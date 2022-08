HBO Max crasht op Fire TV-mediaspelers door première Game of Thrones-prequel

Een deel van de HBO Max-gebruikers ondervond in het afgelopen weekend een crash op de dienst tijdens de première van Game of Thrones-prequel House of the Dragon. Het bedrijf laat in een statement weten dat dit zich vooral voordeed op Fire TV-mediaspelers van Amazon.

Gebruikers op sociale media als Reddit maakten vannacht melding van het probleem, waarbij de HBO Max-app vastliep of volledig crashte bij het kijken naar House of the Dragon. Op basis van berichten leek het probleem zich vooral voor te doen bij gebruikers die de HBO Max-app gebruikten op een Amazon Fire TV-mediaspeler. Dat werd later door HBO bevestigd.

De streamingdienst claimt dat de crash zich voordeed bij 'een klein aantal gebruikers' en dat 'miljoenen' kijkers de nieuwe prequelserie zonder problemen konden bekijken. "We zijn ons bewust van een klein deel van de gebruikers dat probeert verbinding te maken via Fire TV-apparaten en problemen ondervindt", zegt een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring aan The Verge. Het bedrijf werkt aan een oplossing. Het is niet duidelijk waarom de problemen zich specifiek voor leken te doen op Fire TV-apparaten en niet op andere mediaspelers. Hoeveel gebruikers precies last hadden van het voorval, is evenmin bekend.

House of the Dragon is een prequel van de populaire serie Game of Thrones. Het speelt zich 200 jaar voor die serie af en volgt de heerschappij van de Targaryen-familie. De eerste aflevering verscheen zondagavond op 21.00 uur in de VS. In Nederland was dat om 03.00 uur 's nachts. Het is dus onwaarschijnlijk dat veel Europese gebruikers last hadden van de crash op HBO Max.