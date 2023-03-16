Reuters: Onderhandelingen Duitse TSMC-chipfabriek zijn in vergevorderd stadium

De onderhandelingen voor de bouw van een Duitse TSMC-chipfabriek zijn in een vergevorderd stadium. Dat meldt persbureau Reuters. De gesprekken tussen TSMC en Duitsland zijn nu gericht op overheidssubsidies om de investering te ondersteunen.

TSMC is momenteel in gesprek met de Duitse deelstaat Saksen, melden ingewijden aan Reuters. Een bron noemt de besprekingen 'serieus en vergevorderd'. Delegaties van de deelstaat zouden naar Taiwan zijn afgereisd voor gesprekken met de Taiwanese chipmaker. De twee partijen zouden nu spreken over overheidssteun voor de bouw van de fabriek. TSMC wil subsidie voor het financieren van de bouw, mede vanwege de hogere bouwkosten in dat land.

De subsidie zou worden uitgedeeld als onderdeel van de European Chips Act. Deze komende wet maakt tot 45 miljard euro aan subsidies voor de chipsector vrij, om zo minder afhankelijk te worden van productiecapaciteit uit andere landen. Een groot deel van dat bedrag wordt gefinancierd door individuele lidstaten, waaronder Duitsland, die ook al in onderhandeling is voor de bouw van een chipfabriek van Intel.

De Taiwanese chipmaker spreekt al langer over de mogelijke komst van een chipfabriek in Duitsland. TSMC zei in juli 2021 dat het bedrijf de bouw daarvan overweegt, hoewel het sindsdien weinig concrete updates gaf. In december zei het bedrijf dat TSMC nog geen concrete plannen had voor de bouw van een Duitse chipfabriek, maar alle opties te blijven overwegen. Onlangs gingen al wel berichten rond over vorderende gesprekken. Een team van TSMC zou in oktober zijn afgereisd naar Duitsland om mogelijke locaties te bekijken. De fabriek wordt volgens eerdere berichten mogelijk in Dresden gebouwd. Dat is de hoofdstad van Saksen, waar ook bedrijven als GlobalFoundries en Bosch al chipfabrieken hebben.

TSMC is al langer bezig met uitbreidingen buiten zijn thuisland. Het bedrijf werkt momenteel aan een fabriek voor 4nm-chips in de Amerikaanse staat Arizona. Later moet ook een 3nm-chipfabriek volgen op diezelfde campus. Als de Duitse TSMC-fabriek er komt, dan zal deze waarschijnlijk minder geavanceerde chips gaan produceren. Het zou dan vooral gaan om chips die worden gebruikt door de autosector, meldt een bron aan Reuters.