Starlink brengt Direct to Cell-dienst voor mobiele telefoons volgend jaar uit

Starlink heeft een webpagina gepubliceerd met details over zijn komende Direct to Cell-dienst. Daarmee moet het satellietennetwerk vanaf volgend jaar beschikbaar komen voor mobiele telefoons, in eerste instantie voor sms-berichten. Later volgen internet en spraak.

Starlink Direct to Cell moet op termijn beschikbaar komen voor 'LTE-telefoons over de hele wereld', zonder dat daarvoor veranderingen nodig zijn in de hardware of firmware. Dat staat op de website van het bedrijf. Er zijn ook geen losse apps nodig om de dienst te gebruiken. Direct to Cell komt volgend jaar beschikbaar voor tekstberichten. In 2025 voegt het bedrijf ondersteuning voor spraak en mobiel internet toe. In datzelfde jaar komt de dienst ook beschikbaar voor iot-apparaten die LTE ondersteunen. PCMag schrijft dat de webpagina voor de dienst eerder deze week is verschenen.

De Direct to Cell-dienst van Starlink werkt via het satellietennetwerk van het bedrijf. De internetsatellieten van Starlink hebben een eNodeB-modem geïntegreerd. Daarmee kunnen ze functioneren als een soort zendmast in de ruimte. Direct to Cell moet mobiele diensten daarmee beschikbaar stellen in gebieden waar slecht of geen bereik is via het gewone mobiele netwerk op aarde.

Starlink kondigde eerder al plannen voor mobiele diensten aan. Het bedrijf zei toen dat het gaat samenwerken met T-Mobile. De dienst zou 'eind 2023' beschikbaar komen als bèta. Nu is duidelijk dat Direct to Cell in 2024 beschikbaar komt. Dat zal zijn in de Verenigde Staten. De Starlink-webpagina noemt ook samenwerkingen met providers in Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. Er wordt nog geen melding gemaakt van Nederland en België.