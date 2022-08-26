HBO Max-serie House of the Dragon krijgt tweede seizoen

Er komt een tweede seizoen aan van serie House of the Dragon. Dat heeft HBO bevestigd. Het Amerikaanse streamingplatform zegt ook dat de eerste aflevering van het eerste seizoen door ten minste 20 miljoen mensen is bekeken. Wanneer het tweede seizoen moet uitkomen, is niet bekend.

Een van de kaderleden van HBO schrijft in een begeleidende persmededeling dat de serie alle verwachtingen heeft overtroffen. Het bedrijf zou zich dan ook verheugen op de komst van een tweede seizoen. De eerste aflevering van het eerste seizoen van de Game of Thrones-prequel is sinds 21 augustus te bekijken op HBO Max en kon in de Verenigde Staten ongeveer 20 miljoen kijkers lokken. Hoeveel kijkers de serie wereldwijd al kon aantrekken, is niet bekend.

Kort na de release van de eerste aflevering ondervond een deel van de HBO Max-gebruikers een crash op de dienst. De problemen deden zich vooral voor bij gebruikers van de HBO Max-app op een Amazon Fire TV-mediaspeler. House of the Dragon speelt zich 200 jaar voor de gebeurtenissen uit Game of Thrones af. In deze serie zien we hoe de Targaryen-familie zijn heerschappij over het fictieve Westeros probeert te bestendigen.