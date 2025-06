Bloomberg: Apple werkt aan nieuwe Magic Mouse

Techjournalist Mark Gurman claimt dat Apple een nieuwe computermuis ontwikkelt. De ontwerpafdeling heeft al enkele prototypes gemaakt, maar een release is nog niet nabij.

Gurman schrijft in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat Apple een computermuis wil maken die ‘beter past in de moderne tijd’. Wat daar precies mee bedoeld wordt, is niet duidelijk. Het Amerikaanse bedrijf zou ook klachten over de huidige Magic Mouse willen aanpakken, zoals de locatie van de oplaadpoort. Gurman claimt dat een release nog niet nabij is en dat de muis het komende anderhalf jaar nog niet in de winkels zal liggen. Apple heeft nog niet gereageerd op de geruchten. De Apple Magic Mouse kwam in 2009 voor het eerst op de markt.