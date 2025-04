Starlink-hardware is nu ook te huur in Nederland en België

Starlink biedt nu ook de mogelijkheid om zijn hardware op maandelijkse basis te huren. Het huren van die benodigde hardware om gebruik te maken van het Starlink-netwerk kost 15 euro per maand. Voorheen was het alleen mogelijk om de hardware te kopen.

Het is nu mogelijk om de Starlink-hardware te huren in achttien verschillende landen, waaronder Nederland en België. Voorheen was het alleen mogelijk om de hardware los aan te schaffen voor 450 euro, hoewel de website inmiddels een verlaagde prijs van 300 euro vermeldt. Gebruikers krijgen daarvoor een terminal en een wifirouter, die nodig zijn om gebruik te maken van Starlink-satellietinternet.

Het huren van diezelfde Starlink-hardware kost 15 euro per maand. Dit bedrag komt boven op de 85 euro per maand die het kost om gebruik te maken van het Starlink-netwerk en de eenmalige activatiekosten van 50 euro. Starlink biedt alleen maandabonnementen voor internettoegang en de hardware, die dan ook maandelijks opzegbaar zijn. Het is niet mogelijk om abonnementen voor een langere termijn af te sluiten.

Het huren van de hardware is alleen mogelijk in combinatie met het thuisabonnement van Starlink, waarbij de schotel op een vaste plek is gemonteerd. De huuroptie is niet beschikbaar voor de Business-, Roaming-, Mobile- en Maritime-abonnementen die het bedrijf aanbiedt. Gebruikers van dergelijke abonnementen moeten de hardwarekit nog steeds los aanschaffen.