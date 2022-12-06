Gerucht: Eerste Horizon Forbidden West-uitbreiding komt in april 2023 uit

De eerste uitbreiding van Horizon Forbidden West komt mogelijk in april 2023 uit. Dat meldt insider Tom Henderson. Een andere bekende insider deelt een teaser over de locatie van de uitbreiding. De dlc heet naar verluidt Burning Shores. Een officiële aankondiging volgt mogelijk binnenkort.

Mogelijke details over de Forbidden West-uitbreiding werden gepubliceerd door bekende leaker The Snitch, die een kaart van de VS plaatste op Twitter. Op de kaart zijn de steden Los Angeles, Las Vegas en San Francisco te zien. Op de kaart is daarnaast een focus geplaatst. Dat is een apparaat dat door hoofdpersonage Aloy wordt gebruikt in de Horizon-franchise. Daarmee lijkt de leaker, die vaker vroegtijdig informatie over onaangekondigde games deelt, te suggereren dat de uitbreiding zich in dat gebied afspeelt.

Insider Tom Henderson, die eveneens regelmatig details deelt over nog niet uitgebrachte games, meldt op basis van eigen bronnen dat de nieuwe dlc mogelijk binnenkort al wordt aangekondigd. Volgens zijn bronnen komt de uitbreiding in april 2023 uit. De dlc zou mogelijk Burning Shores heten. Deze Burning Shores werden eerder al genoemd in de serie, hoewel er verder nog weinig details over de locatie zijn. In een vermelding in Forbidden West wordt vermeld dat de Burning Shores ten zuiden van de Spinebreak liggen. Die locatie kan momenteel nog niet bereikt worden in het spel.

Horizon Forbidden West is de meest recente game van het Nederlandse Guerrilla Games, dat onderdeel is van Sony's PlayStation Studios. De game werd in juni 2020 aangekondigd en verscheen in februari voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het is de opvolger van Horizon Zero Dawn, die in 2017 uitkwam voor de PS4 en later ook voor de pc verscheen.