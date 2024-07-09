ING stopt ondersteuning contactloos betalen via eigen Android-app - update

De ING stopt op 17 september van dit jaar met de ondersteuning van contactloos betalen via de eigen Android-app, het zogenoemde ING Mobiel Betalen. Klanten kunnen vanaf dan met Android-toestellen alleen via de Google Pay-app contactloos betalen.

Bron: ING

Volgens een supportpagina van de betreffende Nederlandse bank worden huidige digitale betaalpassen na 17 september automatisch verwijderd. Het is vanaf het moment van schrijven al niet meer mogelijk om een nieuwe digitale betaalpas aan te maken. In plaats daarvan kunnen klanten van de ING met een Android-toestel met Android 8 of nieuwer en een NFC-chip Google Pay koppelen aan de bankapp, zo legt het bedrijf uit. De bank zegt dat ondersteuning voor ING Mobiel Betalen stopt omdat Google Pay 'sneller, gemakkelijker en net zo veilig' is als de native functie van de ING.

Het bedrijf ondersteunt sinds maart van dit jaar Google Pay voor Android-smartphones. De bank ondersteunt daarnaast Apple Pay voor ondersteunde Apple-producten en Garmin Pay op bepaalde horloges van het laatstgenoemde merk. Onlangs werd bekend dat de magneetstrip op fysieke betaalpassen niet meer ondersteund wordt.

Update, 18.40 uur: ING verduidelijkt tegenover Tweakers dat de veranderingen op 17 september ingaan, niet op 1 september. Dit is aan het artikel toegevoegd.

Update, donderdag: De ING vermeldt dat een toestel met Android 8 of nieuwer volstaat voor Google Pay, maar dat is niet correct. Er is een toestel met Android 9 of nieuwer nodig voor de betaalfunctie.