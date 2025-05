Garmin komt met goedkopere fietscomputers met transparant zonnepaneel

Garmin heeft de Edge 540 en 840 aangekondigd, goedkopere varianten van de vorig jaar gepresenteerde Edge 1040. De 540 en 840 hebben varianten met en zonder transparant zonnepaneel voor het verlengen van de accuduur.

De varianten zonder zonnepaneel houden het volgens de fabrikant 26 uur vol, terwijl de varianten met zonnepaneel komen tot 32 uur. Dat is een 23 procent langere accuduur vanwege het zonnepaneel. In de besparingsmodus komt de reguliere versie tot 42 uur, terwijl het zonnepaneel de accuduur kan rekken tot 60 uur. Dat is een verlenging van 42 procent.

Garmin Edge 840 Solar

Verder staat ClimbPro nu altijd aan op de fietscomputers en dat is nieuw. Dat vraagt veel geheugen en daarom heeft de Edge 540 alleen kaarten van West- en Centraal Europa. Via Garmin Express zijn Scandinavië en Oost-Europa wel te activeren.

Ten opzichte van de duurdere Edge 1040 hebben de 840 en 540 naast een mindere accuduur ook een kleiner scherm. Dat is een 2,6"-paneel met 322x246 pixels. Het gaat om een transflectief scherm om de informatie ook in direct zonlicht te kunnen aflezen. Er is bovendien minder opslag aanwezig: 16GB op de 540 en 32GB op de 840, tegenover 64GB op de Edge 1040 Solar.

De Edge 540 en 840 komen per direct uit. De reguliere versies kosten 400 en 500 euro, terwijl de Solar-varianten 100 euro meer kosten.