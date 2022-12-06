Microsoft bevestigt tienjarige COD-licentie aan Sony te hebben aangeboden

Microsoft heeft bevestigd dat het een aanbod heeft gedaan aan Sony, waarbij er tien jaar lang gegarandeerd nieuwe Call of Duty-games verschijnen op PlayStation-consoles. Of Sony akkoord is gegaan met de deal, is nog niet bekend.

In een opiniestuk in de Wall Street Journal bevestigt Microsoft-vicevoorzitter Brad Smith dat hij een aanbod heeft gedaan om nieuwe Call of Duty-games tien jaar lang uit te brengen voor PlayStation-consoles, op dezelfde dag dat die games ook voor Xbox-consoles verschijnen. De topman wil ervoor zorgen dat die mogelijke licentieovereenkomst 'juridisch afdwingbaar is in de VS, het VK en de Europese Unie'.

Smith bestempelt Sony's vrees dat Microsoft de Call of Duty-franchise niet meer zou uitbrengen op andere platforms als 'economisch irrationeel'. Daarbij claimt hij dat de Xbox-exclusiviteit van de shooterserie 'rampzalig zou zijn voor de Call of Duty en Xbox zelf' vanwege de populariteit van crossplay. De topman stelt ook dat zo'n keuze 'miljoenen gamers zou buitensluiten'. Sony heeft nog niet gereageerd op het opiniestuk van de Microsoft-ceo. Ook is het nog niet duidelijk of Sony akkoord gaat met de deal.

Er gingen al langer geruchten dat Microsoft een licentieovereenkomst van 10 jaar had aangeboden. Reuters schreef eerder dat het bedrijf met het aanbod onder meer Europese mededingingstoezichthouders en de Europese Commissie tegemoetkomen. In januari is de deadline voor Europese bedrijven om hun bezwaar aan te tekenen tegen de miljardenovername bij de EC. Deze bezwaren komen op een lijst te staan, die in dezelfde maand wordt gepubliceerd.

Op 11 april komt de Europese Commissie met een beslissing over de overname. Tegelijkertijd is de Amerikaanse Federal Trade Commission naar verluidt bezig met het voorbereiden van een antitrustklacht tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft.

Call of Duty Modern Warfare

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 14:42 168

06-12-2022 • 14:42

168

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Reacties (168)

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Finraziel
6 december 2022 14:51
Tuurlijk wil Sony deze deal niet want het gaat ze helemaal niet om CoD, ze willen gewoon de deal kapot maken. Die zullen zich beraden of ze het nog geloofwaardig kunnen maken dat dit nog steeds slecht voor de consument en de markt zou zijn.
Wolfos
@Finraziel6 december 2022 15:12
Dat denk ik ook. Call of Duty is duidelijk erg belangrijk voor Playstation. Als zij de kans zien om de game van Game Pass weg te houden zullen ze daarvoor gaan.
JBVisual @Wolfos6 december 2022 16:47
CoD op gamepass is inderdaad een serieuze bedreiging.
Er zijn gamers die een console kopen om vooral CoD te kunnen spelen, met een cyclus van 7 jaar verdien je dan toch je complete console terug als je voor xbox + gamepass gaat. (Let op dat xbox live ook geld kost en de meerprijs dus wel mee valt)

Bij Sony: Console + Cod games + playstation now
Bij Microsoft: console + gamepass

Ik kan me voorstellen dat Sont dit wel als een serieuze bedreiging ziet.
Microsoft heeft daarnaast niks belooft over speciale voordelen voordelen.

Bij PlayStation moet je misschien betalen voor ingame items zoals skins of boosters, terwijl je deze misschien bij Microsoft beperkt cadeau krijgt.
SED @JBVisual6 december 2022 19:11
Bij PlayStation moet je misschien betalen voor ingame items zoals skins of boosters, terwijl je deze misschien bij Microsoft beperkt cadeau krijgt.
Dt zou een goede ontwikeling zijn. Daarmee zou in jouw verzonnen voorbeeld Sony die ook gratis gaan aanbieden. Winst voor alle gebruikers dus.
Concurrentie heeft nu eenmaal die voordelen.
Hulleman
@Wolfos6 december 2022 15:29
CoD is belangrijk voor elk platform. Het behoort tot de meest gespeelde online games, vooral Warzone. Dat is ook gewoon CoD. Sony en Microsoft verdienen genoeg aan de microtransacties van deze games.
Polderviking @Wolfos7 december 2022 10:24
Ik vraag het me af.

COD is niet de enige warshooter.

Als Microsoft de Playstation links gaat liggen kunnen ze ook spelers verliezen aan Battlefield omdat dat dan wel gewoon cross platform beschikbaar is en je maatjes daar geen nieuwe console voor hoeven te kopen.

COD vind ik verder zo'n "je zit er in of je zit er niet in" shooter.
Mensen die het spelen kopen die game toch wel. En mensen als mij die het niet boeit gaan hem ook niet spelen als die gratis op gamepass staat omdat ik gewoon weet dat dat mijn ding niet is.

Vind het gevaar van gamepass voor Playstation vooralsnog wel overtrokken sowieso in generieke zin. Ik heb ze allebei staan en heb ook op allebei de consoles dat game abonnement maar zit toch vooral op de Playstation nog steeds.
Ondanks dat het aanbod op Gamepass echt wel een stuk beter is zijn dat toch ook vooral games die ik al lang en breed gespeeld heb.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 08:23]

Wolfos
@Polderviking7 december 2022 10:39
Als jij ieder jaar Call of Duty vlak na launch koopt, dan scheelt dat al €80 per jaar, terwijl je al €7 per maand betaalt voor Xbox Live Gold. Het is dan dus meteen al voordeliger om voor Game Pass Ultimate te gaan.

Het is gewoon een enorm krachtig aanbod. Je kunt een Playstation kopen voor €450, ieder jaar Call of Duty erbij voor €80, of je koopt een Xbox voor €300 en betaalt alleen nog een maandabonnement voor alle first-party games. En volgens mij krijg je de eerste 3 maanden ook nog eens gratis bij je console.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 08:23]

Wim Cossement @Wolfos7 december 2022 11:22
Waar koop jij een PS5 voor dat bedrag, ik ben benieuwd?
Wolfos
@Wim Cossement7 december 2022 11:28
Iedere webshop die geen woekerprijzen vraagt, zodra ze voorraad hebben.
Hier kan je je inschrijven voor een Telegram groep, zodat je een melding krijgt wanneer ergens voorraad is.
Shadow771 @Wolfos10 december 2022 10:11
Hebben ze ook een groep op DeltaChat?
Polderviking @Wolfos7 december 2022 10:50
Voor veel mensen is COD niet de enige variabele hé...

En wat ik met "mensen kopen die game toch wel" bedoel is dat 't voor Microsoft dus helemaal niet persé zo'n nobrainer is om dat spel in het abbonement aan te bieden.
Waarom zou je mensen een game geven waarvan je weet dat hij toch wel verkoopt als een tierelier.

Je mag er echt wel van uit gaan dat Gamepass alleen maar bestaat omdat daar geld aan te verdienen is, en niet zomaar uit liefdadigheid voor de gamer. :)

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 08:23]

Wolfos
@Polderviking7 december 2022 10:53
Zeker niet, maar dat betekent niet dat het onbelangrijk is. Meteen €230 besparen bij aanschaf van een console + game is wel een dingetje denk ik.

Sony betaalt momenteel niet voor niks om CoD uit Game Pass weg te houden.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 08:23]

roccothehelper @Polderviking7 december 2022 13:31
Je onderschat hiermee wel de waarde die Microsoft ziet in gamepass. Met gamepass zit je in principe vast aan Microsoft. Je saves, achievements etc etc zijn hier allemaal in verworven. Al helemaal PC spelers die gebruik maken van dit abonnement zijn belangrijk voor Microsoft. Het neemt namelijk markt aandeel van Steam weg.

Een extra game er in stoppen verhoogt dus de kans dat hun marktaandeel groter wordt. Want als mensen de "game toch wel kopen" kopen ze hem bij Steam niet Microsoft.
MadDogMcCree @Finraziel6 december 2022 15:47
Inderdaad, het gaat helemaal niet om CoD, Sony wil vooral voorkomen dat in de toekomst niet ook andere grote uitgevers worden opgekocht door Microsoft. Want als deze deal zonder slag of stoot door kan gaan dan zijn EA, Take-Two en Ubisoft later aan de beurt.

Microsoft speelt het spel van de grootste (bodemloze) portemonnee en zal dit blijven doen tot ze een halt worden toegeroepen of wanneer ze de monopolie hebben bereikt. Nogal wiedes dat Sony zich hier tegen verzet.
Lekker Ventje @MadDogMcCree6 december 2022 16:47
Geloof jij echt dat als deze deal doorgaat MS daarna nog een Ubisoft of EA over mag nemen? Dit wordt de laatste grote aankoop, meer zal niet mogen van de verschillende consumenten autoriteiten.
CerandoX.nl @MadDogMcCree7 december 2022 13:36
Microsoft kan niet onbeperkt door blijven gaan met kopen hoor, uiteindelijk zullen ze dan een monopoly krijgen. Iets dat met de overname van Activision Blizzard overigens nog ver weg is.
Ivolve @Finraziel6 december 2022 17:24
Het is niet voor niets dat MS hiermee de publiciteit opzoekt...

Juist dit feit is waar hier de discussie over moet gaan volgens mij.

[Reactie gewijzigd door Ivolve op 24 juli 2024 08:23]

sjoerdadlp @Ivolve6 december 2022 18:57
Er zijn nu meerdere onderzoeken bezig, de topman beinvloed hiermee waarschijnlijk bewust dat process. Hij laat zien dat xbox niet de schuldige is, terwijl hij zelf ook wel weet dat hij er in Sony's positie niet mee akkoord zou gaan.
dasiro @Ivolve7 december 2022 14:43
Er is buiten de duidelijke reden (ze willen de overname rond hebben) nog een andere: Het gaat consolemakers niet om de hardware, maar om de software-sales, want als gamers je spel kopen op een ander platform draai je het verlies van de console niet. Als die winst groter is dan hun deel van de omzet, dan zou dat voor hen zelfs voordeliger zijn
Puff_Uncle @Finraziel6 december 2022 15:00
ja dat denk ik ook maar stel dat de overname wel wordt goedgekeurd en sony heeft deze deal niet genomen is dat een hele grote risico. maarja misschien is de "kans" dat de overname doorgaat ook heel klein volgens sony
MRE-Inc
@Finraziel6 december 2022 16:41
Draai het eens om. Sony koopt Activision. Met de console verkoop ratio van 1:3 in het voordeel van Sony, had Sony COD geheid exclusief gemaakt en in geval van voorwaarden FTC en andere commissies een deal aangeboden waarin de Xbox versie wordt uitgesloten van bepaalde gamemodi en/of dlc of een kwaliteits downgrade zou hebben gehad.

Waarom ? Omdat Sony zelf binnen 15 minuten aan de telefoon hing bij Phil/Microsoft toen bekend werd dat Microsoft Mojang (Minecraft) had overgenomen. Iets met: zoals de waard is.....
Xfade @Finraziel6 december 2022 19:32
Deze deal gaat door. Hoe dan ook, onder welke veranderingen dan ook. Dus deze deal is best prima. Na 10 jaar zit je console in je tv of in je google tv kastje...
Benjamin- @Finraziel7 december 2022 12:50
Echt ik mag hopen dat ze de deal afwijzen en dat de overname doorgaat. Wat een kinderachtig gedoe zeg, marktleider zijn en dan een portie janken.
sjoerdadlp @Finraziel6 december 2022 18:54
10 jaar gaat zo voorbij, vergeet dat ook niet (eind 2013 kwam de ps4 uit, dat betekend ongeveer nog 1 console na de huidige). Het argument van de topman dat het economisch irrationeel zou zijn om Call of Duty niet voor de Playstation uit de brengen is onzin, omdat ze juist pushen op exclusieve content, ook als dat minder oplevert. Daarnaast is een day-1 release beloven ook onzin, deels omdat ze met die belofte nogsteeds meerdere uren eerder kunnen uitbrenegn op de Xbox zonder contractbreuk en valt de pre-release hier ook niet perse onder (ik zie de reclame al voor me: 'get it first on xbox'). Als laatste speelt de kwaliteit waarop het gebouwd is ook mee, die laat vrijwel altijd te wensen over, maar toch blijft het moeilijk om dat hard te maken (zeker als het gaat om iets minder fps of iets langere laadtijden). Het zijn daarom loze woorden van de topman. Sony moet hier absoluut niet in meegaan.

[Reactie gewijzigd door sjoerdadlp op 24 juli 2024 08:23]

jhnddy @sjoerdadlp6 december 2022 19:18
deels omdat ze met die belofte nogsteeds meerdere uren eerder kunnen uitbrenegn op de Xbox zonder contractbreuk en valt de pre-release hier ook niet perse onder
Een aantal uren lijkt me totaal irrelevant. Alsof je voor een paar uur tijd een Xbox gaat aanschaffen zodat je het spel eerder kunt spelen....

Preleases is wel wat relevanter, maar dat valt prima te dekken in de clausules van een overeenkomst.
sjoerdadlp @jhnddy6 december 2022 19:25
Het gaat vooral om het mentale en marketing effect, naast de andere manieren waarop ze de boel kunnen flessen. Zie ook mijn bericht hierboven naar @SED, jullie lijken het eens, wat betekend dat ik mezelf eerder niet goed heb uitgelegd.
gimbal @sjoerdadlp8 december 2022 09:29
Genoeg tijd om te investeren in de eigen Killzone IP... ook in combi met PSVR2 bijvoorbeeld, goed kijkende naar Alyx. Het zou van den zotte zijn als een enkele doorgedraaide franchise in handen van een concurrent alles zou dicteren, dan kun je de tent net zo goed meteen opdoeken.
SED @sjoerdadlp6 december 2022 19:14
Als een spel enkele uren eerder op de xbox uitkomt zullen sony gebruikers daar weinig last van hebben en niet op basis van die paar uur een andere console aanschaffen.
Crossplay zoals gezegd kan juist een voordeel opleveren voor gebruikers van beide platformen.
Sony heeft weinig inhoudelijke kritiek in te brengen tegen deze regeling. Dat Sony hier niet gelukkig mee is lijkt me duidelijk. Maar dat is terecht geen overweging bij dit soort afwegingen of er wel/geen vergunning voor de overname komt.
SED @sjoerdadlp6 december 2022 19:26
Geen inhoudelijke argumenten dus.. je lijkt vooral een hekel te hebben aan Microsoft. dat mag, maar is niet zo geweldig voor een gezonde discussie.
Een spel dat enkele uren eerder uitkomt.. op een andere console dan jij hebt.. is dat serieus een probleem voor je?
sjoerdadlp @SED6 december 2022 19:35
Het gaat dus om de marketing en de emotie, samen met dat mijn voorbeeld moest laten zien dat er allemaal manieren zijn om 'slim' om te gaan met het contract waarmee je Sony kan dwarszitten zonder dat je contractbreuk pleegt. Dat sommige mensen meer willen betalen om een film wat eerder te zien dan de rest, of een tasje/auto eerder te mogen zien of kopen, dat bewijst dat mensen er gevoelig voor zijn. Of jij dat bent is niet zo zeer van belang lijkt me. Voor sommige mensen heeft een waarde, ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn, ookal is die waarde er voor jou en misschien wel voor mij er niet. Het is ook niet dat ik per definitie een hekel heb aan Microsoft, het is wel dat ik me realiseer dat hun strategie altijd eentje is van market-dominance, waar ze kosten wat kost voor willen pushen. Als dat lukt schakelen ze alle competitie uit en je kan afvragen of dat is wat je wilt. Meestal doet dat een markt geen goed. Het opkopen van Activision/Blizzard doen ze niet vanwege hun liefde voor die studio, maar om te winnen van Sony in de marktcompetitie die ze hebben. Stel dat het ze lukt om de studio te kopen, dan gaat Sony dat meteen of over 10 jaar erg in de weg zitten. Anders zouden ze het namleijk niet eens willen kopen.
SED @sjoerdadlp6 december 2022 20:07
Marketing is inspelen op emotie. Kennelijk ben jij daar bovengemiddeld gevoelig voor.
Desaltnietemin is een titel enkele uren eerder uitbrengen geen enkel probleem. Als het echt zo belangrijk voor je is koop je er toch een xbox bij ;)
sjoerdadlp @SED6 december 2022 20:13
Voor mij is een Playstation of xbox hetzelfde, de verschillen zijn te klein. Als iemand in de winkel zegt 'ja maarja, alle games komen gewoon net wat eerder uit bij de xbox, maar verder zijn ze hetzelfde', dan kan dat toch een doorslag gevende factor zijn. Persoonlijk koop ik games trouwens een halfjaar of jaar later, dan zijn ze een stuk goedkoper. Met Game Pass zou ik het wellicht wel op de dag van de release willen spelen.
Rhylian @sjoerdadlp7 december 2022 12:56
Je begrijpt hopelijk wel dat Sony precies hetzelfde doet met al hun overnames van gamestudio's?

https://www.rtlnieuws.nl/...amestudio-overname-bungie

En dat ze dan precies hetzelfde kunnen/gaan doen waar jij bij microsoft over valt? Sony zijn ook heus geen heiligen hoor.
CH4OS @sjoerdadlp7 december 2022 08:46
Is dat gevoel dat je omschrijft niet eerder FOMO? Fear of missing out? ;) Of een vorm daarvan?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 08:23]

HorribleAce @CH4OS7 december 2022 12:36
Ik denk dat FOMO een goede omschrijving is, maar dat daar op ingespeeld word is zeker waar.
Ik zelf kan nog goed herinneren dat toen ik jonger was er een grote waarde hing aan als eerste bij het nieuwe spel zijn, zeker wanneer iedereen het gaat spelen.
Martinspire
6 december 2022 14:46
Eigenlijk garandeert deze deal wel meteen een aantal miljard aan inkomsten omdat ze hem op meer platformen uitbrengen. Dus zo slecht is ie voor MS ook weer niet...
Tweakwondo @Martinspire6 december 2022 14:49
Voor Ms niet nee, op langer termijn voor consument wellicht wel. Het zou mij niets verbazen als over stel - 10 jaar de CoD series achter een paywall wordt gezet (lees exclusief voor gamepass.) 10 jaar lijkt lang maar is ook zo weer voorbij, zeker als je bedenkt dat het daarna wellicht "nooit" meer beschikbaar zal zijn op andere platformen.
nzall @Tweakwondo6 december 2022 15:03
Voor alle duidelijkheid: binnen 10 jaar betekent dus waarschijnlijk pas de PS7. Wie weet wat er tegen dan allemaal gebeurd is op de consolemarkt. Wie weet heeft Sony zelfs tegen dan een deal afgesloten met Microsoft om Game Pass ook op PlayStation uit te brengen...
sjoerdadlp @nzall6 december 2022 19:04
Laten we eerlijk zijn, de consolemarkt is niet meer zo spannend. De laatste generatie is vooral sneller dan de generatie ervoor. 9 jaar geleden kwam de ps4 uit, zoveel veranderd er niet. Als Microsoft Gamepass zo dominant wordt dat Sony het moet aanbieden op zijn Playstation, is de concurrentie er wel uit, dat is naar mijn mening geen positieve ontwikkeling.
nzall @sjoerdadlp6 december 2022 19:54
Ik zou het eigenlijk omkeren: voor Sony zou het ondersteunen van Game Pass een grote hulp zijn om te kunnen concurreren tegen Xbox. Dat zou namelijk betekenen dat een hele resem games die nu exclusief zouden zijn voor Xbox of PC zoals Starfield en ES6 ook naar Playstation zullen komen op termijn, waardoor spelers kunnen kiezen voor de console die ze zelf verkiezen zonder dat ze exclusieve titels moeten missen. of misschien zelfs extremer: Microsoft zet momenteel maximaal in op Game Pass als een dienst, omdat ze daarmee een pak meer winst maken dan met hun consoles. Voor Microsoft is dus een theoretische release van Game Pass op Playstation pure winst, en Sony kan er zelf ook wel goed munt uit slaan als ze eisen dat Game Pass enkel mag werken op Playstation als de gebruiker de duurste versie heeft van de Playstation online pass.
sjoerdadlp @nzall6 december 2022 20:05
Wacht even. Microsoft en Sony maken allebei niet hun winst vanwege de verkoop van de console met de bijgeleverde Software, hun winst komt van het verkopen van de games waar zij een deel van krijgen en hun extra online diensten. Als Sony de Gamepass ondersteund, dan maakt iemand met een Sony Playstation 13 euro per maand over naar Microsoft, niet naar Sony. Als iemand genoeg heeft aan een Playstation met Microsoft Gamepass, dan maakt Sony letterlijk geen winst. Microsoft lacht zich dan suf. Op welke manier is het voordelig voor Sony als ze een maandelijkse geldstroom creeeren naar Microsoft voor games, waar normaal gesproken nagenoeg hun enige verdiensten uit komen?
silenoz @sjoerdadlp6 december 2022 20:50
Dan worden consoles duurder als videokaarten.
nzall @sjoerdadlp6 december 2022 22:14
Daarom ook dat ik zeg: Sony kan op zijn beurt eisen dat Game Pass enkel werkt op Playstation als de gebruiker één van de Playstation Plus abonnementen heeft bij Sony, zodat Sony er ook voor betaald wordt.
Remzi1993 @sjoerdadlp7 december 2022 00:06
Misschien zou het mogelijk zijn als Sony een eigen Gamepass dienst begint en dat Microsoft en Sony elkaar dan voor de helft betalen. Bijvoorbeeld iemand op de PS neemt een Microsoft gamepass af en die betaald dan 50% aan Sony en 50% aan MIcrosoft of andere percentages zoals 30/70%.

Er valt uiteindelijk wel overal over te onderhandelen.
computerjunky @nzall6 december 2022 15:19
Gezien consoles 7 jaar mee gaan heb je het dus eerder over de PS6 dan de PS7.

De PS4 was van 2013 en de PS3 van 2006.

kortom 2020 > 2027 voor de PS6 en pas in 2034 de ps7 Dus zou het al voor de SPS6 impact hebben.
Remzi1993 @computerjunky6 december 2022 16:28
Vaak gaan console tussen de 5 tot 10 jaar mee, er zijn consoles die lang zijn gebleven en andere iets korter.

Mijn bron die dit onderbouwd: https://en.wikipedia.org/..._game_console_generations

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 24 juli 2024 08:23]

livePulse @Remzi19936 december 2022 16:42
@computerjunky heeft wel gelijk. Of de/het console 5-10 jaar meegaat is weer een ander verhaal. 10 jaar betekent dus alleen een PS6.
Remzi1993 @livePulse6 december 2022 17:18
Zie mijn bericht op @computerjunky
computerjunky @Remzi19936 december 2022 16:42
5 jaar is gewoon geen onderbouwing voor. Ze hebben gewoon minimaal 7 jaar tussen releases gehad zowel de MS consoles als de Sony consoles.
Remzi1993 @computerjunky6 december 2022 17:11
Mijn bron: https://en.wikipedia.org/..._game_console_generations

Waarbij de Xbox 360 van 2005 tot 2016 heeft bestaan. Ik vind het heel erg dat mensen zoals jij +1 krijgen terwijl ik een -1 of 0 krijg, terwijl ik gewoon iets zegt wat gebaseerd is op feiten.

En Playstation 3 in Europa 2007 tot 2017 werd het nog verkocht. Vooral de zevende generatie is lang gebleven (generatie van Xbox 360, PlayStation 3 en Wii), zie bron: https://en.wikipedia.org/...ation_(2005%E2%80%932017)

De achtste generatie is heel kort geweest ten opzichte van andere generaties. Zie: https://en.wikipedia.org/...on_(2012%E2%80%93present)
De generaties van consoles worden steeds korter, zie Wii U van 2012 tot 2017 of Xbox One van 2013 tot 2020. 5 en 7 jaar dus.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 24 juli 2024 08:23]

Benjamin- @Remzi19937 december 2022 13:07
Ten eerste gaat het niet er om tot wanneer de console is uitgebracht. Het argument ging er hierover of er wel of niet een PS7 zou bestaan, dus gaat het om de releasedatum. Ook of de PS3 nu in 2006 of 2007 is uitgekomen is niet relevant, het bestaan van de PS3 was in 2006, dit is gewoon een feit, einde verhaal.

De Wii U was geflopt, verder is Sony niet Nintendo, en is dus niet relevant de schatting die hier wordt gemaakt. Nintendo heeft hier absoluut niets mee te maken. Straks haal je ook nog de Sega Saturn en de Xbox er bij als argument voor kortdurende consoles.

De eerste generatie werd opgevolgd in pakweg 5,5 jaar, de tweede na pakweg 6,5, toen 2x na 7 jaar. Om dan nu te denken dat de PS5 en PS6 na 5 jaar wordt opgevolgd, is echt werkelijke nul onderbouwing voor, en dat jouw moeders achternicht na 3 jaar al haar bank vervangt, is echt niet relevant.
Remzi1993 @Benjamin-7 december 2022 13:24
Mijn argument ging over iets totaal anders, namelijk dat consoles korter bestaan. En dat iets wat later wordt wordt verkoopt is wel degelijk relevant, want we gebruiken allemaal Europose jaartallen en niet die van Amerika of Japan.

De conclusie die ik trok is dat console-generaties tussen de 5 en 10 jaar bestaan. Eerder dichterbij de 5 jaar dan 10 jaar.
Benjamin- @Remzi19937 december 2022 14:12
1. Je reageerde specifiek op een bericht over Sony consoles. Het bericht maakt dat heel duidelijk,
2, We gebruiken absoluut geen Europese jaartallen in dit argument, dat probeer jij er van te maken. Het argument was of er wel of niet een PS7 zou bestaan. Niet of deze al te koop was hier. Er zijn zoveel producten die hier niet te koop zijn, bestaan ze dan niet? Besta jij wel? Ben jij weleens in mijn gemeente geweest?
3. Jouw conclusie heeft niets te maken of de PS7 wel of niet zou bestaan, zoals ik al eerder zei, het boeit me niet hoelang je moeders achternicht met een bank doet, net zo goed dat het me niet boeit hoe lang Nintendo met een console doet. Dit gaat wederom over Sony consoles. Einde verhaal.
Remzi1993 @Benjamin-8 december 2022 11:28
1. Ik reageerde ergens op en andere zoals jij reageren onder mij. Dan moet je niet op mij reageren maar diegene die met dat onderwerp bezig is. Ik had een kleine commentaar erbij toegevoegd.

2. Iedereen gebruikt hier Europese jaartallen. Je kan geen jaartallen van Europa, Amerika of Japan door elkaar halen. Je moet dan consistent zijn en 1 reeks van jaartallen gebruiken. Ik zie dat ze hier door elkaar worden gebruikt om dan iemands eigen mening naar voren te schuiven en te bevestigen. Dit noemen we cherry picking.

3. Het interesseert mij ook niks, ik had alleen dat opgemerkt, dat console korter mee gaan.
Benjamin- @Remzi19938 december 2022 16:58
Omdat wat jij zegt niet klopt, maar blijkbaar moet heel Tweakers dat zeggen voordat je het gelooft?

Jij gebruikt Europese jaartallen, dat was onderdeeld van de discussie. Maar weet je het is totaal niet relevant wat jij denkt dat er is gebeurd. Het ging er om of de PS7 dan zou bestaan of niet, dus welk jaartal jouw moeders nicht hem kan kopen bij de MM, is niet relevant. Hij bestaat zodra die ergens op de markt is. Jouw eigen verzonnen regels boeien daar niet in.

Wat had je opgemerkt? Korter? Is 6,5 groter of kleiner dan 5,5? Is 7 groter dan 6,5? En is 7 groter of kleiner dan 7?
Remzi1993 @Benjamin-9 december 2022 01:03
Gast, je staat hier te schuimbekken. Doe eens normaal.
Dat de PS7 dan zou bestaan dat geloof ik wel. Jullie reageren trouwens op de verkeerde persoon. Dat is waarom je een verkeerde discussie zit te voeren met de verkeerde persoon. Echt, mensen zoals jij letten dus ook niet op en dan ga je iemand anders de grond in boren, echt lachwekkend dit 😂
Benjamin- @Remzi19939 december 2022 23:08
Dus jij hebt dit niet geschreven? "Vaak gaan console tussen de 5 tot 10 jaar mee, er zijn consoles die lang zijn gebleven en andere iets korter."

Als je dit wel hebt geschreven op een reactie die schreef: "De PS4 was van 2013 en de PS3 van 2006.

kortom 2020 > 2027 voor de PS6 en pas in 2034 de ps7 Dus zou het al voor de SPS6 impact hebben."

Als dat klopt, dan heb ik wel zeker de juiste persoon. Maar misschien kan ik niet lezen en was dat iemand met vrijwel de exact zelfde gebruikersnaam.

En goed je houdt vast aan je claim voor de PS7, dus blijkbaar geef je wederom toe dat je de juiste persoon bent, want de persoon waar ik op reageer, denkt dat de sprongen zo gaan 2006 > 2013 > 2020 > 2026 > 2031? Want dat is wat de geschiedenis van Sony je vertelt blijkbaar.
brammetje1994 @Remzi19936 december 2022 21:30
Om nog toe te voegen: De PS5 is al 2 jaar oud. Ik vind het niet vreemd om eind 2032 een PS7 te verwachten:
PS1: 1995
PS2: 2000
PS3: 2007
PS4: 2014
PS5: 2020
PS6: 2026,4
PS7: 2032,8

Oftewel precies over 10 jaar op basis van de trend welke jij beschrijft.
Caayn @brammetje19946 december 2022 21:43
PS3: 2006
PS4: 2013

:)
Remzi1993 @Caayn7 december 2022 00:02
In Europa werd de PS3 pas in 2007 geïntroduceerd en in Noord-Amerika en Japan 2006, zie: https://en.wikipedia.org/...ation_(2005%E2%80%932017)

Er werd vaak verschil gemaakt tussen continenten. Gelukkig is dat verschil helemaal verdwenen door globalisatie. Een ander nadeel van globalisatie is dan wel dat als er iets ergens negatief gebeurd wij het ook hier te horen krijgen en soms overnemen (denk aan rare trends uit Amerika die nergens op slaan).


Edit: PS4 jaartal klopt, dat is inderdaad 2013 in Europa.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 24 juli 2024 08:23]

Caayn @Remzi19937 december 2022 07:55
Geen zorgen, ik wist dat de PS3 in 2007 uitkwam in de EU. De launch, en de lange maanden voor de EU aan de beurt was, van de PS3 staat nog vers op mijn netvlies ;)

[Reactie gewijzigd door Caayn op 24 juli 2024 08:23]

Remzi1993 @Caayn7 december 2022 10:55
2007 in de EU
Remzi1993 @brammetje19946 december 2022 23:57
Om nog toe te voegen: De PS5 is al 2 jaar oud. Ik vind het niet vreemd om eind 2032 een PS7 te verwachten:
PS1: 1995
PS2: 2000
PS3: 2007
PS4: 2014
PS5: 2020
PS6: 2026,4
PS7: 2032,8

Oftewel precies over 10 jaar op basis van de trend welke jij beschrijft.
Inderdaad! Snap niet waarom ik een 0 heb gekregen.
Donstil
@Martinspire6 december 2022 15:31
Eigenlijk garandeert deze deal wel meteen een aantal miljard aan inkomsten omdat ze hem op meer platformen uitbrengen. Dus zo slecht is ie voor MS ook weer niet...
Sowieso een prima deal voor Microsoft.

Je brengt de Game uit op de Playstation voor 79,99 (Adviesverkoop PS5 games), financiert daarmee de ontwikkeling en hebt de game vervolgens gratis op GamePass.
VonDudenstein @Donstil6 december 2022 16:09
Wat ben je nou eigenlijk aan het doen?

Enerzijds het prijsbeleid van Sony belachelijk maken, maar tegelijkertijd als een soort parasiet erop teren? De PS community mag dus eigenlijk jouw games betalen, daar komt het op neer. Dan zou ik maar eens beginnen met ze hartelijk te bedanken.

Gelukkig hoeven we van jou dus nooit meer een negatief woord te verwachten over remasters en remakes, want met jouw instelling is dat letterlijk het enige wat straks nog overblijft. Of... mobile games.
Lekker Ventje @VonDudenstein6 december 2022 16:44
Diezelfde community betaalt nu ook de deal van Sony over CoD. Dat is echt niet gratis hoor, zoveel houdt Sony nu ook weer niet van zijn gamers
Donstil
@VonDudenstein6 december 2022 18:36
Enerzijds het prijsbeleid van Sony belachelijk maken, maar tegelijkertijd als een soort parasiet erop teren? De PS community mag dus eigenlijk jouw games betalen, daar komt het op neer.
Huh, ik ben Microsoft niet er is helemaal niets van mij bij. Ik leg alleen uit waarom COD niet uitbrengen op PlayStation een financieel onverstandige beslissing is.
Gelukkig hoeven we van jou dus nooit meer een negatief woord te verwachten over remasters en remakes, want met jouw instelling is dat letterlijk het enige wat straks nog overblijft. Of... mobile games.
Geen flauw idee wat dit er mee te maken heeft maar ik laat mij uiteraard niet door jou vertellen wat ik daar van mag vinden. Remasters en remakes vind ik creative armoede.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 24 juli 2024 08:23]

watercoolertje @VonDudenstein6 december 2022 16:51
Haha het is toch echt Sony die de kunst van exclusieve games tot een nieuw niveau heeft getild. Dat is ook waarom de PS5 het beter doet qua verkopen, het is ook Sony die crossplay in de meeste games tegen werkt.

Ik heb de PS5 staan want die de meeste (en goede) exclusives 8-)
Heb er wel begrip voor dat MS koekjes aan het bakken is van Sony-deeg :)

Wat moeten ze dan? Maar niks kopen en alles maar op laten kopen door Sony?
Ik snap de zorgen vooral van/voor de consument maar de zorgen van Sony zijn echt uiterst hypocriet!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 08:23]

Donstil
@watercoolertje6 december 2022 18:38
Ik snap de zorgen vooral van/voor de consument maar de zorgen van Sony zijn echt uiterst hypocriet!
Dit inderdaad. Het ongenoegen wat Sony nu uit is een pot verwijt de ketel discussie.
PVDK007 @Martinspire6 december 2022 15:20
Het blijkt maar weer dat herhaling het beste betaald :X In games, events, alles :)
raro007 @Martinspire6 december 2022 14:48
10 jaar maar compleet en eerlijk dus niet DLC beperken etc?
Finraziel
@raro0076 december 2022 14:55
Je bedoelt zoals Sony veelal doet?
raro007 @Finraziel6 december 2022 15:56
bedoel je 2 weken wachten inplaats een maand zoals Microsoft toen? Of beter een DLC exclusief houden met gta?
watercoolertje @raro0076 december 2022 16:36
bedoel je 2 weken wachten inplaats een maand zoals Microsoft toen?
Beide niet, al gaat het bij het PS voorbeeld hieronder (Zombies Onslaught in COD) niet over 2 weken zoals jij stelt maar praktisch een jaar!

Sony heeft echt geen recht van klagen in deze kwestie, dat is duidelijk.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 24 juli 2024 08:23]

raro007 @watercoolertje6 december 2022 16:59
Nee klopt dat is wel extreem maar zoals ik zij microsoft heeft een heel DLC exclusief gehouden met gta en ook zijn zij van de eerste die er mee begonnen zijn. Dat mag van mij ook duidelijk zijn.
Buiten dat Microsoft niet bekend staat dat ze altijd aan hun word houden, vooral oops perongeluk zijn ze mee bekend
Carlos0_0
@raro0077 december 2022 07:22
DLC exclusief houden voor sta welke dan ?

Ze hadden het ook met Rise of the Tomb Raider trouwens gedaan paar jaar terug, gewoon een dik multi platform spel een jaar langs of iets exclusieve op de xbox.
Dus niet eens een dlc nee gewoon het hele spel dat is pas lullig, en ze kondigde dat ook gewoon vrolijk aan toen.

https://gamerant.com/rise...er-xbox-exclusivity-cost/

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 24 juli 2024 08:23]

Daniel. @raro0076 december 2022 15:00
Wat met Cold War gebeurd is denkt niemand meer over. Zombies Onslaught Confirmed as Exclusive PS Black Ops Cold War DLC voor het eerste jaar. Dit zijn juist die lullige dingen.
nzall @raro0076 december 2022 15:01
Hopelijk wel ja. Dan hebben we hopelijk geen scenario's meer zoals we die de afgelopen jaren hebben gehad waardoor Call of Duty op PlayStation exclusieve DLC kreeg die pas op andere platformen verschijnt als de nieuwe CoD al uit is.
PjotrX @Martinspire6 december 2022 15:01
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant wil je niet een contract voor meteen 10 jaar afsluiten. Wat als we met de volgende generatie consoles weer met een chiptekort te maken hebben, dan moet Microsoft ineens een spel uitbrengen voor een console die bijna niemand in huis heeft?
ErikT738 @PjotrX6 december 2022 16:35
Als het echt moet dan kan een Microsoft medewerker vast in een week een Call of Duty spel in elkaar flansen... Als in de overeenkomst geen eisen zijn gesteld aan de kwaliteit :p
Silversin @Martinspire6 december 2022 15:28
Denk dat het probleem ook niet de CoD inkomsten zijn voor Sony. Je kan niet elk jaar een God of War of Gran Turismo releasen en verwachten dat de reacties altijd positief zijn. Microsoft deed het vorige generatie met 'Forza-Gears-Horizon' en we zagen wat het resultaat daarvan is.

Je hebt gewoon multiplat AAA titels nodig. En laten die nou opgekocht worden door je grootste concurrent die er 'maar' 10 euro per maand voor gaat vragen.

[Reactie gewijzigd door Silversin op 24 juli 2024 08:23]

Ivolve @Martinspire6 december 2022 17:29
De vraag is :waarom publiceert MS hierover een opiniestuk terwijl de deal nog niet rond is?

Willen ze erg graag cod op PS en Sony niet? Is het om druk te zetten op Sony?

Of om zorgen over de overname weg te nemen?
kiang @Ivolve6 december 2022 21:03
Of om zorgen over de overname weg te nemen?
100% dit.
kiang @Martinspire6 december 2022 21:03
Dus zo slecht is ie voor MS ook weer niet...
MS moet dit doen: de deal met Activision wordt al met argusogen bekeken door overheden, als MS zomaar CoD exclusief maakt is de kans groter dat de merger alsnog wordt tegengehouden.

Door dit aanbod te doen toont MS aan overheden dat het de overname van Activision (nog) zal gebruiken om Sony buitenspel te zetten.
gday 6 december 2022 15:07
Aangezien ik game-nieuws niet heel aandachtig volg, wist ik niet dat Activision Blizzard is overgenomen door Microsoft. Ik moest dit uit de allerlaatste zin halen, terwijl ik tot dan toe tijdens het lezen van het artikel geen idee had wat Microsoft in godsnaam te maken heeft met CoD. :P

[Reactie gewijzigd door gday op 24 juli 2024 08:23]

livePulse @gday6 december 2022 16:51
Deal is nog lang niet rond hoor.
computerjunky 6 december 2022 15:14
Ondertussen zal sony nooit zoiets doen maar blijven de sony fans doen alsof Microssoft de grote boze wolf is.
Van mij mag Microsoft zijn positie misbruiken met als doel een einde aan alle exclusives. Dat is waar we allemaal beter van worden. Exclusives zorgen voor minder innovatie en hogere prijzen.

Edit : typo's

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 24 juli 2024 08:23]

Palindrome @computerjunky6 december 2022 16:28
Van mij mag Microsoft zijn positie misbruiken met als doel een einde aan alle exclusives.
Dus van jou mag MS elke competitie verstikken door alles op te kopen zodat je alleen nog maar xbox+pc hebt......

MS doet dit alleen maar om in goed licht te staan bij regulators die de activions nlizzard deal gaan beoordelen.

En wanneer kan ik halo spelen op de playstation ? of gears of war ?

Nu doe je net alsof Playstaion alleen exclusives heeft.
computerjunky @Palindrome6 december 2022 16:40
Lezen is een vak zie ik. Ik zeg duidelijk : Van mij mag Microsoft zijn positie misbruiken met als doel een einde aan alle exclusives.


En die kan je dus spelen als Sony stopt met de exclusives. Als je voor beide consoles en pc uit brengt is je afzetmarkt groter en dus verdien je veel meer. Maar de exclusive "oorlog" is waarom dat nu niet gebeurd. iets waar ik dus tegen ben zoals aangegeven...
Palindrome @computerjunky6 december 2022 17:29
Exclusives stoppen alleen als er nog maar 1 partij over is.

En ten tweede heeft MS zelf ook gewoon exclusives dus waarom dat vingertje naar Sony wijzen ?
Donstil
@Palindrome6 december 2022 18:46
En ten tweede heeft MS zelf ook gewoon exclusives dus waarom dat vingertje naar Sony wijzen ?
Dit klopt niet. Alle Xbox games zijn ook op Pc beschikbaar en een groot gedeelte (of allemaal?) ook buiten de Xbox Store te koop.

Het lijkt Microsoft juist helemaal niet uit te maken waar je het speelt. Als het maar via Xbox (niet de console maar de dienst) is,
Palindrome @Donstil6 december 2022 23:39
Dit klopt niet. Alle Xbox games zijn ook op Pc beschikbaar en een groot gedeelte (of allemaal?) ook buiten de Xbox Store te koop.
Dan is het alnog alleen exlusive voor Microsoft en console exclusive voor Xbox/eco systeem.
Donstil
@Palindrome7 december 2022 08:40
Dan is het alnog alleen exlusive voor Microsoft en console exclusive voor Xbox/eco systeem.
Overigens ligt dat laatste ook weer bij Sony. Microsoft heeft GamePass aan Sony aangeboden, Sony heeft dat afgeslagen.

Kritisch op Microsoft zijn over eventuele exclusiviteit (die dat dus al niet is) lijkt daarmee wel erg onterecht.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 24 juli 2024 08:23]

computerjunky @Palindrome6 december 2022 18:21
Of als je het dus afdwingt door je positie...
Zipperman @computerjunky6 december 2022 16:07
Sony is de boze wolf alleen in de ogen van niet echt nadenkende mensen die het ook goed praten als 1 bedrijf straks bijna elke grote publisher heeft.

Sony brengt hun games op PC, Microsoft heeft GEEN noemenswaardige "exclusives" uberhaupt waar de massa interesse in heeft maar gebruikt de oneindeige portemonnee maar. Microsoft is echt niet zo goed als je denkt check dit artikel maar eens: https://en.wikipedia.org/...e,_extend,_and_extinguish

Maar goed, over 10 jaar zal elke game net zo monetized zijn als Halo infinite en wat moeten we dan blij zijn dat grote boze Sony het niet doet :+ lmao
computerjunky @Zipperman6 december 2022 16:37
Waar is de nieuwe horizon game dan voor de pc en waar zijn tientallen andere games van de afgelopen jaren en honderden afgelopen 20 jaren?

En halo levert nog geen fractie op van wat cod op levert. MS doet het op dit moment voor gaming in zijn geheel gewoon VEEL beter als Sony en Nintendo hebben we het niet eend over.
Dreadramon @Zipperman6 december 2022 16:21
Net zo monitezed als Halo Infinite? Volgens mij is COD (Warzone) zo'n beetje het voorbeeld waar veel games zich nu aan spiegelen qua monitization (inclusief ook Halo).
loki504 @Zipperman6 december 2022 16:48
Sony is de boze wolf alleen in de ogen van niet echt nadenkende mensen die het ook goed praten als 1 bedrijf straks bijna elke grote publisher heeft.

Sony brengt hun games op PC, Microsoft heeft GEEN noemenswaardige "exclusives" uberhaupt waar de massa interesse in heeft maar gebruikt de oneindeige portemonnee maar. Microsoft is echt niet zo goed als je denkt check dit artikel maar eens: https://en.wikipedia.org/...e,_extend,_and_extinguish

Maar goed, over 10 jaar zal elke game net zo monetized zijn als Halo infinite en wat moeten we dan blij zijn dat grote boze Sony het niet doet :+ lmao
Jij hebt het over mensen die niet nadenken maar vervolgens even vergeten dat GT7 tot de nok toe gevuld is met MTX... En je weet dat Halo infinity MP(waar de MTX in zitten) F2P is lijkt mij niet meer dan logisch.
Verwijderd @loki5046 december 2022 17:47
Kortom wanneer MS veel MTX wil binnen harken gewoon even de MP los van de base game trekken en F2P maken. :P

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 08:23]

Rumblebumble @computerjunky6 december 2022 15:36
Hierin deel ik je mening
Jokuh 6 december 2022 14:53
Offtopic, maar leuk weetje voor de oude rotten onder ons, het screenshot laat de map Taraq zien. Een remake van mp_neuville uit de allereerste Call of Duty! :)
Shifty47 @Jokuh6 december 2022 15:01
Allebei de mappen veel gespeeld (neuville vroeger uiteraard) maar niet gerealiseerd dat dit een remake was :) Leuk om te weten!
Nu hopen dat ooit mp_harbor opnieuw gemaakt wordt.
HerrPino 6 december 2022 15:00
Ik vind wel dat Microsoft daar ook een tegenprestatie voor mag verwachten. Ik weet niet zo snel wat de best verkopende ‘inhouse’ exclusive reeks van de PS5 is, maar die mag dan ook wel naar de Xbox komen. Misschien met 2-3 maanden vertraging, maar toch.
Atilim @HerrPino6 december 2022 15:17
Tegenprestatie is miljarden aan inkomsten.

Je moet je overname financieel wel kunnen verantwoorden en een exclusieve CoD betekent een massieve afschrijving.
Slashdotter 6 december 2022 15:00
Of Sony akkoord is gegaan met de deal, is nog niet bekend.
Lijkt me niet, Sony doet dit om Microsoft strategisch dwars te zitten
toexzz 6 december 2022 16:12
Vind het enorm coulant het 10 jaar aan te bieden.
Zouden ze niet eens hoeven doen, ook omdat Playstation totaal niet afhankelijk is van COD.
Ben geen fanboy maar Sony zeurt iets teveel hierover...
DeadPhoenix86 6 december 2022 18:26
Het word tijd dat Sony Resistance, SOCOM en Killzone weer terug brengen.
Retrospect @DeadPhoenix866 december 2022 19:17
Ik heb ooit een PS3 aangeschaft om M.A.G. te kunnen spelen. Goede game vond ik het, helaas heeft Sony die studio opgeheven. Daar zou ik wel een vervolg op willen zien.
DeadPhoenix86 @Retrospect6 december 2022 19:38
Ja PS3 en xbox 360 had een hoop goeie games. Maar tegenwoordig willen ze maximale winst, dus nemen bedrijven minder risico.
IIIIIIIIIIII 6 december 2022 14:52
Iedereen weet dat ze er iets mee gaan doen. Al is het een timed-exclusive voor de Xbox.
Loller1
@IIIIIIIIIIII6 december 2022 15:46
Microsoft doet doorgaans niet aan timed exclusives. Niet eens voor zijn first party IPs die multiplatform gaan (zie Minecraft Dungeons en Legends). Zelfde ervaring op Xbox als op iedere andere plaats
Annihlator @Loller16 december 2022 16:29
The Ascent, Valheim, WH40K, STALKER2 (begint zelfs xbox-console only, imho om om te kosten even nagaande dat het de afgelopen 16 jaar enkel op pc bestond...), ARK2 zijn anders stuk-voor-stuk voorbeelden van games die op releaseday in de gamepass belanden, maar natuurlijk is het geheel ontoevallig dat die allemaal XBOX-exclusive zijn, waarbij stalker 2 zelfs een vertraagde pc-release gaat krijgen...

Kan je leuk een aantal losse voorbeelden noemen waar dit niet is gebeurd, zo ook bijvoorbeeld Rocket League, maar die losse voorbeelden zijn alles-behalve een bewijs dat ook maar een van de twee relevante bedrijven niet dat soort dingen doet; ze doen het allebij en wel in vergelijkbare mate.

Microsoft doet óók aan timed exclusives, en dat geldt dubbel en dwars voor games die zo nodig vanaf dag 1 in de gamepass zouden moeten zitten... terwijl er net zogoed te zeggen is dat door de gamepass voor de games pas een paar weken later in te voegen (zeker wetende hoe vaak op releaseday de staat van een game tegenvalt) tot meer verkopen zou moeten mogen lijden als het product voldoende te verkopen is... danwel dat degene die vanaf dag 1 wil spelen die gewoon voor de volle mep koopt als dat tijdens de begin/probleemperiode van een game er geen semi-trial bestaat die afbreuk kan doen aan de mogelijkheid tot een latere verkoop van die game.

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