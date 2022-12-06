Gecombineerde streamingservice HBO Max en Discovery+ gaat mogelijk Max heten

De nieuwe streamingdienst van mediaconglomeraat Warner Bros. Discovery gaat waarschijnlijk Max heten. Het komende voorjaar wil het bedrijf zijn streamingdiensten HBO Max en Discovery+ samenvoegen en verder laten gaan onder een nieuwe naam

Nieuwszender CNBC schrijft op basis van interne bronnen dat de juristen van Warner Bros. Discovery onderzoeken of de naam Max gebruikt kan worden. De naam staat nog niet vast en kan nog veranderen, zeggen de bronnen. Intern heeft het nieuwe platform de codenaam BEAM gekregen. Wanneer de definitieve naam van de nieuwe streamingservice bekend wordt gemaakt, is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen prijzen bekend van de abonnementen.

In augustus maakte Warner Bros. Discovery bekend dat HBO Max wordt vervangen door een nieuw platform, dat een combinatie wordt van dat platform en Discovery+. In de lente van 2023 moet de gecombineerde streamingdienst in de VS beschikbaar komen. Eerst wilde het bedrijf het platform in de zomer beschikbaar maken in de VS, maar dat is opgeschoven naar komend voorjaar, schreef CNBC vorige maand. Andere landen volgen daarna.