Starlink brengt Roam-dienst voor wereldwijd internet uit voor 230 euro per maand

Starlink brengt Roam uit. Deze dienst, die voorheen bekendstond als Starlink for RV, laat gebruikers buitenshuis hun internetabonnement gebruiken. Een regionale versie komt beschikbaar voor 105 euro per maand, terwijl een wereldwijde versie maandelijks 230 euro kost.

Starlink Roam is nu officieel uitgebracht, meldt het bedrijf op Twitter. Het bedrijf deed eerder al tests met de dienst. De dienst laat gebruikers Starlink-satellietinternet gebruiken op locaties waar het internet 'onbetrouwbaar of volledig onbeschikbaar is'.

Starlink biedt een regionale versie voor 105 euro per maand, waarmee gebruikers de dienst kunnen gebruiken binnen hun continent. Een versie die wereldwijd te gebruiken is op alle plekken waar Starlink beschikbaar is, kost maandelijks 230 euro. Op zijn website verduidelijkt het bedrijf dat de dienst alleen is bedoeld voor gebruik op het land. Starlink biedt in een aantal landen al een Maritime-abonnement dat bruikbaar is op zee, voor 5000 dollar per maand.

Om de dienst te gebruiken, moeten gebruikers een terminal aanschaffen voor 450 euro. Starlink heeft ook een terminal die bruikbaar is terwijl deze in beweging is, bijvoorbeeld voor boven op een camper. Die optie is momenteel beschikbaar 'in selecte markten' en kost 2500 dollar. Een europrijs staat niet vermeld op de website van Starlink.

Roam betreft een nieuwe versie van Starlink for RV, een dienst die het bedrijf vorig jaar aankondigde. Starlink for RV was in grote lijnen gelijk aan Roam, maar bood geen optie die wereldwijd bruikbaar was. Starlink begon in februari al met het testen van deze wereldwijde versie, schreef ook The Verge. Starlink for RV kostte bij de release vorig jaar 124 euro per maand. Net als Starlink for RV, is Roam maandelijks opzegbaar, wat bij een gewoon Starlink-abonnement niet het geval is.