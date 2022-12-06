Microsoft bevestigt tienjarige COD-licentie aan Sony te hebben aangeboden

Microsoft heeft bevestigd dat het een aanbod heeft gedaan aan Sony, waarbij er tien jaar lang gegarandeerd nieuwe Call of Duty-games verschijnen op PlayStation-consoles. Of Sony akkoord is gegaan met de deal, is nog niet bekend.

In een opiniestuk in de Wall Street Journal bevestigt Microsoft-vicevoorzitter Brad Smith dat hij een aanbod heeft gedaan om nieuwe Call of Duty-games tien jaar lang uit te brengen voor PlayStation-consoles, op dezelfde dag dat die games ook voor Xbox-consoles verschijnen. De topman wil ervoor zorgen dat die mogelijke licentieovereenkomst 'juridisch afdwingbaar is in de VS, het VK en de Europese Unie'.

Smith bestempelt Sony's vrees dat Microsoft de Call of Duty-franchise niet meer zou uitbrengen op andere platforms als 'economisch irrationeel'. Daarbij claimt hij dat de Xbox-exclusiviteit van de shooterserie 'rampzalig zou zijn voor de Call of Duty en Xbox zelf' vanwege de populariteit van crossplay. De topman stelt ook dat zo'n keuze 'miljoenen gamers zou buitensluiten'. Sony heeft nog niet gereageerd op het opiniestuk van de Microsoft-ceo. Ook is het nog niet duidelijk of Sony akkoord gaat met de deal.

Er gingen al langer geruchten dat Microsoft een licentieovereenkomst van 10 jaar had aangeboden. Reuters schreef eerder dat het bedrijf met het aanbod onder meer Europese mededingingstoezichthouders en de Europese Commissie tegemoetkomen. In januari is de deadline voor Europese bedrijven om hun bezwaar aan te tekenen tegen de miljardenovername bij de EC. Deze bezwaren komen op een lijst te staan, die in dezelfde maand wordt gepubliceerd.

Op 11 april komt de Europese Commissie met een beslissing over de overname. Tegelijkertijd is de Amerikaanse Federal Trade Commission naar verluidt bezig met het voorbereiden van een antitrustklacht tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft.