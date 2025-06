Europese ruimtevaartbedrijven gaan samenwerken aan Starlink-concurrent IRIS²

Een nieuw samenwerkingsverband van de meeste grote Europese lucht- en ruimtevaartbedrijven wil meedoen aan de aanbesteding van het Europese satellietcommunicatienetwerk IRIS². Dat moet een concurrent worden van Starlink.

Het nieuwe consortium bestaat uit Airbus, Eutelsat, Hispasat, SES en Thales Alenia, vijf van de grootste Europese ruimtevaartbedrijven. Zij zijn de voorzitters van het nieuwe samenwerkingsverband. Daar zijn verder nog de providers en bedrijven Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio en Thales bij aangesloten.

De bedrijven gaan samenwerken aan IRIS², een constellatie van internetsatellieten. De Europese Unie is eind vorig jaar met dat plan akkoord gegaan. IRIS² moet een concurrent worden voor andere satellietconstellaties in low Earth orbit, waarvan SpaceX' Starlink momenteel de grootste is. Ook andere bedrijven, zoals Amazon en Meta, willen in de toekomst zulke netwerken opzetten. Europa wil daarop inspelen door een eigen netwerk op te zetten, zodat het niet afhankelijk is van commerciële partijen. De Europese Unie wilde aanvankelijk OneWeb gebruiken voor zo'n netwerk, maar dat ging failliet en is na een doorstart grotendeels in handen van de Britse overheid.

De bedrijven in het consortium zeggen dat Europese start-ups op een later moment bij het samenwerkingsverband kunnen aansluiten. Europa hoopt daarmee de ruimtevaartsector te stimuleren. De Unie streeft ernaar dat het project in 2027 operationeel is, maar dat lijkt erg ambitieus en lastig haalbaar. De satellieten worden waarschijnlijk gelanceerd door Arianespace' Ariane 6, maar die maakt pas volgend jaar zijn debuutvlucht.