vindt volgens eerdere geruchten op 8 oktober plaats.