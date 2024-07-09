ING stopt ondersteuning contactloos betalen via eigen Android-app - update

De ING stopt op 17 september van dit jaar met de ondersteuning van contactloos betalen via de eigen Android-app, het zogenoemde ING Mobiel Betalen. Klanten kunnen vanaf dan met Android-toestellen alleen via de Google Pay-app contactloos betalen.

ING contactloos
Bron: ING

Volgens een supportpagina van de betreffende Nederlandse bank worden huidige digitale betaalpassen na 17 september automatisch verwijderd. Het is vanaf het moment van schrijven al niet meer mogelijk om een nieuwe digitale betaalpas aan te maken. In plaats daarvan kunnen klanten van de ING met een Android-toestel met Android 8 of nieuwer en een NFC-chip Google Pay koppelen aan de bankapp, zo legt het bedrijf uit. De bank zegt dat ondersteuning voor ING Mobiel Betalen stopt omdat Google Pay 'sneller, gemakkelijker en net zo veilig' is als de native functie van de ING.

Het bedrijf ondersteunt sinds maart van dit jaar Google Pay voor Android-smartphones. De bank ondersteunt daarnaast Apple Pay voor ondersteunde Apple-producten en Garmin Pay op bepaalde horloges van het laatstgenoemde merk. Onlangs werd bekend dat de magneetstrip op fysieke betaalpassen niet meer ondersteund wordt.

Update, 18.40 uur: ING verduidelijkt tegenover Tweakers dat de veranderingen op 17 september ingaan, niet op 1 september. Dit is aan het artikel toegevoegd.

Update, donderdag: De ING vermeldt dat een toestel met Android 8 of nieuwer volstaat voor Google Pay, maar dat is niet correct. Er is een toestel met Android 9 of nieuwer nodig voor de betaalfunctie.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 17:21
425 • submitter: mickeyvz

09-07-2024 • 17:21

425

Submitter: mickeyvz

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naaitsab 9 juli 2024 17:29
Altijd een dubbel gevoel bij dit soort berichten. Aan de ene kant prettig dat er wordt gestandaardiseerd. Plus het security budget van Google kan ING alleen maar van dromen. In de huidige tijd ook niet onbelangrijk. Aan de andere kant zorgt standaardisatie ook weer voor meer monopolie. Helemaal bij een club die draait op de verkoop van je gegevens. Wat ze claimen niet te doen met Wallet gegevens maar daar heb ik sterk mijn twijfels bij. Of wordt dit actief getoetst door de toezichthouder van de Nederlandse banken? Mag hopen dat hier wel goed naar gekeken wordt.
S-1-5-7 @naaitsab9 juli 2024 18:30
Wat ze claimen niet te doen met Wallet gegevens maar daar heb ik sterk mijn twijfels bij
In de servicevoorwaarden staat inderdaad:

5. Privacy
(a) Informatie die Google kan delen. Teneinde Google in staat te stellen Google Pay-services te leveren, geeft u Google toestemming om aan apps en websites bekend te maken dat u Google Pay heeft ingesteld. Ook geeft u Google toestemming gegevens over uw apparaat, betalingen, locatie en account te delen met uw kaartuitgever en betalingsnetwerk. Verder geeft u Google toestemming om uw persoonlijke gegevens te delen met verkopers, betalingsverwerkers en andere derden, indien dit nodig is om uw transacties te verwerken.
(b) Informatie die Google kan verzamelen. Teneinde Google in staat te stellen services te leveren en te verbeteren, geeft u Google toestemming gegevens over transacties, accounts en andere persoonlijke gegevens te verzamelen bij derden, onder wie verkopers en uw kaartuitgever, zoals toegestaan volgens ons privacybeleid.

Verder schrijven ze hier het volgende:
We verkopen uw gegevens niet aan anderen: Google Pay verkoopt uw transactiegeschiedenis nooit aan derden en deelt deze gegevens niet met de rest van Google voor gerichte advertenties

Ze verkopen de gegevens dus niet aan derden of gebruiken deze intern bij Google voor gerichte advertenties, maar voor wat wel? Er staat namelijk expliciet "voor gerichte advertenties". Het kost ook Google geld om zo'n dienst te leveren. Betaalt de bank hier een fee voor en is dit het verdienmodel, of is er een ander verdienmodel?
xFeverr @S-1-5-7 9 juli 2024 21:38
Opzich zie ik niets geks.
  • Dat ze aan websites laten weten dat Google Pay is ingesteld wil alleen maar zeggen dat een webshop kan weten of dat een geldige optie is om mee te betalen.
  • Dat ze gegevens moeten delen met de bank en het betaalnetwerk lijkt mij ook niet gek. Die moeten toch ook weten dat je een betaling hebt gedaan, anders gebeurt er natuurlijk niets.
  • Vanuit Google Pay kun je waarschijnlijk gelijk je bezorgadres delen, zoals dat ook met Apple Pay werkt, dus dan staat er ook dat ze die gegevens met de webshop delen als dat nodig is om de transactie te verwerken.
En dat zeg ik als iemand die redelijk anti-Google is. Bij Apple staat vast grotendeels hetzelfde, ze moeten immers ook dezelfde gegevens delen met je bank en de webshop.
S-1-5-7 @xFeverr9 juli 2024 21:45
Dat klopt, ik zie ook niet geks. Ik vraag mij wel af wat dan het verdienmodel is, het zal allemaal niet uit liefdadigheid worden aangeboden...
xFeverr @S-1-5-7 9 juli 2024 21:56
Kan ook zijn dat het is om een compleet ecosysteem aan te bieden zodat je hiervoor niet naar de concurrent stapt. Want dan ben je ze echt kwijt.

Dus nee, niet voor liefdadigheid, maar soms zullen ze wel iets moeten doen om de boel compleet te maken.

Slechts speculatie natuurlijk he.
lucatoni @S-1-5-7 10 juli 2024 08:24
Wanneer Google Wallet niet was gestart, was dat tock een unique selling point voor Apple? Mobiel Bankieren is niet meer weg te denken, dus Google moest Apple wel volgen met deze services (dacht dat Apple als eerst dit aan ging bieden)
3raser @S-1-5-7 10 juli 2024 08:33
Misschien dat een dienst enkel bedoeld is om gebruikers op je platform te houden. Als Google de Wallet niet aanbiedt willen mensen nog steeds met hun telefoon kunnen betalen. Die gaan dan misschien wel naar Apple. Daarnaast gebruikt Google de transactiegegevens niet voor gerichte advertenties maar mogelijk wel globaal om interesses te bepalen.

En dit soort voorwaarden kunnen natuurlijk ook altijd nog wijzigen zodra ze een miljard gebruikers hebben.
108rogar @S-1-5-7 10 juli 2024 10:55
Apple ontvangt geld per ApplePay betaling, waarschijnlijk heeft GooglePay hetzelfde verdienmodel.
Puffino @S-1-5-7 23 juli 2024 11:03
Ik zie wel iets geks.

Je weet namelijk niet wanneer welke gegevens gedeeld worden.

Als ik bij de Hema in de winkel aan de kassa mijn boodschappen afreken, weet de Hema dan ook mijn naam en adres? Nu met betalen met de bankpas niet, maar met googlepay zou dat wel kunnen. Geen zin in.

Deze onzekerheid moet je niet willen. En de praktijk al helemaal niet.
Christoxz @xFeverr10 juli 2024 08:41
Vanuit Google Pay kun je waarschijnlijk gelijk je bezorgadres delen, zoals dat ook met Apple Pay werkt, dus dan staat er ook dat ze die gegevens met de webshop delen als dat nodig is om de transactie te verwerken.
Ik vraag mij dan alleen af waarom ING deze gegevens direct gaat/moeten delen met Google.
Om Google Pay te kunnen activeren en te gebruiken voor betalingen deelt ING een aantal
persoonsgegevens met Google. Dit zijn je naam, woonadres (straat en huisnummer, postcode,
woonplaats) en telefoonnummer
david-v
@S-1-5-7 9 juli 2024 19:03
Je kan geld verdienen door informatie te vergaren en deze aan bepaalde groepen te koppelen. Bijvoorbeeld, uit alle Google pay transacties blijkt dat 80% van de mensen die in X winkel producten aanschaffen in de leeftijd categorie zitten van 18 tot 24 jaar, waarvan 90% mannelijk is.

Als je gegevens van statista wel inzien moet je ook vaak betalen, dus dit zou voor Google ook een extra inkomsten bron kunnen zijn.

Ofwel, niet met mijn data. De bankpas komt weer tevoorschijn bij mobiele betalingen
akooijman @david-v10 juli 2024 08:31
Ergens staat toch 'voor zover noodzakelijk voor het faciliteren van de betaling'?

Wat me wel nieuwsgierig maakt: waarom vertrouw je Tweakers wel, en Google niet met je persoonlijke gegevens?
david-v
@akooijman10 juli 2024 08:46
Er is een verschil tussen de gegevens die ik kies te delen met Tweakers en het verplicht moeten delen van al mijn mobiele nfc betalingen met Google.

Mijn punt is dat Google zoveel gegevens heeft, en daar gaan we nu wederom weer gegevens erbij doen, namelijk financiële transactie gegevens. Wat is de volgende stap? Ik kijk namelijk nergens meer van op. Het is echt jammer dat ING deze stap maakt nu terwijl er gewerkt wordt aan een Europees alternatief die bezig is met de uitrol van wero.

Ik had liever gezien dat ING het eigen systeem in stand had gehouden totdat het vervangen werd door wero. Nu zit er een paar jaar tussen en heb je alleen Google Pay als mogelijkheid. Als wero uitkomt zal het lastig worden om mensen van Google Pay af te krijgen. Maar we zullen allemaal wel gaan klagen dat big tech overal aanwezig is en dat je niet meer zonder kan ...tja.

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 13:24]

Veenendaler @david-v10 juli 2024 12:00
Helemaal mee eens, David.
ING had deze beslissing niet nu moeten nemen en per 17 september de betaalmogelijkheid sluiten.
Zo lang kan het niet duren voor wero gaat werken cq wordt geintroduceerd.
teacup @Veenendaler10 juli 2024 17:02
Ik kan alleen maar bedenken dat er daarom een urgente reden was. Denk bijvoorbeeld aan een kwetsbaarheid in de eigen app die niet makkelijk is te corrigeren of waarvan correctie veel geld kost.
borbit @Veenendaler15 juli 2024 21:21
Waarom moet ING dan per 17 september stoppen? Ze doen het al jaren prima met hun eigen app.
tomvld @akooijman14 juli 2024 13:20
" Teneinde Google in staat te stellen services te leveren en te verbeteren, geeft u Google toestemming gegevens over transacties, accounts en andere persoonlijke gegevens te verzamelen bij derde"

En services verbeteren is voor Google: meer geld verdienen, dat is immers beter voor ze.
borbit @akooijman15 juli 2024 21:22
Tweakers heeft toch een pak minder gegevens van mijn dan mijn bank!
Recursio @S-1-5-7 9 juli 2024 19:19
Met dit gebrek aan transparantie komt Google Pay er bij mij dus niet in.

Nu heb ik ook al eens een bank vaarwel gezegd omdat ze eenzijdig besloten hadden om mijn transacties te gaan analyseren voor een ander doel dan sec de overeenkomst die ik met ze had: het faciliteren van mijn betalingsverkeer.

Ik hoop maar dat mijn huidge bank dat niet in het hoofd haalt, want de spoeling wordt dun.
supersnathan94
@Recursio9 juli 2024 20:16
Valt mee hoor. Je kunt ook gewoon bij buitenlandse banken rekeningen openen en dankzij europees garantiestelsel heb je eigenlijk exact dezelfde garanties als hier in Nederland, alleen dan met hogere spaarrentes en lagere kosten (namelijk vrijwel gratis).

Ook de belastingdienst wordt automatisch op de hoogte gesteld dus hoef je niet eens zelf meer aan te geven bij aangifte.
akooijman @Recursio10 juli 2024 08:24
Het faciliteren van betalingsverkeer vereist ook analyse van de gegevens, al is het maar om grootte en aantal servers en netwerkverbindingen te bepalen.
Rek je het nog iets verder op moet er iemand voor betalen. Als dat kan door geanonimiseerde data te verkopen zou je dat ook als noodzakelijk kunnen zien.

Je kunt ook té paranoïde worden...
naaitsab @S-1-5-7 9 juli 2024 18:53
Betaalt de bank hier een fee voor en is dit het verdienmodel, of is er een ander verdienmodel?
Het gebrek aan transparantie over deze materie stoort mij persoonlijk wel aardig. Buiten het boosten van marktaandeel wat ik eerder aanhaalde doet Google niks uit liefdadigheid. Heel veel meer opties dan A de bank betaald per transactie of B ze gebruiken je data op een slinkse manier zie ik niet echt. Tenminste ik ga er vanuit dat ze niet dom genoeg zijn om hun eigen ToS te gaan breken. Helemaal niet met zaken als een class action lawsuit in de VS en het vergrootglas waar ze in de EU onder liggen.
Caelorum @naaitsab9 juli 2024 19:00
Het is ook een verkooppunt voor Android, waarbij Android natuurlijk standaard met Google Services wordt aangeboden.
hamsteg @S-1-5-7 9 juli 2024 19:41
Ik heb uit interesse e.e.a. bekeken en het echte gevaar zit bij ING zelf, in hun voorwaarden staat o.a. het volgende en dit is de grote catch:
Andere afspraken
ING mag betalen met Google PayPal voor je uitbreiden, wijzigen of stopzetten, ook mag ING eventueel kosten voor deze dienstverlening bij u in rekening brengen, bijvoorbeeld als de kosten voor ING voor het betalingsverkeer toenemen. ...
Dit wordt gewoon een verkapte kostenverhoging/bezuiniginsactie. Door de schuld bij Google Pay te leggen, worden straks transactiekosten gewoon in rekening gebracht. Waarom de kosten van de bankrekening nog gsteeds ewoon worden verhoogd wordt met onzinverhalen over Cyber Security dan wollig verkocht. Google Pay heeft het cyber security risico m.b.t. betalen, niet ING.
Aurora @hamsteg9 juli 2024 21:41
In de voorwaarden staat Google Paypal?
vrow @Aurora10 juli 2024 01:52
Vast een autocorrectie….
Aurora @vrow10 juli 2024 07:48
Als deze het direct zou copy/pasten uit de voorwaarden, dan geen auto correctie :)
WillySis @S-1-5-7 9 juli 2024 20:26
Google verkoopt helemaal geen data aan derden. Met heel veel mitsen, maren en regels kan je gratis een geanonimiseerde dataset krijgen voor puur wetenschappelijk onderzoek.
Google verkoopt alleen advertentieruimte en gebruikt de data om advertenties te plaatsen die aan door de klant gestelde voorwaarden voldoen. Klanten krijgen dus geen data.

Google mag volgens de AVG de betaalgegevens niet voor gerichte advertenties gebruiken. Locatie gegevens enz. mogen wel gebruikt worden als men daar in het Google account toestemming voor heeft gegeven.
tomvld @WillySis14 juli 2024 13:25
Nee dat is niet waar. Ten eerste schrijven ze zelf: " Teneinde Google in staat te stellen services te leveren en te verbeteren, geeft u Google toestemming gegevens over transacties, accounts en andere persoonlijke gegevens te verzamelen bij derde"

Ten tweede, vroeger paste Google de getoonde informatie aan aan jouw profiel. Nu gaan ze verder. In feiten passen ze jou aan aan het door hun klant gewenste profiel. Bijvoorbeeld, met een eindeloze serie aan kunstig geformuleerde berichten, bv op YouTube, wordt iemand die niet van vissen houdt eerst vis-liefhebber zodat daarna de fabrikant zijn hengels ook aan jou kan verkopen.

En ja, beetje Googlen (;-) levert de achterliggende werkmethode.
WillySis @tomvld14 juli 2024 17:15
Wat Google verzameld en wat wordt gebruikt in advertentieprofielen zijn twee verschillende zaken. De advertentie profielen zijn al twee jaar helemaal niet zo heel persoonlijk meer. Belangstellingen worden in een aantal standaard profielen gestopt en daar voegt men nog een beperkt aantal meer gedetailleerde gegevens aan toe. Belangrijkste daarvan is je locatie.

YouTube heeft een eigen algoritme voor het tonen van de filmpjes. De reclames worden wel door Google toegevoegd.
dimdek @S-1-5-7 9 juli 2024 22:33
Ik denk dat het voor je Google profiel al heel interessant is dat Google kan bijhouden waar je allemaal komt en waar je uiteindelijk ook een betaling doet via Google Pay. In cimbinatie met alle andere gegevens die ze van je vergaren helpt het nog beter om je in te delen in een groep die op een bepaalde manier moet worden gemanipuleerd om iets te doen of kopen.
Wat je ziet is dat Google altijd gedurende een bepaalde tijd dit soort diensten heel goedkoop aanbiedt, zodat andere aanbieders daar nooit tegenop kunnen. Als er genoeg data vergaard is en de kans klein is dat er nog een concurrent komt, dan wordt de prijs opgeschroefd en de voorwaarden aangepast. Dit keer vallen niet alleen de consumenten, maar ook de banken daarvoor.
GeroldM @S-1-5-7 10 juli 2024 03:37
Verkopen misschien niet. Maar verhuur? Of lease? Of een andere vorm van abonnement? Allemaal zaken die niet onder de term 'verkoop' vallen. Bij contracten moet je altijd opletten of er niet naar de letter van contract-tekst is geschreven of naar de achterliggende gedachte.

Maar goed, Hier in Zuid-Amerika is het vooral Meta (vroeger bekend als Facebook) die zo'n beetje bij elke bank wordt gebruikt i.p.v Google. Dat heb ik bij 4 van de grootste nationale banken hier al gezien.En banken hier interpreteren items in hun contract zoals het hen op dat moment uitkomt.
DJ Henk @S-1-5-7 10 juli 2024 07:47
Ze verkopen de gegevens dus niet aan derden of gebruiken deze intern bij Google voor gerichte advertenties, maar voor wat wel? Er staat namelijk expliciet "voor gerichte advertenties". Het kost ook Google geld om zo'n dienst te leveren. Betaalt de bank hier een fee voor en is dit het verdienmodel, of is er een ander verdienmodel?
Mijn gok:

Ze willen nu snel de markt veroveren om er later 'iets' mee te doen. Wat dat iets is, is niet zo belangrijk. In de ogen van de investeerders in Silicon Valley betekenen veel gebruikers op den duur altijd veel geld. Eerst flink groeien, de rest zoeken we later wel uit.

Of ze zien al genoeg waarde in de metadata van de betalingen. Dat bijvoorbeeld X procent van de consumenten een voorkeur heeft voor Y type retailers. Op zichzelf is die kennis de investering waarschijnlijk niet waard, maar Google heeft bakken met data waarmee ze het kunnen combineren en dan kan het het misschien wel waard zijn.
jhhest @S-1-5-7 10 juli 2024 10:08
gegevens over transacties, accounts en andere persoonlijke gegevens te verzamelen bij derden.

Welke transactie gegevens.
Is er dan 1 grote partij die precies weet wat je koopt voor welke bedragen?

En vervolgens wat wordt er dan mee gedaan? Wordt doe data dan weer verkocht aan derde partijen?

Dus kruidvat weet tegen betaling wat ik koop bij de ah?

Ik vind het heel lastig om de praktische usecases in te schatten en daar uit te bepalen of ik met die dienst in zee wil.

Tevens weet ik niet goed hoe integer google is nu en in de toekomst. Stel iemand komt vaak op bezoek bij een casino, of vaker dan normaal bij de dokter/tandarts/apotheek. Die info hoeft toch niet gedeeld te zijn.

Vervelender vind ik hier mee akkoord moet gaan, of alles bij ing moet opzeggen.
foppe-jan @S-1-5-7 9 juli 2024 18:52
er bestaan ook ongerichte advertenties he? ;)
CodeCaster @foppe-jan9 juli 2024 19:01
Hoe wil je iemands betalingen gebruiken voor ongerichte advertenties?
foppe-jan @CodeCaster9 juli 2024 19:30
gewoon, een model opstellen van wat nederlanders kopen en dat op alle nlnders loslaten, mag vast wel volgens hun eigen EULA.
CodeCaster @foppe-jan9 juli 2024 19:47
Maar dat is dan toch gericht op het feit dat je in Nederland woont?
Bjorn89 @S-1-5-7 18 juli 2024 10:11
Het is een betalingsprocessor, waarom moet ik gerichte reclames hebben? Doe gewoon waar het voor bedoeld is.
lenwar
@naaitsab9 juli 2024 19:52
Of wordt dit actief getoetst door de toezichthouder van de Nederlandse banken
De DNB en ECB zijn superstreng als het om dit soort zaken gaat. Je krijgt niet zomaar een banklicentie, en je mag niet zomaar een betaalkaart op de markt zetten.

Qua veiligheid is Apple Pay en Google Pay veiliger dan een bankpas. De TLDR-versie komt neer op het feit dat er een eenmalige token wordt gemaakt die door de terminal verwerkt wordt.

Google zegt zelf alle betalingen via hun servers te verwerken. Bij Apple is dit niet zo. Daar zit Apple er alleen tussen op het moment dat de virtuele kaart wordt aangemaakt.

Het feit dat de DNB en ECB de systemen heeft goedgekeurd, betekend dat de systemen goed zijn.

Vergeet ook niet dat onze plastic betaalkaarten ook via Mastercard of VISA gaan. (De betaalterminal kent immers niet iedere bank van de wereld en andersom ;) )
ELD @lenwar9 juli 2024 20:29
Het feit dat de DNB en ECB de systemen heeft goedgekeurd, betekend dat de systemen goed zijn.
Los even van het directe onderwerp, dit is natuurlijk een onjuiste aanname. Een recent voorbeeld is het Wirecard schandaal, daar heeft het Duitse equivalent (BaFin) van de DNB enorm liggen te slapen met enorme financiële schade als gevolg.
lenwar
@ELD9 juli 2024 20:52
Geen een organisatie is natuurlijk feilloos. De ECB en de DNB zijn echt goede organisaties. Er zijn wel meer incidenten te bedenken in de niet al te lange geschiedenis. Het Libor-schandaal is bijvoorbeeld een gigantisch grote. Maar ook al zaken als recentelijk met Bunq. Die organisatie is natuurlijk ook op z’n best discutabel.

Als bepaalde zaken eenmaal lopen zijn ze natuurlijk primair reactief. Ergens is dat zonde, maar het is denk ik bijna ondoenlijk om uit al die dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en kwartaal-rapportages van alle financiele instelingen misstanden (zeer) vroeg op te sporen.

Maar inderdaad. Jouw voorbeeld is er zeker een die te wijten is aan de BaFin.

Maar als vuistregel zijn de DNB en ECB prima organisaties.
xFeverr @lenwar9 juli 2024 21:52
Onderschat niet wat die chip op je bankpas allemaal kan tijdens de transactie. Die genereert ook eenmalige security codes en zijn daarom niet te kopieëren. Het is niet zo dat Apple en Google dat allemaal zelf bedacht hebben, dat is gewoon wat je pasje ook doet.

Maar in het land van de magneetstrip en een krabbeltje zetten (kuch VS) is dat een nieuw fenomeen ja.
Horatius @naaitsab9 juli 2024 18:54
Ik hoop en vermoed dat Google Pay en Apple Pay in hun huidige vorm strak stoppen met bestaan. Simpele reden is de DMA, Apple en Google mogen zichzelf in principe niet die privileges verlenen omdat ze poortwachter zijn. Ze moeten iedereen gelijke kansen bieden om te kunnen concurreren op het platform, de integratie van Google en Apple Pay gaat zo ver dat concurrerende systemen daar niet simpelweg ook niet aan kunnen tippen.

Dus ik hoop dat de EU druk gaat zetten dat het een open platform moet zijn en derde partijen toegang verlenen. Vanuit de DMA zou dit potentieel mogelijk zijn. Want ja we zien bij VISA en Mastercard al dat zulke monopolies verre van wenselijk zijn.
30carbonclocks @Horatius9 juli 2024 19:47
Android biedt sinds 4.4 KitKat (2013) al ondersteuning voor Host Card Emulation. Sinds dat moment hebben apps van derde partijen dezelfde toegang als Google Pay tot NFC APIs om betaalpassen te emuleren. Hiermee voldoet Google allang aan de DMA-wetgeving.

Dat Nederlandse banken nu na 10 jaar beslissen om niet gebruik te maken van deze API's, komt waarschijnlijk omdat de kosten van het maken en onderhouden van een eigen app simpelweg hoger uitkomen. Daarnaast moet je ook een aparte app maken voor Wear OS-ondersteuning, terwijl banken nu gewoon kunnen meeliften met Google Pay.
meowmofo @30carbonclocks9 juli 2024 19:55
De kosten op hun totale winst voor een app als dit is echt peanuts. Dit is gewoon puur uitknijpen wat er uit te knijpen valt en totale schijt hebben aan je klanten omdat je toch een machtpositie over je klant hebt.
OkselFris @Horatius9 juli 2024 20:13
En daarmee ten opzichte van Apple pay mijn privacy opzeggen? Nee, dank je.
Elke andere concurrent zal de betalingsdata gaan (mis)gebruiken.
sebastienbo @naaitsab9 juli 2024 17:49
En Google die van de ene dag op de andere plotseling diensten schrapt. Of plotseling betalend kan maken zonder enige concurrentie.
In dat geval kan het nog duurder uitkomen voor de banken. Google gaat dat niet blijven gratis doen hé

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 13:24]

PdeBie @sebastienbo9 juli 2024 18:03
Dan heb je altijd nog je bankpas ;)
Dusty322 @PdeBie9 juli 2024 19:19
Mits deze contactloos werkt. Die van de ING sneuvelen regelmatig zonder duidelijke aanleiding. De app was daar handig voor , maar of ik Google pay daarvoor wil gebruiken...
bewerkers @Dusty32210 juli 2024 10:30
Wat is er mis met de chip? Werkt vaak sneller ook. En je vergeet je pincode minder snel.
Dusty322 @bewerkers10 juli 2024 13:04
Klopt, maar niet overal heb je een chipreader voor de pas. Ik kom ze onderandere tegen bij tankstation was en droog systemen (18kg), eier -en groenteautomaten bij boerderijwinkels.
bewerkers @Dusty32210 juli 2024 15:31
Zeer slechte ontwikkeling. Er moet altijd een keuze zijn.
Recursio @PdeBie9 juli 2024 19:21
Klopt. Maar, wie zegt dat de bank dat niet gaat uitbesteden aan een externe organisatie?
Minder vergezocht dan het lijkt: zie credit cards. Triodos (bijvoorbeeld) staat je niet eens toe om een credit card bij hen aan te vragen: te duur voor ze, regel dat maar zelf. (Of niet, zoals in mijn geval.)
naaitsab @sebastienbo9 juli 2024 18:49
Dat zie ik hier niet zo snel mee gebeuren. Misschien ga ik nu te veel uit van het vooruitstrevend inzicht van banken in de EU en VS maar ik geloof niet dat hier geen bijzonder stevige clausules (en inkomsten) aan verbonden zitten.

Buiten dat moeten we ook niet vergeten dat Google zo'n beetje alle 'unieke' diensten van Apple ook aan het kopiëren is. Google wil natuurlijk niet dat mensen door een USP zoals Apple-Pay overstappen naar een iPhone. Helemaal niet omdat ze nu zelf ook meespelen in de Smartphone markt met hun eigen toestellen.

Uiteindelijk draait het allemaal om marktpositie en geld.
sjongenelen @sebastienbo9 juli 2024 17:55
Nou ja, ing schrapt dit nu ook. Gebeurd nu eenmaal
vickypollard @naaitsab9 juli 2024 18:53
Ik ben na de overstap van SNS naar Google Pay weer teruggegaan naar mijn betaalpas. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt Google mijn betaalgeschiedenis op een presenteerblaadje te geven. Bij SNS was de klacht over Google Pay aan dovemansoren gericht; ik gok dat het bij de andere banken net zo gaat zijn.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 22 juli 2024 13:24]

meowmofo @vickypollard9 juli 2024 19:54
Ik heb hetzelfde gedaan. Ik vind het echt ronduit schandalig dat dit gebeurt. Ik wilde van bank wisselen naar een bank die nog een eigen app heeft, maar bij deze is de laatste optie komen te vervallen. Ook de ASN wilde niet naar een klacht luisteren.
stuffie123 @meowmofo10 juli 2024 08:09
Je hóeft het niet te gebruiken he? Ik zit bij ASN en gebruik het ook niet. Gewoon m'n bankpas.
meowmofo @stuffie12310 juli 2024 22:57
Ja ja die opmerking kennen we nou wel.
freespeech_nl @vickypollard9 juli 2024 19:07
Hier het zelfde bij RegioBank. Principieel voor een bank met echte kantoren en een "voor de regio" profiel gekozen (ook al is het onderdeel van Volksbank), gaan ze met Google in zee!

Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt. Heb gelukkig ook een Google vrije Android.
Andros @naaitsab9 juli 2024 18:35
Het is niet alleen dit he. Google zit overal, alles met een snellere chip dan een broodrooster draait tegenwoordig op Android. Ook al gebruik je een app van de bank of gewoon je bankkaart, de kans dat de handelaar een terminal met Android onder je neus stopt is steeds groter.

Reis met Flixbus? Chauffeur controleert je ticket met een Android smartphone. TV via iets anders dan coax? Steeds meer providers bieden gewoon een Android doosje om tv te kijken. Pakketje ontvangen? Krabbeltje op een app op Android. Het is blijkbaar gewoon makkelijker om die software te gebruiken voor alles dan zelf iets te ontwikkelen, ook voor grotere bedrijven. Het ontwijken van Google pay gaat je niet veel helpen.
84hannes @Andros9 juli 2024 19:06
Reis met Flixbus? Chauffeur controleert je ticket met een Android smartphone. (...) Het ontwijken van Google pay gaat je niet veel helpen.
Hier doe je nogal een groffe insinuatie. Dat Google dankzij Google Pay inzicht heeft op onze betaalgegevens vind ik ook zorgelijk. Maar de voorbeelden die je aanhaalt zou Google geen gegevens moeten opleveren, tenzij er in Android een backdoor zit die alles wat apps doen aan Google doorstuurt. Daar geloof ik eigenlijk niet in. Waarschijnlijk weten ze wel dat jouw buschauffeur een specifieke app op zijn telefoon heeft, maar dat ie daarmee jouw kaartje scant lijkt me voor de maker van het OS onzichtbaar.
Andros @84hannes9 juli 2024 20:34
Klopt ook ergens wel maar zeg nooit nooit. Ik kaart alleen aan dat tegenwoordig elk schermpje met een chip iets van Android draait. Echt o-ve-ral hetzelfde systeem, hetzelfde OS op alle apparaten. Ook al is het technisch niet mogelijk om daar iets fout mee te doen, mensen gaan toch andere dingen denken
84hannes @Andros9 juli 2024 21:53
Klopt ook ergens wel maar zeg nooit nooit.
Dat ben ik met je eens maar het is belangrijk om feit en fictie te scheiden. Het is bijvoorbeeld (hopelijk) fictie dat Microsoft* toegang heeft tot elk cijfertje dat je in Excel zet. De suggestie dat ze dat wel doen leidt alleen maar af van het feit dat als Microsoft om wat voor reden dan ook morgen de licentie voor Nederlandse bedrijven annuleert, het Nederlandse bedrijfsleven op zijn gat ligt.

* ik gebruik Microsoft in dit voorbeeld omdat Microsoft ons potentieel veel meer in de tang heeft dan Google.
poedeliewoebsie @naaitsab9 juli 2024 17:50
Tsja dat wordt gewoon weer betalen met het pasje voor mij.
Polderviking @naaitsab9 juli 2024 19:23
Plus het security budget van Google kan ING alleen maar van dromen.
Optimistische gedachte.
Ik zou die aanname niet zomaar maken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:24]

ronald136813 @naaitsab9 juli 2024 19:40
Ik vind dit echt heel vreemd , contactloos betalen niet meer door eigen bank
Gebruik het eigenlijk bijna niet en nu zeker niet meer.
We weten allemaal bij google zijn we zelf het product, good luck with that.
Sando @naaitsab9 juli 2024 19:48
Aan de andere kant zorgt standaardisatie ook weer voor meer monopolie. Helemaal bij een club die draait op de verkoop van je gegevens.
De bank zegt dat ondersteuning voor ING Mobiel Betalen stopt omdat Google Pay 'sneller even snel, gemakkelijker even makkelijk en net zo veilig niet langer beschikbaar is voor de 1-2% van de Androidgebruikers die om privacyredenen Android zonder Google draaien.' |:(

Ik vind het toch voornamelijk jammer. En ik denk ook dat Google dit echt niet doet zonder eigenbelang.
offtopic:
Die 1-2% is een schatting van ChatGPT 4o.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:24]

iAR @naaitsab10 juli 2024 08:19
Ik voel je helemaal, maar ik begrijp ING ook. Het is wel spijtig dat er in die zin weinig keuze is. Google is een advertentieboer en heeft Android echt alleen maar gemaakt om data binnen te harken.

Wat ik me nog wel afvraag met dit soort constructies... als je de transactie zelf niet deelt maar daar wel informatie over afleidt, is het dan nog jou data? En kun je dan zeggen: we delen je gegevens niet? Want ik heb altijd het idee dat dit het probleem is.
teacup @iAR10 juli 2024 17:31
Er vindt sowieso duplicatie van informatie plaats. Even los van wat er met die informatie gebeurt of hoe ze is beveiligd vergroot het de kwetsbaarheid van je informatie.
Caelestis @naaitsab10 juli 2024 12:59
Wat ik niet snap is waarom je contactloos gaat betalen met een telefoon.
Je bank pas heeft gewoon een RFID chip en werkt altijd.
Ik irriteer me mateloos aan mensen die eerst met hun telefoon lopen te klooien om te betalen terwijl een pasje swipe in seconden klaar is.
Waarom niet de makkelijke methode kiezen zonder social media tracking?
xpsj @Caelestis11 juli 2024 13:46
Het is natuurlijk heel persoonlijk. Ik heb sinds covid geen portemonnee meer bij me. Geen contant, geen pasjes, niets. Als ik moet betalen hover ik met mijn telefoon over een terminal en klaar. Alleen als er een pinstoring is zou het een issue zijn maar dit heb ik nog niet meegemaakt in die 4 jaar.

Wel vind ik het jammer dat dit nu losgetrokken wordt uit de officiële ING app en dat het Google Pay moet zijn. Kostentechnisch vanuit de ING snap ik het wel.
gaitjan2 @Caelestis10 juli 2024 16:30
Ik heb nog nooit hoeven klooien met m'n telefoon. En die telefoon heb ik sneller in m'n handen dan het bankpasje, en de transactie verloopt ook nog eens sneller dan met een pasje. #pasjeblijftthuis

[Reactie gewijzigd door gaitjan2 op 22 juli 2024 13:24]

Caelestis @gaitjan210 juli 2024 17:17
Nog voordat jij je telefoon in je hand en unlockt heb zit mijn pasje alweer in mijn broekzak.
memphis @naaitsab9 juli 2024 18:53
De vraag is ook of dit extra kosten met zich meebrengt.
phantom09 @naaitsab9 juli 2024 22:17
Je bankpas gaat via mastercard of visa, beetje zelfde idee?
localhost @naaitsab10 juli 2024 07:35
Met dank aan Apple. Die nog steeds de deur dicht houdt. Dus vasthoudendheid van Apple, ondersteund door de Apple-fan die graag 50% van hun telefoon-aankoop rechtstreeks naar Apple-aandeelhouders ziet vloeien, dwingt uiteindelijk ING om ook bij Android naar de Platform-Standaard over te gaan.
Gelukkig gaat de EU er iets aan doen, de Apple NFC Chip komt vrij, zonder gebruik te hoeven maken van Apple-Pay. Maar het is "too little, too late"... De markt (ING) heeft (gedwongen/logisch) besloten: Alleen Apple-Pay en Android-Pay.
Gebruiker1234 @naaitsab10 juli 2024 16:32
Google krijgt weer allemaal data:


Google Pay en privacy:

"Google heeft alleen toegang tot betalingen die je met Google Pay doet. Deze informatie mag Google gebruiken voor andere doeleinden en delen met derden."

"Google heeft je persoonsgegevens nodig voor het leveren van de Google Pay dienst. We delen je naam, je adres, je telefoonnummer en de laatste 4 cijfers van het kaartnummer met Google. Google is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. We vinden het belangrijk je hierop te wijzen voordat je besluit om Google Pay te activeren."

Kortom ze hebben vanalles nodig en mogen dat ook nog delen met andere partijen.

[Reactie gewijzigd door Gebruiker1234 op 22 juli 2024 13:24]

Benjamin040 @naaitsab10 juli 2024 17:53
Zit ook hevig te twijfelen. Want ING heeft ook de Google Pay min of meer opgedrongen, het heeft bijna continu storingen en daar sta je dan met je goed gedrag bij de kassa. Op ondersteuning bij storingen hoef je niet te rekenen. Speelde al met het idee om weer terug naar de Rabo te gaan. ING maakt de keuze in ieder geval gemakkelijk voor mij. Geen gedoe meer.
Verwijderd @naaitsab10 juli 2024 19:41
Ik wil zo weinig mogelijk hebben te maken met Google. Google Pay werkt sowieso niet op mijn Huawei.
Ik kan via de Huawei-versie van Curve wel contactloos met mijn toestel betalen. Dat vereist dan wel debet Master of Visa pasjes. De ING geeft echter nog steeds de oude Vpay uit.
De vraag is ook of Curve wel deugt, die doen ook niet aan liefdadigheid.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:24]

nlboy 9 juli 2024 19:01
Sinds kort heb ik een topic aangemaakt met een overzicht waar je (nog) zonder Google Pay mobiel kan betalen. Helaas is er nog weinig tot geen aanbod meer: forumtopic: Mobiel betalen (NFC) zonder Google Pay, welke bank?

[Reactie gewijzigd door nlboy op 22 juli 2024 13:24]

Zerosum @nlboy9 juli 2024 20:17
Cash is king en met dit soort berichten wordt alleen maar weer extra duidelijk dat in principe, ja echt uit principe, het niemand wat aan hoort te gaan welke financiele transactie jij met wie uitvoert. Ben bang dat de meesten alleen "uit gemak" lekker meegaan en deze trend niet meer te stoppen is todat... we helemaal vastzitten in CDBC en je hele financiele hebben en houwen voor veel partijen inzichtelijk, controleerbaar en "god forbid" stuurbaar is. Het is nog niet te laat.... cash betalen waar dat kan.
KoffieAnanas @nlboy9 juli 2024 19:42
Ik heb geen Google Manages Sevices op mijn mobiel, Google Pay werkt dan ook niet op mijn mobiel. Toch betaal ik overal in Nederland mobiel met NFC. Ik gebruik Curve. Tot nu toe nergens problemen mee gehad, ik kan overal contactloos betalen. Ik vermoed dat je met Revolut hetzelfde kan, niet geprobeerd (nog).

Aha, ik zie dat Curve Pay alleen op een Huawei werkt... En ik heb een Huawei. Toch nog een voordeel van een Huawei zonder GMS. :+

En ik zit nog te twijfelen of ik weer een Huawei neem, of over ga op een Honor. Ik zie hier een goede reden om bij Huawei te blijven...

[Reactie gewijzigd door KoffieAnanas op 22 juli 2024 13:24]

imqqmi @KoffieAnanas9 juli 2024 22:33
Onderaan de website staat dat samsung pay+ en e-money van hetzelfde bedrijf zijn. Daarnaast is het bedrijf dat opereert in de eu gevestigd in Litouwen. Of je daar vrolijk van wordt weet ik niet. Verder gaat het over 't master card netwerk, ook weer niet heel verschillend met credit en debit cards.

Ik ga weer over op plastic betalen. Heb mijn ziel nog net niet aan Google verkocht, wil ik graag zo houden.
greydutch @KoffieAnanas10 juli 2024 17:03
Curve werkt bij mij prima (Android 14 phone). Daarmee stuur ik mijn Garmin smartwatch aan, werkt erg goed.
Verwijderd @KoffieAnanas10 juli 2024 19:47
Ik heb ook een Huawei met de Huawei versie van Curve, de standaard versie wil Google Pay gebruiken.
Curve vereist wel debet Mastercard of debet Visa. De ING geeft die nog niet uit.
RedRayMann @nlboy9 juli 2024 20:07
Tnx!
Ik was al bang dat ING ging stoppen nadat andere banken ook al in het nieuws zijn geweest rond dit onderwerp.

Tijdens het scrollen door de reacties zag ik alleen maar meer en meer banken waarvan mensen zeiden dat ze over waren op Google Pay.

Dus hoopte op iets als dit! Ik ga het topic volgen!
m.theloosen 9 juli 2024 23:05
Betaal ik voor mijn rekening en een tweede betaalrekening 10 euro per maand voor wat? Voor Google services? Dit is echt de domste misser ook. Ik wil geen klant van Google worden voor betalingen. Ik betaal ING voor een nu al zeer dure diensten. Afgelopen jaren zijn de jaarlijkse kosten verhogingen al uit de hand gelopen. Afgelopen jaar weer 10% erbij en dat opzich zelf is al bijzonder met een winst in 2023 van 7.300.000.000 euro. Soms denk ik inderdaad aan de rekening opzeggen. Een echte meerwaarde is nu wel weggenomen door deze actie.

https://www.rtl.nl/nieuws...023-73-miljard-verdubbeld

2024
Huidig Tarief Nieuw Tarief
OranjePakket met korting: € 2,70 € 3,20
OranjePakket: € 3,15 € 3,65
BasisPakket: € 3,85 € 4,35
BetaalPakket: € 5,80 € 6,30
RoyaalPakket: € 8,85 € 9,35

[Reactie gewijzigd door m.theloosen op 22 juli 2024 13:24]

ahbart 9 juli 2024 19:19
Te zot voor woorden dat het mogelijk is, en dat de AP het toestaat dat onze banken voor betaalverkeer zaken doen met Google. De grootste dataverzamelaar van allemaal. Hoe kan dit?!
Google zegt wel dat ze geen data verzamelen over betalingen, maar is er uberhaupt iemand die dat gelooft?

Voor diegene die een klacht willen indienen bij de ING:

Stuur je brief binnen en zonder postzegel naar:

ING directie
Antwoordnummer 6135
8900 VC Leeuwarden

Zet in je brief:
Je klacht
Waarom je het niet eens bent met de eerdere reactie van ING
Je naam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je handtekening
Sando @ahbart9 juli 2024 20:10
Beste ING,

Ik schrijf u omdat ik heb vernomen dat ING stopt met de native ondersteuning van contactloos betalen in de eigen Android-app en voortaan uitsluitend Google Pay ondersteunt. Als klant die duurzaamheid en privacy hoog in het vaandel heeft staan, maakt deze verandering mij zeer bezorgd.

Ik heb bewust gekozen voor een smartphone van het Nederlandse merk Fairphone, met het op privacy-gerichte Murena /e/OS voorgeinstalleerd. Dit Android-systeem is specifiek ontworpen om gebruikers te beschermen tegen bekende privacy-schenders, en bevat derhalve geen diensten van Google.

Met de overstap naar Google Pay dwingt ING haar klanten om Google Mobile Services (GMS) te installeren. Zoals u ongetwijfeld weet, staat GMS erom bekend uitgebreide gebruikersdata te verzamelen en te analyseren, en dat gaat ver: GMS verzamelt locatiegegevens, zoekopdrachten, bezochte websites, app-gebruik, contacten, e-mails, kalenderinformatie, IP-adressen, apparaatgegevens, en gebruikersactiviteit. Ook als u enkel één dienst gebruikt zoals Google Pay. Uw keuze dwingt klanten die privacy belangrijk vinden, zoals ikzelf, om een keuze te maken tussen toegankelijke bankdiensten en hun privacy. Dit acht ik niet alleen onredelijk, maar ook onverantwoordelijk.

Als bank heeft ING een verantwoordelijkheid om alle klanten, ongeacht hun technische voorkeuren of privacybehoeften, te ondersteunen. In een tijd waarin privacy steeds meer onder druk staat, verwacht ik van een vooruitstrevende en verantwoordelijke bank dat zij privacyvriendelijke alternatieven blijven aanbieden. Uw huidige beslissing staat haaks op deze verwachting en dwingt mij, en velen met mij, in een positie waarin wij onze principes moeten opgeven voor toegankelijke bankdiensten, terwijl u de afgelopen jaren hebt bewezen dat dit niet nodig is.

Ik verzoek u daarom dringend om uw besluit te heroverwegen en ervoor te zorgen dat ING contactloos betalen blijft ondersteunen via de eigen app of via een andere privacyvriendelijke oplossing. Dit zou niet alleen in lijn zijn met de behoeften van privacybewuste klanten, maar ook getuigen van respect voor de keuzevrijheid van uw gebruikers.

Ik hoop dat ING haar verantwoordelijkheid inziet en zich inzet voor een inclusieve en privacyvriendelijke dienstverlening.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:24]

elsinga @Sando10 juli 2024 08:31
Ik snap je redenering, maar je kunt nog steeds met je ING bankpas contactloos betalen. En dat is dus zonder Google er tussen.

Als je principiële keuzes maakt (geen Google gebruiken), dan hoort daar wellicht ook het deels opgeven van comfort bij. In dit geval dus contactloos betalen met je telefoon. Iets met lusten en lasten.
sjettepetJR. @elsinga10 juli 2024 10:00
Om deze reden vind ik de kritiek van veel Tweakers op deze ontwikkeling redelijk extreem. Je mag best kritiek hebben op het feit dat ING deze functie aanpast, maar het niet alsof je geforceerd wordt om je gegevens bij Google te leggen om te betalen.

Je kan nog steeds gewoon met een bankpas betalen. Het kunnen betalen met je telefoon is niet cruciaal voor het gebruik van een bankrekening.
Nicked @sjettepetJR.16 juli 2024 20:34
De pijn zit hem in het feit dat je inmiddels jaren gebruik hebt kunnen maken van deze dienst en nu niet meer, tenzij je dus je betaalgegevens met Google deelt. Die pas zit al die tijd al in een portemonnee die ik nauwelijks gebruik. De telefoon heb je in twee seconden van je zak naar de pinautomaat. Het (juiste!) pasje niet. En zodra je moet authenticeren gaat dat mogelijk ook langzamer (pincode op automaat vs. vingerafdruk op telefoon).

Dus ja, in deze tijd waar de 'big tech' alsmaar groter wordt en de consument steeds meer privacy lijkt in te leveren, vind ik persoonlijk de kritiek terecht. (Ook omdat ik er zelf last van heb.)
lb2001 @elsinga10 juli 2024 12:31
je kunt nog steeds met je ING bankpas contactloos betalen
Ja, dat kan. Maar mijn ouders hebben een gezamenlijke rekening, en het schijnt volgens hen dat je extra moet betalen voor een 2e pas. Gezien de diensten van de ING al duur zijn willen ze dat extra bedrag niet betalen en gebruikt moeders dus de ING app op haar telefoon om te betalen.

Als je dan geen Google wilt en niet extra wilt betalen, heb je dus al pech.

En ik snap het wel: Google heeft een monopolie op de webbrowser markt (browser? Chrome), videos (youtube) en betaalservices nu dus ook (g pay). Je wilt niet in een wereld leven waar Google alles op het internet bepaalt, dan blijft er niks van over.

Maar goed, de gemiddelde gebruiker snapt dat niet of interesseert het gewoon niet, dus die klikt overal vrolijk verder.
Gh0s7y @Sando9 juli 2024 20:57
Uw huidige beslissing staat haaks op deze verwachting en dwingt mij, en velen met mij, in een positie waarin wij onze principes moeten opgeven voor toegankelijke bankdiensten, terwijl u de afgelopen jaren hebt bewezen dat dit niet nodig is.
Ik zou hem omdraaien: ... een positie waar wij toegankelijke bankdiensten moeten opgeven voor onze privacy.
Of iets in die trend.
nutty @Sando9 juli 2024 23:19
Van een bedrijf dat deze beslissing zonder tussenkomst van haar klanten neemt, kun je verwachten dat ze dit uitprinten en hun reet ermee afvegen.
kodak
@ahbart9 juli 2024 19:56
Het contactloos betalen van Google of Android zijn betaalproducten. Betalingen met een chip of magneetkaart als middel zijn dat ook. Banken maken al 40 jaar gebruik van dat soort producten. In de afgelopen 25 jaar zijn steeds meer bedrijven dit soort producten gaan aanbieden. Omdat banken op kosten willen besparen om meer winst te maken. De laatste jaren zijn ze steeds meer producten van buitenlandse bedrijven gaan gebruiken waarbij de klant ool met afstaan van privacy moet betalen. Goedkoper voor de banken, en de verantwoordelijkheid leggen ze bij de klanten. Had je maar geen gebruik van het product van Google of Android enz moeten maken. En dat is mogelijk omdat de wetgeving en toezicht dit mogelijk maakt. Als je gaat klagen, ga dan op zijn minst betere transparantie eisen over de verschillen. Want uiteindelijk is het een keuze om als klant wel of geen betaalproduct te gebruiken wat niet in je voordeel is. Om een ander product te kunnen kiezen. Je kan nog prima met een betaalpas betalen, wat opzettelijk een keuze is.
Verwijderd @kodak10 juli 2024 19:57
Die betaalpassen zijn en waren al in Amerikaanse handen. Maestro is van Mastercard, V Pay van Visa. De banken gaan over naar debet Mastercard en debet Visa.
Kennelijk is het te veel moeite een Europees betalingssysteem op te zetten. Google Android is Amerikaans, Apple iOS is Amerikaans, Windows is Amerikaans.
Betalen buiten de yankees om gaat alleen in de vorm van contant geld.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:24]

djiwie @ahbart10 juli 2024 11:49
Maar je hebt geen moeite met de Amerikaanse bedrijven Visa en Mastercard die de betalingen verwerken?
Verwijderd @djiwie10 juli 2024 20:00
Veel mensen weten kennelijk niet dat Maestro van Mastercard en V Pay van Visa is😁
bluecupra 9 juli 2024 19:30
Blijft Garmin Pay nu wel mogelijk met ING of komt dit na 17 september ook te vervallen? Gezien ik een Garmin horloge heb die geen Google Pay ondersteuning heeft wordt ik hier dan niet zo blij van...
greydutch @bluecupra10 juli 2024 15:31
Voor mensen met een Garmin smartwatch: ik heb op mijn android telefoon de app "Curve" tussen de ING app en de Garmin app geinstalleerd. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar is een fluitje van een cent. Erg betrouwbaar, is gratis, werkt altijd, zeer overzichtelijk. Aanrader!
bluecupra @greydutch10 juli 2024 16:17
Voor mij is Google Pay geen probleem op de Android telefoon, zolang Garmin Pay het ook blijft doen wil ik eigenlijk wegblijven van (thirdparty) apps, zeker wanneer het om bankzaken gaat.
Gh0s7y @bluecupra9 juli 2024 21:03
Ik geloof dat dit geen invloed heeft op Garmin Pay.
Rick_Mageddon 9 juli 2024 17:23
Erg jammer. Vind het juist fijn dat je via ING nog kon betalen. Nu als ik dus contactloos wil betalen moet t met Google, dan hebben ze nog meer informatie over mij
sdk1985 @Rick_Mageddon9 juli 2024 17:41
Heel eerlijk is de ING app best een draak met mobiel betalen. Duurt énorm veel langer dan bijvoorbeeld de Rabobank via Google Pay. Die laatste is vrijwel instant. Bij ING zit je soms echt 10 seconden te wachten. Ik heb regelmatig ook gedoe met dat het niet werkt tenzij je de pin vooraf intypt.
hamsteg @sdk19859 juli 2024 19:16
Sorry dat ik het zeg maar dit is gewoon onjuist. Gewoon een poging tot laster.

Ik heb drie banken en merk bij geen een merkbaar verschil. Er is èèn type pinautomaat, niet veel gebruikt, waar ik nu, na een aantal missers, weet hoe je deze moet "aanvliegen" maar dat is electronica, niet de specifieke app. Tuurlijk kan door " vertraging" op het netwerk een willekeurige transactie wat langer duren maar dit is bank en app onafhankelijk.

ING is nog mijn hoofd betaalrekening maar deze actie brengt mij verder aan het twijffelen. Rente is al laag, rekeningkosten gaan omhoog, service niveau blijft hangen en betalingen worden voor anderen inzichtelijk.

[Reactie gewijzigd door hamsteg op 22 juli 2024 13:24]

sdk1985 @hamsteg9 juli 2024 19:26
Sorry dat ik het zeg maar dit is gewoon onjuist. Gewoon een poging tot laster.

Ik heb drie banken en merk bij geen een merkbaar verschil. Er is èèn type pinautomaat, niet veel gebruikt, waar ik nu, na een aantal missers, weet hoe je deze moet "aanvliegen" maar dat is electronica, niet de specifieke app. Tuurlijk kan door " vertraging" op het netwerk een willekeurige transactie wat langer duren maar dit is bank en app onafhankelijk.

ING is nog mijn hoofd betaalrekening maar deze actie brengt mij verder aan het twijffelen. Rente is al laag, rekeningkosten gaan omhoog, service niveau blijft hangen en betalingen worden voor anderen inzichtelijk.
Dit is mijn ervaring met de ING app de afgelopen jaren. Ik moet soms 4 pogingen doen om een pin transactie te voltooien. Je komt dan in een soort loop terecht waarbij de pin transactie opnieuw ingestart moet worden omdat hij niet valideert en ook de pincode niet vraagt. Kies je dan voor vooraf pin invullen dan lukt het de keer erna wél.

Wissel ik bij nfc settings naar google pay (=rabo) dan werkt het direct. Ik gebruik ING als boodschappen rekening.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:24]

stimpyMGS @hamsteg9 juli 2024 20:18
Nope, geen lastering maar ook mijn ervaring. N=2 dus. Google pay werkt probleemloos terwijl betalen met de ing app altijd moeizaam gaat met het niet registreren van een pincode die ik toch echt al 3 x heb ingevuld, terwijl hij het bij de 4e poging wel doet.
Of, zoals sdk1985 zegt, de pincode vooraf invullen. En dan op een specifieke snelheid de pinautomaat aanvliegen want als je het te langzaam doet, dan weigert ie weer

[Reactie gewijzigd door stimpyMGS op 22 juli 2024 13:24]

djiwie @stimpyMGS10 juli 2024 11:52
Bij mij ook, kwam vaak in een rare loop terecht. Is mij bij meerdere type pinautomaten gebeurd, ook bij een aantal onbemande tankstations. Sinds ik Google Pay gebruik is het 100% van de keren goed gegaan.

Ik heb er laatste tijd niet zoveel last meer van gehad maar een paar jaar terug gingen ideal betalingen ook nog weleens mis met de ING app: na bevestigen ging je niet goed terug naar de website maar opende de main activity van de app. Waardoor je nooit op de bevestigingspagina terecht kwam en maar moest hopen dat de fallback betaalcheck correct geimplementeerd was bij de webshop :x
david-v
@sdk19859 juli 2024 17:54
ik weet niet wat jij doet maar voor mij is op het knopje drukken dat het scherm aangaat en op de terminal leggen, nog geen seconde werk. Pincode opgeven kun je vervangen door biometrie. Vind ik persoonlijk wel zo prettig na x keer betaald te hebben of bij hoge bedragen.
sdk1985 @david-v9 juli 2024 19:38
Ik heb het idee dat er een bug in de app zit waarbij hij eigenlijk de pincode had moeten vragen, maar dit niet goed terugkoppelt.

Waar de traagheid vandaan komt zal ik binnenkort kunnen testen wanneer ik de ING aan google pay toevoeg. Ik ben benieuwd of betalingen dan wel binnen een seconde registreren zoals bij de google pay implementatie van de rabobank.
BLRacing @sdk19859 juli 2024 20:30
Op mijn Samsung S20FE komt ING mobiel betalen af en toe in een loop terecht en kan ik niks anders dan mijn pas er maar weer bij halen, als ik hem mee heb. Helaas is mijn ervaring dat die pas met nfc ook wel eens stuk gaan bij mij 8)7
sdk1985 @BLRacing9 juli 2024 20:38
Ik heb exact dezelfde telefoon :). Maar wellicht werkt het vooraf invullen ook als oplossing voor je.
Polderviking @sdk19859 juli 2024 19:01
Toch grappig want hier herken ik me dus helemaal niet in en ik betaal bijna uitsluitend met mijn mobiele telefoon via ING app...
komododraak @sdk19859 juli 2024 18:10
Ik heb ING en Rabo ( iPhone) maar ik merk geen verschil tussen betalingen.
svdk @komododraak9 juli 2024 18:18
Tot voor kort kon je op Android alleen met de ING app betalen en niet met Google Pay. Op een iPhone was betallen met Apple Pay al veel langer een optie.
G.I. Jane @sdk19859 juli 2024 22:30
Voorheen ging met mijn Xiaomi het ook vaker niet goed dan wel in 1x goed met betalen, nu ik sinds oktober een Pixel 8 Pro heb werkt de ING app als een zonnetje, zodra je de mobiel ontgrendeld hebt hoef je de app niet meer te openen of vooraf je pincode in te geven. Dat ligt dus ook aan de mobiel zelf.
Big_Bill @sdk198516 juli 2024 10:19
Ik wacht liever 10 sec dan Google mijn bank zaken te laten doen.
themadone @Rick_Mageddon9 juli 2024 17:33
hoeft niet, steek je bankpas in het hoesje van je telefoon en je hebt hetzelfde concept zonder batterij slurpende NFC en ome google die meekijkt met je.

Ik heb zelf wel eens gebruik gemaakt van de native functie van de ING app, maar gebruik over de linie eigenlijk mijn bankpas gewoon. NFC eet bij mij batterij en dat vind ik zonde/onhandig voor een zeer beperkte boost in gemak.
lenwar
@themadone9 juli 2024 17:38
Batterijslurpende NFC? Heb je daar een bron van? Gezien een bankpas hetzelfde trucje zelfs zonder batterij doet😊
Uiteraard ontvangt de bankpas stroom van de terminal via inductie, maar ik kan toch niet geloven dat een NFC-chip in een telefoon zo idioot veel stroom verbruikt.
MicGlou @lenwar9 juli 2024 17:48
Dat zal je nog vies tegenvallen eigenlijk... ~50mA als de chip actief is. Maar de chip is normaal gesproken alleen actief als het scherm actief is, maar verbruikt dan blijkbaar wel gemiddeld 15~25% van het totaal.

De NFC chip in je bankpas is uiteraard lastig te vergelijken met de chip in een telefoon.
GertMenkel @MicGlou9 juli 2024 18:25
Als je 15-25% van je batterij kwijt bent aan NFC is er volgens mij wat mis met je telefoon (of zit je de hele dag NFC te activeren, misschien een pinpas in je hoesje?).

NFC gebruikt echt minimale energie bij normaal gebruik, die zou je niet uit hoeven moeten zetten voor je accu.
MicGlou @GertMenkel9 juli 2024 20:00
Dat zeg ik niet, maar normaal gesproken op Android wordt NFC ook wakker wanneer het scherm activeert en op dat moment is het gebruik 15~25%, zo tussen de 40 en 50mA... 4 tot 5mA in low power. Dit volgens diverse heel eenvoudig te googlen bronnen.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 13:24]

tweakerbee @MicGlou9 juli 2024 20:45
Met AccuBattery Pro gemeten kan ik dit niet reproduceren op S23 Ultra. Verbruik blijft schommelen tussen de 150mA en 165mA, met NFC aan of uit.

Eén van de eerste resultaten van Google:
NFC chips actually spend a lot of time in sleep mode. While in sleep mode NFC chips scan their environment for possible communication partners. However, scanning the environment requires much less energy than establishing a NFC connection. During sleep mode NFC chips only consume between 3 and 5 mA. In case the energy-saving mode is activated energy consumption is even lower (5 micro-amp).
https://www.nfc-tag-shop....s/does-nfc-drain-battery/

[Reactie gewijzigd door tweakerbee op 22 juli 2024 13:24]

Unplayable @MicGlou9 juli 2024 18:05
Waar komen die getallen vandaan? Lijkt me sterk namelijk (en ik kan vrijwel geen cijfers vinden bij fabrikanten).
Thekilldevilhil @MicGlou9 juli 2024 18:17
Ja actief aan het schrijven is... De laatste generatie NFC van NXP gebruikt dan ongeveer 40mA. Power saving mode is tussen de 2-4mA als ik random NFC webshops mag geloven. Dan scheelt nogal met de door jou geclaimde 50...
Rzarect0r @MicGlou9 juli 2024 18:21
Volgens mij is de chip enkel actief als die ergens tegenaan komt, in de standby modus gebruikt de NFC chip amper batterij.
themadone @lenwar9 juli 2024 17:59
Zie andere reactie voor het verbruik van de NFC.

Maar ter aanvulling, je bankpas maakt gebruik van een veld vanuit de pinautomaat om de chip te "activeren" en neemt dus stroom af via de pinautomaat zolang je de pas er goed voor hebt.

Je telefoon doet dit gewoon continue(mits het scherm aan is) via zijn eigen batterij en neemt niets terug via de pinautomaat.


offtopic:
Ooit een keer op het werk iemand gehad die zijn bankpas achter zijn telefoon had zitten maar ook NFC aan, keer op keer foutmelding dat de chip niet gelezen kon worden, maar dat stond natuurlijk verborgen in een heerlijk cryptische foutmelding.
/offtopic

[Reactie gewijzigd door themadone op 22 juli 2024 13:24]

W00fer @themadone9 juli 2024 17:47
Moet je vooral doen. Als je dure S24 Ultra geroofd wordt hebben ze ook gelijk je bankpas...
themadone @W00fer9 juli 2024 17:56
Dat kan idd, maar de pas achter mijn telefoon is toch alleen maar bedoeld voor boodschappen etc en wordt gewoon per keer dat het nodig is geld op die rekening gezet dus die schade overleef ik wel.
Khalid. @W00fer9 juli 2024 20:37
Tot 50 euro..... Daarboven kunnen ze niks doen.
W00fer @Khalid.11 juli 2024 17:01
Als ze je pincode afkijken en je hebt geen limiet erop gezet wel.
Rapie @W00fer10 augustus 2024 11:08
Laat je toch gelijk blokkeren? Kost je max 50 euro
W00fer @Rapie12 augustus 2024 20:28
Moet je 't wel doorhebben...
david-v
@Rick_Mageddon9 juli 2024 17:31
of gewoon weer je pas tevoorschijn halen. Je kan via de app feedback sturen. Heb ik net gedaan. Ik weiger google pay te gebruiken, dus dan maar geen mobiele betalingen meer.
Melones @david-v9 juli 2024 18:14
OpenBank
david-v
@Melones9 juli 2024 18:25
Heeft die nog wel de mogelijkheid om mobiel te betalen zonder tussenkomst van Google Pay?
Albert_x @david-v9 juli 2024 18:58
Ja, vanmiddag nog gebruikt.
De informatie is wat verstopt, maar staat ook nog gewoon op de site: https://www.openbank.nl/app-wallet-mobiel-betalen
jwbokx @Albert_x9 juli 2024 19:01
Aah reactie net nog niet gezien....
nlboy @david-v9 juli 2024 19:02
Nee, dit wordt helaas binnenkort uitgefaseerd ;(

(zie forumtopic: Mobiel betalen (NFC) zonder Google Pay, welke bank?)
Melones @nlboy10 juli 2024 09:17
ze hebben mij beloofd van niet, maar je weet t maar nooit
Martinspire @Melones10 juli 2024 10:00
Ik denk niet dat je de woorden van een supportmedewerker zo nauw kunt nemen tegenwoordig.
Melones @Martinspire10 juli 2024 10:00
eens. heb doorgevraagd natuurlijk. vanochtend nog reply gehad
jwbokx @Melones9 juli 2024 19:01
even gekeken op hun site, had nog nooit van ze gehoord.
Maar als ik het goed zie is mobiel betalen ook alleen via gpay....

Verder zijn ze gratis?
dan gaan bij de wenkbrauwen omhoog...
wilb @jwbokx10 juli 2024 08:03
Ik gebruik Openbank nu al 2 jaar en is van de Spaanse Santander bank. Veel grote banken hebben buitenlandse internetbanken die gratis zijn. Zij proberen je te verleiden om ook te beleggen, hun verdienmodel. Telefonische helpdesk is bijzonder goed en in het Nederlands. Betaalpassen gratis en debet Mastercard slechts eenmalig €10. Alles werkt prima in Nederland en uiteraard ook in Spanje. Vanaf 2025 moeten overboekingen van mijn ING binnen een minuut zijn verwerkt nu is dat soms nog een dag.
jwbokx @wilb10 juli 2024 11:20
Dank je,

Maar als ik alles zo lees is het niet als primaire bank te gebruiken?
Als vervanger van ING of zo, zonder een andere (NL) bank?

Nooit problemen met het Spaanse IBAN nummer?
Ik ben sinds kort helaas afhankelijk van UWV, en weet niet hoe ze daar op reageren...
William_H @jwbokx10 juli 2024 23:05
Volgens mij is er nergens een verplichting om een NL bank te hebben. Mensen die bij het voormalige Fortis zaten en afgesplitst zijn naar Deutsche Bank hebben ook een DE IBAN.
jwbokx @William_H11 juli 2024 10:31
Oké, ga er eens verder naar kijken.
Ben ing met zijn tarieven wel beu. Had wel eens gekeken bij asn en sns maar deze optie is goed om mee te nemen.
Dank je voor je reactie
moonlander @Rick_Mageddon9 juli 2024 17:48
Nog meer? Enige wat ze extra kunnen weten is welk bedrag je hebt uitgegeven, meer niet. En in hun voorwaarden staat dat ze dat niet doen.

[Reactie gewijzigd door moonlander op 22 juli 2024 13:24]

watercoolertje @moonlander9 juli 2024 17:51
En misschien nog wel belangrijker, bij welke winkel/merchant :)

Nee bedankt, ik ga weer terug naar mijn pas en zoek een andere bank dan ING want ik zat daar enkel voor deze reden nog...
Gropah @watercoolertje9 juli 2024 18:35
Volgens mij is ING ongeveer de laatste Nederlandse bank wat over gaat naar Google Pay. Een kwartaal geleden maakte asn/de Volksbank bekend over te gaan per 1 juli, en abn Amro zit er al een tijdje op. Triodos heeft het nooit aangeboden. Knab zit op google/Apple pay, zelfde voor bunq en Rabobank. En dan heb je de doorsnee banken van Nederland wel gehad.

Enerzijds snap ik dat banken het doen, omdat het echt wel scheelt in complexiteit en daarmee ook onderhoud. Maar qua privacy vind ik het wel erg twijfelachtig, waardoor ik het zelf ook niet gebruik.
moonlander @watercoolertje9 juli 2024 17:52
Dat wisten ze al door je gps locatie
watercoolertje @moonlander9 juli 2024 17:59
Op momenten dat ik die (GPS) zelf deel met Google wel, op andere momenten niet hoor en dat hou ik graag zo :)
sebastienbo @moonlander9 juli 2024 18:08
Ze weten je locatie (handelaar) , wanneer je dat bent, wat je graag hebt (handelaar is een holebi café), ze weten dan ook je geaardheid. Ze weten ook wanneer je niet thuis bent. Al die dingen worden bovendien gelogd in audit logs
moonlander @sebastienbo9 juli 2024 19:53
Je hoeft het allemaal niet te gebruiken he! En je krijgt er volgensmij heel wat handige tools voor terug.
19JM81 @Rick_Mageddon9 juli 2024 17:34
Als je dat zo belangrijk vindt waarom dan überhaupt Android gebruiken?
watercoolertje @19JM819 juli 2024 17:40
Als je dat zo belangrijk vindt waarom dan überhaupt Android gebruiken?
Zijn betaalverkeer staat toch los van de andere data die hij wel bereidt is te delen met Google?

Je probeert het 1 pot nat te maken, maar dat slaat nergens op, alsof je zelf iedereen alles vertelt of helemaal niks, nee er is altijd een middenweg.
sebastienbo @watercoolertje9 juli 2024 17:53
Je kan nooit echt weten wat ze wel of niet gebruiken, vermoedelijk moeten ze sowieso audit logs behouden voor audit redenen. Ook die logs kunnen gebruikt worden of gestolen worden

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 13:24]

watercoolertje @sebastienbo9 juli 2024 18:02
Je kan nooit echt weten wat ze wel of niet gebruiken
Als je iets niet deelt kan die kennis ook niet gebruikt worden, dus je hebt dat nog wel zelf in de hand.

Deel je het wel, dan weet je nooit (zeker) wat er aan de andere kant van je internetlijn gebeurd daarom deel ik specifiek deze info dus zo min mogelijk/niet. Dan kan het ook niet fout gaan aan de andere kant van de internetlijn :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:24]

david-v
@watercoolertje9 juli 2024 17:43
Precies dit. Ik weiger mijn mobiele betalingen door google te laten faciliteren. Voor andere specifieke zaken is google wat mij betreft prima, maar niet voor dit.
Khalid. @19JM819 juli 2024 20:40
Heb je gekeken wat apple doet? Zijn precies hetzelfde maar betalen nieuwswebsites om alleen positief over ze te schrijven...
Zoek het maar op en je zult verrast zijn
TheVMaster Moderator WOS @Khalid.9 juli 2024 23:07
Heb je daar een bron van? Apple heeft die informatie namelijk niet.
Houtenklaas @19JM819 juli 2024 18:26
Tuurlijk, Apple is je vriend ... 8)7
Verwijderd @19JM8110 juli 2024 20:10
Android is niet hetzelfde als Google. Mijn Android toestel heeft geen Google Services. Op toestellen met Google Services kun je die geheel of grotendeels uitgeschakelen (deGooglen).
Ook met de services aan kun je beperken wat Google kan doen en laten.
david-v
9 juli 2024 17:25
Slechtere beslissing dat dit konden ze niet maken. Dan maar weer de pas uit de portemonnee halen want ik weiger google pay te gebruiken. Laatste bank die het aanbood, allemaal gezwicht voor de grote tech reuzen. Jammer, heel jammer dit.
cariolive23 @david-v9 juli 2024 17:27
Ze zwichten niet voor big tech, maar voor de kosten om zelf een infra te onderhouden. Dat is kostbaar. Schuif dat naar de grote internationale spelers, dat drukt de kosten.
david-v
@cariolive239 juli 2024 17:40
en dat is dus het probleem. Laten we het allemaal over aan de meta's en googles van deze wereld want die hebben hele goedkope services die het ook allemaal kunnen. Dus geen webpagina meer maar een facebook pagina, dat is goedkoper. Geen email maar communiceren via whatsapp, dat is nog goedkoper.

En dan over x jaar weer gaan klagen dat deze techreuzen alles beheren, vanaf het moment dat je wakker wordt met je google assistent, in je auto stapt met google auto, je google telefoon, op je werk heb je google workspaces. Als je thuis komt bel je aan op je google nest device, die ook afgaat als je je eten laat verbranden. Je kijkt TV via google TV, en als je gaat slapen vraag je aan google of het licht uit kan en voor morgen de wekker om 8 uur zet.

Vanaf september gaat google ook al je mobiele betalingen faciliteren. Ik zit daar echt niet op te wachten. Dit is overigens niet alleen voor google maar ook de andere bekende techreuzen. Dit moet je mi niet willen, en aangezien ik zelf nog wel een keuze heb zal ik mobiele betalingen via google pay dan ook nooit doen, dus dag mobiele betalingen. Dan maar een extra pas nemen en achter in de hoes van de telefoon plaatsen.
cariolive23 @david-v9 juli 2024 17:43
Je zit er niet op te wachten, maar de echte kosten wil je evenmin betalen.

En ja, ook contant geld kost geld om te verwerken. Nog afgezien van de risico's voor de acceptant en geldrijder.
david-v
@cariolive239 juli 2024 17:47
Je zit er niet op te wachten, maar de echte kosten wil je evenmin betalen.
Ik heb een eigen domein, een vpn dienst, ik betaal voor mijn mailbox (geen google), betaal maandelijks een bedrag voor het gebruik va Signal, heb geen enkele meta applicatie, ook geen whatsapp. Ik betaal voor tweakers enz. Ik wil absoluut wel betalen voor opties. Nu wordt dat mij ontnomen. Als ik vanaf morgen €2 per maand moet betalen om te kunnen blijven betalen met ING App ipv met google pay dan zal ik dat ook doen. Maar die keuze heb/krijg ik niet. Dus dan is voor mij mobiele betalingen vanaf nu geen optie. Pas achterin de hoes en klaar.
cariolive23 @david-v9 juli 2024 18:09
En hoe denk jij voor 2 euro per maand een complete infra in de lucht te gaan houden? Het onderhoud van de koffiemachine voor de engineers kost al meer.

Er moeten voldoende consumenten zijn die deze 2 euro per maand willen betalen, of wellicht 50 euro per maand wanneer er minder consumenten zijn. Bij welk bedrag haak jij af?

Bij een andere grote bank in NL hadden ze een soortgelijk product, met een 10.000 actieve gebruikers, minmaal 1 NFC betaling per week. (de lat lag niet zo hoog). Stel dat het een miljoen kost om alles 24x7 in de lucht te houden en te onderhouden, dan kost dat per jaar per gebruiker dus 100 euro. Ruim 8 euro per maand. En daar komen dan de andere kosten van je bankrekening nog bij. Binnen een maand zijn die klanten weg.
david-v
@cariolive239 juli 2024 18:24
Dus al deze jaren heeft de ing dikke verliezen geleden omdat ze de kosten van het onderhouden van deze infra niet konden betalen?

Dit is puur een kosten reductie voor hogere winsten (aandeelhouder), want mijn betaalpakket gaat echt niet goedkoper worden nu, of wel? Mij wordt nu een keuze ontnomen terwijl ik net zo veel betaal als vroeger. Het voordeel gaat niet naar de klant maar naar de bank/aandeelhouder.
cariolive23 @david-v9 juli 2024 18:37
Ja, zo werkt dat. En jij kunt ook aandeelhouder worden, of wellicht ben je dat al. Al dan niet via jouw verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds.

Het is een bedrijf die winst wil maken, geen non-profit organisatie. Wanneer je het daar niet mee eens bent, moet je een andere bank opzoeken.
david-v
@cariolive239 juli 2024 18:56
Dat het zo werkt is mij duidelijk. Jij stelt dat het te duur wordt voor de bank en ze daardoor kiezen voor een betere goedkopere externe dienst.

Ik stel dat het niet te duur is, maar dat ze die keuzes te ontnemen goedkoper uit zijn en dus meer winst kunnen maken. Aangezien ik geen andere keuze heb zal ik weer terug gaan naar draadloos betalen met de pinpas. Ofwel, de enige besparing van de bank zal in mijn geval zijn de paar ontwikkelaars die het nfc proces moesten regelen via de app. Want nfc betalingen via de pas moeten ze nog steeds ondersteunen. Die infra blijft gewoon bestaan.

Als individue ben ik bezig om zoveel mogelijk te ontgooglen, dus voor mij is dit een principiële kwestie, zeker wat betreft betalingen. Dat een bank zijn eigen oplossing zo de nek omdraaid blijf ik ontzettend jammer vinden. Maar voor mij geen mobiele betalingen meer, de bankpas gaat in de hoes en klaar.
Sex Pistols @david-v10 juli 2024 08:55
Betaal/pinpas met nfc-betalingen kosten de bank, dus wij als klant, ook geld. Wat gaat er gebeuren als de fysieke betaal/pinpas straks ook alleen nog maar digitaal wordt uitgegeven en te downloaden is? Er komt een tijd dat alles in onze mobiel staat, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijzen, verzekeringen, medische dossier en zelfs je schooldiploma's met cijferlijsten.
Wel heel jammer dat de ING-betaalapp stop, ik hoefde nooit mijn pincode meer in te geven, heel soms met mijn vinger vrij te geven. Mijn ING-pas heb ik nooit bij me.
Ik ga de 'openbank' uit Spanje maar eens bekijken en voor 17 september eventueel gebruiken. Anders misschien toch een 2e mobiel erbij nemen voor o.a. dit soort app's wat dan een 'oude' iPhone mini kan zijn. Op de Android alleen maar de chats, winkels, Hue, Dyson, navigatie, alarmen enz.
david-v
@Sex Pistols10 juli 2024 09:04
Het is denk ik wachten op wero waar je uiteindelijk ook mobiele nfc betalingen mee kan doen.

Ik hoop dat de voordelen van wero, zoals het overboeken van geld door het opgeven van een email adres of mobiele telefoonnummer (bijvoorbeeld bizum in Spanje werkt op die manier, door telefoonnummer te gebruiken) mensen overhalen om wero te gebruiken ipv een Amerikaanse alternatief.
rookie no. 1 @david-v9 juli 2024 20:07
Helemaal met je eens, zelfde schuitje. Helaas liggen de grote bedrijven en overheden hier niet wakker van, het individu en keuze vrijheid. Gelukkig zijn er ook nog stromingen die dat wel zijn en actief zaken ontwikkelen (bv. Nextcloud, GrapheneOS, Proton, Opnsense, etc.) waar je wel op kunt bouwen. Al worden dat er ook wat minder en het gemak, compatibiliteit en continuïteit is ook een ding.
Ablaze @cariolive239 juli 2024 19:01
Lijkt mij wel wat kortzichtig gedacht.

De kosten van Google Pay zijn op de lange termijn veel hoger. Want het is een dienst zonder veel concurrentie uit een sterk kapitalistisch land.

Het wordt alleen maar moeilijker om te concurreren in de fintech, als je je eigen kennis niet meer in huis hebt.
cariolive23 @Ablaze9 juli 2024 19:13
Lijkt mij wel wat kortzichtig gedacht.
Waarom?
De kosten van Google Pay zijn op de lange termijn veel hoger.
Dat is jouw aanname, zeker geen feit. En al helemaal niet omdat niemand in de toekomst kan kijken. En nog veel minder omdat er geen parallelle wereld is waarin een andere keuze wordt gemaakt zodat je iets hebt om te vergelijken.
Want het is een dienst zonder veel concurrentie uit een sterk kapitalistisch land.
Nederland is net zo kapitalistisch hoor, alleen willen velen dat niet horen. Dat Google, maar ook Apple en Microsoft, succesvol zijn, komt mede doordat men in Europa niet zo veel doet op dit gebied. Geldt uiteraard ook voor Mastercard, VISA en AMEX, die samen met Apple dit hebben opgezet.
Het wordt alleen maar moeilijker om te concurreren in de fintech, als je je eigen kennis niet meer in huis hebt.
Dat is meer een mindset dan gebrek aan kennis. Veel grote en voornamelijk oudere organisaties hebben daar last van. Medewerkers willen niets veranderen zonder dat er jaren over wordt vergaderd. In Europa speelt dat meer dan hier in de USA, maar ook ook hier is het een probleem. Het feit dat het betalingsverkeer hier in de USA zo extreem ruk is, is daar een voorbeeld van. Betalen met cheques is hier nog de standaard... 8)7 Geld overmaken vanuit Brazilië of Nederland naar de USA gaat sneller dan van Chase naar BofA. Zelle en Venmo zijn zo goed als onbruikbaar voor ook maar iets grotere bedragen, en zo kan ik nog wel even doorgaan :X
Khalid. @cariolive239 juli 2024 20:43
Het is 3.80 per persoon? Dat is meer dan genoeg dief.
Kosten voor ing kantoren op elke hoek hebben ze niet meer en online service is ook niks...
Llopigat
@cariolive239 juli 2024 19:11
Ze zwichten niet voor big tech, maar voor de kosten om zelf een infra te onderhouden. Dat is kostbaar. Schuif dat naar de grote internationale spelers, dat drukt de kosten.
Je bent een bank. Dat is je core business. Als je dat al niet kan.... :F
ronald136813 @Llopigat9 juli 2024 19:47
Mee eens ik kan eigenlijk niet geloven dat ze dit gaan doen complete waanzin , je kosten voor bankieren gaan ook elke keer omhoog dus die dienst leveeren is core business van een bank,
cariolive23 @Llopigat9 juli 2024 19:15
Dat doen ze toch? En succesvol.

Elk product wat niet succesvol is, dus te duur is, stoppen ze mee. Hierdoor kunnen ze winstgevend zijn en de goede populaire producten goedkoop aanbieden aan hun klanten.
Llopigat
@cariolive239 juli 2024 19:18
Nou nee, ze bieden nu zelf geen produkt meer aan. Ze outsourcen het.

Dat deed ook iedereen met bijvoorbeeld Amazon. Nu heb je in veel landen geen concurrentie voor Amazon meer. Handig zo.

Google en Apple zijn daar ook allang op aangekomen. Maar die krijgen de DSA/DMA hamer op dit gebied gelukkig ook wel. Het verbaast me eigenlijk dat het nog niet gebeurd is.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:24]

cariolive23 @Llopigat9 juli 2024 19:57
Hoezo geen product? Het product is de betaalfaciliteit. En je kunt betalen met jouw (virtuele) credit- en debetcard van de ING. Dat ze niet de complete keten in beheer hebben, is niks nieuws, zo heeft het altijd al gewerkt. Dat is ook de reden dat je überhaupt met jouw (virtuele) card ergens kunt betalen.

Mooi dat je met de DSA/DMA hamer zwaait, maar bedenk wel dat je zonder Mastercard, VISA en in minder mate AMEX helemaal geen betalingen meer kunt doen. Niet in de EU en niet in een groot deel van de rest van de wereld. Dat er geen Europese speler is, dat zegt iets over Europa en niet over de USA.
david-v
@cariolive2310 juli 2024 09:11
Dat er geen Europese speler is, dat zegt iets over Europa en niet over de USA.
Die is er wel, maar komt net te laat om deze stap van ing enigzins te begrijpen. Zodra wero beschikbaar is ga ik daar gebruik van maken, geen Mastercard of Visa voor nodig.
cariolive23 @david-v10 juli 2024 15:15
Heb jij dan al een Wero debet of credit card aangevraagd? En zijn er al winkels of geldautomaten die deze card accepteren? Ook buiten Europa?
david-v
@cariolive2310 juli 2024 15:32
het is pas net beschikbaar in een 3 tal landen, in Nederland nog niet. Dus waarom vraag je naar de bekende weg? Als ik kijk naar het gebruik van iDeal hier in Nederland, of naar Bizum in bijvoorbeeld Spanje, dan zie ik een uitstekende platform buiten de welbekende providers. Europa loopt wat dat betreft wel voorop als je naar online (nfc) betalingen kijkt.

Als je nu als ondernemer iDeal hebt, dan zal de overstap naar wero geen probleem zijn. iDeal is de meest gebruikte online betaalmethode, dus daar heb ik wel vertrouwen in.

Wero werkt overigens juist niet met een debet/crfedit card. Het is een directe koppeling tussen bankrekeningen zonder tussenkomst van andere partijen. Direct via SEPA.

Buiten Europa is alles voornamelijk cash of creditcard.
cariolive23 @david-v10 juli 2024 15:51
Wero is zelfs geen vervanger voor de debet- of creditcard. De boodschappen betalen bij de AH, de parkeerautomaat of het restaurant, dat gaat hem voorlopig nog niet worden. Het is een vervanger van iDeal en (voorlopig) niet meer dan dat. Direct geld overmaken naar een debet of credit card wordt ook ondersteund door Mastercard en VISA, alleen (nog?) niet in Nederland. Zo had ik in 2004~2005 al een Mastercard waarmee ik zowel debet als credit kon betalen, dus één card voor beide. Volgens mij bestaat dat in Nederland nog steeds niet.

Wanneer je kijkt naar het betaalvolume dat Mastercard en VISA in Nederland verwerken (debet, credit, online, offline) en wat iDeal (straks dus Wero) verwerkt, dat verschil is gigantisch. Wero is geen vervanger van Mastercard of VISA, het vervangt iDeal en biedt wat functionaliteit die iDeal nog niet heeft. Maar verder is het niks nieuws of beters.
david-v
@cariolive2310 juli 2024 16:09
We agree to disagree. In Europa betaal ik heel weinig met credit of debet cards. auto verhuur is het enige eigenlijk, of als ik iets koop waarvoor ik de cc aankoop verzekering bij wil. Het is allemaal iDeal, NFC via de bank app (wat nu ING om zeep helpt helaas), bizum, bancontact enz. iDeal is in Nederland de meest populaire betaalmethode in Nederland. Dat mensen nog in de winkel met een pinpas betalen (dat gaat dan wel via visa/mastercard wat nu nog masetro en vpay is) zal denk ik ook verschuiven naar wero (dat hoop ik althans) simpelweg omdat het voor de winkelier goedkoper is.

Creditcard in Nederland is vrijwel niet van toepassing overigens, dus dat gaat de komende jaren ook niet veranderen.
cariolive23 @david-v10 juli 2024 16:35
We agree to disagree.
True!
Het is allemaal iDeal, NFC via de bank app
En hoe denk je dat die NFC is geregeld? Dat is gewoon een token van Mastercard of VISA, maar dan zonder de plastic kaart.
Creditcard in Nederland is vrijwel niet van toepassing overigens, dus dat gaat de komende jaren ook niet veranderen.
Ik verwacht juist wel dat dit gaat veranderen, de creditcard gaat op meer plaatsen worden geaccepteerd. Volgens mij zelfs overal waar je met debet kunt betalen, moet men ook credit accepteren. Details zijn mij even ontschoten, werk anno nu wat minder in de hoek van cards en nog minder in Europa
cire @david-v10 juli 2024 12:03
Ik hoop ook dat wero succesvol wordt, maar die hebben nog echt wel een lange weg te gaan.

Voorlopig bieden ze nog geen betaal optie in winkels, hebben ze nog maar heel beperkte dekking, en hebben ze ook nog geen goede oplossing voor diensten als bv auto verhuur.

Op dit moment kun je voor wereldwijde betalingen gewoon niet om Mastercard en/of Visa heen...
david-v
@cire10 juli 2024 12:29
Helemaal mee eens. Waar ik versteld van sta is dat ING wel onderdeel is van het wero betaalsysteem maar nu alle Android gebruikers naar Google Pay forceert. Dat gaat de introductie van wero niet helpen vrees ik.
evilution 9 juli 2024 17:29
Ik heb het een paar keer gebruikt maar vind het nou niet echt handiger dan mijn portemonnee trekken en de bankpas pakken. Google Pay gaat hem niet worden hier, weinig zin om mijn betalingen met Google te delen.
TrekVogel @evilution9 juli 2024 17:46
Als je toch je klantenkaart of airmiles moet scannen heb je je telefoon toch in de hand.
Katala @TrekVogel9 juli 2024 18:01
Dat valt wel mee, want de bonuskaart hangt (iig bij mij) aan de sleutelbos en de airmiles zit automatisch gekoppelt aan die bonus account. En tel daarbij op dat de helft van de tijd het contactloos betalen ook gewoon veel trager is, en ik doorgaans alleen een pasje meeneem snap ik evilution wel!
Aaargh! @Katala9 juli 2024 18:18
En tel daarbij op dat de helft van de tijd het contactloos betalen ook gewoon veel trager is
Hoezo trager? Ff dubbelklikken op je Apple Watch en naast de reader houden. Kost misschien 3 seconden max. En je hoeft geen pasje meer mee te nemen. Zeker in de zomer handig als je rondloopt in een korte broek zonder handige zakken.
Thekilldevilhil @Aaargh!9 juli 2024 18:49
Ik kies dus ook een broek uit met zakken... Ik neem mijn telefoon namelijk ook graag mee... en mijn sleutels. En als ik die toch bij me heb, dan ook mijn portemonnee ook maar gelijk. Zeker omdat ik toch geen cash mee heb en dus een mooie kleine heb.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 13:24]

Aaargh! @Thekilldevilhil9 juli 2024 23:14
Dat gaat dus niet. Linker zak: sleutels. Rechter zak mobiel. Geen zakken over voor een portemonnee. In de herfst/winter kan die in de binnenzak van m’n jas maar die heb ik in de zomer niet aan. Kontzak is een super slecht idee om diverse redenen.
Ablaze @Aaargh!9 juli 2024 18:54
Ik moet een horloge van 400 euro kopen om te kunnen betalen? Hmm, nee, het pasje krijg ik gratis. En je moet toch je id bij je hebben, dus waarom niet dat pasje...
Aaargh! @Ablaze9 juli 2024 23:12
Dat horloge moest je sowieso al kopen.
Dorank @TrekVogel9 juli 2024 18:08
Dat argument werkt bij mij juist anders om.

AH vergat om de x aantal tijd de bonuskaart, vervolgens kan ik nu alleen nog een bonuskaart toevoegen door een account aan te maken. Ik ben terug naar de fysieke bonuspas. En dan heb ik direct de bankpas bij de hand.

En mobiel betalen was de laatste paar maanden al hartstikke onbetrouwbaar, faalt heel vaak en soms geeft de terminal aan dat ik maar 1 pas moet aanbieden. Ik zou niet weten welke andere "pas" er actief zou zijn op mijn telefoon. Terug naar de fysieke bankpas dus.
DutchHammer @Dorank9 juli 2024 18:13
Trillende handen toevallig? Ik had namelijk hetzelfde en sinds ik er medicijnen voor heb en de telefoon of het horloge wat vloeiender/resoluter aanbied; is dat probleem stukken minder.
Dorank @DutchHammer9 juli 2024 20:25
Wellicht, ik zou bijna zeggen dat ik er eens op ga letten. Maar ik heb de mobiele pas al verwijderd.
evilution @TrekVogel9 juli 2024 18:23
Klantenkaarten, voor zover ik die heb, zitten in mijn portemonnee en die heb ik dan toch in de hand ;)
Andros @evilution9 juli 2024 18:36
Bij mij zitten ze in stocard en dan heb ik toch weer de telefoon in de hand. Om nu voor elk klantnummertje/streepjescode zo'n plastic ding mee te nemen...
sfc1971 @TrekVogel9 juli 2024 18:03
Want daar bestaan geen kaartjes voor die je in je portemenee kan hebben zonder dat je telefoon er aan te pas komt?
Poljert @evilution9 juli 2024 18:23
Zelfde ervaring heb ik ook. Met de ING app betalen is niet echt handiger dan met het pasje.

Ik heb ook geen behoefte om meer betalingsinformatie te gaan delen met Google. Dus als ING ermee stopt dan is mobiel betalen weer exit bij mij. Ik gebruik overigens meestal gewoon mijn bankpas, tenzij ik die niet bij me heb.
Lothlórien @evilution9 juli 2024 19:14
Ik gebruik het zelf niet... Maar ik kan me voorstellen dat het een stuk makkelijker wordt op het moment dat je simpelere wachtwoorden gebruikt enz. Natuurlijk zal de gemiddelde leek het zichzelf wat gemakkelijker maken dan de gemiddelde techneut.
Of zou dat bij deze service niet gelden?
enver63 9 juli 2024 17:23
Gaat dit er toe leiden dat mijn internet ervaring nog gepersonaliseerder wordt, en mijn zoekresultaten relevanter? 8)7
Terry A Davis @enver639 juli 2024 17:26
Ja dat is vermoedelijk maar niet bewijsbaar correct op dit moment. We zullen helaas moeten accepteren dat privacy iets is uit de menselijke geschiedenis.
Llopigat
@Terry A Davis9 juli 2024 19:16
Voor de meeste mensen wel maar die kiezen er ook voor.

Voor de paar privacy enthousiastelingen is het gevecht nog niet helemaal voorbij denk ik. Ik zie persoonlijk helemaal geen online reclame, ik gebruik google's zoekmachine alleen via een 'digitaal condoom' (searxng) wat bovendien de resultaten een stuk beter maakt, log niet in op mijn telefoons enz. Het kost allemaal veel moeite en het is obscuur maar het kan wel.

Ongetwijfeld haalt google nog wel veel data over me binnen maar ze kunnen er niet zo veel mee want omdat ik gewoon geen reclame zie zijn er ook geen adverteerders waar ze bij me aan verdienen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:24]

Justice @enver639 juli 2024 17:28
je metadata wordt nu al door Mastercard en Visa doorverkocht. Eg https://pirg.org/edfund/resources/how-mastercard-sells-data/

[Reactie gewijzigd door Justice op 22 juli 2024 13:24]

moonlander @enver639 juli 2024 17:50
Het wordt daarbij ook veiliger, makkelijker en iig goedkoper voor ING.
Gh0s7y @moonlander9 juli 2024 20:35
Hoezo veiliger en makkelijker? Bij welke metrieken?

Ik zie ook even niet in hoe het veel goedkoper is. De functionaliteit is er en heeft (iig bij mij) eigenlijk altijd goed gewerkt. Onderhoudskosten lijken me niet de hoogste kosten. Kan iemand mij hier van gedachten laten veranderen?
voorstad @moonlander10 juli 2024 07:59
"Dan adviseer ik de ING om ook de betaal- en spaarrekeningen uit te besteden aan Google Pay. Nóg makkelijker en goedkoper."

8)7
lenwar
@enver639 juli 2024 17:33
Dat ligt er aan of je Google-diensten gebruikt. Als je geen Google-diensten gebruikt, dan niet…
TheProf82 9 juli 2024 17:25
Net zo veilig? En hoe zit het met privacy? Is dat gewaarborgd?
wildhagen
@TheProf829 juli 2024 17:29
Google heeft helaas geen al te beste reputatie en track-record op het gebied van privacy, dus ik zou daar niet al te hard vanuit gaan dat het daar veilig is. Of iig, veiliger dan het in de huidige situatie, dus bij je eigen bank, is.

Nog even los van dat ze nu dus de beschikking krijgen over de financiele transacties, zonder dat je weet wat Google met die informatie doet of gaat doen.
evilution @wildhagen9 juli 2024 17:31
Je weet wel wat Google met je gegevens doet of gaat doen, namelijk gebruiken voor eigen gewin.
sebastienbo @evilution9 juli 2024 17:57
Soms weet je dat niet. Bijvoorbeeld als de gegevens gestolen zijn bij Google.
Betalingsgegevens geven ook je locatie aan , waar en wanneer je ergens koffie gedronken hebt of een hotel overnachting gehad hebt.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 13:24]

lenwar
@TheProf829 juli 2024 17:25
Ja. Alles wordt heel veilig bij Google opgeslagen ;)

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