Gecombineerde streamingservice HBO Max en Discovery+ gaat mogelijk Max heten

De nieuwe streamingdienst van mediaconglomeraat Warner Bros. Discovery gaat waarschijnlijk Max heten. Het komende voorjaar wil het bedrijf zijn streamingdiensten HBO Max en Discovery+ samenvoegen en verder laten gaan onder een nieuwe naam

Nieuwszender CNBC schrijft op basis van interne bronnen dat de juristen van Warner Bros. Discovery onderzoeken of de naam Max gebruikt kan worden. De naam staat nog niet vast en kan nog veranderen, zeggen de bronnen. Intern heeft het nieuwe platform de codenaam BEAM gekregen. Wanneer de definitieve naam van de nieuwe streamingservice bekend wordt gemaakt, is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen prijzen bekend van de abonnementen.

In augustus maakte Warner Bros. Discovery bekend dat HBO Max wordt vervangen door een nieuw platform, dat een combinatie wordt van dat platform en Discovery+. In de lente van 2023 moet de gecombineerde streamingdienst in de VS beschikbaar komen. Eerst wilde het bedrijf het platform in de zomer beschikbaar maken in de VS, maar dat is opgeschoven naar komend voorjaar, schreef CNBC vorige maand. Andere landen volgen daarna.

HBO Max
HBO Max

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 13:34
166 • submitter: Stukfruit

06-12-2022 • 13:34

166

Submitter: Stukfruit

Lees meer

Streamingdienst HBO Max wijzigt in 2024 in Nederland naam naar Max
Streamingdienst HBO Max wijzigt in 2024 in Nederland naam naar Max Nieuws van 12 april 2023
Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt in mei 2023
Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt in mei 2023 Nieuws van 9 december 2022
Moederbedrijf discovery+ en HBO Max gaat diensten in VS samenvoegen in 2023
Moederbedrijf discovery+ en HBO Max gaat diensten in VS samenvoegen in 2023 Nieuws van 5 augustus 2022
Aantal abonnees HBO en HBO Max stijgt tot 76,8 miljoen
Aantal abonnees HBO en HBO Max stijgt tot 76,8 miljoen Nieuws van 22 april 2022
Derde van Nederlanders kijkt naar streamingdienst met gedeeld account
Derde van Nederlanders kijkt naar streamingdienst met gedeeld account Nieuws van 22 februari 2022
Meer producten en artikelen
Televisies HBO Max Streaming

Reacties (166)

-Moderatie-faq
166
166
62
1
0
82
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Meessen 6 december 2022 13:38
Ben benieuwd wat er met de "levenslange" 50% korting gebeurt van gebruikers van de huidige app.

Ik kijk er nu al bijna niet naar, als het duurder wordt ben ik weg.

[Reactie gewijzigd door Meessen op 22 juli 2024 14:35]

mr.Millenarian @Meessen6 december 2022 13:57
Het is heel simpel. Loopt jouw abbo gewoon door na de naamswijziging dan wijzigt er ook niets aan je korting. Anders zullen ze je eerst opnieuw moeten vragen lid te worden van de 'nieuwe' dienst met de nieuwe prijs.
nlmarvin @mr.Millenarian6 december 2022 14:20
In de praktijk komt dit vaak neer op een onoverzichtelijke mail waarin staat dat je automatisch wordt overgezet naar het nieuwe abonnement en dat je niks hoeft te doen onder het mom van 'gemak'.
Daarmee is niet reageren of opzeggen automatisch instemmen met het overzetten van je account.
MrFax @nlmarvin6 december 2022 14:29
Hoe jij dit nu stelt dat HBO dit zou doen is gelukkig verboden in Nederland :P
raceeend9 @MrFax6 december 2022 15:11
Hoe is dit verboden in nederland?

Ik kreeg 20 oktober nog een bericht van mijn bank dat de tarieven worden verhoogd.
Dit wordt precies zo aangegeven.
"ben je het niet eens met de wijziging?
Als je de rekening houdt ga je akkoord met de wijziging.
klik hier als je meer wil weten over opzeggen. dit kan kosteloos"

Ofwel:
Kijk maar effe wat je doet.
Caelorum @raceeend96 december 2022 15:14
Dat is een voortzetting van dezelfde dienst.
In dit geval is er 50% lifetime korting op de dienst. Zolang die dienst voortzet (al dan niet onder nieuwe voorwaarden) dan blijft die korting. Ik gok echter dat ze een nieuwe dienst introduceren en de oude laten vervallen en je dus inderdaad opnieuw lid moet worden.
RobertPeterson @Caelorum6 december 2022 15:22
Waarom zouden ze dat doen? Dan moeten ze al hun abonnees afmelden en die moeten dan zelf opnieuw lid worden. Dat doe je toch niet? Dan gooi je in een maand je hele omzet weg, in de hoop dat iedereen direct weer lid wordt.
Caelorum @RobertPeterson6 december 2022 15:24
Er gebeuren wel gekkere dingen sinds Discovery de boel overgenomen heeft. Ze gaan enorm voor de korte termijnwinst en lijken geen echte langetermijnstrategie te hanteren waar de streamingdienst echt de bulk van de inkomsten gaat genereren.
RobertPeterson @Caelorum6 december 2022 15:30
Discovery de boel overgenomen? Warner Media is toch gesplitst van AT&T? Ze zijn sowieso maar 4 jaar onder AT&T gevallen. HBO was juist voor 2018 een powerhouse?
Caelorum @RobertPeterson6 december 2022 17:21
Warner Media is gesplitst van AT&T inderdaad en vervolgens samengegaan met Discovery. Discover 29% en AT&T 71% van het nieuwe bedrijf. maar board members zijn 6-7 verdeeld en de nieuwe CEO is iemand van Discovery geworden. Hij kreeg ook meteen even twee opdrachten mee: vergroot de streaming dienst HBO Max tot 400 miljoen subscribers en bespaar even 3 miljard dollar in twee jaar. En dat heeft die dus gedaan door films die praktisch af waren te cancellen, series te verkopen en van HBO Max af te halen (allemaal kostenbesparing) en dan HBO Max samen te voegen met Discovery+ (aantal subscribers "kunstmatig" verhogen).
RobertPeterson @Caelorum6 december 2022 17:38
Oke! Dat wist ik niet, heb je wellicht ook bronnen voor deze claims? Vind het altijd wel interessant maar kan zo via Google dit totaal niet terug vinden.

Ook snap ik bijvoorbeeld de logica niet. Als je HBO Max en Discovery + samenvoegt dan krijg je toch minder subscribers? Op dit moment zouden de diensten samen zo'n 95 miljoen subscribers hebben. Ja ik weet dat CEO's soms onwerkelijkse opdrachten krijgen. Maar een vervierdubbeling van het aantal abonnees en tegelijkertijd 1.5 miljard besparen per jaar klinkt voor mij echt als lariekoek.

Zou het dus graag willen teruglezen!
Caelorum @RobertPeterson6 december 2022 22:24
Het wikipedia artikel over Warner Bros. Discovery is een mooi startpunt. Het meeste van wat ik heb gezegd staat daar ook met bronvermelding.
RobertPeterson @Caelorum6 december 2022 23:57
Ga ik even lezen! Bedankt!
Z100 @RobertPeterson6 december 2022 17:21
Was is het sleutelwoord. HBOs gouden dagen zijn allang voorbij.

Het mediahuis hield voor, naar mijn mening, te lange tijd vast aan het oude model dat zij hun abonnementen koppelde aan TV providers. De streaming uitrol was hierdoor ook veel trager dan bij concurrenten zoals Netflix.

Daarnaast zijn er sinds Game of Thrones geen iconische producties meer geproduceerd door HBO. Wanneer is de laatste keer dat echt iemand hebt gehoord die lyrisch is over een post-GoT productie?

Vroeger stond HBO bekend om films en series te produceren voor TV dat geen enkel ander mediahuis kon of durfde te doen. En het was een van de heel weinige opties als je 24/7 hoge kwaliteitsfilms wilde kijken op je TV.
CR2032 @Z1006 december 2022 17:35
Hier in Nederland heeft de HBO deal met Ziggo geen goed gedaan. Ze hadden het inderdaad veel eerder los moeten laten.

Iconische nieuwe producties na GoT van HBO zijn er zoveel: Succession, Westworld, Euphoria, Chernobyl, Dune, The White Lotus. Om er zo maar een paar te noemen. Kijk eens in het HBO Max topic hier op GoT.
prutser387 @CR20326 december 2022 19:10
linkje?

deze?
forumtopic: Het HBO Max topic [streamingdienst]

[Reactie gewijzigd door prutser387 op 22 juli 2024 14:35]

RobertPeterson @Z1006 december 2022 17:46
Ik vond bijvoorbeeld Chernobyl een iconische productie? Was echt een kwalitatief gigantische goede serie die ook erg goed ontvangen is met ontzettend veel gewonnen Primetime emmy's etc.

Volgens mij nog altijd een van de best beoordeelde series ooit:

https://www.imdb.com/title/tt7366338/?ref_=nv_sr_srsg_0

Ook heb ik best wel zin in The last of us, ziet er uit als een erg goede productie.

Edit: ik spier hier boven nog even bij @CR2032 Maar idd alles wat hij opnoemt zijn gewoon kwalitatief echt goede films en serieus. Die ook erg goed ontvangen zijn.

Sowieso vind ik de kwaliteit van HBO beter dan Netflix en Amazon Prime. Moet zeggen dat Apple ook een paar hele goede series heeft. Severance, Ted Lasso, Bad Sisters

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 14:35]

deathmonkey @RobertPeterson6 december 2022 16:52
Wat ik denk dat er gaat gebeuren:
1. de diensten worden samengevoegd. Beide voor +- dezelfde prijs als nu. 50% korting blijft gelden.
2. Na 6-12 maanden gaan de prijzen omhoog, waardoor ook die van de mensen met 50% korting
3. Na genoeg marktaandeel te hebben binnengeharkt, stijgen de adviesprijzen flink, maar krijgt men standaard 'korting'. Het effect van 50% korting is dan grotendeels weg.
RobertPeterson @deathmonkey6 december 2022 17:41
Ja dit lijkt mij ook het meest logische vervolg. Eigenlijk een beetje hoe we Amerikaanse bedrijven kennen toch? Amazon maakt meestal ook de eerste jaren verlies. Maar gaat altijd onder de marktprijs om zo marktaandeel binnen te harken. en vervolgens de prijs te verhogen.

Zo vind ik amazon prime nu best grappig. 3 euro per maand, gratis verzending en toch best veel series en films. Dit kost in Duitsland volgens mij zo'n 9 euro per maand. Voor de zelfde diensten geloof ik.

Toch als de adviesprijzen stijgen naar bijvoorbeeld 15,00 dan is het best een dure dienst. Maar betaal ik alsnog maar 7,50. 50% zal op elk prijsniveau schelen.
veltnet @Caelorum6 december 2022 15:30
Lid worden gaat automatisch. Ze gaat als bedrijf al de klanten toch niet bij het oudvuil zetten?
Je wordt zonder veel gedoe automatisch lid van de club als je nu lid bent van Disney of HBO

De voorwaarden wijizgen gebeurt een paar maanden later....

[Reactie gewijzigd door veltnet op 22 juli 2024 14:35]

Metian @Caelorum6 december 2022 16:12
Ik zie het niet gebeuren dat ze de huidige klantenbestand in de prullenbak mieteren en dan vrolijk een nieuwe dienst aanbieden zonder klanten. Je verliest hiermee meer klanten dan zich waarschijnlijk gaan inschrijven.

Het is een rebranding van de huidige platform met meer kanalen. Het zou me ook niks verbazen als ze straks de huidige apps behouden en het qua benaming veranderen maar de werking etc. allemaal gelijk blijven.
Carn82 @nlmarvin6 december 2022 14:28
Dat zou niet zomaar mogen toch? ... maar goed, er gebeuren natuurlijk wel vreemdere dingen. Sowieso verstandig om de mailbox de komende tijd goed in de gaten te houden lijkt mij.
WokBoy @Carn826 december 2022 18:28
Volgens mij is dit verboden onder de “Wet Van Dam” maar IANAL
iAR @mr.Millenarian6 december 2022 14:38
Is daar een bron van?
Byte @Meessen6 december 2022 13:41
De 50% korting is leuk, maar voor mij geen reden om te blijven. Ik maak er nu maandelijks uitgebreid gebruik van, maar mocht het zover zijn dat ik uitgekeken ben met de bestaande content dan zeg ik gewoon op. Je denkt dat je een hoop bespaart met het kortingstarief, maar als je de dienst enkele maanden stopt dan verdien je er meer op. Uiteraard moet je wel goed in de gaten houden op welke streamingdienst je abonneert. Voor mij is nu de regel max 1 dienst en dat werkt vooralsnog prima.
zx9r_mario @Byte6 december 2022 13:53
Ik had ook die 50% korting. Kwa content kwam er nauwelijks iets interessants bij, dus maar opgezegd.
Murc1elag0 @zx9r_mario6 december 2022 14:25
The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Boardwalk Empire, Westworld, Banshee, Barry, Band of Brothers, The Pacific, Chernobyl, Sherlock, Friends, The office, Fringe, The Big Bang theory, Downtown Abbey.

Maar een "paar" aanraders..
Daejji @Murc1elag06 december 2022 15:16
Zitten pareltjes tussen inderdaad.
Maar dit zijn veelal series die iedereen nu wel gezien heeft.
Qua nieuwe toppers van dit niveau komt er niet veel nieuws bij.
rneeft @Murc1elag06 december 2022 14:29
Chernobyl voor mij reden 1 voor HBO Max. Nu gebleven voor The Big Bang Theory :-D
MeNTaL_TO @rneeft6 december 2022 14:38
Is de Bluray of dvdbox kopen dan niet goedkoper?
rneeft @MeNTaL_TO6 december 2022 15:36
Bij bol.com bluray 108.98
bij HBO Max is dat 3,99 per maand (50% korting levenslang) en dan is dan bak em beet: 27 maanden.
Dus tot nu toe nog niet :-D na 27 maanden wel...

Echter, dan moet je ook nog een bluray speler aanschaffen (DVD box is 144 euro trouwens)

EN! voor mij wellicht belangrijker. Op hbo max hoef ik geen schijfjes uit de doos te pakken en in machine te doen, wordt de aflevering gelijk gestart PLUS theme song skippen, credits skippen automatisch naar volgende aflevering.Tv uit... tv aan, en door met kijken.

Ik heb de 24 (Jack Bauer) in een dvd box, 4 afleveringen per dvd... man man man wat een "werk" als je hbo/netflix gewent bent haha |:(
aadje93 @rneeft6 december 2022 15:47
en op blueray is de kwaliteit weer veel beter dan streamen ;)
Geerbeer94 @aadje936 december 2022 16:01
Het gaat hier toch om the big bang theory, die serie is visueel zo oninteressant dat ik het op 720p zou kunnen kijken. Dus het verschil tussen streamen en bluray is in dat geval niet boeiend.
aadje93 @Geerbeer946 december 2022 16:49
BB theory word als voorbeeld genoemd, maar een series als the pacific of BoB zou ik toch heel graag op bluray hebben ;). Maar idd net wat te duur voor het mooie
Verwijderd @Murc1elag06 december 2022 15:20
Verdoe jij tijd niet met westworld. Dat is na 4 seizoenen geannuleerd.
Brawler1986 @Verwijderd6 december 2022 15:28
Ah nee, serieus.... hetzelfde als bij Raised by Wolves.... echt triest dit...

EDIT: Jup... cancelled vanwege kritiek en minder viewers. Voor mij is dit echt de "nail in the coffin". Ik kijk nog even snel de serie Arrow, en dan ben ik weg bij HBO. Heb alles al wel gezien verder en komt weinig interessants uit. Ik koop wel de serie als deze compleet is afgerond. Liever 100 euro spenderen aan een goeie serie, dan half gebakken lucht bekijken. Daarnaast heb ik 60% toch al gekocht op Blu-ray.

[Reactie gewijzigd door Brawler1986 op 22 juli 2024 14:35]

Mr. Freeze @Verwijderd6 december 2022 17:17
Zat er een slot aan de serie wat de moeite van het kijken waard is? Ben zelf halverwege 3 beetje in slaap gevallen.
NuEffeNiet @Verwijderd6 december 2022 18:24
Hadden ze direct na seizoen 1 moeten doen, seizoen 1 was goed, de rest was uitmelken.
SPee @Murc1elag06 december 2022 17:49
Mijn lijstje zou korter zijn:
The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Boardwalk Empire, Westworld, Banshee, Barry, Band of Brothers, The Pacific, Chernobyl, Sherlock, Friends, The office, Fringe, The Big Bang theory, Downtown Abbey.
WokBoy @Murc1elag06 december 2022 18:24
BBT, Friends, Harry Potter en nog een aantal veelgevraagde staan ook op andere streamers, ik kon er niet warm voor lopen. De QAnon docu en Chernobyl waren mijn reden om een abbo te nemen, en verder valt het erg mee tot tegen.
wiseger @Murc1elag06 december 2022 21:15
Helaas allemaal oud materiaal dus allang gezien. Er komt maar weimig nieuws uit.
Friends & the Big Bang theory zijn bijna op elke streamingdienst te zien gewerst.
Sjeefr @zx9r_mario6 december 2022 14:02
Al geabbonneerd sinds maart toen ze met die deal kwamen. Als impuls geabonnneerd. Tot de dag van vandaag nog helemaal niks gekeken. Gauw maar eens opzeggen, inderdaad.
ErikT738 @Sjeefr6 december 2022 14:18
Ik zou The Nevers en Peacemaker nog even proberen als ik jou was. Verder kijk ik er ook verdacht weinig naar overigens...
RobertMe
@ErikT7386 december 2022 14:50
Peacemaker zou ik nu niet als neusje van de zalm op HBO Max noemen. Ik heb mij er goed mee vermaakt, maar het is wel een verschrikkelijk flauwe, "kinderachtige", serie. Waarmee het echt een guilty pleasure is en niet voor iedereen weggelegd (ik zou mij schamen om hem aan te raden :p).

Bij HBO zijn de grote namen dan toch eerder de al benoemde: The Sopranos, The Wire, Band of Brothers (en in mindere mate The Pacific), Game of Thrones, True Detective, Chernobyl, ...
ErikT738 @RobertMe6 december 2022 15:17
De series die jij noemt kijk je niet vlug even weg voordat je het abonnement stopzet :p

Verder is Peacemaker natuurlijk iets minder serieus dan de series die jij noemt, maar zou ik de serie zeker niet afdoen als kinderachtig. Ik had niet van John Cena verwacht dat hij de serieuze momenten ook zo goed neer kon zetten.
iew @ErikT7387 december 2022 12:06
Rogue Heroes (2022) en Pennyworth (2019) vind ik ook geweldige series op HBO.
Shiftace @Sjeefr6 december 2022 14:05
Er staat genoeg leuks op, vreemd. Je kijkt heen house of the dragon etc?
rko4u @Shiftace6 december 2022 15:13
Smaken verschillen, wat voor jou leuk is, hoeft voor een ander niet leuk te zijn. Ik heb het gered tot GOT aflevering 4, toen had ik er genoeg van, het vervolg heb ik daarom maar laten schieten.
Shiftace @rko4u6 december 2022 17:54
Maar, waarom dan hbo max nemen? GOT en spinoffs is hun main ding
Chanfan @Shiftace6 december 2022 17:32
House of the Dragon is ok maar het is niet de topserie die GoT wel was.
hrigteri @Chanfan7 december 2022 17:36
Dat springen in de tijd vind ik extreem storend.
een paar weken of zoiets, ok. maar zoveel jaren als er nu gebeurde dat ze de hoofdrol-actrices hebben moeten vervangen, niet ok.
ik voel totaal geen band met de dames.
Al met al vind ik het hele GoT/HotD zwaar teleurstellend.
Ook veel te veel donkere scenes. Geen reet (uhm.. letterlijk?) te zien. Realistisch in die oude kastelen en zo, sure, maar liever even iets minder realistisch en zet er maar een flinke spot op. Irritant zo donker.
Gelukkig hebben ze voor seizoen 2 beloofd geen sprongen in de tijd meer te doen, maar ik kijk nauwelijks uit naar seizoen 2.
Chanfan @hrigteri8 december 2022 08:56
Dat springen in de tijd vond ik ook helemaal niks. Mocht het een ander seizoen zijn oké maar niet midden in een seizoen. Je gaat wennen aan een personage en dat is er opeens een heel nieuwe cast...
De donkere scènes zijn veel ja maar daar had ik niet echt een probleem mee. Het is de algemene verhaal dat teleurstellend was. Goed om te zien maar seizoen 2 laat ik toch schieten tenzij de reviews beter zijn.
YStec @Meessen6 december 2022 13:42
Inderdaad, als ik ook maar een cent meer ga betalen voor de nieuwe dienst zet ik mijn abonnement stop. Eerder ook gedaan met Netflix na de zoveelste prijsstijging (en andere redenen).

Tig diensten (te veel), dus als ze gaan rommelen met de prijzen ben ik meteen weg.
Wouterie @Meessen6 december 2022 13:56
Goede vraag! Ik ben nu alles aan het kijken wat ik interessant vind, maar ik vind het geen cent meer waard dan die 50% die ik er nu voor betaal. Zeker met de nieuwe(re) spelers op de markt zullen ze toch een scherpe prijs moeten blijven hanteren om een beetje interessant te blijven.
Verwijderd @Meessen6 december 2022 14:03
Ik ben ook benieuwd. Nou heb ik zowel HBO met 50% korting als discorvery+ dus het kan opzich wel gunstig uitpakken.
Beakzz @Verwijderd6 december 2022 14:35
Maar why? Discovery plus een keer genomen omdat mijn vriendin Olympische spelen wilde kijken, maar zag verder alleen maar reallife shit staan en dergelijken?

Of staat er tegenwoordig wel wat interessants op? Of dat is gewoon je ding natuurlijk en ik oordeel niet ofzo. Gewoon mijn smaak niet.
Verwijderd @Beakzz6 december 2022 17:02
Omdat mijn vrienden al die tlc content wil zien, elke ochtend staan er programma's met een hoop relatie gedoe op 😂
X-ecutioner @Meessen6 december 2022 14:04
Voor mij is HBO nog een dienst van: "Oh staat dat er ook op?" en vervolgens ben ik weer een serie aan het bingen. Tot nu toe redelijk volgehouden om er gebruik van te maken. Disc+ heb ik ten tijde van grote sportevenmenten (24 uur van Le Mans, Olympische Spelen, Tour de France) dan even een maandje,
FQYPW @Meessen7 december 2022 20:20
Die 50% blijft can toepassing.
Maar de prijs kan duurder worden.
Bv 10 euro per maand.
Dan heb je altijd nog je 50% met 5 Euro per maand.

Heel slim dat ze 50% hebben gezegd en niet een vaste prijs.
De overname/samenvoeging was al lang in gedachten.
SaraNostra @Meessen6 december 2022 13:54
Dat vraag ik me ook af...
Verwijderd @Meessen6 december 2022 14:26
Ben benieuwd wat er met de "levenslange" 50% korting gebeurt van gebruikers van de huidige app.
De nieuwe streamingdienst van mediaconglomeraat Warner Bros. Discovery het wordt dus een nieuwe streamingdienst, het is niet dat HBOmax wordt hernoemd. Die 50% korting heb je verkregen door een overeenkomst aan te gaan met HBOmax.

Lijkt me dus dat je het gewoon kan schudden als HBOmax klant en ze straks eenzijdig de overeenkomst opzeggen.
Gloriam @Verwijderd6 december 2022 18:27
Makkelijke manier om zo klanten kwijt te raken. Hopelijk zijn ze niet zo dom.
feuniks @Verwijderd10 december 2022 12:00
Technisch gezien klopt het inderdaad dat als het een nieuwe dienst is (en dat hoeft niet eens van een nieuwe aanbieder te zijn) dat dan de 50% korting niet meer van toepassing is. Hetzelfde geldt als er ineens bijvoorbeeld een nieuw abonnement type komt en je wil daarnaar over. En vertrouw me, als ze van die 50% korting af willen, dan gaan ze zoiets doen. Of Discovery HBO mensen zomaar gaan overzetten, weet ik niet. Ik weet niet of het kan, maar ik denk het wel. Ik las laatst een persbericht van een tijdschrift dat stopte. Mensen die nog een abonnement hadden lopen, werden automatisch overgezet naar een andere gelijksoortige titel van het bedrijf. Als je dat niet wilde, dan moest je je melden. Ik weet niet meer welk tijdschrift het was. Zo geïnteresseerd was ik niet in het persbericht.
Nu is het maar de vraag wat Discovery / HBO gaat doen. Als ze slim zijn integreren ze beide diensten en gaan ze de abonnees sowieso een overgangsregeling geven. En als ze heel slim zijn, dan laten ze ook die 50% intact. Wellicht met een nieuwe prijs. Het is op dit moment erg druk in streamingland en teveel van je klanten tegen je in het harnas jagen, dat helpt niet.
darkdesign @Meessen6 december 2022 14:53
Mocht de 50% korting komen te vervallen zeg ik de dienst op en zal ik mij waarschijnlijk nooit meer abonneren.
hrigteri @Meessen6 december 2022 17:01
Er waren paar leuke series die ik vrij per ongeluk heb ontdekt.
Barry is heerlijk, soort van Dexter maar dan anders. Cleaning Lady vond ik ook positieve verrassing. Hacks is (soms) leuk. Verder houdt het snel op bij veel ouwe meuk, naast GoT natuurlijk. En veel onzin reality tv met teveel geschreeuw.
Nieuwe GoT HotD serie vind ik extreem teleurstellend. Om niet te zeggen bagger.
Ik heb inmiddels SkyShowtime en heb daar al veel meer titels gevonden waar ik blij van wordt.

Discovery+ is voor mij toegevoegde waarde 0. Ik kijk wel Goldrush, maar daar betaal ik geen streaming service voor.
Dus idem wat je zegt. Wordt het duurder, bye bye.
Devvert @Meessen6 december 2022 18:05
ha, dat was ook mijn eerste gedachte. Als ik meer moet gaan betalen, gaat deze dienst de deur uit. We hebben er al te veel en het is steeds meer werk om nog iets goeds te vinden.
jongetje @Meessen6 december 2022 21:31
Dus je hebt het omdat je korting krijgt? Uiteindelijk is het toch veel goedkoper om het op te zeggen als je het bijna niet kijkt. Dan heb je een korting van 100 procent.
old_spice @Meessen6 december 2022 23:56
Same here. Er staan echt grandioze series op HBO Max. Heb een paar gouwe ouwe weer gekeken. Maar ben er eigenlijk wel weer doorheen. Opzeggen lijkt me dan wel de beste stap. Heb tegenwoordig ook Plex. Dus als ik iets nieuws van HBO wil zien download ik het wel. Scheelt weer een paar euro in de maand. Kan ik daar weer een ijsje van kopen ofzo.
Karimpje @Meessen6 december 2022 23:57
Dat wordt voortgezet, maar de truc hier is dat je lifetime 50% korting hebt, maar ze zeggen niks over de basisprijs voor het abonnement. Dat zou theoretisch 100euro kunnen worden en dan betaal jij er maar 50euro voor.

Ik denk dus dat die € 3,99 gewoon niet heilig is.
boolean @Meessen7 december 2022 11:04
Daar ben ik zelf ook benieuwd naar. De enige reden dat ik HBO heb genomen is de "levenslange" 50% korting. Tot nu toe heb ik er echter slechts één keer gebruik van gemaakt. Netflix, Disney+ en Prime worden bij ons wel veelvuldig bekeken.
Triblade_8472 @Meessen7 december 2022 17:52
Ik ook. Ben ook benieuwd of we nu Amazon Prime-achtig praktijken krijgen dat de ene helft in je abbo zit en de andere helft niet.
himlims_ 6 december 2022 13:38
Discovery vond ik bizar prijzig voor de karrige content
JBVisual @himlims_6 december 2022 13:48
jammer is dat Discovery behoorlijk verschoven is van een informatie kanaal naar een Entertaiment kanaal.

In de periode 2000-2010 keek ik vaak nog naar discovery omdat ze best informatieve programma's hadden, waarop ik tegenwoordig meer het idee heb dat het Entertaiment is (Elke keer weer in het dagelijks leven van een gouddelver, een visser etc... mee kijken)
in zekere zin nog steeds enigszins informatief, maar als je continu met gevloek en persoonlijk drama geconfronteerd wordt, krijgt het toch soap-achtige elementen op deze manier.
Wouterie @JBVisual6 december 2022 13:55
Soort MTV experience. Ik ben eigenlijk naar National Geographic gegaan voor de docu's en intelligente inhoud.
JBVisual @Wouterie6 december 2022 14:29
helemaal gelijk daarin eenzelfde geld ook voor ontzettend veel zenders, ook voor bijvoorbeeld TLC (The Learning Channel) waarbij van leren weinig meer terecht komt (behalve als je veel wilt weten over veel te dure bruidsjurken in steden waar je nooit komt )

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 22 juli 2024 14:35]

Wouterie @JBVisual6 december 2022 14:39
TLC... Staat het daar voor? Wat een ellende is dat zeg.
cracking cloud @Wouterie6 december 2022 16:10
The Ladies Channel
jongetje @cracking cloud6 december 2022 21:32
Neejoh, Tender Love and Care.
FQYPW @JBVisual7 december 2022 20:21
TLC is nooit een educatieve zender geweest maar een zender speciaal voor vrouwen met vrouwen programmas.
DNN!S @Wouterie6 december 2022 16:07
National Geo Geographic is anders ook niet meer wat het geweest is en is dezelfde kant op gegaan met hun real life slangenvangers, Cesar Millans en Ice Road cowboys. Met veel geluk komt er nog eens een voor de 12e keer herhaalde abandoned engineering of air crash voorbij.
iew @DNN!S7 december 2022 12:14
Daar hebben ze nu Nat Geo Wild voor..., wanneer je echte wildlife docu's wilt zien.
DNN!S @iew7 december 2022 12:19
Ben meer van engineering, bouw- en industrie enzo. Dat was vroeger 80% van de programmering. Ik snap dat dat niet breed genoeg is en je daarover ook een keer uitgepraat bent maar nu is het bijna niets meer. Zou liever 20 jaar oude herhalingen van echte docu’s zien dan weer de zóveelste reallife, maar overduidelijk geacteerde series.
iew @DNN!S7 december 2022 12:26
Ah okee, tsja ik heb mijn eigen film en serie verzameling, wel alles op dvd maar ik verzamel dan ook al vanaf de eerste VHS videorecorder, heb zelfs alle oudere John Wayne films bijvoorbeeld, ook uit die tijd heb ik heel veel materiaal aan films en series.

Ik kijk graag oud werk regelmatig opnieuw, nog steeds loop ik kringloop winkels af om oudere films en series te scoren op dvd, met de televisies van tegenwoordig is het allemaal prima te kijken op dvd, de enhance methodes van de televisies laten het er sowieso nog iets beter uitzien wanneer het om kwaliteit gaat.

Op Blu-ray is het gewoon niet te betalen, althans dat vind ik veel te duur.
Wouterie @DNN!S7 december 2022 09:35
Dr. Pol blijft toch wel een beetje mijn held hoor!
JEightyFive @DNN!S7 december 2022 09:48
Europe from above O+
En voorheen ook Cosmos geloof ik.
zx9r_mario @JBVisual6 december 2022 13:55
Zelfde als muziek videoclips bij MTV :O
PinusRigida @JBVisual6 december 2022 16:13
Jammer genoeg doen ze ook maar wat het meeste kijkers lokt en wat zien de massa's het liefst? "binnenkijken bij..." programma's.

Diegenen die dan geen interesse te hebben om bij celebrities te gaan binnenkijken of hoe wie-dan-ook staat eten te maken en gasten ontvangt 8)7 :O ...kunnen dan gaan "binnenkijken" bij houthakkers/vissers/preppers/etc... -families. Het is een format dat Discovery ook gewoon meegepikt heeft omdat ze beseffen dat het kijkcijfers trekt...

...ik vond sommige dingen nog wel interessant, zoals die gasten die daar compleet off-grid leven in de Canadese (dacht ik?) wildernis, maar na 1 seizoen is er de pret toch ook af, laat staan de oneindige herhalingen en marathons...
en idd... die focus op drama drama drama binnen het gezin, of de groep collega goudzoekers etc... is ook weer een voorbeeld van hoe ze plooien naar wat de massa's blijkbaar graag willen zien... ik vraag me steeds af hoe het komt dat dit zo bekeken wordt: programma's over anderen hun huishouden, bekend of onbekend, wtf is daar nu inhondsnaam interessant aan?! Maar blijkbaar behoor ik tot een minderheid.

...Wat mis ik de goeie ouwe echte docu's van weleer... à la Jacques Cousteau en David Attenborough.
...en ja ik klink oud, en ja ik ben oud. :D

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 14:35]

hrigteri @JBVisual6 december 2022 17:02
Je vergeet FBoy Island!
Heel belangrijke en intelligente content.
JEightyFive @hrigteri7 december 2022 09:50
Je zal maar een vriendin hebben die dat dus juist graag kijkt omdat het zo hersendood is :X
Gelukkig heb ik een eigen game kamer afgedwongen :P
iew @JEightyFive7 december 2022 12:13
Afgedwongen nog wel..., met andere woorden...
old_spice @JBVisual7 december 2022 00:01
Nou wat je zegt. Doe mij maar weer gewoon Old School Discovery Channel met informatieve programma's, MTV met gewoon weer muziekclips de hele dag, en RTL 5 met de gouwe ouwe series zoals A-Team, Miami Vice, Airwolf, Macgyver en Knight Rider. Meer heb je eigenlijk niet nodig op TV. De hele NPO kunnen we sowieso opheffen.
boolean @JBVisual7 december 2022 11:07
Je haalt me de woorden uit de mond! Discovery was een objectief informatiekanaal. Inmiddels is het een subjectief entertainment kanaal met af en toe een interessante docu.
NLWildcard @JBVisual8 december 2022 11:39
Ja zeer herkenbaar!!!! Ik kijk eigenlijk nooit meer Discovery (inc thema kanalen) en NatGeo. Ik heb een abbo genomen op Curiosity Stream. En daar krijg je ook Nebula bij. En daar kijk ik echt vaak naar. Staan echt pareltjes op. Zoals up2date info en achtergrond over oorlog in Oekraine, docus over vliegtuigen, docus over afgelegen plaatsen, over historische gebeurtenissen etc etc.
HenkEisDS @himlims_6 december 2022 13:44
Eens, en veel content kun je ook gewoon via je televisieprovider bekijken.
Netrunner @HenkEisDS6 december 2022 13:50
Televisieprovider is het ergst van allemaal:

je betaalt 10-15 euro per maand
je kunt niet on-demand kijken
je krijgt shitload aan willekeurige reclame

die was het EERST de deur uit. Highlights bekijk ik wel op youtube en nieuws lees ik wel via de browsers.of hebben we elkaar verkeerd begrepen?

[Reactie gewijzigd door Netrunner op 22 juli 2024 14:35]

CH4OS
@Netrunner6 december 2022 14:05
je krijgt shitload aan willekeurige reclame
Een belangrijke nuance hier is wel dat deze reclame niet vanuit de TV provider is, maar van de zender waar je naar kijkt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:35]

HenkEisDS @Netrunner6 december 2022 15:43
Dan heb je die al een hele lange tijd geleden de deur uit gedaan denk ik. Ik heb zelf niets dat ik wil terugkijken, maar ik zie mijn vrouw regelmatig dingen van TLC on-demand terugkijken en reclames kan ze hierin doorspoelen.
moonlander @HenkEisDS6 december 2022 13:48
Ik heb de televisieprovider de deur uit gedaan, 18,95 p/m betaalde ik daarvoor zonder extra zenders.
zx9r_mario @HenkEisDS6 december 2022 14:05
Bij NLZiet kun je ook best veel series en films terugkijken (ook van langere tijd geleden) zonder reclame.
boolean @zx9r_mario7 december 2022 11:11
De NLZiet en Videoland streams zijn van belachelijk lage kwaliteit. Als je dat vergelijkt met de Ziggo HD kanalen, lijken eerstgenoemde op VHS opnamen.

PS. Ik wil heel graag van Ziggo af, maar er zijn helaas geen fatsoenlijke alternatieven.

[Reactie gewijzigd door boolean op 22 juli 2024 14:35]

zx9r_mario @boolean7 december 2022 11:13
De livestreams van de bekende zenders op NLZiet vind ik net zo goed als Ziggo in FullHD.
boolean @zx9r_mario7 december 2022 11:21
Sorry, ik wil je niet beledigen, maar dan ben je echt blind (of heb je ze nooit naast elkaar gezien). Het zou ook nog kunnen dat je een TV met slechte deinterlacer hebt, want Ziggo's streams zijn interlaced. NLZiet streams zijn gemiddeld 7,5Mbit/s en bij Ziggo 12Mbit/s. Bovendien levert Ziggo al 10+ jaar surround sound (6ch) en de laatste keer dat ik van NLZiet gebruik heb gemaakt was het nog stereo. Totaal niet vergelijkbaar dus.
zx9r_mario @boolean7 december 2022 11:58
Niet echt blind met een 65inch 4K Oled TV
boolean @zx9r_mario7 december 2022 12:25
Dat zou juist betekenen dat je wél blind bent! :P Ik heb in dat opzicht geen recht van spreken, want ik heb een OLED in dezelfde maat. Sony heeft de beste deinterlacers op de markt, dus als het een Sony OLED betreft zul je wel degelijk een verschil moeten zien tussen NLZiet en Ziggo. Maar goed, er zijn ook mensen die het verschil niet merken tussen 100 en 200 km/u, maar dat wil niet zeggen dat het verschil er niet is.
Verwijderd @himlims_6 december 2022 13:44
5 euro per maand voor tennis, golf, wielrennen, ufc, snooker etc etc.
En daarnaast echt een shitload aan documentaires.
Ik vind de prijs wel meevallen....
hiostu @Verwijderd6 december 2022 13:47
Zijn het documentaires of "documentaires"? En de rest zou ik allemaal niet kijken persoonlijk, maar dat komt omdat ik eigenlijk geen sport kijk.
Verwijderd @hiostu6 december 2022 13:53
Van alles eigenlijk. Van "say yes to the dress" tot aan "through the wormhole".
Het is een verzameling van TLC, Discovery Science, Technology, Crime, Adventure, Lifestyle, Animals, Food etc.
rikadoo @Verwijderd6 december 2022 14:03
Niet boeiend dus voor mij, en hoeft van mij ook niet in mijn HBO pakket, ik ga er dus niet voor betalen als de prijs verhoogd word of de abonnementen aangepast worden. Dus dan word het opzeggen.
cracking cloud @hiostu6 december 2022 14:01
Standaard discovery spul, dus een kwartier aan content uitsmeren over 3 kwartier in de vorm van continu herhalen wat al eerder getoond is onder een stukje opzwepende muziek.

[Reactie gewijzigd door cracking cloud op 22 juli 2024 14:35]

old_spice @cracking cloud6 december 2022 23:57
En Morgan Freeman of Attenborough als narrator.
Netrunner @Verwijderd6 december 2022 13:48
en up2date star-wars content :D
Devalno @Netrunner6 december 2022 13:57
Verwar je hier niet Disney+ met Discovery+?
himlims_ @Verwijderd6 december 2022 14:28
5 euro per maand voor tennis, golf, wielrennen, ufc, snooker etc etc.
En daarnaast echt een shitload aan documentaires.
Ik vind de prijs wel meevallen....
aaaah; nu 5,-

ik betaalde nog 8,99 - opgezegd
Vrijdag 6 december 2022 13:43
Discovery onderzoeken of de naam Max gebruikt kan worden. De naam staat nog niet vast en kan nog veranderen, zeggen de bronnen. Intern heeft het nieuwe platform de codenaam BEAM gekregen.
Dus nu is het nog in de Beta-Max fase? :P
davekok @Vrijdag6 december 2022 14:20
Tja, laten hopen dat ze op tijd zijn, en niet iedereen met VHS verder gaat.
Wouterie @Vrijdag6 december 2022 14:40
En wat als Omroep Max nu een eigen dienst wil beginnen? Moeilijk hoor... Ik zal het snel claimen als ik hen was.
Cid Highwind @Vrijdag6 december 2022 14:08
Ze laten het omroepen zodra het live gaat.
sus 6 december 2022 13:40
“Levenslang voor 3,99”

Ben benieuwd of ze die aboprijs meepakken, zal ongetwijfeld een verhoging worden voor de vele niet-interessante Discovery programma’s. Al die real-life “goudzoekers die naar krabben vissen” mogen ze houden. En de overjarige how-its-made idem.

Liever dat ze het assorti WB-series/cartoons eens toevoegen
Robbaman @sus6 december 2022 13:44
Dat hebben ze nooit gezegd, het was levenslang 50% korting. De vraag is nu vooral of ze met deze samenvoeging het tarief verhogen en je daar alsnog 50% korting op krijgt, of dat de dienst met de korting gewoon helemaal stopt te bestaan en je dus kunt fluiten naar je korting.

Een derde optie zou nog kunnen zijn dat ze ook een 'alleen HBO Max' abonnement blijven voeren met de 50%, maar dat lijkt me wat onwaarschijnlijker.
cracking cloud @Robbaman6 december 2022 14:03
Vraag is levenslang van wie. Van de kijker of van HBO max?
Robbaman @cracking cloud6 december 2022 14:12
Haha, ja inderdaad. Nu zullen ze vast in de voorwaarden wel iets hebben gezet met dat ze de dienst mogen stoppen o.i.d., dus juridisch komen ze overal wel mee weg, maar ik acht de kans op teleurgestelde klanten toch wel redelijk groot helaas.
lenwar
@cracking cloud6 december 2022 14:55
Het antwoord is waarschijnlijk "Ja" :)
Als HBO Max stopt, heb je niks aan 50% korting, want het product bestaat niet meer, en als je als abonnee ermee stopt (om welke reden dan ook) dan houdt stopt je 50% korting dus ook.

Stel dat HBO 'kwaad wil', dan kunnen ze zeggen dat HBO Max ermee stopt en dat zij hun content in Max gaan stoppen. Daarmee stopt HBO Max dus. Op het moment dat zij slechts van naam veranderen en daar content van Discovery+ aan toevoegen, dan lijkt mij dat je korting door blijft gaan.

Persoonlijk zit ik niet te wachten op de inhoud van Discovery+. Althans. Ik heb eventjes op discoveryplus.com/nl gekeken, en daar zie ik 'Volle bak bij de Baumgards' gepromoot (geen idee wat het is, maar het is denk ik niet aan mij besteed) en verder spul als Hoarding: Buried Alive, The Freeway Killer, blalablabla.
Geen benul wat het allemaal inhoudt, maar volgens mij is dat van die schreeuwerige televisie waarin eigenlijk niks gebeurd, maar ze doen alsof de wereld ontploft.
Zelfs het kopje 'Documantaires' met titels als "The escape from Irpin" of "People Magazine investigates Killing Gucci" loop ik niet erg warm voor vanwege de titels alleen al.

Maar goed. Er zijn waarschijnlijk zat mensen die wel zitten te wachten op die content.

Ik ben in elk geval blij met HBO Max. Ik houd erg van het DC Comics universum en verder vind ik dat er best aardiger series tussen zitten. (( His Dark Materials, Sex Lives of College Girls, House of Dragons, Weeds, enz, enz)
Ruffian @Robbaman6 december 2022 13:48
Waarschijnlijk krijg je HBO Max voor 50% korting of Beam (o.i.d.) voor 50% korting.
Robbaman @Ruffian6 december 2022 13:57
Maar HBO Max gaat toch stoppen? Ze gaan neem ik aan niet voor niks samenvoegen.
Ruffian @Robbaman6 december 2022 14:38
Zo had ik het niet begrepen, dacht je krijgt alsnog een keuze.
De tijd zal het leren.
sus @Robbaman6 december 2022 13:48
Die bedoelde ik ja. Maar dan alsnog, ben benieuwd wat ze er van weten te maken.
trayracing 6 december 2022 13:43
Hoogste tijd dat al die andere streaming-platforms zich ook samenvoegen tot 1. Die hele melkkoe omtrent streamingabonnementjes hangt me zo zachtjes aan de keel uit.

Wil je seizoen 1 t/m 10 kijken? Pech gehad, we hebben alleen seizoen 2, 5-7 en 9. Over de andere seizoenen hebben we geen rechten weten te verkrijgen. Dus daarvoor mag je bij de concurrent een abbo afsluiten. Oh ja, en hoewel je betaalt, voegen we ook nog ff wat reclame toe. Want eigenlijk willen we meer geld zien, omdat we verlies hebben gedraaid toen we je als klant naar binnen harkte.

En vervolgens gaan janken wanneer iedereen terugvalt naar piraterij.

Zoals Gabe Newall ooit zei: piracy is not a pricing issue, it's a service issue.
Verwijderd @trayracing6 december 2022 14:22
Hoogste tijd dat al die andere streaming-platforms zich ook samenvoegen tot 1. Die hele melkkoe omtrent streamingabonnementjes hangt me zo zachtjes aan de keel uit.
Alles samenvoegen tot 1 streamingdienst zou inderdaad leuk zijn, vooral de prijs zal dan perfect zijn als in... kosten Disney + Prime + Netflix + HBOmax + Sky + Discovery + F1 + Videoland = minstens € 50,00 p/m. Of denk je nou echt dat al die afzonderlijke partijen genoegen zullen gaan nemen met minder dan wat ze nu per dienst binnen harken ?
Wolfos @trayracing6 december 2022 14:33
Zoiets kan alleen financieel niet uit. Van het bedrag dat je betaalt voor een streamingdienst gaat 2/3 naar content. Door samen te voegen haal je hooguit wat overhead weg en content die op beide staan, maar je gaat hoe dan ook veel meer betalen dan.

Als een dienst ermee stopt word is content gewoon niet meer beschikbaar. Netflix kan het zich niet veroorloven om bijvoorbeeld alle content van HBO voor dezelfde prijs erbij te leveren.
Zoals Gabe Newall ooit zei: piracy is not a pricing issue, it's a service issue.
En toch gaat iedereen over de prijs hier. Het is net alsof Gabe Newell dat zei omdat ie een dienst probeerde te verkopen aan piraten.
Steam is populair geworden door de sterke uitverkopen. Prijs was echt het grootste punt.

Als jij piraterij (en dus gratis) als de norm stelt is het onmogelijk voor een dienst om aan jouw verwachtingen te voldoen. Het kost gewoon geld om entertainment te maken, en het is niet je recht om het maar te nemen zonder te betalen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:35]

lenwar
@trayracing6 december 2022 15:03
Zoals Gabe Newall ooit zei: piracy is not a pricing issue, it's a service issue.
En toch is het moeilijk concurreren met gratis. Uiteraard zie je dat mensen best wel willen betalen voor content, maar het moet te veel zijn. Je ziet nu al dat mensen klagen over versnippering. Althans. De totaalprijs door die versnippering. Ik weet niet of men het echt heel vervelend vindt om titel 1 bij dienst A te kijken en titel 2 bij dienst B. Volgens mij vindt men het vooral vervelend dat ze zowel voor A als B moeten betalen en niet alles tegelijk kunnen gebruiken (redelijkerwijs).

Stel dat ze alles in één grote dienst zouden stoppen. Laten we zeggen een Netflix, dan zou Netflix onbetaalbaar worden. Dat zou dan echt 70-100 euro per maand worden. Dit baseer ik op het feit dat als je alle streamingdiensten bij elkaar op telt en dan 80% pakt (want minder overhead door allerlei services die gedraaid en ontwikkeld moeten worden), dan kom je daar wel ongeveer op uit.

De diensten die @Verwijderd hierboven er bij pakt zijn natuurlijk alleen maar de overhypte Amerikaanse streamers (en Videoland). Er zijn ook zat Europese en arthouse-film-streamers.

Misschien is het gewoon weer een beter idee om 'per view' te kijken. 2-3 euro voor een film. 20ct voor een aflevering van iets, enz. Maar dan wel alles beschikbaar. Zoiets als de videotheek van vroeger. Dan kunnen ze zelfs nog zeggen "De eerste zes maanden dat het beschikbaar is kost het 8 euro, daarna dus die 2-3 euro. Ik verzin maar wat."
MarkHart @lenwar6 december 2022 18:12
> Volgens mij vindt men het vooral vervelend dat ze zowel voor A als B moeten betalen en niet alles tegelijk kunnen gebruiken (redelijkerwijs)

Nou, dat deel ik niet. Prijs is natuurlijk jammer, maar eerst 5 minuten moeten zoeken waar je iets kan kijken is gewoon vreselijk
lenwar
@MarkHart6 december 2022 19:53
Daar heb je Justwatch voor. Daar kan je je regio en welke streamingdiensten je hebt opgeven.

Één plek om te zoeken. En je kan ze zelfs vanaf die app openen (hij bevat deeplinks naar de titels)
iew @lenwar7 december 2022 12:21
Ja leuk en dan gaat iedereen 'Justwatch' gebruiken en word dat ook een betaalde dienst...
lenwar
@iew7 december 2022 12:29
Tsja. Als dat een paar euro per jaar gaat kosten vind ik het prima. Ik vind het een goede en handige service.
Domol2 @MarkHart7 december 2022 00:40
Dat niet alleen maar ook qua interface is het dan weer een drama.
Ik heb als proef skyshowtime 7 dagen gratis. Ik weet niet meer welke serie het was denk ik die ga ik kijken zit er weer geen nl subs bij. En daar wordt ik echt schijt ziek van wel reclame maken voor een streamingsdienst in nl en dan gewoon je shit van dat land niet op orde hebben. Dat vindt ik zo kansloos.
Verwijderd @trayracing6 december 2022 15:29
https://moviesjoy.to/ is het illegaal als je daar kijkt ? of is alleen het aanbieden illegaal?
Verwijderd 6 december 2022 13:37
Logisch dat ze dit in het voorjaar pas willen samenvoegen, nog even een winter 2 diensten uitmelken, en als de gebruikers in het voorjaar weggaan voor de zomerstop, kun je ze in het najaar de nieuwe, gecombineerde dienst aanbieden tegen een waarschijnlijk hoger tarief. ;)
callofduty @Verwijderd6 december 2022 19:54
samenvoegen komt pas in 2024
Redondo1982 6 december 2022 13:43
Met Discovery+ erbij tegen een meerprijs dan zeg ik lekker op. Dan wordt HBO en co een dienst die ik waarschijnlijk één keer per jaar voor een maandje aan zal zetten.
Kaasje123 6 december 2022 13:38
Daar zal Jan Slagter niet blij mee zijn :+
veltnet @Kaasje1236 december 2022 15:25
Ik heb hem nog geen rechtzaken zien voeren tegen Pepsi
downtime @veltnet6 december 2022 17:29
Met een redelijke algemene naam als Max zal het kansloos zijn om een bedrijf in een hele andere branch aan te klagen voor het gebruik van die naam. Maar een TV zender die een andere TV zender aanklaagt heeft wel kans van slagen.
beerse @Kaasje1236 december 2022 13:45
Het is maar net of en hoe ze met elkaar om gaan. De botte bijl is natuurlijk dat ze elkaar de pan uit gaan vechten. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat Jan contact op neemt met de club dat ze al iets met de naam hebben en misschien wel willen samenwerken...
Al kan het ook zomaar zo zijn dat de publieke omroepen en zo er dan ook weer wat van willen zeggen.
Kevinp 6 december 2022 13:39
Ik vraag me af wanneer mensen en de politiek in gaan zien dat deze bedrijven echt zichzelf anders moeten gaan inrichten.
Tintel @Kevinp6 december 2022 13:43
Waarom is dat iets wat de politiek moet beseffen cq. regelen?

Het is toch niet veel anders dan kabel exploitanten die kanalen als bundel verkochten?

Deze koppelverkoop is alleen aan banden gelegd bij financiele produkten.

Ik ben het met je eens dat vrije keuze beter/prettiger zou zijn maar tot waar wil je gaan? Wanneer noemen we het dan een los produkt? Is een film of een enkele aflevering van een show een produkt? Zodra je films bundelt dan heb je ook meerdere produkten.
Kevinp @Tintel6 december 2022 13:48
Simpel, streaming en content apart trekken.

Of eventueel verplicht beschikbaar stellen aan en tweede dienst, welke niet direct of indirect onder jezelf valt.
Tintel @Kevinp6 december 2022 14:26
Dan zeg je dus eigenlijk dat iemand zijn eigen produkt (de content) eerst moet verkopen aan een tussenpartij (de streamer). En we hebben gezien waar dat toe kan leiden. Het is niet verplicht om je melk aan de supermarkt (via tussenkomst van diens fabrikant) te verkopen maar inmiddels hebben boeren weinig keuze en derhalve wordt hun prijs naar beneden gebracht en betaalt de consument nog even veel. Alleen is dan de marge opeens vooral voor de supermarkt.

Het lijkt voor ons als consument wel voordelig natuurlijk; maar hoe los je dan op dat er meerdere streamers zijn en die hebben allemaal een klein deel van de content die jij wilt zien? Dan moet je nog meerdere streaming services afnemen.
Carn82 @Kevinp6 december 2022 14:38
Lijkt me tricky; dan zou een streamingplatform eerder een soort nuts-voorziening moet worden ala de netbeheerder waarmee content-aanbieders hun spulletjes kunnen laten streamen. Het "probleem" is dat men al jaren steeds meer realiseert dat het logischer is om jouw eigen producties (die jij hebt gefinancierd) in je eigen winkeltje aan te bieden. Er zal voor deze partijen voorlopig geen enkele commerciële incentive zijn om dit anders aan te vliegen; dus wetgeving lijkt me dan haast de enige manier en dat zie ik de komende decennia nog niet gebeuren vrees ik.
hiostu @Kevinp6 december 2022 14:32
Waarom zou de politiek in moeten grijpen, je ziet hier nu juist marktwerking. Er is genoeg concurrentie tussen de verschillende platformen. Dat er consumenten zijn die blijkbaar verwachten dat ze alle content kunnen consumeren voor een habbekrats, is niet iets waar de politiek zich mee bezig hoeft te houden. Het is ook geen belangrijk onderdeel voor ontwikkeling van mensen zoals bv toegang tot informatie met internetproviders. Het gaat om entertainment.

Zolang er geen illegale prijsafspraken worden gemaakt, geen afspraken met andere leveranciers (Google, TV makers, etc) voor het weigeren van bepaalde diensten, of andere wettelijke issues, dan is er geen enkel ingrijpen nodig vanuit de politiek.
walterworld 6 december 2022 13:39
Daar gaat je 50% indien je binnen de eerste maand deed aanmelden.
aloysiussss @walterworld6 december 2022 13:43
Daar ben ik wel erg benieuwd naar, zelf ben ik dus 1 van hun eerste maand zou krom wezen als ik nu extra moet betalen voor iets wat ik niet wil of niet eens ga gebruiken/kijken

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.