Renders tonen nieuwe Garmin-smartwatches in de Epix- en Fēnix-lijn

WinFuture heeft renders gedeeld van komende smartwatches van Garmin. Het bedrijf zou onder andere een Epix Pro Gen2-smartwatch en nieuwe Fēnix Pro-modellen uitbrengen. Het is niet bekend wanneer de horloges uitkomen. Ook specificaties ontbreken nog.

Volgens WinFuture komt Garmin met een vernieuwde versie van de Epix Gen2-smartwatch: de Epix Pro Gen2. De Pro-variant zou in tegenstelling tot zijn voorganger beschikbaar komen in drie displayformaten: 42, 47 en 51mm. De display van de smartwatch zou optioneel te voorzien zijn van saffierkristal voor krasvastheid. Het horloge komt waarschijnlijk beschikbaar in diverse kleuren, waaronder zwart, wit en gebroken wit.

Wanneer en tegen welke prijzen Garmin de horloges wil introduceren, is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend wat de precieze specificaties worden van de smartwatches.

Garmin Epix Pro Gen 2. Afbeeldingen via Winfuture

Garmin komt volgens de informatie van WinFuture ook met drie nieuwe modellen in de Fēnix-serie. WinFuture noemt een Garmin Fēnix 7 Pro, Fēnix 7S Pro en Fēnix 7X Pro. Net als het bestaande Fēnix 7-horloge, krijgen volgens WinFuture ook de 7 Pro en 7X Pro optioneel een display van saffierkristal. Uitgaande van vorige generaties wordt de 7S Pro het kleinste model, krijgt de 7 Pro een gemiddelder formaat en wordt de 7X Pro de variant met de grootste behuizing. Ook daarvan ontbreken verdere specificaties nog.