Noorse bank brengt als eerste Apple Pay-alternatief uit voor iPhone

De Noorse betalingsdienst Vipps maakt als eerste gebruik van Apples vrijgegeven NFC-technologie voor contactloos betalen. Sinds dinsdag kunnen Noorse iPhone-gebruikers betalingen verrichten bij betaalterminals in het land met behulp van de Vipps-app.

De dienst ondersteunt klanten van meer dan veertig banken, goed voor ongeveer 70 procent van de Noorse bankklanten. Op dit moment werkt het systeem uitsluitend met BankAxept, het nationale betaalsysteem van Noorwegen. Meer dan 90 procent van de betaalterminals in Noorwegen werkt met BankAxept. Gebruikers kunnen Vipps instellen als standaard betaalapp op hun iPhone. De app kan gebruikt worden via een dubbele klik op de zijknop, vergelijkbaar met Apple Pay. Ondersteuning voor Visa en Mastercard wordt in 2025 verwacht, zegt Vipps, waarmee het mogelijk wordt om de dienst wereldwijd te gebruiken.

Vipps MobilePay, een fusie van Vipps en het Deense MobilePay, heeft plannen om de dienst in 2025 ook naar Denemarken, Finland en Zweden uit te breiden. De introductie van Vipps op Apples toestellen volgt op een toezegging van Apple aan de Europese Commissie eerder dit jaar om zijn NFC-functionaliteit open te stellen voor concurrerende betalingsdiensten.