HBO Max-serie House of the Dragon krijgt tweede seizoen

Het probleem met Game of Thrones was dat de productie door is gegaan zonder dat George R.R. Martin het verhaal af had geschreven, hij werd in de hoek gedreven door de producenten die maar 8 seizoenen wilden produceren terwijl hij er 10 wilde schrijven en raakte in een creatieve blokkade omdat hij niet wist hoe hij 4 seizoenen aan verhaal in 2 moest prakken. Daardoor hebben de producenten het lekker zelf geprobeerd en dat hebben ze duur moeten afkopen.
In deze productie (House of Dragons) heeft George R.R. Martin veel meer vrijheid gekregen naar eigen zeggen en dat is mogelijk waarom deze serie wel zou kunnen werken. De pilot is best bruut voor een eerste aflevering waarin de karakters worden geïntroduceerd dus als ze deze pace kunnen vasthouden dan vermoed ik dat het zeker een succes kan worden.
Ja er zitten wat plotholes in en ik vind het jammer dat Lord Corlys Velaryon, The Sea Snake, een pruik heeft die niet matched met z'n baard ook al speelt hij het wel goed lijkt dat wat slordig/komisch, de draken zijn iets meer op budget gegaan voor een eerste seizoen wat logisch is maar al om al is het acteerwerk echt goed en was ik zeker niet teleurgesteld. Het zijn wat kleine dingen die opvielen maar ik kon mij er niet aan storen want slechte animatie en propwerk was het zeker niet.
Het verhaal zelf op eerste gezicht, voelt wat kleiner en ik vermoed dat ze even de tijd nemen om alle spelers te introduceren wat betreft verhaal zodat de karakters goed worden ingewijd. Dat oogt misschien wat saai, maar niet zonder potentie.
Ook is het belangrijk om te onthouden dat toen bijvoorbeeld ik de eerste aflevering van Game of Thrones keek het ook niet Massive voelde nog. een stadje Winterfell met slechte CG White walker
en een Stark familie waar wat dingen aan de hand zijn wel vermakelijk en zeker de moeite waard om door te kijken,
Dit is wel iets meer richting Season 4 GoT qua eerste aflevering vind ik zelf, er zitten gelijk draken in, gelijk politics, en je voelt de belangenverstrengeling vanaf moment 1 wel. Dus ja het kan heel leuk worden, ik werd zeker niet teleurgesteld met deze aflevering 1, het is niet echt 'woke' gelukkig, en iedereen verdient een tweede kans natuurlijk. ook mister Martin.
Aan de andere kant, vrees ik enorm voor Rings of Power, De trailers doen heel veel pijn als long time fan.
[Reactie gewijzigd door Shadowbox op 23 juli 2024 18:50]