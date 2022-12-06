TSMC's 3nm-chipfabriek in Arizona begint productie in 2026

TSMC gaat een tweede fabriek bouwen in de Amerikaanse staat Arizona. Deze fabriek gaat 3nm-chips produceren. Productie in de fabriek moet vanaf 2026 beginnen, bevestigt TSMC tijdens een ceremonie in de Verenigde Staten.

TSMC bevestigt zijn nieuwe plannen voor chipproductie in de staat Arizona in een persbericht. De 3nm-chipfabriek komt nabij de eerste TSMC-fabriek in de stad Phoenix te staan, die het bedrijf in 2020 al aankondigde. Deze eerste fabriek wordt in 2024 operationeel en gaat dan chips produceren op TSMC's N4-procedé. Twee jaar later volgt de 3nm-fabriek. TSMC zei onlangs al tegen Aziatische media dat het 3nm-chips zou gaan produceren in de VS.

TSMC investeert in totaal 40 miljard dollar in de bouw van zijn twee Amerikaanse chipfabrieken. In 2020 sprak het bedrijf nog over een bedrag van 12 miljard dollar voor de eerste fabriek. Een deel van de kosten zal vermoedelijk gedekt worden door subsidie van de Amerikaanse overheid, als onderdeel van de Chips and Science Act.

Volgens het bedrijf leveren de productielocaties gezamenlijk 10.000 technische banen op, waaronder 4500 directe banen bij TSMC. De Taiwanese chipfabrikant zegt jaarlijks in totaal meer dan 600.000 wafers te gaan produceren in de twee fabrieken. De fabrikant is ook van plan om een waterzuiveringsinstallatie te bouwen, die ervoor moet zorgen dat de TSMC-campus in Arizona vrijwel geen vloeistoffen hoeft te lozen.

De twee TSMC-chipfabrieken zijn onderdeel van Amerikaanse ambities om minder afhankelijk te worden van Aziatische landen op het gebied van chipproductie. De reden daarvoor zijn toenemende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen de Taiwan en China. Het land introduceert daarvoor een Chips Act met miljardensteun voor de chipsector. De EU doet hetzelfde en ook landen als Japan investeren flink in hun chipsector.