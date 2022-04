Aantal abonnees HBO en HBO Max stijgt tot 76,8 miljoen

HBO en HBO Max hebben samen 76,8 miljoen abonnees. Dat zijn er 3 miljoen meer dan een kwartaal eerder. Het is niet bekend wat het aantal abonnees is van streamingdienst HBO Max, die sinds maart ook in Nederland beschikbaar is. Het bedrijf noemt alleen het gecombineerde aantal.

Het aantal abonnees van HBO en HBO Max is gegroeid met 12,8 miljoen ten opzichte van een jaar geleden, blijkt uit de kwartaalcijfers van moederbedrijf AT&T. Het totale abonneebestand bestaat nu uit 76,8 miljoen accounts en daarvan worden er 48,6 miljoen afgenomen in de Verenigde Staten. In Amerika ging het om een groei van 4,4 miljoen accounts in een jaar.

De groei komt ook door de introductie van HBO Max in Europa. Sinds 8 maart is de streamingdienst beschikbaar in Nederland en veertien andere Europese landen. Cijfers over het aantal abonnees in Europa of specifieke landen geeft AT&T niet.

Netflix maakte eerder deze week bekend dat het aantal abonnees voor het eerst in tien jaar was gedaald. Het bedrijf zei dat die daling onder andere kwam door toegenomen concurrentie. Netflix is met een kleine 222 miljoen abonnees nog altijd verreweg de grootste streamingdienst. Disney+ volgt met bijna 130 miljoen abonnees.