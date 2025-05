ING ondersteunt voortaan Garmin Pay voor smartwatches

ING Nederland en smartwatchfabrikant Garmin ondersteunen vanaf vandaag Garmin Pay op een aantal horloges van het merk. Met de functie kunnen ING-klanten contactloos betalen met een Garmin-smartwatch. Intussen ondersteunen de meeste grote Nederlandse banken Garmin Pay.

Gebruikers kunnen via de ING-app een of meer betaalpassen koppelen aan een ondersteunde Garmin-smartwatch, waarna ze met het horloge contactloos kunnen betalen, zo vertelt de bank tegen Tweakers. Het betaalsysteem vereist dat gebruikers de pincode van een gekoppelde betaalpas minstens één keer per dag op het horloge invoeren, of nadat het horloge afgedaan is en weer in gebruik genomen wordt.