'Apple werkt aan iPad-achtige foldable, release in 2028'

Apple werkt naar verluidt aan een groot opvouwbaar scherm dat in 2028 op de markt moet komen. Er gaan al langer geruchten rond over een foldable van het merk, zowel in clamshell-iPhone-formaat als met een grotere formfactor. Apple heeft een dergelijk product nog niet officieel onthuld.

Apple iPad Pro uit 2024

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman werkt Apple aan iets dat 'op een gigantische iPad lijkt en uitgeklapt kan worden tot iets ter grootte van twee iPad Pro's naast elkaar'. Een iPad Pro is tussen de 11" en 13" groot; Gurman suggereert dat het onaangekondigde Apple-product een scherm van grofweg 20" zou krijgen.

Apple zou daarbij werken aan een vouwmechanisme waarbij de vouw in het scherm niet of nauwelijks zichtbaar zou zijn. Gurman betwijfelt of dat mogelijk is, aangezien Samsung al vijf generaties foldables heeft uitgebracht en nog steeds producten met een zichtbare vouw maakt.

Eerder schreef 9to5Mac ook al dat Apple aan foldables werkt. Eind 2025 zou er een 20,3"-tabletmodel in massaproductie gaan. Als de voorspelling van Gurman klopt, haalt Apple dat niet. Daarnaast meldden bronnen dat het bedrijf aan een opvouwbare iPhone werkt, die naar verluidt in 2026 op de markt moet komen. De doorgaans goed geïnformeerde leaker Ming-Chi Kuo zei in 2023 dat het bedrijf al in 2024 met een opvouwbare iPad zou komen. Vooralsnog heeft Apple nog nooit officiële informatie over een opvouwbaar toestel geopenbaard.