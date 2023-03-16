Starlink brengt Roam-dienst voor wereldwijd internet uit voor 230 euro per maand

Starlink brengt Roam uit. Deze dienst, die voorheen bekendstond als Starlink for RV, laat gebruikers buitenshuis hun internetabonnement gebruiken. Een regionale versie komt beschikbaar voor 105 euro per maand, terwijl een wereldwijde versie maandelijks 230 euro kost.

Starlink Roam is nu officieel uitgebracht, meldt het bedrijf op Twitter. Het bedrijf deed eerder al tests met de dienst. De dienst laat gebruikers Starlink-satellietinternet gebruiken op locaties waar het internet 'onbetrouwbaar of volledig onbeschikbaar is'.

Starlink biedt een regionale versie voor 105 euro per maand, waarmee gebruikers de dienst kunnen gebruiken binnen hun continent. Een versie die wereldwijd te gebruiken is op alle plekken waar Starlink beschikbaar is, kost maandelijks 230 euro. Op zijn website verduidelijkt het bedrijf dat de dienst alleen is bedoeld voor gebruik op het land. Starlink biedt in een aantal landen al een Maritime-abonnement dat bruikbaar is op zee, voor 5000 dollar per maand.

Om de dienst te gebruiken, moeten gebruikers een terminal aanschaffen voor 450 euro. Starlink heeft ook een terminal die bruikbaar is terwijl deze in beweging is, bijvoorbeeld voor boven op een camper. Die optie is momenteel beschikbaar 'in selecte markten' en kost 2500 dollar. Een europrijs staat niet vermeld op de website van Starlink.

Roam betreft een nieuwe versie van Starlink for RV, een dienst die het bedrijf vorig jaar aankondigde. Starlink for RV was in grote lijnen gelijk aan Roam, maar bood geen optie die wereldwijd bruikbaar was. Starlink begon in februari al met het testen van deze wereldwijde versie, schreef ook The Verge. Starlink for RV kostte bij de release vorig jaar 124 euro per maand. Net als Starlink for RV, is Roam maandelijks opzegbaar, wat bij een gewoon Starlink-abonnement niet het geval is.

Starlink Roam

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-03-2023 10:26
72 • submitter: Verwijderd

16-03-2023 • 10:26

72

Submitter: Verwijderd

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Reacties (72)

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Indy81 16 maart 2023 10:41
Bijzonder hoog bedrag natuurlijk, maar ik zie denk ik wel waarom.
Omdat het maandelijks opzegbaar is, verwacht ik dat heel veel gebruikers die met een caravan of camper op vakantie gaan dit voor 1 maand gebruiken en dan opzeggen.
Dan heb je dus voor je vakantie voor 230 euro, altijd internet onderweg. (Even daargelaten dat je de schotel nog aan moet schaffen).

Ik denk vooral dat dit interessant kan zijn voor verhuurbedrijven die campers en caravans verhuren. Dan kunnen ze voor 100 euro per week een Starlink abonnement afsluiten.

Dat is althans de theorie. Nu de praktijk: In Europa zal dat helemaal niet interessant zijn. Daar kun je gewoon met je 4G/5G verbinding al een heel eind komen voor veel minder. En op de meeste campings heb je toch al Wifi.
Misschien interessanter voor andere delen van de wereld.
Coolstart @Indy8116 maart 2023 10:54
Dat is althans de theorie. Nu de praktijk: In Europa zal dat helemaal niet interessant zijn. Daar kun je gewoon met je 4G/5G verbinding al een heel eind komen voor veel minder. En op de meeste campings heb je toch al Wifi.
Misschien interessanter voor andere delen van de wereld.
Dat valt wat mij betreft heel erg tegen. Wifi op camping is vaak om te huilen. Je kan er niet op rekenen en 5G werkt amper in bergachtige gebieden. Zelfs in het glooiende Duitsland moet je vaak zoeken naar 4g. Heel veel vaak edge of zelfs niets.

Als je rondtrekt wordt het enkel maar moeilijker.

Het is niet bedoeld voor mensen die af en toe eens een whatsappje willen sturen maar voor mensen ook die mobiel willen werken of gewoon de snelheid en het gemak van thuis om hun camper willen waar ze ook stoppen.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 13:33]

Frame164 @Coolstart16 maart 2023 12:20
Duitsland is dan ook wel extreem slecht qua digitalisering. Ik was pas in Keulen (toch een grote stad) en daar was het echt nog steeds dramatisch. Een paar keer gehad dat pinnen niet lukte omdat de verbinding gewoon heel onbetrouwbaar was en als hoogtepunt alleen kunnen pinnen als er geen 6 in je pincode zit want het apparaat was kapot en het was zo goed onmogelijk om een nieuwe te krijgen.
TIGER79 @Frame16416 maart 2023 12:29
gaat niet enkel om digitalisering of infra maar ook simpelweg vanuit het landschap... Immers hoe meer bergen hoe minder en slechter dekking en dat kun je enkel weer oplossen door extra masten dus extra kosten voor de telefonie-maatschappijen en de gebruikers...
En specifiek dat landschap-probleem is zeker niet een specifiek Duits probleem, hetzerlfde heb je in Italie, Spanje, Frankrijk enz...
Wat dat betreft vergeten we soms dat we echt bijzonder verwend worden in onze platte kikkerlandje waardoor we bijna gaan denken dat onze situatie "de standaard" is terwijl dat juist het omgekeerde is. Wij behoren tot de beste best case wat dat betreft, zou me niet verbazen als 90% van de andere europese landen het hierin veel moeilijker hebben...
Verwijderd @TIGER7916 maart 2023 13:24
Het is zelf niet een probleem van masten ... We hebben voor een lange periode een hotel bezit in Duitsland en in een redelijk mooie toeristen stadje kon je de mast zien op de heuvel. Welke snelheid hadden we? 2G en zo langzaam dat het je 5 minuten koste om een simpele webpagina open te doen. 3G? Vergeet het. 4G ... hahaha. Kwam er op neer dat je kon bellen en dat was het. En ja, we hadden goed signal, konden de toren letterlijk zien staan op de heuvel.

Duitsland is een RAMP op gebied van mobiele dekking. Zo lang je langs de snelweg blijft of rond de grotere steden, ok ... dan heb je 4G of met pech, 3G. Maar eenmaal dat je beetje buiten gaat of een heuvel ziet, zakt dat signal snel weg.

In Spanje, je komt daar op de boeren buiten en ben altijd verbaast om 4G signal te vinden. Ja, soms is het blabbered wegens de heuvels, maar actueel 4G. Een enorm verschil is dat ze in Spanje enorm inzetten voor 4G als alternatief voor internet op het platte land. En glasvezel is opmerkelijk op het sommige platte land gebieden (en soms ben ik verbaast dat je zelf glasvezel vind in gebieden waar ).

In Hamburg hier (3de grootste stad van Duitsland), heb je jaren met 50Mbit gedaan, ondanks dat men in Spanje al volop 500Mbit had ( en nu 1Gbit inc 1Gbit upload!). Spreek me niet over de belabberde upload snelheid. Vorige jaar was 100Mbit DSL beschikbaar. Wowwwww 8)7 We leven pvd in het "bijna" center van Hamburg (als ik een steen smijt zijn we in het center). Kan je dat geloven in deze digital tijd?

Nu spreekt men van glasvezel te installeren hier. Spreekt met haakjes, zullen zien. Men begint langzaaaaaaam glasvezel in meer en meer steden te doen. In Spanje zie ik nu al volop 5G in de grote steden en internet aanbieders dat 10Gbit aanleveren in de grote steden voor 50 Euro per maand. Duitsland loopt ENORM achter op landen zoals Spanje.

Een verschil tussen Duitsland en Spanje, is dat men gewoon boven de grond werkt. Glasvezel is overal op de muren van de huizen, het gevolg is dat men enorm snel en simpel netwerken kunnen upgraden. Ja, het is minder mooi en soms heb je letterlijk kafka toestanden zoals op het platte land, waar je hout telephone palen ziet, waar een glasvezel box op zit, en dan zie je 6 of 8 draden van die paal, 10m overbruggen als een spinen net. Maar de mensen hebben pvd 1Gbit op het platte land waar men hier het "oneconomisch" vinden. En veel goedkoper ook!

Hier is alles begraven en ja, dan heb je stad planning nodig, veel meer kosten, veeeel meer tijd. Dan smijten ze voor de zoveelste keer de weg open omdat gas, of water of telecom of ... de boel wilt upgraden, met als gevolg dat de mooie weg, snel eruit ziet alsof het een lappendeken is van opgegraven en terug dicht, terug open, terug dicht. Of je kan je amuseren met 2005 technologie.

Grappig is, mensen van "nee, we willen die vervuiling niet op onze gebouwen", maar als je 5 minuten rondhangt in Spanje, dan zie je die kabel gewoon niet meer. Is vreemd hoe de hersenen werken.

Nu ja, een lange uitleg maar andere landen kunnen makkelijk beter doen, gewoon omdat ze andere prioriteiten hebben en compromis durven voeren.
batteries4ever @Verwijderd17 maart 2023 13:36
Ik ben het helemaal met je eens, maar een paar aanvullingen:
Hamburg is de 2e stad van Duitsland, https://nl.wikipedia.org/...otste_steden_in_Duitsland.
Mobiele dekking is een ongelooflijke ramp, maar in mijn kleine dorpje in Niedersachsen hebben we dan weer wel glasvezel - waarom dat dan kennelijk in hamburg nog niet zo is, begrijp ik ook niet...
eYaTed @Coolstart16 maart 2023 12:20
Je moet wel clear sky hebben. Sta je daar op je camping onder een boom...
Coolstart @eYaTed16 maart 2023 16:07
Ik heb De RV al meermaals gebruikt en de kabel is lang genoeg. Ofwel op uw RV ofwel 10 meter verder waar er plaats is.
WeiserMaster @Coolstart16 maart 2023 12:47
Zelfs in het glooiende Duitsland moet je vaak zoeken naar 4g.
Nu neem je daar ook wel een voorbeeld zeg 8)7 :+
keranoz @Coolstart16 maart 2023 13:01
Zoals ook zeggen is Duitsland wel een beetje bagger.

In de Oostenrijkse Alpen heb ik vrijwel overal 4G+, zelfs in een aantal tunnels. Daar is ook echt geen 100% dekking, maar het stukken beter dan in Duitsland.
Reloader @keranoz16 maart 2023 14:37
dat klopt wel, echter vaak niet meer dan 10/20 megabit ;)
Sograd @Coolstart16 maart 2023 14:32
Als je rondtrekt wordt het enkel maar moeilijker.
Ben benieuwd wat u verstaat onder rondtrekken. Met zo'n schotel, moet dat bijna wel met een camper, camper of boot zijn. Ik zie mezelf nog niet met zo'n schotel rondsjouwen.
Ocima @Indy8116 maart 2023 10:46
Alleen heb je dan wel een datalimiet dat vergeten veel mensen. Daarbij als je van het buitenland naar Nederland belt dan moet je gewoon per minuut betalen of bij sommige providers heb je x aantal minuten bellen in je abbo erbij. (Wazige regel)
FrankHe @Ocima16 maart 2023 11:09
Op reis schaf je altijd een lokale simkaart aan, databundels zijn in het buitenland over het algemeen goedkoper dan in Nederland of voor ongeveer dezelfde prijs.
marcjo @Ocima16 maart 2023 11:00
Ik denk dat je toch eens naar je tariefplan moet kijken. Dat datalimiet in het buitenland, ja dat klopt. Maar bellen vanuit het buitenland naar Nederland valt gewoon binnen je bundel. Heb je een onbeperkt bundel dan is het onbeperkt.
Anders om klopt wel, vanuit Nederland naar het buitenland bellen daar zit soms een limiet op.
batjes @marcjo16 maart 2023 11:10
Alleen heeft lang niet iedereen een onbeperkte bundel. Als je het niet gebruikt, gewoon zonde van het geld.
Dorank @batjes16 maart 2023 12:02
De bewoording van de afschaffing van roaming kosten is dat het bellen binnen de EU voor dezelfde kosten zijn als je normale tarief. MAW als je een X aantal minuten bundel hebt voor bepaalde bestemmingen, worden de minuten die je belt in de EU verwerkt binnen die bundel als je die (nog) hebt, anders tegen je normaal tarief indien dat van toepassing is.
Frame164 @Ocima16 maart 2023 12:22
De regel is heel simpel: roam like at home. Dus wat je in het home netwerk kan doen kan ook in een visited netwerk in een ander EU of EER land.
Ocima @Frame16416 maart 2023 12:28
Ik heb een fout gemaakt, maar als je belt vanuit Nederland naar een EU land dan moet je wel de gebruikelijk belkosten betalen. Sommige abbo hebben dan een x aantal minuten per maand.

Het gekke is wel als je in het buitenland bent en je belt naar NL of ander EU land dan valt het binnen je bundel omdat je dan aan het roamen bent.
punishedbrains @Indy8116 maart 2023 10:52
Of digital nomads. Dat was ik een paar jaar en dan is dit ideaal, je kiest dan plekken uit waar de schotel goed kan richten en je hebt altijd betrouwbaar internet, dat kon ik niet zeggen van de random aanbieders waar ik steeds kwam. Ook nu op een eiland in Denemarken. Er is wel snel internet te krijgen, maar niet overal en maar 1 aanbieder. Starlink heb ik al, eenmalige aanschaf van de hardware en een maandelijks opzegbaar abonnement. Ondanks de prijs vind ik dat erg prettig, ik kan desnoods de boel op een zonnepaneeltje zetten en je bent echt nergens van afhankelijk. Nice. :) 4G/5G, maak daar maar 4G hooguit van hier en dat kost echt wel meer voor hoeveel ik het gebruik en is meestal minder snel en minder betrouwbaar. Als je iets echt goed wilt doen, doe je het zelf, heb ik inmiddels wel geleerd. :)

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 13:33]

Verwijderd @punishedbrains16 maart 2023 18:09
Op een zonnepaneeltje?
Heb je wel gekeken wat die installatie aan stroom vreet, zelfs in stand bay?
Mag je in de winter wel minstens 1 kw op je camper leggen en de bijpassende lithium accu.
Extra kosten geschat, 6a7 duizend euro.
Anders kan je na 22 uur niet meer internetten en na een dagje regen al helemaal niet.
Ach dan smijt je toch een generator aan en verziek je het vrijstaan voor al je buren!
Nee helaas niet ideaal voor RV die het buiten een camping willen gebruiken
punishedbrains @Verwijderd16 maart 2023 19:37
Uhh nee, zonnepaneeltje met batterij combo natuurlijk en dat gaat prima. :)
eYaTed @Indy8116 maart 2023 12:45
Het heeft niets te maken met de opzegbaarheid.
Regionale versie is 105 euro
Wereldwijd is 230 euro
Je kan beide abonnementen "pauzeren" in de maanden dat je het niet gebruikt.
Wereldwijde versie is eerder voor mensen die een wereldreis maken, tv- radiostations, multinationals met wereldwijde projecten , etc.
Jan met de pet dat met zijn caravan naar Frankrijk of Spanje gaat zit goed met 105€ abo.

[Reactie gewijzigd door eYaTed op 22 juli 2024 13:33]

david-v
@Indy8116 maart 2023 10:48
Als je met een cruise gaat betaal je al minstens $15 per dag voor een beetje internet. Ik denk dat dit vooral voor mensen bedoeld is op plaatsen komen waar je echt geen alternatief is. Dus op het water en in afgelegen gebieden (rond reizen met een camper waar je nauwelijks 4g coverage hebt)
Indy81 @david-v16 maart 2023 11:05
Dat is zo'n beetje wat ik bedoel.
Starlink op zee kost echter 5000 per maand, en is echt gericht op zulke cruise schepen.
Maar dit zal toch krap worden. Voor 5000 per maand moet je zo'n 170 euro per dag betalen.
Starlink snelheden zitten zo tegen de 80 mbit aan. Dat is genoeg voor 4 4K Netflix streams of 8 HD netflix streams. Als je 10mbit wil garanderen (genoeg voor een HD stream), zul je toch al 22 euro per dag voor internet moeten vragen op zo'n cruise.
eYaTed @Indy8116 maart 2023 12:38
Starlink prijzen zijn gedaald. Maritiem start aan € 1.138/maand.
Maritiem is niet bedoeld voor cruise schepen.
Nu goed, als je dat toch op een cruise schip wilt, zal je toch meerdere antennes moeten plaatsen als je enige snelheid wilt garanderen en ook wat andere IT infrastructuur.
Wij hebben meerdere Business Starlink antennes gebond.
brainball @eYaTed17 maart 2023 10:25
Dat is niet waar, verschillende cruise maatschappijen hebben meegetest aan starlink en gebruiken het actief. Het goedkope maritieme pakket is met 1 antenne, het 5k pakket krijg je er al twee en voor duurdere pakketen kan je er meer gebruiken.

De maritieme antennes kun je direct aansluiten op een router en met link bonding gebruiken. De maritieme antennes zijn juist bedoeld voor de cruise en megajachten. Het is ook nog eens vele malen goedkoper dan de bestaande aanbieders met geo stationaire satelieten waar abos van 10-15k per maand voor relatief lage snelheden normaal zijn.
itdinges @Indy8116 maart 2023 11:10
Maar op een cruise wordt de price natuurlijk gedeeld met nogal veel mensen en zijn de prijzen veel vaker per hoeveelheid data inplaats van per 'tijd'. 7,50 per MB zijn vrij normaal op cruise schepen, met traditonele verbindingen.

Dus als ze met star-link naar prijzen per dag gaan inplaats van prijzen per data.. dan wordt het al minder duur. (ik zeg bewust niet goedkoop)
Stokertje @Indy8116 maart 2023 20:58
Op mijn werk Starlink Maritiem Premium aan boord met 2 antennes, snelheid zit meer rond de 300/350mbit. Werkt echt fantastisch, op zee eindelijk internet zoals thuis.
Wel een datalimiet van 5TB per maand, dat is wel een beetje jammer.
FrankHe @Indy8116 maart 2023 11:07
Ideaal voor een reis door Namibië waar je onderweg nul verbinding hebt maar voor de rest van de wereld is er doorgaans wel iets van 4G/LTE beschikbaar en dan vind ik Starlink behoorlijk aan de prijs.
Het.Draakje @FrankHe16 maart 2023 15:41
In Afrika heeft Starlink alleen actieve dekking voor Nigeria en Burundi. https://www.starlink.com/map. Azië heeft ook maar beperkt dekking. Hetzelfde met Zuid-Amerika.
nietorigineel @Indy8116 maart 2023 13:46
met de camper ga je meestal in een maand niet de wereld rond, een continent abo is dan voldoende en is 'maar' 105 euro. Nog altijd enkel voor niche gevallen interessant in Europa. Ik ga er ook vanuit dat de meeste mensen die naar plekken zonder bereik reizen dat niet doen om daar dan veel online te zijn, dus eigenlijk ook buiten europa zie ik maar een beperkte doelgroep. Is misschien vanuit starlink ook helemaal niet het plan om binnen notime de halve wereld als klant te hebben.
Maxdehaas19 @Indy8116 maart 2023 16:31
Ik ga er ook vanuit dat de doelgroep inderdaad campeerders in Amerika zijn. Het internet is daar op veel plekken zeer onbetrouwbaar. Daarnaast is het in Europa nog wel een dingetje met onbeperkt internet over de grens. Dit probleem tackle je dan wel met dit systeem.
Z100 @Indy8116 maart 2023 20:37
Ik zie het al voor me. Alle NLers voor de jaarlijkse kolonisering met een Starlink schotel op onze sleurhutten.
jordynegen11 16 maart 2023 10:44
Ligt het aan mij of ben ik de enige die niet snapt waarom het dik 100 euro meer moet kosten om Starlink wereldwijd te gebruiken ipv regionaal?

Ik snap niet waarom Starlink hier extra kosten aan kan hebben buiten dat ze gewoon extra geld willen verdienen hiermee.
Nevalus @jordynegen1116 maart 2023 10:46
Starlink is een commercieel bedrijf. Het doel is uiteindelijk geld verdienen. Wereldwijde dekking heeft wel echt meerwaarde voor bepaalde groepen dus ik begrijp heel goed waarom ze hier extra voor (kunnen) vragen.
CAPSLOCK2000
@jordynegen1116 maart 2023 10:54
Ligt het aan mij of ben ik de enige die niet snapt waarom het dik 100 euro meer moet kosten om Starlink wereldwijd te gebruiken ipv regionaal?

Ik snap niet waarom Starlink hier extra kosten aan kan hebben en lijkt mij alsof ze gewoon een extratje willem verdienen.
De verklaring die Star Link zelf geeft is dat Star Link maar een beperkt aantal gebruikers op iedere satteliet kan hebben. Hoe meer mensen in een gebied Star Link hebben hoe meer satellieten die kant op gestuurd moeten worden en hoe meer grondstations je in zo'n gebied nodig hebt. Uiteraard proberen ze altijd wat capaciteit vrij te hebben.

Als mensen vrij mogen reizen heb je overal in de wereld veel extra capaciteit nodig. Als mensen aan hun eigen regio gebonden zijn is het gebruik voorspelbaarder en heb je minder extra capaciteit nodig.

Deel daarvan is dat Star Link nu nog niet overal in de wereld wordt aangeboden. Er zijn dus gebieden waar nauwelijks capaciteit beschikbaar is en er ook niet snel even wat grondstations bijgebouwd kunnen worden.

Het is een beetje vergelijkbaar met het probleem van mobiele netwerken die overbelast worden in die ene maand per jaar dat we met z'n allen op de camping zitten. De rest van het jaar zijn daar weinig mensen en voldoet een kleine zendmast en het is te duur om extra zenders neer te zetten voor die ene maand per jaar.
jswinkels @jordynegen1116 maart 2023 10:56
Ik zat hetzelfde te denken. Als je naar een andere regio gaat is het toch veel goedkoper om dan een nieuw (lokaal) maandabonnement te kopen. Je gaat toch niet in een maand naar 3 of 4 continenten met je camper.
Otkurom @jordynegen1116 maart 2023 10:54
De satellieten hebben maar een beperkte bandbreedte beschikbaar. Met mobiele terminals is de load per starlink veel moeilijker te balanceren en moeten er dus ruimere bandwidth marges aangehouden worden. Dit zijn extra kosten en die moeten dus tegen extra abonnementstarieven afgedekt worden.

Denk bijvoorbeeld aan een F1 weekend in Monaco wanneer er opeens tientallen (honderden?) jachten in de haven liggen met elk een starlink antenne...

[Reactie gewijzigd door Otkurom op 22 juli 2024 13:33]

amigob2 @Otkurom16 maart 2023 18:07
kijk eens op starlink.sx
En plaats een home point en zie dat er rond de 15 satellieten beschikbaar zijn als je in Monaco bent.
En al die satellieten connecten naar 4 of 5 grondstations.
Je hoeft je echt niet druk te maken over bandbrede in de buurt van de 45 en 55 breedtegraad
punishedbrains @jordynegen1116 maart 2023 10:56
Misschien omdat het een satelliet-netwerk is? Dat kost me nogal wat, bovendien is het in de "space" ;) stukken goedkoper dan gevestigde satelliet aanbieders. Wereldwijd is gewoon commercieel denk ik ook ja, dat heeft bijna nooit iemand nodig en als je dat wel heel belangrijk vindt, dan betaal je daar dus voor.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 13:33]

Frame164 @jordynegen1116 maart 2023 12:23
Het is een extra service. En daar betaal je voor. Zo zijn er veel meer dingen waar je meer voor betaalt als je er meer mee kunt.

Jouw werkgever vraagt ongetwijfeld ook geld aan klanten voor extra's.
SmokingSig 16 maart 2023 11:32
Dus hiermee kan je dan in China gewoon internetten zonder VPN/Great firewall gedoe?
locke960 @SmokingSig16 maart 2023 11:52
Starlink is niet toegestaan in China.
Gunther.S @locke96016 maart 2023 12:54
Is er een manier waarop ze dit kunnen afdwingen of zelfs maar detecteren? blijkbaar niet volledig (radiografisch dan) te camoufleren.
locke960 @Gunther.S16 maart 2023 13:57
China is een dictatuur met een DDR-achtige geheime politie waarbij iedereen stiekem een informant kan zijn. Ik weet niet hoe moeilijk detectie precies is, als ze willen zal het heus wel te doen zijn, maar je moet waarschijnlijk banger zijn voor verraders.
SmokingSig @locke96016 maart 2023 14:15
Ah wist ik niet, bedankt!
meadow @SmokingSig16 maart 2023 11:57
Volgens mij niet want Starlink moet waarschijnlijk een licentie hebben van de overheid om uberhaupt iets te mogen aanbieden. Een niet Chinees bedrijf mag sowieso geen Internet services in China aanbieden.
Bender @meadow16 maart 2023 12:32
Ligt er aan hoe je de vraag interpreteert.

Is het legaal: Nee
Maar de vraag is of het mogelijk is, en dat is wel het geval denk ik, je hebt alleen geen chinees grondstation (wat denk ik een pluspunt is)
cool0 @Bender16 maart 2023 13:38
Dergelijke systemen werken vaak niet op basis van GPS info.
Bender @cool016 maart 2023 14:24
Ik weet even niet wat je wil zeggen met GPS info?
cool0 @Bender16 maart 2023 15:40
Dat het systeem "weet" dat het op die GPS locatie niet mag werken dus dan zal het ook niet werken. Kunnen ze regelen met Geo Fencing.
Bender @cool016 maart 2023 15:46
Maar welk systeem dan?
Als in, er zit in de schotel een GPS tracker verwerkt die lokaal verboden zones opslaat en dan het signaal blokkeert?

(wat zou kunnen, vandaar de vraag)
cool0 @Bender16 maart 2023 15:52
Het systeem zelf heeft inderdaad een GPS ontvanger. Dus de schotel zelf heeft dat de mcdishy mcflatface.
amigob2 @cool016 maart 2023 18:14
Iedere satelliet weet waar hij is.
Iedere starlink ontvanger heeft een uniek ID. Als jij buiten je zone zit weigert de satelliet
jou internet connectie.
Geen GPS voor nodig
PerAspera 16 maart 2023 10:39
Deel die connectie met 4 mensen en je zit op een tarief wat concureert met kabel. Best een koopje voor al die space tech die er bij komt kijken.
Lagonas @PerAspera16 maart 2023 10:56
Je bedoelt 4 huishoudens? Menig familie deelt op dit moment ook al hun internet met 4 mensen.
N1traat 16 maart 2023 11:49
In diverse reviews (op youtube) van het Starlink voor RV met de nieuwe antenne voor onderweg, is duidelijk geworden dat mensen die dus 105$ of misschien straks 230$ gaan betalen, gedeprioriteerd worden ten opzichte van vaste starlink locaties. Je behoud wel internet, maar de snelheid kan wel 10x lager zijn dan deze vaste en goedkopere connectie. Raar, want je betaald meer, maar je bent wel in elke starlink cell te gast, met een bijhorende lagere prioriteit. Goed, misschien niet boeiend misschien als je midden in de woestijn zit, maar als je mobiel bereik hebt is dat een betere keus, met hogere bandbreedte tegen veel lager tarief. De bandbreedte van starlink kan wel dusdanig laag zijn overigens, dat zelfs 10Mbit niet vanzelfsprekend is. Daar in tegen, als je in een Ruraal gebied bent zonder veel bewoning, zal de snelheid wel meevallen denk ik.
amigob2 @N1traat16 maart 2023 18:16
Ja en bij mobile netwerk is het altijd 50 Mbit :-)
Piraatjezz @N1traat16 maart 2023 18:42
starlink rv heb het nu een 6 maanden. daar waar me mobiele netwerk erg tewegen laat! in belgie/duitsland/frankrijk. je kan het nederlandse netwerk niet vergelijken met het netwerk van om liggende landen! kan ik alleen maar zeggen het werkt ! heel goed zelfs daar waar je voorheen geen netwerk dekking had heb je nu gewoon 200mb/s down en gemiddeld 20/30 mb up. dat je geen prioriteit heb zal in amerika etc. een probleem zijn. maar hier zullen ze moeten strijden met de normale kabel/adsl/fiber aanbieders dus de kans dat je een drukke cluster zal hebben is een stuk kleiner.
alienfruit 16 maart 2023 14:02
Ik ben het aan het overwegen als vervanger voor vaste internet hier in Londen. Alleen is het mij niet duidelijk hoe het werkt met streaming abonnementen. In welk land zou het denken dat het is? Is het land waar je zit of ergens anders? Ik kan dat niet zo 1-2-3 gevonden krijgen.
Piraatjezz @alienfruit16 maart 2023 14:35
dat ligt dus aan het land waar je zit. je verbind met een sateliet naar een vaste server. dicht bijzijnde over het algemeen. je kan customer support aanschrijven als je met resident een ongelukkige server port krijgt.

ik vaar in de binnenvaart dus vaak ben ik verbonden met berlijn (potsdam) of frankfurt. en heel af en toe als ik in nederland ben met een server in de uk. dan is het nog steeds prima te doen.
amigob2 @alienfruit16 maart 2023 18:18
Kijk even op starlink.sx, plaats een home point en je ziet, welke satelliet ( groen) hij pakt
En welk grondstation ( orange ) de satelliet gebruikt
jdevries189 16 maart 2023 10:35
Top. Kan ik ook eindelijk in de woestijn gaan 'thuiswerken' :)
FrankHe @jdevries18916 maart 2023 11:14
Noodzakelijk in de woestijn in Namibië of de Sahara. In de rest van de wereld is 4G/LTE doorgaans redelijk beschikbaar en tegen een aanmerkelijk lager tarief.
Wraldpyk @FrankHe16 maart 2023 11:23
Je overschat het bereik van 4g in dunbevolkte gebieden. Zelfs binnen Europa zijn er hele grote en heel veel gebieden waar je slecht of geen bereik hebt. Ik was vorig jaar nog in het zwarte woud, en daar zijn genoeg plekken met absoluut 0 bereik, zelfs geen 2g.

Kijk ook eens naar deze kaart van de VS, waar je ziet dat de helft van west-US geen bereik heeft, maar ook hele grote delen in Oost-VS waar het dichter bevolkt is waar absoluut geen bereik is. Of kijk eens naar deze gatenkaas in Spanje.
Marc H @FrankHe16 maart 2023 16:58
Denk eens aan de duizenden (zeil)boten die de wereld rondvaren. Niet de grote vrachtvaarders, megajachten of cruiseschepen, maar de recreatie boten waar ze met een paar mensen aan boord die figuurlijk en soms zelfs letterlijk de wereld gaan "ontdekken".

Die hebben nu meestal slechts een iridium ontvanger om weerkaarten te downloaden en daar zou dit een mooie vervanging/toevoeging voor zijn.
M. Schaap @Marc H16 maart 2023 17:20
Nope.
"Op zijn website verduidelijkt het bedrijf dat de dienst alleen is bedoeld voor gebruik op het land. Starlink biedt in een aantal landen al een Maritime-abonnement dat bruikbaar is op zee, voor 5000 dollar per maand."
Frame164 @jdevries18916 maart 2023 12:22
Wel in je tent gaan zitten anders zie je niets op het scherm :-)
Rio 16 maart 2023 12:50
Net als Starlink for RV, is Roam maandelijks opzegbaar, wat bij een gewoon Starlink-abonnement niet het geval is.
Volgens mij kan ik gewoon elk moment opzeggen met mijn residential Starlink abo
Sograd 16 maart 2023 14:36
Starlink biedt een regionale versie voor 105 euro per maand, waarmee gebruikers de dienst kunnen gebruiken binnen hun continent.
Starlink zal Eurazië wel niet als 1 continent gaan omschrijven in de voorwaarden.
murkienl 16 maart 2023 19:44
Ik vind vooral het grote verschil tussen Maritiem en op het vaste land (te) groot. Dat de apparatuur fors duurder is kan ik nog in komen maar waarom de maandprijs meer dan 20x hoger?

Dat is voor grotere zeeschepen misschien juist voordelig maar voor de wat kleinere zeeschepen nog ruimschoots meer dan een acceptabele VSAT.

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