TSMC is begonnen met massaproductie op 3nm-procedé

TSMC is donderdag begonnen met de eerste massaproductie op zijn 3nm-procedé. Het stond al op de planning van de Taiwanese fabrikant om de productie van start te laten gaan in de tweede helft van 2022, wat nu nog is gelukt.

Digitimes schreef eerder dat het TSMC ging lukken om nog voor het einde van dit jaar te beginnen met de massaproductie op een 3nm-procedé. De massaproductie is begonnen in een van TSMC's fabrieken in het zuiden van Taiwan, schrijft Reuters. "TSMC behoudt zijn technologisch leiderschap, terwijl het aanzienlijk investeert in Taiwan", zegt TSMC-topman Mark Liu tijdens een ceremonie in de stad Tainan, die ter gelegenheid van de productie- en capaciteitsuitbreiding werd gehouden. Liu voegt eraan toe dat de vraag naar de 3nm-chip van het bedrijf 'zeer groot' is, onder meer door de toenemende vraag naar 5g-apparaten.

Naar verwachting zal vooral Apple in de toekomst gebruikmaken van het productieproces. Er gingen eerder al geruchten dat alle iPhone 16-modellen op 3nm-socs zouden draaien. Later werd ook bekend dat het bedrijf zou zijn begonnen met het ontwerp van een M3-soc op basis van TSMC's 3nm-procedé. De Macbook 14 en 16, de Mac Studio en Mac mini zouden daarnaast een M3 Pro-soc krijgen die op dat procedé is gemaakt. Begin december heeft TSMC ook aangekondigd dat het een tweede fabriek gaat bouwen in de Amerikaanse staat Arizona, die 3nm-chips gaat produceren.