'Apple komt eind dit jaar met nieuwe HomePod Mini en Apple TV'

Apple wil tegen het einde van 2025 een nieuwe HomePod Mini en nieuwe varianten van de Apple TV introduceren. Dat zegt Bloomberg-journalist Mark Gurman. Beide apparaten zouden met een zelfontwikkelde Wi-Fi 6E- en bluetoothchip uitgerust worden.

Mark Gurman schrijft in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat de apparaten worden uitgerust met nieuwe socs, die voor betere prestaties moeten zorgen. Welke chip de nieuwe varianten van de Apple TV krijgen, is niet duidelijk. Momenteel biedt Apple nog de Apple TV 4K-settopbox aan, die draait op een A15-soc en beschikt over een ingebouwde Wi-Fi 6- bluetooth-module. Bij de HomePod Mini zou het om een nieuwe S-processor gaan die snellere prestaties levert en betere geluidskwaliteit zou hebben. Dit apparaat zou ook enkele nieuwe kleuropties krijgen. Gurman schrijft dat Apple met deze producten meer wil focussen op smarthomeapparatuur.

De techjournalist meldt ook een komende specbump voor de reguliere iPad. De tablet zou in het voorjaar van dit jaar worden uitgerust met een A17 Pro-chip en 8GB ram. Gurman geeft geen exacte releasedatum en bevestigt niet of deze nieuwe versie met een prijswijziging gepaard gaat.