Brit begint massaclaim tegen Sony om 30 procent commissie bij PlayStation Store

Een Brit klaagt Sony aan vanwege de 30 procent commissie die het bedrijf vraagt bij de PlayStation Store. Alex Neill claimt dat consumenten zo te veel betalen voor hun aankopen en eist tot 562 pond per klant. Neill zegt dat het om een totaalbedrag van 5 miljard pond gaat.

Sony heeft volgens Neill mededingingswetgeving overtreden en zijn marktmacht misbruikt, schrijft onder meer Sky News. Daarbij zou het bedrijf 'oneerlijke voorwaarden' hebben opgelegd aan ontwikkelaars en uitgevers. Hiermee doelt de Brit op de 30 procent commissie die bedrijven moeten afdragen voor alle game- en dlc-aankopen binnen de PlayStation Store.

Dergelijke commissies zijn in de afgelopen jaren vaker onder druk komen te staan. In Nederland verlaagde Apple bijvoorbeeld de commissie voor datingapps met alternatieve betaalsystemen, na dwangsommen van de ACM. Voorheen mochten ontwikkelaars binnen hun datingapps geen alternatieve betaalsystemen gebruiken, inmiddels mag dit wel. Bedrijven staan dan 27 procent van hun inkomsten af, in plaats van 30 procent.

Neill is nu om vergelijkbare redenen de rechtszaak begonnen. Hoewel consumenten games vaak op fysieke schijven kunnen kopen en daarmee de PlayStation Store kunnen omzeilen, geldt dit voor dlc vaak minder. Kopers van de schijfloze variant van de PlayStation 5 kunnen alleen via de PlayStation-winkel spellen kopen.

Volgens de rechtszaak is de commissie in het nadeel van consumenten door doordat bedrijven hogere prijzen voor games en dlc moeten berekenen. Neill stelt dat de schade per consument omgerekend tussen de 79 en 663 euro ligt. Consumenten die sinds augustus 2016 iets via de PlayStation Store hebben gekocht, vallen onder de rechtszaak en krijgen mogelijk compensatie, als de rechter het met Neill eens is.

Alex Neill is ceo van Resolver, een organisatie waar consumenten problemen en kwesties met bedrijven kunnen melden. Om de rechtszaak te kunnen financieren, werkt Neill samen met Woodsford. Dit bedrijf krijgt een deel van de opbrengsten als de rechtszaak wordt gewonnen. De massaclaim is vergelijkbaar met twee eerdere Britse massaclaims tegen Apple. Britse consumenten vallen automatisch onder de massaclaim en kunnen zich hiervoor afmelden. De massaclaim kan oplopen tot omgerekend 5,9 miljard euro, stelt Neill.