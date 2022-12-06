Gerucht: Eerste Horizon Forbidden West-uitbreiding komt in april 2023 uit

De eerste uitbreiding van Horizon Forbidden West komt mogelijk in april 2023 uit. Dat meldt insider Tom Henderson. Een andere bekende insider deelt een teaser over de locatie van de uitbreiding. De dlc heet naar verluidt Burning Shores. Een officiële aankondiging volgt mogelijk binnenkort.

Mogelijke details over de Forbidden West-uitbreiding werden gepubliceerd door bekende leaker The Snitch, die een kaart van de VS plaatste op Twitter. Op de kaart zijn de steden Los Angeles, Las Vegas en San Francisco te zien. Op de kaart is daarnaast een focus geplaatst. Dat is een apparaat dat door hoofdpersonage Aloy wordt gebruikt in de Horizon-franchise. Daarmee lijkt de leaker, die vaker vroegtijdig informatie over onaangekondigde games deelt, te suggereren dat de uitbreiding zich in dat gebied afspeelt.

Insider Tom Henderson, die eveneens regelmatig details deelt over nog niet uitgebrachte games, meldt op basis van eigen bronnen dat de nieuwe dlc mogelijk binnenkort al wordt aangekondigd. Volgens zijn bronnen komt de uitbreiding in april 2023 uit. De dlc zou mogelijk Burning Shores heten. Deze Burning Shores werden eerder al genoemd in de serie, hoewel er verder nog weinig details over de locatie zijn. In een vermelding in Forbidden West wordt vermeld dat de Burning Shores ten zuiden van de Spinebreak liggen. Die locatie kan momenteel nog niet bereikt worden in het spel.

Horizon Forbidden West is de meest recente game van het Nederlandse Guerrilla Games, dat onderdeel is van Sony's PlayStation Studios. De game werd in juni 2020 aangekondigd en verscheen in februari voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het is de opvolger van Horizon Zero Dawn, die in 2017 uitkwam voor de PS4 en later ook voor de pc verscheen.

Horizon Forbidden West-dlc teaser via The Snitch
Bron: The Snitch via Twitter

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-12-2022 14:34 43

06-12-2022 • 14:34

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Horizon: Forbidden West

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Horizon Forbidden West Review

14 feb 2022 | met video

Horizon Forbidden West Review

Nog beter dan Zero Dawn

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Reacties (43)

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Megalodon86 6 december 2022 14:38
"Burning Shores" heb ik al langs zien komen zodra de game uit was, blijkbaar zaten er hier en daar al hints naar die naam in de game oid.

Kom maar op met die uitbreiding :)

gevonden; https://www.reddit.com/r/...5hf74/the_burning_shores/

[Reactie gewijzigd door Megalodon86 op 24 juli 2024 05:09]

PaPi36 6 december 2022 14:42
kan niet wachten....... heb de verhaallijn uitgespeeld en dan verdwijnt ook direct de interesse om alle side quests af te gaan maken (hoewel niet bij deel 1). Met een nieuwe DLC kan ik het mooi weer oppakken en tussen de verhaallijn door de sidequests van de basis ook afmaken.
freshy98 @PaPi366 december 2022 15:00
Ik speel juist alle side quests uit voor ik de main story uitspeel.
De main story doe ik tussendoor ook, maar zodra ik (meestal) in een gebied meerdere side quests opgepakt heb dan werk ik die af voor ik verder ga.

Dat is niet zo lineair als het klinkt. In sommige games lukt dat wel, andere niet of minder.
Maar vind ik niet erg. Zorgt er uiteindelijk voor dat ik alle quests gedaan heb.
JBVisual @freshy986 december 2022 15:14
Met sommige games zoals “The Elder Scrolls” en “Fallout” (een veel andere RPG’s) kan je soms tientallen/hinderden uren in sidequests steken zonder ooit een echt begin te maken met de hoofd missie (op de verplichte intro na)
freshy98 @JBVisual6 december 2022 15:21
True. The Elder Scrolls heb ik niet gespeeld, Fallout 4 wel een heel eind.
Voor mij met games als Assassin's Creed, Mass Effect lukt het ook om avonden en avonden totaal niet met de hoofd missie bezig te zijn.
spoonman @freshy987 december 2022 16:24
Je mist iets hoor. Oblivion was echt geweldig ;)
freshy98 @spoonman7 december 2022 16:36
Zal best, maar simpelweg geen tijd voor.
PaPi36 @freshy987 december 2022 08:19
Zo doe ik het meestal ook. Lastige met Horizon forbidden west is dat je niet helemaal weet wanneer de endgame nu begint totdat je er echt bent. En ik wil ook weer niet overpowered zijn in de main story. Dat was ik nu al wel eigenlijk.
Zoop @PaPi366 december 2022 15:08
Dat probleem had ik ook met deel 1, grijs gespeeld toen hij uitkwam, maar geen interesse om het opnieuw op te pakken toen de dlc er eenmaal was.

Ook vond ik het ontzettend jammer dat er geen endgame was, enkel een savegame voor de allerlaatste boss. Had toen nog een sidequest of 2 openstaan, die gedaan, en dan? Spel klaar ... vind ik jammer in een semi-open world game. Nog maar een playthrough geprobeerd, maar ik was exact hetzelfde aan het doen als de eerste playthrough. Stiekem was de game dus behoorlijk linear. Alles op hoogste moelijkheidsgraad is alsnog vrij simpel als je het spel door hebt. Dus daar opgegeven en niet meer aangeraakt.

Wellicht dat ik em nog es oppak (dit keer met dlc) voordat ik aan deel2 begin om het op te frissen.
Freakiebeakie @PaPi367 december 2022 09:06
Heb ik ook dus ben ik maar een game+ gestart om me laatste dingetjes te upgraden 😉
Wouterie 6 december 2022 14:45
Het zou fijn zijn als het eindelijk eens een keer op de PC uitkomt!
Blokker_1999 @Wouterie6 december 2022 15:01
Ten vroegste volgend jaar pas. Sony exclusieve titels blijven minstens 1 jaar exclusief op de Sony platformen. Al wacht ik ook gewoon op de PC releaes. Heb dit jaar pas Zero Dawn gespeeld op de PC.
Wouterie @Blokker_19996 december 2022 15:06
Ik heb Zero Dawn ook op de computer staan. Erg vermakelijk spel! Ik ben niet zo'n console gamer denk ik. Ik ben ook zeer onhandig met een controller als ik heel eerlijk ben.
nullbyte @Wouterie6 december 2022 18:58
Gewoon oefenen, ik was ooit onhandig met muis en toetsenbord, de gitaar en met veter strikken. Op een gegeven moment slijt het er in. Sommige games spelen beter of makkelijker met muis en toetsenbord, sommige met een controller. Aan de andere kant, er zijn mensen die Dark Souls spelen op een guitar hero girtaar dus...
Poesmij @nullbyte6 december 2022 21:45
Nu aan het proberen met God of wa ragnarok. Net de 2018 uitgespeeld op pc en moest en zou doorgaan. Toch maar op de ps4 gehaald. Man wat ga ik vaak dood aan dat ik de knoppen niet kan vinden :+

Horizon ging me beter af, nu al zin om hem weeer op te pakken.

[Reactie gewijzigd door Poesmij op 24 juli 2024 05:09]

Freakiebeakie @Wouterie7 december 2022 09:45
Dat leer je vrij snel denk ik, ben zelf ook een echte pc gamer maar inmiddels ook goed bezig op console
Alxndr @Blokker_19996 december 2022 15:57
Je zal er toch bijna een PS voor kopen ;)

Gelukkig komen steeds meer games uiteindelijk naar de PC, de exclusives waar ik een PS voor overweeg in ieder geval wel (deze, God of War en nu zelfs geruchten over Gran Turismo..)

Dat we er langer op moeten wachten.. Tsja, het is niet anders, maar gezien het succes van andere/eerdere ports naar PC heb ik goede hoop dat het wel eens snel nadat het eerste jaar verstreken is zou kunnen gebeuren.
GekkePrutser @Blokker_19997 december 2022 04:01
Maar heeft die exclusiviteit wel zin dan? De PS5 is maar mondjesmaat leverbaar dus ze verkopen net zo goed wel elk apparaat dat ze maken binnen 5 seconden :) Een exclusieve game gaat daar niets aan veranderen.

Dan kunnen ze het beter ook voor de PC doen, dan verdienen ze er tenminste wat aan en houden de media aandacht in stand.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 05:09]

Xypod13 @Wouterie6 december 2022 15:40
Heb leaks gezien van een tijdlijn bij Guerilla dat ze er wel al een tijdje mee bezig zijn, en ook dat het mogelijk volgend jaar uit zou komen (jaar exclusiviteit). Zoiezo zal het wel naar PC komen, al zal het er meer aan liggen wanneer.
Alxndr @Xypod136 december 2022 15:52
" leaks gezien van een tijdlijn"

Sharing is caring ;)
Xypod13 @Alxndr6 december 2022 15:56
https://www.reddit.com/r/...s_in_development/iqxw6vv/ gevonden :) Tuurlijk, blijft een leak, maargoed.
Gamebuster @Wouterie6 december 2022 16:01
Eens! Met de keyboard/mouse speelt de game gewoon een heel stuk beter
Bulls
@Gamebuster6 december 2022 18:49
Forbidden west heeft motion function aiming, en dat maakt een Shooter met controller een stuk beter.
nullbyte @Bulls6 december 2022 19:00
Ik kan beamen dat dat uitsteken werkt met dit spel.
Gamebuster @Bulls6 december 2022 23:32
Ook op de PS4?
Bulls
@Gamebuster7 december 2022 08:53
Ik geloof van wel, aangezien de ps4 controller ook gyro heeft. Er word ook een lijstje bijgehouden op Reddit https://www.reddit.com/r/...m=ios_app&utm_name=iossmf
Gamebuster @Bulls7 december 2022 09:30
Hmmm interessant. Overweging waard, danku
Groax @Wouterie6 december 2022 14:54
Ik heb nog ergens een PS4 liggen maar ook ik wacht op de PC versie :)
Master Chieftec @Groax6 december 2022 23:14
Ik ook, ook al heb ik flink wat uren ingestoken in HFW op de PS5.
Hoop dat Nixxes de port naar PC gaan doen. Zij zitten nu zonder project, hooguit bugs in Miles Morales aan het fixen. Sony PC ports spelen op safe (God of War, Uncharted), draait prima op PC hardware maar Nixxes gooit echt alle toeters en bellen (DLSS 3, Raytracing) aan.
Jumpman 6 december 2022 14:50
Erg goede games! Ook benieuwd naar de uitbreiding, al hoop ik niet dat ze het helemaal uitmelken. Eens in de vijf jaar een Horizon game zou top zijn.

De DLC Burnings Shores was al zeven maanden geleden voorspeld/bekend (pas op spoilers): https://www.youtube.com/watch?v=btwmfoJeKVA.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 24 juli 2024 05:09]

freshy98 @Jumpman6 december 2022 15:01
Denk, en hoop, dat dat wel meer valt.
Voor Zero Dawn was er immers ook maar één uitbreiding.

De VR game is opzichstaand, wat prima is.

Denk zelf dat er voor Forbidden West ook niet meer dan één of twee uitbreidingen komen.
Linksquest Moderator Spielerij
6 december 2022 14:42
Ben benieuwd, in dat geval wacht ik dat er een compleet edition uit komt en koop hem dan voor de PS5, speel hem nu op de PS4 Pro. Dat er een DLC aan ging komen was al bekend, aangezien er een gebied was in het spel dat nog niet in gebruik was.
Ivolve 6 december 2022 14:43
Ik ben benieuwd. Vond forbidden west bijna net zo gaaf als zero dawn.
Snowfall 6 december 2022 15:10
Final Fantasy 7 remake en Horizon Zero Dawn waren de reden waarom ik een PS5 heb gehaald. Moet horizon Zero dawn zelf nog steeds uitspelen. Echt pracht van een game.
eddieveenstra 6 december 2022 15:21
Ik vond het jammer dat forbidden west het wapen upgrade systeem heeft aangepast. De coils om toe te wijzen aan een wapen geven nu niet zo'n fijn overzicht in hoeverre je wapens beter worden. Dat vond ik in deel 1 beter. Persoonlijk vond ik de sidequests in HFW saai om te doen en redelijk repetitief aanvoelen. Ik zie behalve de dlc spelen een 2e keer de gehele game spelen ook niet gebeuren.
EnigmaNL 6 december 2022 18:02
Gaaf, kan niet Wachtel!
shakespeare 6 december 2022 18:26
ik heb forbidden west gekocht 2uurtjes inzitten... weggelegd en niet meer omgekeken. kon me niet meer boeien.. 1ste deel vondt ik wel goed.
Meessen @shakespeare6 december 2022 18:37
Hier ook niet uitgespeeld. Steeds langere pauzes en uiteindelijk helemaal gestopt.
Deel één vond ik echt een verfrissing en met plezier uitgespeeld, maar deel twee stelt erg teleur qua verhaal en herhalende gameplay.
Jittikmieger @shakespeare7 december 2022 12:28
Ik heb er 20+ uren inzitten, maar waar ik de eerste uitgespeeld heb zonder een andere game tussendoor te spelen, kon HFW mij niet echt boeien... Want in HFW is Alloy een irritante zeurdoos geworden, haar vrienden zitten voornamelijk in de basis te spelen met hun focussen i.p.v. dat ze echt mooi verweven zitten in een boeiende verhaallijn, het klimmen is nog steeds bagger - IMHO zelfs nog slechter dan deel 1, dat hele uitgebreide skill tree gebeuren had van mij ook niet gehoeven. Het eerste deel was juist zo overzichtelijk en eenvoudig. ...Enne waar is die geweldige main theme in het hoofdmenu!? HFW lijdt ook overduidelijk aan het "We-doen-meer-van-dit-en-dat-en-dat-en-dat-en-dat-ook-nog!-syndroom". Desondanks is het grafisch een fantastische game! Een pareltje! Ongelooflijk dat mijn ouwe PS4 Pro dit op het scherm kan toveren.

Al met al zit ik niet echt te wachten op DLC, maar misschien kunnen ze het in ieder geval een beter en interessanter verhaal geven en mogelijk doe ik dan nog een poging...

Inmiddels speel liever deel 1 op mijn Steam Deck.

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