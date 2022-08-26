HBO Max-serie House of the Dragon krijgt tweede seizoen

Er komt een tweede seizoen aan van serie House of the Dragon. Dat heeft HBO bevestigd. Het Amerikaanse streamingplatform zegt ook dat de eerste aflevering van het eerste seizoen door ten minste 20 miljoen mensen is bekeken. Wanneer het tweede seizoen moet uitkomen, is niet bekend.

Een van de kaderleden van HBO schrijft in een begeleidende persmededeling dat de serie alle verwachtingen heeft overtroffen. Het bedrijf zou zich dan ook verheugen op de komst van een tweede seizoen. De eerste aflevering van het eerste seizoen van de Game of Thrones-prequel is sinds 21 augustus te bekijken op HBO Max en kon in de Verenigde Staten ongeveer 20 miljoen kijkers lokken. Hoeveel kijkers de serie wereldwijd al kon aantrekken, is niet bekend.

Kort na de release van de eerste aflevering ondervond een deel van de HBO Max-gebruikers een crash op de dienst. De problemen deden zich vooral voor bij gebruikers van de HBO Max-app op een Amazon Fire TV-mediaspeler. House of the Dragon speelt zich 200 jaar voor de gebeurtenissen uit Game of Thrones af. In deze serie zien we hoe de Targaryen-familie zijn heerschappij over het fictieve Westeros probeert te bestendigen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 18:05 135

26-08-2022 • 18:05

135

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Reacties (135)

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Ruw ER 26 augustus 2022 18:11
Voor mensen die het gezien hebben, is het het waard? Ik ben 1 van de velen die zwaar in de tv serie zat, maar de laatste 2.5 seizoenen waren echt zo slecht dat ik er een boek over kan schrijven. Is het een beetje een niveau, of is het meer zoals GoT eindigde?
Carlos0_0 @Ruw ER26 augustus 2022 18:22
Ik vond aflevering 1 relatief saai eigenlijk, personages ook niet boeiend.
Nu zijn de personages dacht ik aantal vanaf aflevering 2 volwassen, en worden gespeeld door een ander personage dan.

Dus ik probeer aflevering 2 nog wel volgende week, maar game of thrones begon stukken beter dan deze serie.
MeMoRy @Carlos0_026 augustus 2022 19:14
Idem. Ik heb voor de grap GoT S1E1 er na gekeken. Daar gebeurt zo veel meer in! Na die eerste GoT aflevering heb ik direct zin om door te kijken. Dat had ik niet echt van HotD.

Maar ja, ik zal hem toch wel kijken. Weinig anders leuks nu. :P

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 23 juli 2024 18:50]

Carlos0_0 @MeMoRy26 augustus 2022 20:30
Haha ja op zich wel leuk om weer eens te zien, en inderdaad weinig leuks dit moment.
Al begint er in september wel weer wat, andor, cobra Kai en lord of the rings.

Inderdaad zal hem eens door kijken, maar al dat lof en recensies en 9,5 cijfers slaan nergens op.
Het ziet er prachtig uit dat wel, maar daar blijft het wel bij met aflevering 1(niks speciaals aan ofzo).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 18:50]

CH4OS @Carlos0_027 augustus 2022 09:46
Tja, zou je willen dat aflevering 1 direct alle kaarten op tafel gooit dan? Aflevering 1 van GoT (en heel seizoen 1 eigenlijk) vind ik juist óntzettend traag dat ik het nooit afgemaakt heb
Carlos0_0 @CH4OS27 augustus 2022 11:22
Nee niet alle Kaarten op tafel, maar er was gewoon niks interessants aan.
De personages niet, het verhaal niet, geen leuke eventuele humor.

Je wil toch wel iets dat je pakt, dat je denkt ik ga door kijken.
Dit had ik bij game of thrones wel, interessante personages, ook al beetje spanning ook al was het geen makkelijk seizoen om in te komen.
Orgel @Carlos0_027 augustus 2022 12:32
De meeste kijken als zombies als puur tijdverdrijf. Echte inhoud is niet meer boeiend met als grote voorbeeld de politiek.
CH4OS @Carlos0_027 augustus 2022 20:07
Hwt is de eerste aflevering, er zijn enkel wat 'zaadjes' geplant voor het verhaal. Je kan moeilijk het hele verhaal in 1 aflevering proppen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 18:50]

CH4OS @Carlos0_028 augustus 2022 01:05
Volgende week wordt het wat drukker inderdaad, met The Rings of Power seizoen 1 en Rick & Morty seizoen 6.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 18:50]

pegagus @CH4OS29 augustus 2022 10:52
Met dank aan de 50% korting heb ik HBO Max, maar ik ben maanden later nog steeds niet door seizoen 1 heen. Inderdaad tergend traag. Maar blijkbaar moet ik volhouden.
Jerie @Carlos0_026 augustus 2022 21:49
The wheel of time en The Witcher al gezien?
Carlos0_0 @Jerie26 augustus 2022 22:25
The Witcher ja prachtig seizoen 2 nog beter dan seizoen 1, the wheel of time behalve dat mooi is slaapverwekkende serie.
Jerie @Carlos0_026 augustus 2022 23:07
Sorry ik las je andere reacties later pas. Ik vond S2 behoorlijk minder dan S1. Maar ik kon ook alleen maar teleurgesteld geraken. Ik ga het nogmaals met mijn vrouw kijken (zitten midden in S1). Eens kijken wat ze van The Wheel Of Time vindt. Ik moet toegeven dat ik sommige delen met een half oog heb gezien maar vond het gaandeweg beter worden. Ook deze staat nog op onze lijst. Verder wil zij graag bingen, kan het niet uitstaan als volgende deel niet beschikbaar is (zoals recent Dune). Wat betreft fantasy was dit het denk ik wel. Want bijvoorbeeld Motherland: Fort Salem vond ik wel aardig maar keek ik op dezelfde wijze als The Wheel Of Time. Ik vind het dan ook niet erg. Ik accepteer dat ik de attention span van een bakvis kan hebben, en dat dat niet alles zegt over de kwaliteit. Kan wel maar minstens ook smaak. Zo vind ik vrouwen in de hoofdrol van oudsher leuk (als kind al in bijvoorbeeld boeken), en dat sprak me bij diverse fantasy series aan.
Carlos0_0 @Jerie27 augustus 2022 07:08
Ik kan dat dus niet knop van de hersens uit en kijken :), er moet wel iets in zitten wat het interessant maakt om te kijken.
Ik vond van the witcher seizoen 1 minder, omdat je te veel backflashes enzo waren dacht ik(maar was wel spannend).
Seizoen 2 was meer strak verhaal en spannender daar door, zeker benieuwd naar seizoen 3.

En hoeft niet veel te zijn, laatst bijv op Netflix ook Long shot gekeken.
Dat is gewoon beetje een romance / Comedy, maar het was wel grappig.

En in dit geval ook met house of the dragons, het kan er prachtig uit zien maar als de personages zelfs saai zijn houd het al op.

Motherland: Fort Salem Ken ik dan weer niet, zal eens toevoegen aan het lijstje om te kijken :).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 18:50]

Jerie @Carlos0_027 augustus 2022 11:43
Zeker de personages waren vooral in begin saai. Maar GoT had het wel heel knap geïntroduceerd. Dat doe je niet snel na.

Veel films en series, vooral op Netflix, hebben filler content. Vroeger noemden we dat soap gehalte. Wat je ook nog wel eens ziet is dat series (en films) te lang doorgaan. De hype uitmelken. Dat hebben ze wat mij betreft met GoT gedaan. Ze hadden na ~S5 prima kunnen stoppen.

In eerdergenoemde situaties kun je dan als kijker beslissen om te stoppen. Je kunt het ook aandachtig (met frustratie) blijven bekijken. Maar je kunt ook met halve aandacht kijken. Dat doe ik met twee schermen waarbij ik op eentje dan game of browse. TV plus smartphone of laptop plus smartphone werkt ook.
Orgel @Carlos0_027 augustus 2022 12:27
In de trailer zie je vaak al de koppen van personages of deze boeiend zijn. Overduidelijk niet het geval bij House of the Dragons en dus een slechte casting gebaseerd op het huidige gevoel van de maatschappij. Bij dit soort series heb je excentrieke figuren nodig met karakters die van het scherm afspatten en dus niet dit soort personages die net van de toneelschool afkomen en denken al even te kunnen acteren in een blockbuster.
Alekz87 @Orgel28 augustus 2022 14:20
Zo stopte ik met kijken van Vikings toen Ragnar wegging
sander.bass @Orgel31 augustus 2022 09:15
Volgens mij zijn het toch allemaal door de wol geverfde acteurs die in deze serie spelen. Behalve de jeugd natuurlijk, maar dat kan ook niet anders.
ruftman @Carlos0_027 augustus 2022 10:15
The Witcher heeft, in mijn ogen, ook een perfect gecaste hoofdrolspeler.
Carlos0_0 @ruftman27 augustus 2022 11:29
Ja klopt dat zeker.
mdj84nl @ruftman29 augustus 2022 12:23
Dat is ook wel het enige goede aan de hele serie.
rumster @MeMoRy26 augustus 2022 21:12
Ik zette per ongeluk GOT S1E1 aan en dacht na 5 minuten dit kan nooit de nieuwe serie zijn , hahaha 8)7
Geraedus @Carlos0_026 augustus 2022 18:49
Helemaal mee eens, daarom heb ik het halverwege afgezet. Kwam totaal niet in de serie, terwijl de cijfers qua weergave redelijk goed zijn.
Osiummaster @Geraedus26 augustus 2022 19:57
Natuurlijk zijn de kijkcijfers hoog. Ze bombarderen iedereen en z'n ma plat met advertenties.
LurkZ @Osiummaster26 augustus 2022 21:59
Inderdaad, dit artikel deze advertentie op Tweakers is daar een prima voorbeeld van.
tomhelmer @Geraedus26 augustus 2022 20:25
Na 15 minuten uitgekieperd. Soap-dialogen in Red Keep. Het zou niet moeten mogen.
Carn82 @Carlos0_026 augustus 2022 19:01
Aflevering 2 speelt zich 6 maanden later af. Maar er komen inderdaad nog wel enkele timeskips aan.
lordsnow @Carlos0_027 augustus 2022 04:04
Dus ik probeer aflevering 2 nog wel volgende week, maar game of thrones begon stukken beter dan deze serie.
Nou... ;( GoT seizoen 1 was moeilijk in te komen, omdat het toch allemaal veel minder was dan de boeken.
Carlos0_0 @lordsnow27 augustus 2022 07:02
Ja de boeken ken ik niet verder, dus dat scheelt dan weer in mijn geval.
Ik vond als nog de serie inderdaad niet makkelijk, maar het verhaal was toch op een manier spannend, het zelfde voor de personages.

Ik vond sowieso al die doctor who gast niks in deze rol, dan die jonge kinderen. goed die zijn straks vervangen door een volwassen iemand.
Dus zal mij benieuwen of dan beter is, ik geef het in ieder geval nog een poging :).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 18:50]

Dauthi @lordsnow27 augustus 2022 10:28
Boeken zijn altijd beter dan de serie of film die daarop gebaseerd is. En een film of seriemaker kan ook moeilijk tegen je eigen verbeelding op.

Dus wanneer een serie/film gaat kijken in de hoop dat het beter dan het boek is, zal je altijd van een ijskoude kermis thuiskomen.
True @Ruw ER26 augustus 2022 18:13
Er is pas één aflevering geweest. Dus lastig te zeggen. Het heeft potentie en het zijn niet dezelfde schrijvers als GoT hadden die inderdaad het helemaal afraffelden. Ik zou het gewoon een kans geven.
twkr18526 @True26 augustus 2022 18:37
De eerste seizoen van GoT kwamen toch uit het boek? Die seizoenen waren steengoed. Aan het eind was het idd minder.
korenpc @twkr1852626 augustus 2022 19:24
Tot seizoen 5 komt uit een boek. Maar de schrijvers van GoT hadden het plot van Martin ontvangen, mocht hij overlijden, dan konden ze toch het project afronden.

Daarnaast was het de planning dat Martin Wind of Winters in 2015 of iets zou uitbrengen, en dat de series dan gelijk liepen met de boeken. seizoen 6, zou 2016 starten, maar wind of winters is nog steeds niet uitgebracht. En het laatste boek kan misschien nog langer duren.

Het is nu de vraag of Martin gaat afwijken van het origineel geplande plot: jon snow is een Targaryen / Stark, ondanks dit in de boeken al heel sterke aanwijzingen voor zijn.
The Zep Man @korenpc26 augustus 2022 19:27
Het is nu de vraag of Martin gaat afwijken van het origineel geplande plot: jon snow is een Targaryen / Stark, ondanks dit in de boeken al heel sterke aanwijzingen voor zijn.
Het is eerder de vraag of hij ooit nog Wind of Winters uitbrengt.
tweakuwe @korenpc26 augustus 2022 19:55
De serie begon ook al sterk af te wijken van het laatste uitgebrachte boek. De serie ging meer door op de karakters die bij de kijkers populair waren. Het plot was gebaseerd op de marketing divisie, weinig meer op GRR Martin ;)

Vanaf seizoen 3 begon dit al een beetje te spelen en in seizoen 5 & 6 gebeurde het al vrij veel. Eerder was er ook wel wat vrijheid genomen omdat je maar een beperkt deel van het boek in een seizoen tv kan stoppen, maar in de eerste seizoenen werden de verhaallijnen vooral deels overgeslagen en werd er nog weinig verzonnen.

Een aantal belangrijke karakters in het laatste boek komen in de serie helemaal niet voor. Als je GoT in het begin leuk vond, er is nog genoeg te ontdekken in de boeken die wel uit zijn. Je zult er echter vrede mee moeten hebben dat de boeken waarschijnlijk nooit afgemaakt worden, en misschien is dat maar beter ook. Iedereen heeft zijn eigen favoriet voor wie de troon zou moeten bestijgen :)
Carn82 @tweakuwe26 augustus 2022 20:38
Ik ga niet zeggen dat George Martin 'heilig' is en garant staat voor kwaliteit, maar het feit dat hij nauwelijks meer betrokken was bij de laatste paar seizoenen is mogelijk wel een van de oorzaken dat het zo ontspoorde.
“By Season 5 and 6, and certainly 7 and 8, I was pretty much out of the loop,” Martin said. Why? “I don’t know — you have to ask (show producers) Dan and David,” referring to Daniel Weiss and David Benioff.
https://deadline.com/2022...later-seasons-1235090719/
CH4OS @Carn8227 augustus 2022 09:50
Martin heeft juist met HotD weer wél een vinger in de pap; https://www.insider.com/h...has-more-influence-2022-8

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 18:50]

Carn82 @korenpc26 augustus 2022 20:39
Het is nu de vraag of Martin gaat afwijken van het origineel geplande plot: jon snow is een Targaryen / Stark, ondanks dit in de boeken al heel sterke aanwijzingen voor zijn.
We gaan het zien/lezen :o
“Another question that I get a lot, especially since the end of GAME OF THRONES on HBO, is whether A SONG OF ICE & FIRE, will end the same way. An architect would be able to give a short, concise, simple answer to that, but I am much more of a gardener. My stories grow and evolve and change as I write them. I generally know where I am going, sure… the final destinations, the big set pieces, they have been my head for years… for decades, in the case of A SONG OF ICE & FIRE. There are lots of devils in the details, though, and sometimes the ground changes under my feet as the words pour forth.”

That means The Winds of Winter is still a work in progress, and Martin declined to give a detailed update.

However, he added, “What I have noticed more and more of late, however, is my gardening is taking me further and further away from the television series. Yes, some of the things you saw on HBO in GAME OF THRONES you will also see in THE WINDS OF WINTER (though maybe not in quite the same ways)… but much of the rest will be quite different.

“And really, when you think about it, this was inevitable.”
bramgozer @Carn8227 augustus 2022 11:33
pour trickle :'(
ruftman @korenpc27 augustus 2022 10:17
Is het niet eerder de vraag of Martin lang genoeg blijft leven om zijn boeken af te maken?
Quickdust @twkr1852626 augustus 2022 20:13
Het boek waar deze serie op gebaseerd is (Fire & Blood) is al klaar, en het tweede boek over de geschiedenis van House Targaryen (The Rise of the Dragon) komt eind oktober.
Nol_NL @Ruw ER26 augustus 2022 19:03
Er is één aflevering geweest. Wat wil je horen ? Daarnaast is een serie heel persoonlijk. Waar de een geen genoeg van kan krijgen, heeft de ander na 3 afleveringen wel gezien. Als je bij GoT bent afgehaakt is het misschien raadzaam om voor een iets “ oppervlakkige “ serie te kiezen, waarbij na 1 aflevering wel het hele seizoen valt te beoordelen.
mac1987 @Nol_NL26 augustus 2022 20:38
Normaliter zou ik het met je eens zijn, maar de eerste seizoenen GoT worden vrij universeel beoordeeld van "erg goed maar niet mijn smaak" tot "legendarisch". Het laatste seizoen wordt vrij universeel beoordeeld als "heel erg veel zwakker dan eerdere seizoenen" en "afgeraffeld". Daar lijkt toch in dergelijke mate consensus over te zijn dat je niet meer van "alles is subjectief" kunt spreken.
narimantos @mac198727 augustus 2022 01:00
Maar dit kan je toch pas achteraf zeggen? We kunnen alleen aflevering 1 beoordelen op dit moment en die voelde niet afgeraffeld maar ook niet legendarisch... Het was de eerste aflevering oftewel een intro en het kan nog alle kanten op.
mac1987 @narimantos27 augustus 2022 01:18
Ik had het over GoT in reactie op onderstaande:
Daarnaast is een serie heel persoonlijk. Waar de een geen genoeg van kan krijgen, heeft de ander na 3 afleveringen wel gezien. Als je bij GoT bent afgehaakt is het misschien raadzaam om voor een iets “ oppervlakkige “ serie te kiezen, waarbij na 1 aflevering wel het hele seizoen valt te beoordelen
Het afhaken kwam bij veel mensen niet doordat het niet oppervlakkig genoeg was, maar door het dalen van de kwaliteit van de serie in de latere seizoenen. Ook is er met enige objectiviteit of in ieder geval consensus iets te zeggen over de kwaliteit van die seizoenen.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 18:50]

TheVivaldi @mac198727 augustus 2022 16:36
Maar ja, hoe opvallend is dat? Ik ken maar weinig series die van begin tot eind uitermate positief beoordeeld werden/worden. Bij de meeste series is er wel een keerpunt.
!mark @Ruw ER26 augustus 2022 19:01
Ja zo zit ik er ook een beetje, ik heb GoT intensief gevolgd en het was destijds binnen mijn vriendenkring letterlijk het gesprek van de week op maandag als iedereen de nieuwe aflevering gezien had. Maar de laatste paar seizoenen (en vooral de laatste...) hebben zelfs na een aantal jaren zo'n nasmaak achter gelaten bij ons dat we hier totaal niet hyped (meer) voor zijn. Ik ga het in ieder geval wel een kans geven als er wat meer afleveringen beschikbaar zijn iig :)
markoverklift @!mark26 augustus 2022 20:42
Dat was bij ons precies zo. Ik vond de eerste aflevering wel interessant, maar om nou meteen te zeggen dat ik hooked ben... ik kijk nog wel een paar eps en zie dan of de schrijvers beter zijn dan die laatste seizoenen GOT. Dat was echt belachelijk, maar ook op andere niveaus zijn er daar fouten gemaakt. Achteraf bleek er een vast aantal uren te zijn (uit m'n hoofd iets van 60-80) dat ze uit wilden brengen en waarin het verhaal verteld moest worden. Zo zijn er verhaallijnen die wel cool en geliefd waren, zoals die van Arya Stark die heel veel minuten hebben gekregen, maar in het verhaal qua tijd % niet echt te verantwoorden waren tov het hoofdplot.
Randfiguur @markoverklift27 augustus 2022 10:07
Een vast aantal uren is toch juist goed? Of werd dat later bijgesteld/ingekort? Dan weten de scriptschrijvers waar ze aan toe zijn en kunnen ze verhaallijnen mooi afronden. Ik vind limited series (van 1 tot enkele seizoenen) daarom meestal veel beter dan series die eindeloos verlengd worden op basis van actuele kijkcijfers.

edit: Oh ik denk dat ik je verkeerd begreep, je zegt dat er juist te veel tijd was waardoor secundaire karakters relatief te veel aandacht kregen? Daar zit wel wat in.

[Reactie gewijzigd door Randfiguur op 23 juli 2024 18:50]

multikoe @Ruw ER26 augustus 2022 18:28
Ik heb de eerste aflevering gezien en ik was teleurgesteld. Het heeft niet de kwaliteit van GOT. De karakters zijn wat vlak, de CGI is minder, het camera-werk is minder en de muziek is het ook niet.
Zelfs de laatste afleveringen van GOT waren kwalitatief nog goed, het verhaal was bagger, maar het was nog steeds een feest om naar te kijken.
Kenju @multikoe27 augustus 2022 00:33
CGI is overal minder. Heeft te maken met het feit dat CGI/SE-studio's overal ter wereld met achterstanden zitten en dus snel werk moeten leveren waardoor de series en zelfs films (zij het in mindere mate) zwakkere CGI hebben. Het valt overal op. Ook in de Marvel-series bijv.
multikoe @Kenju27 augustus 2022 07:43
Ik had gehoopt dat we de fase al voorbij waren dat CGI een "doel" werd. De CGI in GOT was ondersteunend en viel voornamelijk niet op. Ik werd bij het kijken naar de eerste aflevering van HOTD een paar keer heel duidelijk uit het verhaal getrokken doordat een scene iets heel kunstmatigs had.
Kenju @multikoe27 augustus 2022 08:39
Tsja, die kastelen, draken en middeleeuwse scenes bestaan natuurlijk niet echt, en er zijn ook geen mensen werkelijk vermoord (ondanks practical effects moet het eea nog opgeleukt worden en als je op een wat groter scherm kijkt zie je ook die effecten eruit springen. In GoT konden ze leunen op dat bepaalde zaken uit een oud verleden waren en hoefde veel niet perfect te zijn, maar dit zijn de gloriedagen van Westeros dus alles moet er volledig uit zien.

Overigens zagen de paleizen in GoT ook erg CGI uit wanneer ze deze van een afstand lieten zien. Maar door covid zijn CGI-studio's nog altijd achterstanden aan het inhalen en dat lijkt een echt ding te zijn aangezien zo veel series met een dik budget er matig uit zien.
Alekz87 @Ruw ER26 augustus 2022 18:37
Heerlijke aflevering. Visueel prachtig! En ja het is pas 1 aflevering. Je kan er nog weinig over zeggen. Het is een buildup zoals we gewend zijn van de serie.

Het is even wennen na 8 seizoenen Tyrion. Ik mis bepaalde acteurs, maar daar kan de show niks aan doen ;)


Vorige maand GoT gebinged opnieuw, ook daar zaten saaie stukken tussen met veel info.
Carn82 @Ruw ER26 augustus 2022 18:51
Ik vind het een sterk begin. Voordeel dat deze serie wel al een bekend einde heeft, dus daar hoeft het niet aan te liggen. Het is wel duidelijk een "1ste aflevering", veel verhaallijntjes moeten nog op stoom komen. Of het de vieze smaak van de laatste seizoenen van GoT kan wegspoelen kan nog niemand zeggen maar men probeert het in ieder geval.
MartinPRO @Ruw ER26 augustus 2022 18:59
Ik denk dat ik een van de weinige ben die ook de laatste 2 seizoen geweldig vond.
Carlos0_0 @MartinPRO26 augustus 2022 20:33
Ik kan mij er weinig van herinneren meer lang geleden, maar volgens mij vond ik laatste 2 seizoenen van game of thrones niet slecht.
Ruw ER @Carlos0_026 augustus 2022 22:01
Als je Poetin gevangen neemt, en jij gaat hem berechten, zou je dat dan doen met zijn voltallige familie? Of zou je dan denken, nou, misschien mogen die niet meebeslissen.

Want dat is de laatste scene met greyworm.

Plus iedereen kreeg plot armor. Wat de eerdere seizoenen zo sterk maakten was dat 1 fout dodelijk kon zijn. Aan het einde kon je neergestoken worden, een nachtje slapen en weer vrolijk verder vechten.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 23 juli 2024 18:50]

wiseger @Ruw ER26 augustus 2022 19:49
Het is lastig te zeggen. De eerste aflevering draait meer om het neerzetten van de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt. Eigenlijk gebeurde er niet veel.

Vergelijken met GoT is lastig, GoT draaide om een veel grotere wereld met veel meer partijen en daarmee veel meer verhaallijnen erin. Plus het naderende onheil op de achtergrond. Dit is meer gefocust op een enkel huis en daarmee een veel kleinere setting.

Toch vond ik het wel leuk om te zien. Het was in ieder geval niet zo erg als Wheel of Time. Daar heb ik echt uit frustratie regelmatig de afleveringen uitgezet omdat het te tenenkrommend werd.
Carlos0_0 @wiseger26 augustus 2022 20:34
Wheel of time kom ik niet eens doorheen, het ziet er mooi uit. Maar of ik val in slaap of ik verveel me enorm bij die serie.
bekhele @Ruw ER26 augustus 2022 19:54
Laatste 2,5 seizoenen slecht? Laatste 2 ok,maar dat einde van seizoen 6 was van het allerbeste van de show.battle of the bastards episode gevolgd door de great sept opgeblazen door sercei,alle krijtlijnen einddlijk doorgetrokken en thd mother of dragons did eindelijk de de zee overstak naar westeros.
Het einde van seizoen 6 kon gewoon amper beter. Dan is het wel stijl bergafgegaan wel.
Persoonlijk wel fan van de nieuwste episode. Ik heb het boek gelezen en weet wat te wachten staat.dit is een heel ander verhaal toch wel.maar kent toch wel fenomenale pay offs.
Settler11 @Ruw ER26 augustus 2022 20:17
maar de laatste 2.5 seizoenen waren echt zo slecht dat ik er een boek over kan schrijven
Haha, dat was nou precies het probleem. Bij GoT waren er wel boeken, maar de serie ging daar voorbij en dat zie je goed terug.
RaJitsu @Ruw ER26 augustus 2022 20:24
De reden dat GoT zo matig eindigde was dat het materiaal niet uitgeschreven was, en de showrunners op basis van pointers van RR Martin (schrijver van de GoT-boeken) de boek zelf uitgeschreven hebben, en dat bleek niet bepaald hun grootste talent te zijn om het genuanceerd te zeggen.

Het materiaal voor HotD is wel degelijk uitgeschreven. Het is echter ook zo dat HotD geschreven is als een soort fictief geschiedenisboek. Dus als het gaat om alle drama en intriges, het spektakel, daarvan is het maar afwachten hoe het gaat uitwerken. Ik denk dat de kwaliteit van HotD gewoon op niveau zal blijven, maar dat het voor een minder grote groep is en vooral voor de fans van fictieve middeleeuwse fantasy verhalen.

HotD is hiermee sowieso niet vergelijkbaar met het einde van GoT, waar ze het spektakel probeerde te brengen, terwijl de verhaalvertelling ook redelijk snel ging (afgeraffeld werd). Hoe goed het is, is lastig te zeggen, omdat ze nog in de introductiefase zitten. Maar de eerste aflevering beviel me wel. Goed gekozen acteurs (ja, Matt Smith is een rare keus doordat hij Doctor Who speelde, maar dat zal wellicht wegvallen als hij goed genoeg acteert) en de opzet naar meer is wel ok. Is het daarmee vergelijkbaar met de eerste seizoenen van GoT? Ook niet. De setting verschilt gewoon te veel, aangezien ze in GoT al meteen spraken van een aankomend gevaar en ze ook al de white walkers introduceerden als ik me niet vergis. Maar nogmaals, na één aflevering kun je weinig zeggen.

Anyway, je kan het toch gewoon proberen? Sowieso, GoT mag misschien wel matig geëindigd zijn, maar de eerste paar seizoenen heb je gewoon een geweldige serie kunnen zien.
vbmot @RaJitsu27 augustus 2022 09:32
Het probleem met GoT was dat de scriptschrijvers vervielen in Hollywood cliches op het moment dat ze de boeken voorbij filmden. Reddingen op het laatste moment, karakters waarvan je verwacht dat ze blijven leven doen dat ook. Goed, ik heb de boeken ook gelezen voor de serie dus in dat opzicht waren ze ook voorspelbaar maar niet vanwege cliché elementen. Het acteerwerk vond ik in S1 van GoT trouwens vrij slecht, op wat uitzonderingen na (Sean Bean bijv).

Ik vond de eerste aflevering van de nieuwe serie ook wat saai, maar verwacht niet anders van de eerste paar afleveringen van een serie. De beste remedie zou eigenlijk zijn om pas na een paar weken te starten met kijken. Na een aflevering of drie krijg je toch een beter beeld waar het heen gaat.
RaJitsu @vbmot27 augustus 2022 21:15
De problemen waren veel breder. Dat ze bijv. vergeten zouden zijn dat er een vloot op ze lag te wachten toen ze terugkwamen van het vangen van een white walker en ze dus onverwacht opeens een pijl door die tweede draak geschoten kregen. Natuurlijk zagen ze die vloot ook niet vooraf liggen en zag de enorme vloot hen eerder en goed genoeg om een pijl af te schieten dan andersom. Waren het maar slechts Hollywood-clichés.

Acteerwerk heb ik me eigenlijk nooit echt aan gestoord, maar voor televisie ligt de norm voor mij sowieso nooit zo hoog.

Binchen is meestal leuker, maar het hangt een beetje van de serie af welke ik graag binch en welke niet. Als iets meer pace heeft en wat cliffhangers is binchen leuker omdat je snel de volgende aflevering wil zien. Met GoT was dat in de eerste paar seizoenen zeker zo. Of dat met HotD ook het geval zal zijn, is afwachten. Vooralsnog is het niet zo dat ik reikhalzend uitkijk naar de volgende aflevering. Maar goed, mijn leven is sindsdien sowieso veranderd met wat meer bezigheden.
grmpf @Ruw ER26 augustus 2022 21:20
Ik vond aflevering 1 bijzonder cool. Duidelijk veel groter budget dan GoT, goed acteerwerk, fijne intriges, oprecht bruut, erg fijn.
dirk161 @grmpf27 augustus 2022 08:40
Laat me raden:
“Winter is coming”
joo5ty @grmpf27 augustus 2022 08:52
oh echt? ik vond dat er duidelijk meer cgi gebruikt werd dan echte omgevingen waar ze met GoT de hele wereld moesten over reizen. In de eerste afleving zie ik minder acteur charisma dan die uit GoT :(
Bas Boss @Ruw ER26 augustus 2022 21:25
Vond hem prima. Niet zo intens als GoT maar heb er wel van genoten.

Van GoT vond ik vooral de verwerking van de laatste stap erg slecht. De fases daarvoor had ik niet zo veel problemen mee.
BRBoom @Ruw ER26 augustus 2022 21:31
Ik vond het oprecht bijna te saai om te kijken. Ik heb het met mijn vrouw verdeeld over 3 blokken en 2 dagen gekeken omdat we er niet doorheen kwamen. En we waren alle bij gek op de eerste seizoenen GOT. De CGI vond ik ook vrij zwak en wat raar goedkoop aandoende pruikwerk hier en daar. Kan me wel voorstellen dat de serie beter wordt na verloop van tijd. Als een partij t kan is het HBO
karstnl @Ruw ER26 augustus 2022 22:53
Op zich best aardig, ik blijf het volgen. De boeken waarop de HOTD gebaseerd zijn, zijn echt awesome. Kijk echt naar Cheese and Blood moment of andere “shock” momenten rond Daemon 🤫
Grotbewoner @Ruw ER26 augustus 2022 22:55
Ik vond hem boeiend en leuk. Gaf me het gevoel van de oude GoT ipv de slechte latere seizoenen.
Geronimous Moderator Spielerij @Ruw ER27 augustus 2022 01:31
Apart dat veel mensen t niks vinden. Ik zat meteen weer helemala in het sfeertje. Afl 1 gezien, smaakte zeker naar meer en ben erg benieuwd waar het verhaal naartoe gaat. En ja, tuurlijk zijn de eerste afleveringen doorgaans setups'.

Maar ach, zo heb ik mensen ook Breaking Bad, Better Call Saul en Mad Men saai horen vinden. Prima hoor, smaak verschilt nu eenmaal.
Netrunner @Ruw ER26 augustus 2022 18:38
Liever dat ik naar dit kijk dan naar spaanse of italiaanse tienerseries die me vrouw kijkt... Mij hoor je niet klagen. Hoop dat lord of the rings binnenkort nog een keer komt anders wordt het weer niks elke avond
Sydney08 @Netrunner26 augustus 2022 18:48
Lord of the Rings verwacht ik helemaal niks van eigenlijk. Er wordt veel geld in gestopt en dat kan goed uitpakken, maar Amazon kennende ligt de focus verkeerd en zal deze niet op het verhaal liggen. De trailers beloofden ook niet veel goeds.
wiseger @Sydney0826 augustus 2022 19:51
Ik ben nog altijd benieuwd naar Lord of de Rings al heet het nu Rings of Power geloof ik. Na Wheel of Time kan ik me niet voorstellen dat Amazon wederom zo de plank misslaat.
mac1987 @wiseger26 augustus 2022 20:40
Twee dingen:
  • Assumption makes an a** out of you and me
  • Assumption is the mother of all f* ups
(Ik hoop oprecht dat je gelijk krijgt, maar de eerste signalen zijn niet best als je van Tolkien houdt en de verfilming door Peter Jackson)

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 18:50]

Carlos0_0 @wiseger26 augustus 2022 20:32
Nou ja geen idee wat je er van vond, maar bij the wheel of time 3 keer geprobeerd, en 3 keer in slaap gevallen😂.
Justevo @Sydney0826 augustus 2022 21:00
https://www.youtube.com/w...LVA&ab_channel=TheOneRing

Don't get your hopes up inderdaad.
Alekz87 @Netrunner26 augustus 2022 18:43
Vanaf 9 september op Prime
dasiro @Ruw ER26 augustus 2022 18:26
hersenloze seksscenes die minder expliciet zijn en ook minder met het verhaal te maken hebben en een "hoofdpersonage" dat het al niet overleeft en beperkt zich ook nog maar tot 1 familie, dus qua kwaliteit minder imho dan s01e01 van GoT
Noresponse @Ruw ER27 augustus 2022 09:24
Ik vond aflevering één aardig en het is duidelijk een introductie van personage's en daarbij een aanzet tot een start. De aflevering begint duidelijk halverwege de tweede aflevering waarin er ontwikkelingen zullen zijn en dan groeiend naar deel 3 ,4 etc.

Ik denk alleen door de vele reclame en de verwachting dat mensen wellicht negatief zijn, maar het is een nieuwe serie en het is geen Games of Thrones, maar een spin off. Dit moet je even tijd gunnen. De tijdsperiode is ook heel anders dus na deel 3 ga ik pas een oordeel vellen.
Merlijn1234 @Ruw ER27 augustus 2022 09:45
Het eerste halfuur was wat op gang komen, maar daarna begon het toch alweer got’erig aan te voelen. Maar het is niet zo als got seizoen 1 meteen een soort detective…
frickY @Ruw ER27 augustus 2022 12:14
Ik vond het saai, matig geacteerd en voorspelbaar. Maar er is potentie, dus ga aflevering 2 ook zeker kijken. De eerste paar afleveringen van GoT konden me ook niet boeien.
Shadowbox @Ruw ER27 augustus 2022 13:15
Het probleem met Game of Thrones was dat de productie door is gegaan zonder dat George R.R. Martin het verhaal af had geschreven, hij werd in de hoek gedreven door de producenten die maar 8 seizoenen wilden produceren terwijl hij er 10 wilde schrijven en raakte in een creatieve blokkade omdat hij niet wist hoe hij 4 seizoenen aan verhaal in 2 moest prakken. Daardoor hebben de producenten het lekker zelf geprobeerd en dat hebben ze duur moeten afkopen.

In deze productie (House of Dragons) heeft George R.R. Martin veel meer vrijheid gekregen naar eigen zeggen en dat is mogelijk waarom deze serie wel zou kunnen werken. De pilot is best bruut voor een eerste aflevering waarin de karakters worden geïntroduceerd dus als ze deze pace kunnen vasthouden dan vermoed ik dat het zeker een succes kan worden.

Ja er zitten wat plotholes in en ik vind het jammer dat Lord Corlys Velaryon, The Sea Snake, een pruik heeft die niet matched met z'n baard ook al speelt hij het wel goed lijkt dat wat slordig/komisch, de draken zijn iets meer op budget gegaan voor een eerste seizoen wat logisch is maar al om al is het acteerwerk echt goed en was ik zeker niet teleurgesteld. Het zijn wat kleine dingen die opvielen maar ik kon mij er niet aan storen want slechte animatie en propwerk was het zeker niet.

Het verhaal zelf op eerste gezicht, voelt wat kleiner en ik vermoed dat ze even de tijd nemen om alle spelers te introduceren wat betreft verhaal zodat de karakters goed worden ingewijd. Dat oogt misschien wat saai, maar niet zonder potentie.

Ook is het belangrijk om te onthouden dat toen bijvoorbeeld ik de eerste aflevering van Game of Thrones keek het ook niet Massive voelde nog. een stadje Winterfell met slechte CG White walker en een Stark familie waar wat dingen aan de hand zijn wel vermakelijk en zeker de moeite waard om door te kijken,

Dit is wel iets meer richting Season 4 GoT qua eerste aflevering vind ik zelf, er zitten gelijk draken in, gelijk politics, en je voelt de belangenverstrengeling vanaf moment 1 wel. Dus ja het kan heel leuk worden, ik werd zeker niet teleurgesteld met deze aflevering 1, het is niet echt 'woke' gelukkig, en iedereen verdient een tweede kans natuurlijk. ook mister Martin.

Aan de andere kant, vrees ik enorm voor Rings of Power, De trailers doen heel veel pijn als long time fan.

[Reactie gewijzigd door Shadowbox op 23 juli 2024 18:50]

baxic @Shadowbox27 augustus 2022 23:57
Wat doe je precies pijn aan de trailers van rings of power? Als lange fan heb ik dit probleem namelijk totaal niet.
Shadowbox @baxic29 augustus 2022 10:28
Ah,

1. Dat Galadriel haar broers in de 1ste era al dood waren.

2. Dat Sauron "de knapste man van middel aarde" wordt gecast als indiana Jones.

3. Dat Isildur nog lang niet in leven zou mogen zijn.

4. Dat Galadriel, wordt weergegeven als Kill Bill in body armor ipv een royale Lady of Light.

5. Numenor heeft 27 heersers gekend maar ipv een van die te kiezen heeft amazon er een bedacht.

6. De Elven zijn een tikje belachelijk qua costuum.

7. Desa heeft geen baard.
baxic @Shadowbox29 augustus 2022 13:13
Je weet dat de orginele trilogy evenveel misschien wel meer veranderingen heeft door gemaakt van boek naar film? En dat is ontzettend goed ontvangen. Dus waarom chill je niet gewoon kijk je de serie inplaats van deze troll bandwagon volgen en nu de serie al helemaal afbranden. Voordat er ook maar een aflevering is geweest.

Misschien word hij wel super slecht maar dat kan je toch nu nog helemaal niet weten.
waarschijnlijk zit je in een soort confirmation bias loop . En zoek je nu redenen om het slecht te vinden.
Shadowbox @baxic29 augustus 2022 14:49
Nee ik verwacht niet dat het super slecht wordt en ik ga het zeker kijken, maar het heeft niks meer met tolkien te maken, en dat vind ik wel erg. Nadat Christopher tolkien overleden is hebben ze het halve team ontslagen en zijn ze op de woke wagon gesprongen. Vervolgens releast Amazon het op JJR tolkiens overlijdensdatum. Heel smakeloos en in de jackson films zijn ze echt niet veel afgeweken van de boeken. Dit is 100% anders.
baxic @Shadowbox29 augustus 2022 21:59
Ik ben het niet met je eens. Nogmaals de serie is niet uit dus ik snap die hele woke wagen niet. Sowieso word die hele woke heid overdreven op geblazen. Het is gewoon de wereld van lord of the rings met een verhaal wat niemand echt goed kent. Het is interessant om dat te verfilmen. En de veranderingen maken het alleen maar interssant om te zien als tv show. De films zijn ook ontzettend veranderd van boek naar film. En dat is nu de beste trilogy ooit gemaakt. Dus laten we rustig afwachten en als het inderdaad slecht is. Of dat er inderdaad een "woke" heid (geen idee wat je daar uberhaupt mee bedoeld) op zit dan prima jammer kijken we het niet meer en zal het een langzame dood sterven.
bArAbAtsbB @Ruw ER27 augustus 2022 16:00
De schrijver wordt actief betrokkken bij deze serie, niet bij de laatste seizoenen van GOT maar wel in het begin (dat verklaart het verschil in kwaliteit)

Het vreemde aan deze serie is wel dat ze niet in het begin beginnen maar ergens in boek 4 van HOTD, ik had liever Aegon the Conquerer in wat meer detail gezien in plaats van via flashbacks (hopelijk krijgen we die iig nog)
baxic @bArAbAtsbB29 augustus 2022 22:01
er is geen boek 4 van hotd waar heb je het over? er is 1 boek en dat is fire and blood. En dat gaat over de gehele geschiedenis van de targaryans. Dit kan je niet in 1 serie stoppen want dan zou die serie 50 seizoenen moeten zijn.

Je kan wel spin off series maken. Ik heb liever een blackfyre rebellion serie. Maar een dance of the dragon serie is ook prima ( de oorlog waar deze serie dus over gaat)
bArAbAtsbB @baxic31 augustus 2022 16:46
HOTD, bestaat uit 6 onderlinge boeken die samen dus HOTD vormen, zo heeft GRRM dit zelf bevestigd
baxic @bArAbAtsbB1 september 2022 11:26
Kan je me linken welke boeken je bedoeld?

[Reactie gewijzigd door baxic op 23 juli 2024 18:50]

bArAbAtsbB @baxic2 september 2022 10:01
Er is inderdaad 1 gebundeld boek uitgebracht, dit boek bestaat uit 6 verschillende verhalen/boeken (volgens GRRM boeken) in verschillende interviews over de serie geeft GRRM ook aan dat men in boek 4 begint.
baxic @bArAbAtsbB2 september 2022 10:23
oke ik had gelijk dus.
bArAbAtsbB @baxic2 september 2022 15:05
jemig, wil je dat?

maar Nee, GRRM heeft zelf gezegd dat ze in boek 4 beginnen, maar waarover wil je uberhaupt gelijk hebben we hebben het over een geschiedenisboek uit een fictieve wereld (want dat is HOTD)

dus wat maakt t uit?
baxic @bArAbAtsbB2 september 2022 15:10
Fire and blood. Gaat niet alleen over house of the dragon.

Het begint in “boek” hoofdstuk 4 want dat gaat over the dance of dragon civil war.

Je orginele punt was jammer dat ze pas daar beginnen. Mijn punt was ze kunnen niet heel fire and blood in een serie maken want dan zou het 50 seizoenen moeten hebben.

Je hebt letterlijk geen idee waar je het over hebt.
bArAbAtsbB @baxic2 september 2022 15:12
ze hadden iig moeten beginnen bij Aegon the Conquerer, dat verhaal duurt max 2 seizoenen en dan kunnen ze het hele boek (in grote lijnen) in 10 seizoenen vertellen(en dan melken ze het al heel erg uit). 50 seizoenen tv maken over een boekje van 736 pagina is natuurlijk een beetje overdreven. (vergelijk het met GOT, dan zijn er straks 9 boeken en dat verhaal hebben ze grotendeels in 8 seizoenen op TV gekregen)

ps. volgens mij moet je die laatste zin van jouw maar naar jezelf spiegelen?

[Reactie gewijzigd door bArAbAtsbB op 23 juli 2024 18:50]

baxic @bArAbAtsbB2 september 2022 21:06
Dat betwijfel ik.
Avise @Ruw ER27 augustus 2022 20:05
Ik zou het wel een kans geven
V3g3ta @Ruw ER28 augustus 2022 11:48
Lastig, maar na 1 aflevering kan ik met zekerheid zeggen dat dit geen GoT is. Het was een behoorlijk saaie aflevering terwijl de eerste aflevering juiste een vannde betere moet zijn en je aandacht moet grijpen, en daar faalde het behoorlijk in. De muziek is ronduit slecht, de personages zijn saai en vrij lastig uit elkaar te houden omdat ze (bijna) allemaal hetzelfde haar en dezelfde kleur ervan hebben en het verhaal.. tot nu toe, is gewoon zwak.

Waar GoT ijzersterk begon moet deze het hebben van de opbouw, aflevering na aflevering... tenminste, dat hoop ik. Als het iedere aflevering zo blijft dat word het niks.

Maar zoals ik al zei, moeilijk/lastig om het na 1 aflevering te kunnen zeggen. Ik weet alleen dat dit geen GoT is en ook niet in de buurt gaat komen van bijna alle briljante seizoenen ervan (het laatste seizoen gewoon even vergeten).
Verwijderd @Ruw ER29 augustus 2022 15:30
De reden dat de laatste seizoenen zo veel slechter waren dan die daarvoor komt omdat het bronmateriaal er doorheen was. De laatste seizoenen was nog geen boek van, dus dat deel is geschreven voor TV en dat spatte er vanaf. Datzelfde geld voor deze hele prequel. Het is zeer losjes gebaseerd op Fire and Blood, maar dan ook echt zeer losjes. Ga er maar vanuit dat het nooit de eerste seizoenen van GoT zal evenaren.

Ikzelf laat het links liggen uit andere beweegredenen. Ik ben geen fan van het onnodig forceren van diversiteit. Een donkere Targaryan.. Maar dan met name de verklaring waarom vind ik belachelijk. Opmerkingen van de makers die mij gewoon als idealistisch activistisch gedachtengoed overkomen zonder goede reden/onderbouwing.

Hun verklaring en dit is een letterlijk citaat: 'House of the Dragon' showrunners reimagined some characters as Black because they didn't want it to be 'another bunch of white people on the screen'

Ik pas voor dit soort racistische opmerkingen, alsof er iets mis is met blanke mensen wanneer het compleet logisch is volgens het verhaal dat de mensen daar blank zijn. Targaryans zijn een blanke familie met spier wit haar. Daar kan niet ineens een donker persoon tussen komen op zijn minst een verklaring. En juist dit soort verklaringen schrijven in een verhaal voelt altijd zo geforceerd en dat merk je als kijker, het voelt goedkoop. Deze Targaryan was in het boek gewoon blank overigens.
secretqwerty10 26 augustus 2022 19:21
en? dit is niet tweakers-waardig. het is een tv serie op een streamingplatform over een prequel van een serie in de fantasy-genre. HBO-Max is misschien de enige reden maar verder echt geen nieuws voor op hier
tweakuwe @secretqwerty1026 augustus 2022 19:58
Dat ene mogelijke 'Tweakers' feitje had al een nieuwsbericht: nieuws: HBO Max crasht op Fire TV-mediaspelers door première Game of Thrones-...

Ben het met je eens, weinig 'Tweakers' aan de inhoud van dit bericht.
Terranova @secretqwerty1026 augustus 2022 20:08
Dit zal wel een verkapte advertentie zijn
RaJitsu @secretqwerty1026 augustus 2022 20:26
Eens. Ondanks dat velen het hier kijken, moet m.i. een bericht natuurlijk wel tech-relatie hebben. Verwerk het anders in een opvolging van het bericht dat de servers crashte, waar ze wat specifiekers over te melden hebben en hoe het verloop van de bezetting van de capaciteit gegaan is de afgelopen week en waar het mee vergeleken kon worden qua releases. Al moeten ze daar dan ook de juist bronnen voor hebben, die deze zaken ook willen prijsgeven.
Eldaly_M 26 augustus 2022 19:02
Waarom is dit tweakers nieuws.
L0g0ff @Eldaly_M26 augustus 2022 19:18
Je krijgt een -1. Maar ik ben het wel met je eens. Sinds wanneer horen films en series ook bij Tweakers? Ik kom hier net als jij ook voor tech nieuws. Het enige tech info binnen dit artikel is dat de servers het niet trokken bij launch van deel 1.
miicker 27 augustus 2022 00:45
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de serie en bijv. ervaringen willen lezen/delen, we hebben een topic op Tweakers over deze serie: [Serie] House Of The Dragon
Sausage 27 augustus 2022 08:25
Ik dacht dat Tweakers een tech site was? Nu zie ik berichten over o.a. autos en TV series.

Jammer.
WolfsRain @Sausage27 augustus 2022 13:05
Ja want autos en streamingdiensten hebben niets met tech te maken
roggebrood 27 augustus 2022 08:47
Nou nog het laatste nieuws over Nick & Simon en ik ben weer helemaal bij.
RoamingZombie 27 augustus 2022 09:59
Mijn probleem met de serie op dit moment is dat ik niet niemand mag. Iedereen is corrupt, heeft snode plannen of is gewoon zo hypocriet als de nete. Ik kan een serie alleen volgen als er ook een personage in zit waar ik voor kan rooten. Om de zelfde reden kon ik Mad Men ook niet kijken. Afschuwelijke mensen allemaal.
RoyReyn 26 augustus 2022 18:10
Geweldige serie! Nu wel hopen dat ze hebben geleerd van het afraffelen van seizoenen…
Byron010 @RoyReyn26 augustus 2022 18:18
Geweldige aflevering*
Knap dat je al een oordeel hebt over de gehele serie als er maar 1 aflevering te zien is. Je zegt het zelf al, wat als ze het nu gaan afraffelen? is het dan nog steeds een geweldige serie?
Amarius @RoyReyn26 augustus 2022 21:15
Hoe weet je dat, er is toch slechts 1 aflevering uitgebracht?
BlueLed 26 augustus 2022 18:40
Ik loop weer te zeiken waarschijnlijk, maar is dit tech nieuws? Hier hebben we toch wel andere websites voor? Just my two cents
Alekz87 @BlueLed26 augustus 2022 18:45
Klik je er niet op in het vervolg?
Problem solved
BlueLed @Alekz8726 augustus 2022 19:17
Daar gaat het niet om. Je komt hier voor tech nieuws.
bArAbAtsbB @BlueLed27 augustus 2022 16:01
omdat HBO streaming down ging bij de release (ok alleen via firepro sticks) is het wel tech geworden ja!
Trick7 26 augustus 2022 18:12
suprised pikachu

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