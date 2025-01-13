'Apple komt eind dit jaar met nieuwe HomePod Mini en Apple TV'

Apple wil tegen het einde van 2025 een nieuwe HomePod Mini en nieuwe varianten van de Apple TV introduceren. Dat zegt Bloomberg-journalist Mark Gurman. Beide apparaten zouden met een zelfontwikkelde Wi-Fi 6E- en bluetoothchip uitgerust worden.

Mark Gurman schrijft in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat de apparaten worden uitgerust met nieuwe socs, die voor betere prestaties moeten zorgen. Welke chip de nieuwe varianten van de Apple TV krijgen, is niet duidelijk. Momenteel biedt Apple nog de Apple TV 4K-settopbox aan, die draait op een A15-soc en beschikt over een ingebouwde Wi-Fi 6- bluetooth-module. Bij de HomePod Mini zou het om een nieuwe S-processor gaan die snellere prestaties levert en betere geluidskwaliteit zou hebben. Dit apparaat zou ook enkele nieuwe kleuropties krijgen. Gurman schrijft dat Apple met deze producten meer wil focussen op smarthomeapparatuur.

De techjournalist meldt ook een komende specbump voor de reguliere iPad. De tablet zou in het voorjaar van dit jaar worden uitgerust met een A17 Pro-chip en 8GB ram. Gurman geeft geen exacte releasedatum en bevestigt niet of deze nieuwe versie met een prijswijziging gepaard gaat.

Apple TV 4K (2022)
Apple TV 4K (2022)

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 13-01-2025 09:26 181

13-01-2025 • 09:26

181

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Apple TV 4K (3e gen.)

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Reacties (181)

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DON PAPA 13 januari 2025 10:13
Ik heb wel eens ergens gelezen dat de nieuwe AppleTV een camera zou gaan krijgen voor FaceTime, zal mij benieuwen of dat gerucht straks klopt...
Yucko @DON PAPA13 januari 2025 11:08
daarvoor hebben ze toch Continuity via de camera van je iPhone (AppleTV 4K 2021 of hoger icm met een iPhoneXS of nieuwer)
kipppertje @Yucko13 januari 2025 15:32
Jep, maar er zijn hardnekkige geruchten dat de nieuwe AppleTV een camera krijgt zodat je niet hoeft te klooien met een telefoon.
Bron: https://www.bloomberg.com...-smart-home-push-lupinmna

[Reactie gewijzigd door kipppertje op 13 januari 2025 15:37]

Travelan @kipppertje13 januari 2025 16:08
Iedereen met een beetje deftige TV setup (ik denk de meerderheid van de Apple gebruikers die een ATV willen) heeft dat ding toch netjes in een kastje uit het zicht staan?
remmuz @DON PAPA13 januari 2025 10:34
Zou mij verbazen. Denk dat de AppleTV bij de meesten ergens in een kastje of achter de TV ligt. Dan heb je weinig aan een camera 😊
Homepod met een camera zou nog kunnen.
DON PAPA @remmuz13 januari 2025 11:01
Het kan toch ook een losse camera zijn die boven op de tv geklikt kan worden, maar wel verbinding (draadloos) heeft met de AppleTV (zodat je er bijvoorbeeld niet je iPhone voor hoeft te gebruiken)...

Maar een homepod met camera zou inderdaad ook nog kunnen 😉

[Reactie gewijzigd door DON PAPA op 13 januari 2025 11:03]

THE_BASE
@DON PAPA13 januari 2025 11:21
Dat kan in feite toch al met een iPhone met Continuity?
Aschtra @DON PAPA13 januari 2025 10:38
Diezelfde geruchten zeggen dat de nieuwe appletv in september komt. Van de week nog gelezen want heb gisteren een appletv gekocht.

Ik doe helemaal niets met geruchten. Hoe betrouwbaar ook. Apple kondigt het zelf aan wanneer die komt
mdbabgnl?!123 @DON PAPA14 januari 2025 02:50
Het zou idd een mooie aanvulling zijn iig.........
Mar.tin 13 januari 2025 09:33
Ik hoop dat ze dan ook eindelijk wat doen aan de verschrikkelijke connectiviteitsissues van de remote. Wat een gedrocht is de USB-C remote. Ben nu 3 replacements via de garantie verder, geen verschil. Mijn lightning remote doet het perfect, ook op de nieuwe AppleTV, maar die met USB-C is echt verschrikkelijk.

Edit voor de duidelijkheid: Zowel de AppleTV als de Remote zijn nu 3x vervangen. AppleTV ligt in zijn eentje in een BESTA kastje onder de TV met niks anders in de buurt.

[Reactie gewijzigd door Mar.tin op 13 januari 2025 10:20]

WhatsappHack
@Mar.tin13 januari 2025 09:45
Echt geen enkel probleem mee. Misschien zit het probleem in je AppleTV. Of tussen de stoel en de afstandsbediening. ;)
TheVivaldi @WhatsappHack13 januari 2025 09:51
Ik heb er anders ook problemen mee. Af en toe slaat ie helemaal op hol, gooit ie het volume uit zichzelf omhoog en blijft de Apple TV wit knipperen. Enige manier om dat te herstellen is door de afstandsbediening te resetten (paar knoppen ingedrukt houden). Ik heb het probleem al van meer mensen gelezen op Reddit.
pjdijkema @TheVivaldi13 januari 2025 11:49
Ah eindelijk iemand die hetzelfde probleem heeft als ik. Volgens mij komt dit doordat de afstandsbediening vande Apple TV dan bijna leeg is. Want een dag later doet de afstandsbediening het vaak niet meer en moet deze aan de lader. 1x in de 3 maanden gaat de volume van de tv uit zichzelf harder en zachter. Ik vraag me alleen af of dit door de Apple TV komt. Ik los het altijd op die alle apparaten van de stroom te halen. En een dag later werkt alles weer en moet de afstandsbediening naar de Apple TV dus aan de lader.
Horla @pjdijkema13 januari 2025 14:35
Dus die afstandsbediening moet elke drie maanden opgeladen worden? Mijn Logitech Harmony doet het al jaren op een knoopcelbatterijtje :?
pjdijkema @Horla13 januari 2025 16:06
Liever een apparaat die ik 1x in de 3 maanden moet opladen met de telefoonlader dan dat ik naar de winkel moet voor een knoopcel batterij
lithiumangel @pjdijkema13 januari 2025 16:24
Het online bestellen, en in je brievenbus laten afleveren van een knoopcell batterij is anno 2025 prima mogelijk.
pjdijkema @lithiumangel13 januari 2025 18:17
Dan nog is af en toe de afstandsbediening een halfuurtje opladen geen enkel probleem
Xthemes.us @pjdijkema13 januari 2025 20:57
Schaf zoiets als dit ding aan en je kan je knoopcel batterijtje opladen via USB-C ;)
(Mits het een li-ion exemplaar is)

https://www.aliexpress.com/item/1005008175296363.html
tvtech @Horla13 januari 2025 20:10
welnee, gaat veel langer mee. Hoogstens 1 keer per jaar en wij gebruiken hem iedere dag een paar uur lang. Nooit problemen mee. Ook niet met de 2 andere, oudere ATV's. Of het moet zijn dat Siri onze brak Engels sprekende zoon niet begrijpt |:(
Holmindeboks @pjdijkema13 januari 2025 20:57
Klopt. Had ik ook. Dan geeft de apple tv een sijntje van volume omhoog. Maar daarna niet meer het sijn voor naar beneden. Ik dacht toen dat de tv kapot was want die bleef maar naar 100 gaan. Alleen een dag de stroom eraf hielp zodat de tv geen sijn meer kreeg. En toen de apple tv remote opgeladen en alles werkte weer. Ik heb toen dat voor het eerst gebeurde wel bij alle speakers van de home cinema set 1 van de 2 kabels eruit gehaald zodat er geen geluid in kon. (Geen tulp maar wel 2 losse snoertjes) ik check geregeld het accu percentage van de afstandsbediening.

Edit: apple tv is aangesloten op de home cinema. Niet rechtstreeks op de tv.

Maar verder werkt ie super. Gelukkig. Hij staat gewoon naast de tv in het zicht. Ik stoor mij er niet aan.

[Reactie gewijzigd door Holmindeboks op 13 januari 2025 20:58]

Youckle @pjdijkema14 januari 2025 13:00
Het kan ook dat een dag lang het volume up signaal verzenden de batterij leeg trekt.

Heb alle voorgaande versies gehad, maar alleen bij de laatste versie één keer dit probleem gehad.
Powerblast @TheVivaldi13 januari 2025 11:43
Ik heb zelf wel dat af en toe de volume knoppen niks meer doen, maar idd een reset lost het dan wel altijd op. Verder echt heel tevreden van mn apole
Tv :). Wat een gedrocht is de telenet box in vergelijking hiermee. Had de overstap veel vroeger moeten maken.
_eLMo_ @Powerblast13 januari 2025 11:49
Dat heb ik ook, volume knoppen unresponsive. Een afstandsbediening die je opnieuw moet opstarten. Welkom in 2025 8)7
Powerblast @_eLMo_13 januari 2025 12:41
Wees gerust het kan nog erger:p. De apple remote kun je tenminste nog resetten. De telenet remote mag he de batterijen er elke keer uithalen om het terug aan de praat te krijgen.
TheVivaldi @Powerblast13 januari 2025 13:48
Ik ben het er zeker mee eens dat het verder een geweldig apparaat is. :)
CH4OS @WhatsappHack13 januari 2025 12:10
Als de remote onder garantie al drie keer vervangen is, lijkt het me niet dat het probleem tussen de stoel en de afstandsbediening zit...
Youckle @CH4OS14 januari 2025 13:03
Leuke picnic variant 😆


Problem In Chair Not In Remote
CH4OS @Youckle14 januari 2025 13:28
Cemote dan he... :+
BruceLee @WhatsappHack13 januari 2025 12:17
Ik heb er 3 in huis nog nooit een probleem mee gehad
xoniq
@WhatsappHack13 januari 2025 13:34
Same. Heb intussen 3 generatie Apple TV’s in huis (ze zijn niet kapot te krijgen), en alle 3 geen problemen met de remotes.
Luchtbakker @WhatsappHack13 januari 2025 15:00
Ik heb ook geregeld problemen met de afstandsbediening van de Apple TV. Wegvallende verbinding, knoppen die blijven hangen, bereik dat gewoon *piep* is.

Ikzelf ben zo zuinig met mijn spullen dat het na 4 jaar nog als nieuw uit ziet, maar hoe de knoppen kunnen blijven hangen, ik heb geen idee.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 13 januari 2025 15:01]

timovd @Mar.tin13 januari 2025 09:48
De afstandsbediening ligt bij mij ongebruikt in de doos, want ik doe alles met de afstandsbediening van de TV zelf. Is dat geen optie bij jou? Of met een iPhone de TV bedienen? Dan moeten de apparaten dacht ik wel in het zelfde netwerk zitten.
bzzzt
@timovd13 januari 2025 10:20
Werkt prima, maar is wel omslachtiger (je moet iedere keer de remote activeren, bovendien niet heel erg handig als je met meerdere mensen in een huishouden leeft en wegloopt met de afstandsbediening in je zak...)
Harrie-Handbak @bzzzt13 januari 2025 13:12
Als ze in hetzelfde netwerk zitten. En je daarvoor de instellingen hebt aanstaan. Kan iedereen in het netwerk de remote gebruiken. (Mijn vriendin) zit in dezelfde iCloud familie, die kan het zeker.
bzzzt
@Harrie-Handbak13 januari 2025 13:14
Alleen als je hele gezin iPhones heeft.
Harrie-Handbak @bzzzt13 januari 2025 13:56
Bij ons wel het geval. Dus ga het niet ontkennen.
TomPlant0 @timovd13 januari 2025 11:26
Hetzelfde hier, ik gebruik zelfs standaard de Apple TV remove op mijn iPhone. Werkt super.
_eLMo_ @timovd13 januari 2025 11:50
Ik gebruik de Siri functie op de remote ook om muziek in te starten, kan ook vanaf je telefoon inderdaad "Speel <artiest/nummer/playlist> op AppleTV <naam>", werkt prima op zich, maar de afstandsbediening ligt soms dichterbij dan m'n telefoon.
PolarBear @Mar.tin13 januari 2025 09:39
Ik heb de laatste versie van de AppleTV thuis staan, met remote met USB-C. Geen enkel probleem. Dus tja N=1.
Dark Angel 58 @PolarBear13 januari 2025 10:23
Pardon.... wat bedoel je met "N=1"?
Typhone @Dark Angel 5813 januari 2025 10:48
N=1 komt uit de statistiek.
N= aantal waarnemingen. Op het moment dat dat laag is, dus 1 in dit geval dan zegt dat niets over de algemene betrouwbaarheid van een product. Dat werkt linksom (positief) maar ook rechtsom (negatief).
Saekerhett @Dark Angel 5813 januari 2025 10:31
Dat als je een geval van een slecht werkend product hebt, dat dat niet hoeft te gelden als iets algemeens voor dat product, ook al wordt dat wel zo neergezet.
SirLenncelot @Mar.tin13 januari 2025 09:41
Ik heb die verschrikkelijke touchpad remote onlangs vervangen voor de nieuwe variant. Maar met beide remotes geen connectiviteitsissues.
PrimusIP @SirLenncelot13 januari 2025 11:24
Ik vind die oude afstandsbediening eigenlijk best meevallen. Ik ben het wel eens met de kritiek, maar hoe vaak heb je hem in je hand? Voor mij tijdens het kijken te weinig om me er echt druk over te maken.
Sjakelien @PrimusIP14 januari 2025 11:44
Eigenlijk het grootste probleem van die touch-afstandsbediening vind ik het feit dat er geen duidelijk boven en onder is: ik houd hem regelmatig op zijn kop.

Datzelfde geldt overigens ook voor alle iPhones zonder home-knop.
PrimusIP @Sjakelien14 januari 2025 12:20
Met die afstandsbediening herken ik dat trouwens ook wel.

Het design vind ik juist wel mooi. Ook de breuk met die lelijke achterhaalde afstandsbedieningen die tv's zo lang gehad hebben. Maar, met zoals met Apple wel vaker hebben ze design wel verkozen boven gebruiksgemak. Dus ik snap dat als je het ding veel gebruikt het irritant is.
SirLenncelot @PrimusIP13 januari 2025 17:48
Ik gebruik hem vrij vaak omdat wij alles kijken (ook lineaire tv) en de tv zelf via CEC bedienen via de AppleTV. Dat tocuhpad was voor ons veel te gevoelig om makkelijk de juiste apps of onderdelen in apps te selecteren. Dat gaat met die reguliere vierpuntstoets op de nieuwe remote echt veel beter.
PrimusIP @SirLenncelot14 januari 2025 12:23
Ja dan snap ik dat het wel irritant is.

Ik gebruik de afstandsbediening alleen voor de Apple TV en gebruik geen liniaire tv. De tv afstandsbediening ligt in een lade voor de enkele gevallen dat de tv vindt dat ik te lang hem aan heb staan en een toets van me wil. Of die enkele zelfzame gevallen dat de tv niet door heeft dat de Apple tv echt uit staat. (Van mijn Switch heeft hij het nooit door, dus heb ik daar de elegante oplossing voor op de Apple tv aan en uit te zetten...)
Daar over gesproken, wat ik wel een groot pluspunt vind wat ik ook nu wel mis op de oude, is zoiets simpels als de uit knop.

[Reactie gewijzigd door PrimusIP op 14 januari 2025 12:25]

ndjong @Mar.tin13 januari 2025 09:43
Vreemd, ligt het niet aan je appleTV zelf? ik heb nog nooit problemen gehad met de remote.
svenmeij @Mar.tin13 januari 2025 09:56
Ik heb er 2 thuis staan; beide laatste model; een met alleen wifi en een met wifi+ethernet. Beide werken prima. Misschien is het een issue met de Apple TV zelf en niet de afstandsbediening?
Xerxes249 @Mar.tin13 januari 2025 10:00
Ik heb gelukkig geen technische problemen met de remote, misschien stoort er iets in de buurt of is de apple tv zelf defect? Maar wauw wat een verschil met de gemiddelde andere plastic remote zeg ik vind deze remote een verademing.
Trunksmd @Mar.tin13 januari 2025 10:01
Ik heb verschillende Apple tv’s en remotes gehad. Nooit connectie problemen gehad.
CorbataGames @Mar.tin13 januari 2025 10:03
Ook hier geen enkel probleem mee, zelfs met een Apple TV die in een afgesloten kast staat werkt het altijd direct.
THE_BASE
@Mar.tin13 januari 2025 10:09
Hier af en toe connectiviteitsissues met Apple TV 4K (2021). Remote werkt al die jaren feilloos, maar heel af en toe loopt 'ie vast en reageert Apple TV er niet meer op. Resetten met knoppen is dan de oplossing, maar inmiddels is dat wel een paar iOS updates geleden dat het voor het laatst gebeurde.
Odie @Mar.tin13 januari 2025 10:29
Ik vind de nieuwe remote prima, nooit issues mee. Je moet hem alleen niet laten vallen, want dan loopt de aluminium behuizing meteen een deuk op.
WhatsappHack
@Odie13 januari 2025 11:59
Daar hebben ze hoesjes voor uitgevonden :P
Odie @WhatsappHack13 januari 2025 12:20
Ten eerste moet een afstandsbediening gewoon tegen een stootje kunnen. De vorige zwarte remote liep minder schade op van een aantal valpartijen dan de nieuwe Siri Remote.

Daarbij: om een iPhone van 1300 euro prima, maar een remote van 69 euro ga ik echt geen hoesje doen. Maar hij beschadigde opvallend snel, maar zal ook komen omdat hij precies op het hoekje viel.

Ah well, eind dit jaar komt er toch weer een nieuwe AppleTV uit :-D
TheKerremenke
@Odie13 januari 2025 13:02
De vorige zwarte remote had een glazen touchpad. Als er iets breuk gevoelig was dan was dat die wel.

De zilveren kan inderdaad deuken maar er zal geen glas breken. (Heeft die niet 8)7 )
WhatsappHack
@Odie14 januari 2025 00:03
Hij kán ook prima tegen een stootje, hij kan er alleen wat lelijker van worden. :) Slechts €69 of niet, ik hou van zuinig zijn op de spullen; maar dat moet iedereen lekker voor zichzelf bepalen. :P
hipster @Mar.tin13 januari 2025 11:39
Ik heb het nieuwe model remote (zilver) maar met lightning connector, nooit geen issues mee. Wat ik wel mis is near field 'find my' functionaliteit, ben em regelmatig kwijt...
camelrulez @hipster13 januari 2025 20:20
Met een iPhone is hij wel op te sporen. Hiervoor open je de AB op je iPhone, tikt bovenaan op de betreffende Apple TV en dan op zoek (rechts bovenin). Vind hem hiermee regelmatig terug.
Brandforward @Mar.tin13 januari 2025 12:46
Heel af en toe reageert hij niet meer bij mij. Dat los ik dan op door de remote te resetten (tv icoon + volume down) 5 seconden ingedrukt te houden. Dit gebeurde nooit bij ze lightning versie moet ik zeggen.
Rambolinie @Mar.tin13 januari 2025 13:42
hey dat probleem heb ik ook met mijn apple tv, de lightning remote doet het prima maar de USBC daarin tegen..... die doet niets meer.....
WiseGuy_NL @Mar.tin13 januari 2025 13:54
Ik heb precies hetzelfde gehad, bij het 3e exemplaar nog steeds
De oplossing was uiteindelijk heel simpel, vervang je HDMI kabel voor een betere. Sinds ik dat gedaan heb, heb ik geen problemen meer!
sapphire 13 januari 2025 09:32
Mark Gurman roept al meer dan een jaar dat Apple een nieuwe AppleTV gaat aankondigen. Als je elke maand iets roept heb je uiteindelijk wel een keer gelijk :+

Ik heb geen AppleTV maar wil er op termijn wel één, daarom afgelopen jaar een aantal keer gezocht naar de nieuwste geruchten hierover. Eerst zou deze begin 2024 aangekondigd worden en dat schuift over het jaar door elke keer een kwartaal op dus uiteindelijk heeft iemand wel een keer gelijk ;)
EN-IS @sapphire13 januari 2025 10:13
Ik heb de laatste versie Apple TV 4K (3e gen.) Wi-Fi + Ethernet 128GB thuis staan. Kan het zeker aanbevelen (ook 2ehands zoals hierboven getipt).

Deze heeft mijn jarenlange trouwe Nvidia Shield Pro vervangen en ik ben blij dat ik deze stap heb gemaakt. De Apple tv is sneller, gebruikersgemak is hoger en als Android liefhebber mis ik niet iets nu ik over ben naar AppleTV.

De ervaring is in ieder geval beter dan met de Nvidia Shield Pro. Enige wat ontbreekt is het gemis van GeforceNow.
sworpie @EN-IS13 januari 2025 10:23
Kun je ook casten naar een AppleTV (vanaf Android)? Overigens, Steam Link schijnt wel beschikbaar te zijn voor AppleTV, misschien een goed alternatief voor GeforceNow.
Odie @sworpie13 januari 2025 10:27
Je kan AirPlay casten, maar dat werkt alleen vanaf Apple devices. Er is geen Chromecast/Miracast ondersteuning.
sworpie @Odie13 januari 2025 10:34
Da's wel jammer. Voornamelijk YT vind ik niet heel fijn om via een TV app te browsen.
Odie @sworpie13 januari 2025 10:39
Ik gebruik YouTube toch voornamelijk op de AppleTV, hoewel ik ook kan streamen via AirpPlay of Chromecast (er zit een Ultra in de TV en de TV kan sinds WebOS23 nu ook native Chromecast).
EN-IS @Odie13 januari 2025 11:30
Als het om YouTube gaat dan kun je vanuit de YouTube app "casten" naar de YouTube app op de AppleTV, ik kwam er achter toen mijn vrouw dat doodleuk even voordeed :)
Odie @EN-IS13 januari 2025 13:09
Technisch gezien is dat niet casten, de YouTube App op je telefoon geeft opdracht aan de YouTube account op de AppleTV om een bepaalde video te starten. Same same, maar het werkt inderdaad alleen met YouTube.

Je kunt niet vanuit een willekeurige App die Chrome/Miracast ondersteunt streamen naar de AppleTV.
Cerla @sworpie13 januari 2025 11:22
Je kan typen via je iPhone wat voor mij het grootste probleem met browsen op de tv oplost
MasterKikker @Odie13 januari 2025 11:05
Is wel mogelijk, meerdere vrienden die met hun android gewoon kunnen casten naar mijn Apple TV.
Odie @MasterKikker13 januari 2025 11:45
Hoe dan? TVos heeft zelf geen Chromecast of Miracast support. Het enige wat werkt is wat @EN-IS hierboven al zegt: vanuit de iOS Youtube app "streamen" naar de AppleTV Youtube app, maar technisch gezien is dit geen Chromecast of Miracast en het werkt alleen tussen de twee Youtube apps.

[Reactie gewijzigd door Odie op 13 januari 2025 13:10]

MasterKikker @Odie13 januari 2025 20:30
Geen idee, vrienden van mij zien de Apple TV gewoon in hun cast menu staan. Dus het is wel mogelijk, maar hoe idk haha!
Dark Angel 58 @Odie13 januari 2025 16:14
Probeer VLC player for Apple TV en installeer VLC player ook in je telefoon. Dan kun je waarschijnlijk wel doorsturen of streamen, want op Apple TV heeft VLC player een webserver waar je bestanden kunt uploaden. Je kunt ook daarheen streamen }> }> }>
Het is mij bij wel gelukt op Windows pc. Dus ik denk dat het ook vast werkt voor Android toestellen.
Wel oppassen, als een video zo hogere of zware codec gebruikt (weet ik niet precies), dan kan een video af en toe mini schok geven tijdens het afspelen, maar het valt wel mee.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 13 januari 2025 16:18]

Odie @Dark Angel 5813 januari 2025 17:57
Ik heb vlc niet nodig. Ik kan alles wat ik wil met standaard streamingdiensten 🤭
Aaargh! @EN-IS13 januari 2025 10:59
De ervaring is in ieder geval beter dan met de Nvidia Shield Pro. Enige wat ontbreekt is het gemis van GeforceNow.
Ik zou ook graag de overstap maken, maar er is nog een veel groter gemis: het ontbreken van support voor bitstreaming. Dit maakt de ATV voor mij een dealbreaker.
EN-IS @Aaargh!13 januari 2025 11:28
Mijn kennis is over audio is zeer beperkt. Wellicht is het goed om te delen wat mijn setup is; een LG G-series tv waar de AppleTV is op aangesloten en geluid 1 op 1 (dmv hdmi earc) wordt doorgegeven naar de soundbar (Sonos arc icm sub en twee era 300's).

Moet ik bij 'bitstreaming' denken aan lossless doorgeven van het geluid?
Aaargh! @EN-IS13 januari 2025 12:07
Bitstreamen is het 1:1 doorgeven van de audio stream zoals deze in een video fle zit (b.v. met Plex), Dit is nodig om videos af te kunnen spelen met TrueHD+Dolby Atmos of DTS:X.
migeye @EN-IS13 januari 2025 11:54
Exact dat, wanneer de ATV dit ondersteund zou het m.i. de perfecte mediaplayer zijn i.c.m. Infuse.
Het gaat dan om het streamen vanaf een NAS o.i.d..

Heb er nu een aparte mediaplayer naast staan alleen hiervoor.
Ample Energy @Aaargh!13 januari 2025 14:18
Er gaan zelfs geruchten dat de 1 Gb/s-port van de uitgebreide versie gaat worden vervangen voor een 100 Mb/s-poort. Dus zelfs als ze een keer per ongeluk bitstreaming zouden toevoegen, dan kan je ineens alsnog geen blurays meer streamen naar het apparaat…

Apple weet dat ze heel makkelijk de ultieme streamer kunnen maken, maar ze willen niet, want dat levert direct minder huur van films op :(
lithiumangel @Ample Energy13 januari 2025 16:31
Ik speel geregeld 4K remuxen af op een Sony A90J met 100mbit ethernet poortje; gaat al 3 jaar uitestekend. Zelfs met een 4K UHD remux zit je kwa bitrate toch echt niet substained op de 100 Mb/s
Ample Energy @lithiumangel13 januari 2025 16:39
Ja, als je daar tevreden mee bent scheelt het een hoop tijd en geld!
Rambolinie @EN-IS13 januari 2025 12:17
Helaas heeft Appletv 1 groot nadeel, dat is dat KPN er geen app voor uit brengt… belachelijk maar helaas wel waar…

[Reactie gewijzigd door Rambolinie op 13 januari 2025 12:48]

TheKerremenke
@Rambolinie13 januari 2025 12:55
Op te lossen middels de prima app NLZiet. Welke zelfs vooruit spoelen en afspelen in het buitenland ondersteund.

Tip van flip ;)
Rambolinie @TheKerremenke13 januari 2025 13:40
Probleem dat ik daarvoor een abbo moet nemen van € 7.99.-
pawek @Rambolinie13 januari 2025 14:34
Gewoon TV van KPN opzeggen! Internet only icm NLZiet werkt hier op Apple TV perfect. Wellicht even wennen, maar ik wil niet meer terug.
TheVMaster Moderator WOS @pawek13 januari 2025 14:50
Helemaal eens. Heb hier ook glas van KPN, maar tv gaat al jaren via NLZiet. Werkt perfect.
TheKerremenke
@Rambolinie13 januari 2025 15:53
Wat hierboven ook al geschreven staat. Enkel internet afnemen en dan NLZiet. Doe dit al jarenlang zo via T-Mobile (Odido tegenwoordig).

Grote voordeel is dat we in ons vakantiehuis in Zweden gewoon NLZiet kunnen kijken. Daarnaast kun je vaak reclames doorspoelen. Ook niet onbelangrijk. Ben er zelf zeer tevreden over.
CycloneCleaver @EN-IS13 januari 2025 10:24
Je mist ook Kodi, ik tenminste wel. Ik ga dan van een apparaat dat zowat alles kan afspelen naar een apparaat dat nog beter kan streamen, maar geen content meer van een USB kan afspelen. Voor mij is dat een groot gemis. Of is daar al een oplossing voor?
mjvdl @CycloneCleaver13 januari 2025 10:31
Ik gebruik hiervoor Infuse
DNN!S
@mjvdl13 januari 2025 10:53
Als XBMC/Kodi-addict de AppleTV jaren lang van mij afgehouden… totdat ik Infuse tegen kwam. In de praktijk nog heel veel fijner dan Kodi :)
CycloneCleaver @DNN!S13 januari 2025 11:07
Ik ga het eens bekijken. Dankjewel!
Manyuken @CycloneCleaver13 januari 2025 11:57
Infuse Pro is fantastisch, speelt werkelijk alles af en zoekt ook de juiste poster bij elke film/serie (mits de bestandsnaam correct is uiteraard).Je kan tijdens het spelen ook direct op verschillende websites naar een missende ondertiteling laten zoeken.

Ook leuke toevoeging is dat je de Infuse app op andere apparaten allemaal kan laten synchroniseren. Als je een bepaalde film bent begonnen met kijken op de AppleTV dan kan je op bijv een iPad op precies hetzelfde punt weer verder gaan.
CycloneCleaver @Manyuken13 januari 2025 12:24
Als ik de reacties in de store bekijken, bekruipt me het gevoel dat ik ver weg moet blijven van deze app. Maar als iedereen er zo tevreden over is hier, dan zal dat wel niet representatief zijn voor de huidige versie van het programma.
Manyuken @CycloneCleaver13 januari 2025 12:30
Oh ik zal eens kijken naar die reacties, want ik gebruik het echt al jaren en jaren met volle tevredenheid!
Manyuken @CycloneCleaver13 januari 2025 12:36
1 reactie is dit bijvoorbeeld:
Belachelijk
Matige speler, veel beperkingen en ondanks aanschaf pro-versie zijn iedere keer nieuwe kosten aan updates. Nu weer een abbo. Spijt dat ik mijn geld niet aan andere speler heb uitgegeven. Inmiddels verwijderd ben er klaar mee.
Maar dit is grote onzin.. heb al jaren het pro abonnement en buiten die 9,99 euro per jaar (volgens mij is het nu 11 euro per jaar?) heb ik nog geen enkele keer andere kosten gehad...
henidde @mjvdl13 januari 2025 14:14
Ik heb hier thuis de Apple TV wifi editie. Als ik infuse installeer, hoe zorg ik ervoor dat hij mijn films en series op de externe ssd afspeelt?

De Apple TV heeft namelijk geen usb poort. Of werkt infuse alleen met een NAS?
PrimusIP @CycloneCleaver13 januari 2025 11:20
Ik vind het jammer dat ik niet gewoon een ssd of een uan stick aan de Apple TV kan hangen. En ook dat ze de harde schijf die er inzit er ook niet voor open stellen. (Voor dat laatste zijn wel ‘hacks’, maar die film bestanden staan dan tijdelijk opgeslagen en kunnen overschreven worden zonder dat het je gevraagd wordt)

Maar ik gebruik dus dan maar gewoon Plex, met een raspberri als server (en soms mijn MacBook). Werkt ook prima.
Overigens werkt het de laatste tijd ook veel beter als je een film via AirPlay screen share afspeelt. Jaren geleden gaf dat soms wel lag, dat is veel minder erg geworden heb ik het idee.
EN-IS @CycloneCleaver13 januari 2025 11:24
Op mijn Nvidia Shield Pro gebruikte ik Plex en heb een jaar of twee terug Plex Pass genomen. Sindsdien gebruik ik alleen maar Plex. De 'data' staat op een NUC welke als "pc aangesloten op tv" functioneert waar ook Plex server op is geïnstalleerd :)

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet of een usb apparaat dat aangesloten is op de AppleTV gebruikt kan worden om alles af te spelen/streamen.

[Reactie gewijzigd door EN-IS op 13 januari 2025 11:31]

Mapuck @EN-IS13 januari 2025 10:36
En je kunt niks van een externe harde schijf afspelen.
n4m3l355 @EN-IS13 januari 2025 11:48
Hoewel de 3rd gen 4k mooi is, merk ik toch met bepaalde content via Plex de Apple TV het helaas niet trekt. Specifiek Blue Planet II 4k HDR wat 80mbir/s is wilt totaal niet. Ik ben dan ook benieuwd of de nieuwe apple tv krachtiger is.
MazeWing @n4m3l35513 januari 2025 12:06
Volgens mij heeft dit meer te maken met codec support vanuit Apple dan het ontbreken van daadwerkelijke "power" van de SoC (die is volgens mij zelfs een stuk krachtiger dan die in de Shield pro uit 2019...).

Er dient namelijk nog steeds een transcode plaats te vinden en voor zover ik weet is het op een AppleTV middels infuse nog steeds niet mogelijk om Dolby Atmos en bepaalde Dolby Vision profielen af te spelen.

Eigenlijk is het heel simpel
- piracy (in de breedste zin van het woord) -> Shield pro
- al het andere -> Apple TV
MatthijsZ @sapphire13 januari 2025 10:02
Wellicht kun je eerst een tweedehands uitproberen?
Afhankelijk van je behoeften natuurlijk
bzzzt
@sapphire13 januari 2025 10:17
Waarom zou je per se het nieuwste model moeten. Ook die is na een paar jaar weer vervangen door iets nieuwers, dus als je er op dit moment een wil heeft het niet zoveel zin om een jaar te gaan wachten.
Zo'n Apple TV gaat jaren mee, veel langer dan een telefoon of iPad. De huidige versie is een van de snelste set top boxen dus meer dan capabel voor video streaming. Misschien leuk voor gaming, maar daar lijkt Apple niet echt prioriteit aan te geven en er zijn geen signalen dat dat op korte termijn heel erg gaat veranderen.
gaaapgaaap @bzzzt13 januari 2025 10:26
Ik heb het laatste en één na laatste model, en de oudere variant heeft moeite met 60 fps in 4K in UI overgangen bij apps openen en sluiten.

Het werkt verder wel prima, maar vloeiend is anders.
ikweethetbeter
@gaaapgaaap13 januari 2025 11:17
Ik heb niet de eerste 4K maar de tweede, en die doet alles soepel in 4K, dus ook de UI. Ik kan dus niet bevestigen dat de UI in de eerste 4K versie soms wat hapert. Maar, Apple kennende, lijkt het me sterk.

Ik heb ook een oude 4 (aka Apple TV HD) uit 2015, en deze doet anno nu alles nog super soepel op een Full HD tv.
sapphire @bzzzt13 januari 2025 10:26
Ik moet niets perse, ik heb er nu alleen geen één nodig dus waarom zou ik nu een G3 kopen terwijl ik die nu nog niet nodig heb als ik lees dat er een nieuwe aankomt :?

Waarschijnlijk koop ik dit jaar ergens een nieuwe TV en dan komt er een AppleTV, tegen die tijd zien we wel weer hoe het er dan voor staat.
PrimusIP @bzzzt13 januari 2025 11:12
Als je dan toch voor eentje ga, snap ik als je dan ook gelijk de nieuwste wilt.

Voor de rest met je eens. Ik draai nog de ouden ‘HD’ versie (dus geen 4K). Ik vind het het wel best. Meeste content die ik bekijk is geen 4K en wat ik zie ziet er prima uit vind ik. Voor mij daarom
Nog geen noodzaak hem te vervangen zolang die nog werkt.
En ik gebruik de oude afstandsbediening. Ook daar weinig probleem mee. Want hoe vaak zit ik nou met dat ding in mijn hand? Dat overleef ik wel, ga ik geen nieuwe spullen voor kopen zolang het oude nog werkt.
Llopigat
@bzzzt13 januari 2025 12:08
Als je zo'n flink bedrag uitgeeft dan wil je natuurlijk wel iets up to dates dat zo lang mogelijk mee kan. Ik denk er ook over om over te stappen op de Apple TV maar ik ga echt niet het volle bedrag uitgeven voor hardware van 3 jaar oud.

Overigens is dat dezelfde reden dat ik geen nVidia Shield overweeg. De volle mep betalen voor hardware van 6 jaar oud? Nou nee.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 13 januari 2025 12:11]

bzzzt
@Llopigat13 januari 2025 13:13
Als Apple nu zo'n ding verkoopt mag je rekenen op zeker 5 jaar support, dan heb je het over maximaal 40 euro per jaar. In de praktijk kan het vrijwel zeker langer mee dus het zal waarschijnlijk veel minder zijn. Vergeleken met een paar streaming abonnementen is dat een afrondingsfout dus vind het argument 'geld' niet heel sterk.
Llopigat
@bzzzt13 januari 2025 14:33
Ja het is meer dat ik niet zoveel wil uitgeven voor zulke oude hardware. Het geld kan ik wel missen maar voor zo'n duur produkt (vergeleken met Android TV of Fire TV stick) wil dan wel het nieuwste hebben natuurlijk.

Maar ik heb helemaal geen streaming abo's :)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 13 januari 2025 14:33]

bzzzt
@Llopigat13 januari 2025 15:26
Ik vind het maar een rare gedachte dat je denkt dat je een Apple TV nodig hebt als je geen streaming video kijkt. De hele discussie of het zinnig is een 'oude' versie te kopen is dan toch niet relevant?
Llopigat
@bzzzt13 januari 2025 15:28
Ah maar ik kijk veel vanaf mijn eigen NAS. Momenteel met VLC en soms met Plex :)

Momenteel gebruik ik een Fire TV Stick maar ik irriteer me aan de toenemende reclame. Bovendien weigert die te werken (kan zelfs het menu niet in) als er geen internetverbinding is, hoewel ik die helemaal niet nodig heb omdat alles lokaal staat. Ik had geprobeerd de internetverbinding te blokkeren om de reclame te voorkomen.

Maar als ik zoveel uitgeef wil ik ook een box die hardware AV1 heeft trouwens en dat heeft de huidige Apple TV ook niet.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 13 januari 2025 15:30]

bzzzt
@Llopigat13 januari 2025 15:35
Als piraterij of format shifted spullen afspelen je doel is kan je beter wat anders kopen, daar bouwt Apple ze niet voor. Geeft alleen maar frustratie dan.
Llopigat
@bzzzt13 januari 2025 15:37
Oh ik las anders goede ervaringen met de Plex en Infuse apps. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan. En ik vind het niet erg om een keer zoveel uit te geven maar dan wil ik wel het nieuwste (en die AV1 support vind ik dus ook belangrijk). Daarom wacht ik op deze nieuwe release.

Die lijken me wel wat. Geen enkele streaming stick wordt voor lokaal afspelen gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 13 januari 2025 15:39]

Xthemes.us @Llopigat13 januari 2025 21:41
Nou ja, de vele kastjes op AliExpress leggen flink de nadruk erop dat Kodi is voorgeïnstalleerd ;).

Zijn er ook genoeg van met een SoC die AV1 aankan zoals de Amlogic S905 en latere modellen. En als Android je niet aanstaat is op sommige ook LibreElec te installeren wat een hele kale Linux is die je meteen Kodi inslingert.
Llopigat
@Xthemes.us13 januari 2025 21:59
Ik vind Kodi alleen niet zo prettig eigenlijk. Zelfs in de XBMC tijd nooit wat gevonden. Ik heb het toen wel gebruikt hoor (op een echte Xbox zelfs) maar nooit echt fan van geweest.

Ik heb liever gewoon alles in mapjes zelf gesorteerd.
Zwarte_os @Llopigat13 januari 2025 14:07
Het is dat nvidia geen software-updates meer doet maar de hardware blaast nog steeds al het andere weg.
Xthemes.us @Zwarte_os13 januari 2025 22:18
Android kastje en VLC (en de ongetwijfeld voorgeïnstalleerde file browser?)
Kan je waarschijnlijk wel beter iets meer uitgeven aan een afstandsbediening met remote erop.

Of pak een Intel n305 kastje. Linux of windows en welke software je naar wil. Niet zo zuinig als een zwak arm chipje maar een stuk veelzijdiger. Ook prima in te zetten als een Plex server ipv enkel cliënt.
bones 13 januari 2025 09:33
Ik heb een apple tv en die is perfect eigenlijk, zou niet weten wat een nieuwe apple tv zou kunnen verbeteren.
Tortelli @bones13 januari 2025 10:04
Audio passthrough ondersteund hij niet zover ik weet? Dat is het voornaamste wat mij tegenhoudt.
iAR
@bones13 januari 2025 10:21
Dit heb ik ook. Onder de streep het beste Apple product dat ik heb. Al mag het van mij wel meer opener. Ondersteuning voor een webbrowser en meer lokaal zaken opslaan (zoals foto's, videos, etc).

Onder de streep gebruik ik ook maar enkele apps: NLziet, Infuse/Plex, Muziek.
mcmd @bones13 januari 2025 09:44
Ik heb er ook 2, vind zelf de afstandsbedieningen niet zo geweldig reageren. Verliezen vrij snel verbinding en reageren vaak traag (omdat wellicht verbinding niet zo goed is). Dat zou wat mij betreft wel mogen/moeten verbeteren. Toegegeven, het apparaat is niet direct in zicht geplaatst, maar het staat zeker niet achter een stalen deur en zou goed moeten kunnen functioneren.
d1xi @mcmd13 januari 2025 09:51
Gek, ik heb er 1 in een metalen kastje staan en dat werkt feilloos, zelfs met de deurtjes dicht. Het is een eerste generatie 4K model, 2018 volgens mij.
mcmd @d1xi13 januari 2025 21:27
Ik heb twee 3e generatie 4K TV boxen, bij beide vind ik de verbinding tussen remote en apparaat niet zo geweldig.
Overigens vind ik het ook jammer dat niet alle applicaties zoals teletekst, beschikbaar zijn.
amsterdamned @bones13 januari 2025 09:51
Ik heb de eerste generatie apple tv 4k. Bevalt nog prima, maar ik ga wel upgraden als dit nieuwe model uitkomt. Snellere SOC met betere CPU en GPU prestaties, snellere Wi-Fi(en minder vertraging), meer opslag en 120fps. Ik kijk met name uit dat de prestaties, gebruikservaring en graphics van Retroarch enorm zullen verbeteren (ook al presteren de roms van de oudere consoles eigenlijk al helemaal prima)
alwinbakema 13 januari 2025 14:11
Het zou heel fijn zin dat er een betere manier komt om tekst in je zoekvenster te plaatsten, in plaats van de hele tijd heen en weer scrollen. Wat mij betreft de ouderwetse T9 input. Of een on-screen QWERTY toetsenbord.
THE_BASE
@alwinbakema13 januari 2025 17:02
Siri werkt hier uitstekend voor (mits in Engels) of uiteraard de koppeling naar iPhone of iPad.

Maar ben het met je eens dat een gewoon QWERTY-toetsenbord een vooruitgang kan zijn.
Ventieldopje @alwinbakema13 januari 2025 17:09
Als je een iPhone hebt, dan kun je die gebruiken om te typen. Dat gaat stukken makkelijker dan met de afstandsbediening.
purge @Ventieldopje14 januari 2025 07:38
Moet je eens proberen met Youtube door te zoeken. Tegenwoordig copy paste ik dan tekst vanuit ergens anders. Heel irritant, maar dat ligt niet aan Apple.
StefandeGroot 13 januari 2025 13:16
Ze hebben een hoop te verbeteren aan de Apple TV:
  • Afstandsbediening: zo'n touch ding is gewoon ruk en doet wat die zelf wil.
  • Software I: Als ik klik op "Home" dan wil ik zeker NIET, NOOI NIET naar Apple TV+ toe...
  • Software II: Alle Apple software is sowieso ruk, dus eigenlijk is de gehele software ervaring al zwaar teleurstellend.
  • HDMI-aansluiting: Deze is te actief bij mij. Wanneer ik bijvoorbeeld mijn Nintendo Switch aanzet, dan gaat ook de Apple TV aan en eist die alle aandacht. Wanneer ik dan eindelijk via mijn tv-afstandsbediening weer bij de Switch ben, dan is die vaak alweer uit of ik heb al blind een spel opgestart...
Verder is een Apple TV best wel krachtige hardware. Als ze die net wat krachtiger maken en nog wat doen om de opslag te kunnen uitbreiden dan zouden ze het ook zo als een gameconsole kunnen verkopen, als ze ook zelf controlers ervoor zouden gaan verkopen. Al is Apple er niet een bedrijf voor wat er voor opslag uitbreiding is. Hiervoor hebben ze al iCloud te veel in hun producten geïntegreerd.
andredewaard @StefandeGroot13 januari 2025 13:26
Heb jij niet een oude Apple TV? De afstandsbediening op de foto in het artikel heeft al geen touch meer.
De home knop kan je instellen zodat je naar home gaat i.p.v. naar Apple TV+.
StefandeGroot @andredewaard13 januari 2025 13:40
Ik heb de nieuwste 4K uitvoering.
DeebeeNL @StefandeGroot13 januari 2025 14:27
Dan zijn je eerste en tweede probleem verholpen of aan te passen. En de algehele UI wordt over het algemeen volgens mij prima gewaardeerd, wat werkt voor jou niet goed?
Bert.88 @andredewaard13 januari 2025 15:55
Ik heb ook de laatste generatie Apple TV 4K en de afstandsbediening heeft zeker nog touch waarmee je kan swipen etc. maar is voor mij persoonlijk niet fijn in gebruik en heb dus de touch functie uitgeschakeld in de settings. De home knop heb ik ook veranderd naar gewoon Home i.p.v. naar de Apple TV app.
bento1 @StefandeGroot13 januari 2025 22:57
Dit is echt een non issue.

"Alle Apple software is ruk", terwijl dat juist is waarom zoveel mensen voor Apple producten als de iPhone of Apple TV gaan. "Het werkt gewoon".

Home knop kan je instellen en de afstandsbediening is niet alleen touch maar kan gewoon met knoppen gebruikt worden, net als die van de TV zelf.

Switch/AppleTV aan klinkt als een CEC issue. Kan ook door de TV zelf komen. Sowieso is HDMI (CEC) een brak protocol af en toe.
phoenix2149 13 januari 2025 09:34
Dus eigenlijk als je al een AppleTV 4K hebt niet zo heel veel bijzonders. Alles werkt top op de G3 die ik heb.
Rodejoost 13 januari 2025 09:41
Ik wil een keer een echte Apple TV zien en niet een mediabox :)
iAR
@Rodejoost13 januari 2025 10:22
Waarom? Juist een kastje is ideaal. Schermen zelf verouderen niet zo snel, het smart gedeelte wel. Dan zit je met je dure Apple TV...
Rodejoost @iAR13 januari 2025 11:00
Waarom zou de software in het ene kastje sneller verouderen als in het andere kastje?
iAR
@Rodejoost13 januari 2025 11:10
Dat gebeurt niet. Je vervangt een Apple TV van 200 euro sneller dan een tv van 2000 euro. Terwijl het scherm nog prima werkt.
Ryen @Rodejoost13 januari 2025 11:12
Waarom zou de software in het ene kastje sneller verouderen als in het andere kastje?
De software veroudert even snel. De hardware vaak niet. Dan heb je dus een mooi scherm met verouderde software.
DeebeeNL 13 januari 2025 09:44
Ik sluit me aan bij de reacties hierboven. Ik heb een G3 uitvoering van de Apple TV 4K, en zou niet weten wat hieraan zou moeten verbeteren. De processor is snel zat voor mijn gebruik als mediastation. Wellicht alleen niet voor spelletjes, maar ik heb geen idee hoe succesvol die 'rebranding' nu eigenlijk is als Arcade station. Heeft iemand daar inzicht in?
Manyuken @DeebeeNL13 januari 2025 12:14
Ik moet zeggen ik heb destijds van Steelseries de Nimbus controller gekocht en Apple Arcade wordt steeds leuker. Vooral voor kinderen staan er echt toffe spelletjes op!
Heb zelf overigens ook flink wat lol beleefd met een nieuwe Rayman game op Apple Arcade via de Apple TV. Nostalgie eerste klas! :D
vlaag 13 januari 2025 09:45
Ik heb al jaren verschillende versies van AppleTV draaiende, maar wie en hoe is er iemand al tegen zijn limiet gestoten? die dingen werken gewoon goed, snel, zou ook niet weten wat een nieuwere sock moet brengen.
CorbataGames @vlaag13 januari 2025 10:05
Voor spelletjes is het ding wel echt heeeel langzaam. Maar ik weet ook niet of ik 'm daar voor zou gaan gebruiken als het wel sneller was; dan gaat het energieverbruik waarschijnlijk ook weer omhoog en dat is met zo'n kastje niet wenselijk.

Desondanks is het 1 van mijn meest favoriete producten van Apple ever.

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 13 januari 2025 10:05]

Yucko @vlaag13 januari 2025 11:01
heb in de slaapkamer nog een AppleTV 4 HD staan, en die heeft het toch soms moeilijk met x265 bestanden in Infuse, dus indien er inderdaad een nieuwe versie uitkomt dan gaat de 4K 2022 van de woonkamer naar de slaapkamer en komt de nieuwe in de woonkamer te staan.

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