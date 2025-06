Orange België start aanbieden satellietinternet van 200Mbit/s

Orange België start met het aanbieden van onbeperkt satellietinternet. De dienst kost 49 euro per maand exclusief de eenmalige aanschafkosten van een 'satellietkit' van 399 euro. De provider belooft download- en uploadsnelheden van respectievelijk 200 en 10Mbit/s.

Orange Satellite kost maandelijks 49 euro en eenmalig 399 euro voor de hardware die nodig is om de internetdienst te ontvangen. De satellietkit bestaat uit een schotelantenne van 67x93 centimeter, een mast met 'trillingswerende verstevigingen', kabels en een satellietmodem. De modem moet vervolgens op een ondersteunde Wi-Fi 6-router aangesloten worden. Het bedrijf noemt specifiek de NordnetBox-router. Het is niet duidelijk of er ook andere routers ondersteund worden.

Voor de dienst belooft Orange down- en uploadsnelheden van 200 en 10Mbit/s. De satellietoperator kan volgens het bedrijf de snelheden op drukke momenten verlagen om 'een eerlijk internetgebruik tussen de gebruikers van het satellietnetwerk te garanderen', bijvoorbeeld tijdens piekuren. Dit is van 17.00 tot 23.59 uur. Het bedrijf raadt online gaming via de dienst in principe af, aangezien het signaal van de internetverbinding tweemaal een afstand van zo'n 36.000 kilometer moet afleggen, wat al tussen de 600 en 700 milliseconden duurt.

De satellietdienst van Orange is volgens het bedrijf bedoeld voor Belgen die niet in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting, bijvoorbeeld als zij heel erg afgelegen wonen. Om de service aan te bieden werkt het bedrijf samen met Nordnet. De twee bedrijven brachten eerder een vergelijkbaar product.